ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin Статьи редакции
Её разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины от индийского производителя Bharat Biotech. Об этом организация сообщила в твиттере.
По данным ВОЗ, эффективность Covaxin — 78%. Такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второго компонента препарата. Вакцину рекомендовали для стран «с низким и средним уровнем дохода из-за несложных требований хранения».
Это седьмой препарат от Covid-19, получивший одобрение ВОЗ. До этого организация разрешила применение вакцин от компаний Phizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Modernа, два варианта вакцины от AstraZeneca и препараты от китайских производителей Sinopharm и Sinovac.
Ни одна из российских вакцин пока не получила одобрение ВОЗ. В июне организация нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды. В Кремле заверили, что всё уже исправили.
@Фома Киняев почему порвался?
Конечно, политика. Если какой-то стране нужны деньги россиян, она признаёт Спутник вне зависимости от ВОЗ, ХОЗ или ГРОЗ. Пример - Болгария или Хорватия.
Если, наоборот, у какой-то страны с Россией война/конфликт/спор/срач/неважно, она Спутник посылает нахуй при любых условиях. Пример - Украина. ред.
Один родственник из Москвы хотел маленького внука из Германии повидать.
Но Германии не нужен Спутник, а России - европейские жижи.
Выкрутился - встретились в Венгрии, которую устраивает буквально всё (а если по земле, кстати, то вообще ничего не нужно). Замечательная страна. Да и WizzAir имеет право летать напрямую, через Украину
А я вот могу представить что конкретно в случае ВОЗ нет политики. Там сидят бюрократы, получающие деньги со всего мира, в т.ч. из РФ. Но они на то и бюрократы, что хотят что бы все бумаги и тесты были проведены по их правилам.
Не тяп ляп и так сойдет, а именно по правилам. Выкрики про первую зарегистрированную вакцину в мире до завершения даже 3-й фазы испытаний и регистрация физраствора под названием ЭпиВакКорона, под видом вакцины, могли вызвать вполне обоснованные опасения в серьезности подхода российской стороны.
И собственно поэтому я могу без проблем представить ситуацию при которой ВОЗ предпочел все перепроверить 3 раза. Особенно после того как на одном из производств, были найдены нарушения и скандала в Словакии, где по их словам, они получили спутник "с составом отличающимся от первых версий для научных журналов".
Ну ты удивишься, но в Польше уже вовсю тестируют укранскую вакцину от короны. Это не шутка и не фейк.
Будет вообще смешно, если ВОЗ одобрит украинскую вакцину, продолжая игнорировать "Спутники" и иже с ними.
Ну учитывая их бюджет (10 млн гривен - это всего порядка 380 000 долларов), я вообще впечатлён, что они хоть что-то работающее смогли выкатить. Даже если эффективность получится ниже Файзера или Модерны или ещё какого Джонсона, наши собираются выпускать эту вакцину в виде таблеток и назальных спреев, что круто.
Ну до тестов на людях далеко пока что, сейчас только на мышах. Причём сейчас на обычных мышах на предмет переносимости и реакции организма, потом будут генномодифицированные мыши, которые заражаются "человеческими" штаммами - на предмет собственно эффективности вакцины как таковой, и только если эти два этапа испытаний дадут удовлетворительные результаты - перейдут к тестам на добровольцах.