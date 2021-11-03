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Новости
Sasha Shambilova

ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin Статьи редакции

Её разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины от индийского производителя Bharat Biotech. Об этом организация сообщила в твиттере.

По данным ВОЗ, эффективность Covaxin — 78%. Такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второго компонента препарата. Вакцину рекомендовали для стран «с низким и средним уровнем дохода из-за несложных требований хранения».

Это седьмой препарат от Covid-19, получивший одобрение ВОЗ. До этого организация разрешила применение вакцин от компаний Phizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Modernа, два варианта вакцины от AstraZeneca и препараты от китайских производителей Sinopharm и Sinovac.

Ни одна из российских вакцин пока не получила одобрение ВОЗ. В июне организация нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды. В Кремле заверили, что всё уже исправили.

#новости #covid19 #вакцинация

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49 комментариев
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Капитальный Илья

Среди побочных эффектов склонность к песням, танцам, поиску потерянных близнецов

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37
АТВ

И появляется красная точка на лбу. И сразу видно, кто сертификат купил, а кто нет. И никакой тест не нужно!

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14
ИгорьOK

Среди положительных...

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2
лала лало

И изнасилованию женщин

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0
Украинское Сало

Что там со Спутником?

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15
Капитальный Илья

Воз и ныне там

Ответить
36
Alexander Personazhe

ВОЗ

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–4
Упоротый Голубь

Бля чел ты испортил всю шутку. Все и так всё поняли

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21
Alexander Personazhe

Ну сорян. Просто реально очень смешно. :)))

Ответить
2
Михаил Желтухин

Не кричи

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1
Oz Print

Бляяяяяяя

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0
Владимир Филатов

ТамТам

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1
Andrew Muralov

Завтра донёсем документы.

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1
Капитальный Илья
Ответить
20
Капитальный Илья

*ВОЗ

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1
Капитальный Илья

@Фома Киняев почему порвался?

Ответить
0
Капитальный Илья

Потому что могу

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1
Капитальный Илья

Остановись, ПОДУМАЙ!

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0
Askel

Вообще ничего удивительного, Индия один из лидеров в мировой фармацевтике) Там одобренных ВОЗом, США и ЕС предприятий по производству фарм.продукции больше, чем у нас.

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11
AZP

Да и цены на их дженерики, зачастую, вменяемые.

Ответить
2
ggg123

И рог носорога больше нигде особо не найдешь

Ответить
2
AZP

Куда его засовывать?

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1
Капитальный Илья

Но носорог же в Африке

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0
Ахмед Шахидов

И кто-то будет отрицать политику? 4 русские вакцины игнорируются

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8
AZP

Конечно, политика. Если какой-то стране нужны деньги россиян, она признаёт Спутник вне зависимости от ВОЗ, ХОЗ или ГРОЗ. Пример - Болгария или Хорватия.
Если, наоборот, у какой-то страны с Россией война/конфликт/спор/срач/неважно, она Спутник посылает нахуй при любых условиях. Пример - Украина. ред.

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6
AZP

Один родственник из Москвы хотел маленького внука из Германии повидать.
Но Германии не нужен Спутник, а России - европейские жижи.
Выкрутился - встретились в Венгрии, которую устраивает буквально всё (а если по земле, кстати, то вообще ничего не нужно). Замечательная страна. Да и WizzAir имеет право летать напрямую, через Украину

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4
Владислав Косинов

А я вот могу представить что конкретно в случае ВОЗ нет политики. Там сидят бюрократы, получающие деньги со всего мира, в т.ч. из РФ. Но они на то и бюрократы, что хотят что бы все бумаги и тесты были проведены по их правилам.
Не тяп ляп и так сойдет, а именно по правилам. Выкрики про первую зарегистрированную вакцину в мире до завершения даже 3-й фазы испытаний и регистрация физраствора под названием ЭпиВакКорона, под видом вакцины, могли вызвать вполне обоснованные опасения в серьезности подхода российской стороны.
И собственно поэтому я могу без проблем представить ситуацию при которой ВОЗ предпочел все перепроверить 3 раза. Особенно после того как на одном из производств, были найдены нарушения и скандала в Словакии, где по их словам, они получили спутник "с составом отличающимся от первых версий для научных журналов".

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4
Имя Фамилия

Много зарубежных вакцин Россия одобрила?

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3
АТВ

Следующая будет кубинская вакцина. Скриньте

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3
Alexander Personazhe

Ну ты удивишься, но в Польше уже вовсю тестируют укранскую вакцину от короны. Это не шутка и не фейк.
Будет вообще смешно, если ВОЗ одобрит украинскую вакцину, продолжая игнорировать "Спутники" и иже с ними.

В Польше начали тестировать украинскую вакцину…
Директор Института биологии клетки во Львове Андрей Сибирный рассказал о том, что в Гданьске на…
lenta.ru
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10
АТВ

Не, вот это не слышал, кстати. Но поздравляю. Це перемога !

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4
Alexander Personazhe

Ну учитывая их бюджет (10 млн гривен - это всего порядка 380 000 долларов), я вообще впечатлён, что они хоть что-то работающее смогли выкатить. Даже если эффективность получится ниже Файзера или Модерны или ещё какого Джонсона, наши собираются выпускать эту вакцину в виде таблеток и назальных спреев, что круто.

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2
Andrew Muralov

Экспортный вариант в Россию будет в виде ректальных свечей.

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4
Alexander Personazhe

Прикреплённых к швабре (злая шутка, извините).

Ответить
1
Bohdan Shtepan

В виде черенков для швабры.

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0
Дон Бужарон

Свеча будет окрашена в цвета флага Украины)

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0
Andrew Muralov

Тестируют на украинцах сначала?

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1
Alexander Personazhe

Ну до тестов на людях далеко пока что, сейчас только на мышах. Причём сейчас на обычных мышах на предмет переносимости и реакции организма, потом будут генномодифицированные мыши, которые заражаются "человеческими" штаммами - на предмет собственно эффективности вакцины как таковой, и только если эти два этапа испытаний дадут удовлетворительные результаты - перейдут к тестам на добровольцах.

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0
ИгорьOK

... натираешь вакциночку чесночком и на хлебушек! Мммм.... Главное, слюной не захлебнуться.

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0
Candy Boy

Её можно будет использовать, когда совсем пиздец.

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6
АТВ

Они ей сейчас колят детей от 2 лет, насколько я слышал

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0
Капитальный Илья

Демографическая политика?

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0
АТВ

Партии

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0
Alexander Personazhe

когда совсем пиздец

Так написано же - Индия. Это состояние по умолчанию.

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0
Ratstarius

или казахстанская

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0
Джон Кроули

ВОЗ признал спутник самой безопасной вакциной в мире, но при условии что вы этим фуфломицином не кололись.

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3
Дима Анонимный

Из коровьей ссанины

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–1
Капитальный Илья

Cowaxin

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0
Олег Матвеенко

Чтож ты спутник сдал назад...

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0
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