Её разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины от индийского производителя Bharat Biotech. Об этом организация сообщила в твиттере.

По данным ВОЗ, эффективность Covaxin — 78%. Такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второго компонента препарата. Вакцину рекомендовали для стран «с низким и средним уровнем дохода из-за несложных требований хранения».

Это седьмой препарат от Covid-19, получивший одобрение ВОЗ. До этого организация разрешила применение вакцин от компаний Phizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Modernа, два варианта вакцины от AstraZeneca и препараты от китайских производителей Sinopharm и Sinovac.

Ни одна из российских вакцин пока не получила одобрение ВОЗ. В июне организация нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды. В Кремле заверили, что всё уже исправили.