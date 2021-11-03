Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Артём Мазанов

Камчатка первой из регионов ввела QR-коды для посадки в самолёт. Хабаровский край запланировал ввести их с 1 декабря Статьи редакции

На Камчатке требование коснётся внутренних авиарейсов, в Хабаровском крае будут проверять коды при входе в аэропорт.

С 23 ноября QR-коды будут требовать при посадке на авиатранспорт по всем направлениям внутри Камчатки, а также на часть междугородных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По словам Солодова, новое требование «позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелётом или поездкой».

Могу сказать, что принятые меры уже дают свой эффект: мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а это значит, что мы уверено движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас.

Владимир Солодов
губернатор Камчатки

С 4 ноября по 12 ноября в Хабаровском крае введут частичный локдаун, а «при негативном развитии ситуации» с 1 декабря запланировали ввести QR-коды для входа в международный аэропорт Хабаровска. «Ни улететь, ни прилететь без кода будет невозможно», — заявили в правительстве региона.

#новости #covid19

1122 просмотров
25 25 комментариев
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Капитальный Илья

Последняя парта первой ввела QR-коды

Ответить
4
Ху Эмай

там и новый год раньше всех наступает

Ответить
4
Капитальный Илья

Давно пора их за это отменить.

Ответить
2
Капитальный Илья

Я только не понимаю, почему не введут обязательную вакцинацию, если так важно повысить процент вакцинированных?

Ответить
0
Алексей Шепард

Не надо шутить с антиваксерами. Здесь другие ребята. Это не повышение пенсионного возраста, это не обнуление сроков. Володя, твоих чинуш здесь порвут на части. Это миллионы отборных противников 5G! Они всё разнесут! Они всю Россию пройдут за один час! Они взорвут все твои больницы, всех твоих журналистов, дипломатов.

Ответить
11
Капитальный Илья

Да я думаю куар коды не меньше кипятят

Ответить
0
Алексей Шепард

Пока в алкомагазины пускают без них — терпимо!

Ответить
6
Рыжий

qr коды проще. Можно за 500р купить справку (ну, летом можно было за такую сумму) с qr кодом и чувствовать себя белым человеком

Ответить
1
Капитальный Илья

Раше тудей будет очень сложно продвигать повестку о том, как на западе ФАШИСТЫ ЛЕПЯТ ЖЕЛТЫЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЮДЕЙ
https://www.rt.com/op-ed/526310-vaccine-two-tier-society/
https://www.rt.com/usa/525134-hat-store-nazi-star-vaccines/

Tennessee hat store promotes ‘not vaccinated…
A hat shop in Nashville, Tennessee is taking heat after unveiling an anti-vaccine patch modeled on…
www.rt.com
Two-tier societies are emerging, with dwindling…
While the authorities keep saying that Covid-19 vaccination isn’t obligatory – at least, not yet…
www.rt.com
Ответить
2
Капитальный Илья

Пиздец

Ответить
1
Виталий Чухнов

Я думал раша Тудей это одни из тех кто сетует на старого президента Америки и гордится нашим молодым и бодрым.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

ПОСЕЩЕНИЕ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
@
У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР - ГАЗОВАЯ КАМЕРА ИЛИ РАССТРЕЛ, ВАС НИКТО НЕ ПРИНУЖДАЕТ
@
ГАЗОВАЯ КАМЕРА НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
@
ВСЕ, КТО УМЕР ПОСЛЕ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ, ИМЕЛ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, И УМЕР БЫ И БЕЗ НЕЁ
@
ЕСЛИ БЫ НЕ ГАЗИРОВАЛИСЬ - БЫЛО БЫ ЕЩЁ ХУЖЕ

Ответить
1
Капитальный Илья

Вот она новая реальность. Сами до этого довели.

Ответить
1
АТВ

Ввели бы и так. Это никакого отношения к ковиду не имеет. Как и интроскопы на входе в аэропорты и вокзалы в России. Помню как тетка безопасница искала машинку на радиоуправлении "которая точно есть на экране", а люди уже давно прошли. Так и тут. Вводят ради введения. Я даже не особо верю в заговор. Просто "все вводят" и мы.

Ответить
1
AttentiveMilk

Ну ёбана

Ответить
1
Капитальный Илья

Почему?

Ответить
–1
AttentiveMilk

Прививку делать идти, потом откисать

Ответить
0
Капитальный Илья

Я уже повторно планирую через месяц, держись

Ответить
0
AttentiveMilk

Эхх. С доставкой бы приезжали. Я бы даже заплатил

Ответить
1
Капитальный Илья

Так сделать то ноль проблем, когда ходил в августе, очередей не было вообще

Ответить
0
Капитальный Илья

Проблемы есть если на антибиотиках или других препаратах. Как бы здоровым надо быть

Ответить
1
Капитальный Илья

Ну тогда отвод должны дать, если это по мед показаниям

Ответить
0
Капитальный Илья

Не, отвод это если вообще нельзя, да и то заебесся доказывать. Я скорее про состояние при вакцинации, даже насморка не должно быть в идеале

Ответить
1
AttentiveMilk

Прост без записи можно по паспорту в любом пункте?

Ответить
0
БЕ3HOГNM

♂️Cum♂️чатка

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null