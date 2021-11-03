Камчатка первой из регионов ввела QR-коды для посадки в самолёт. Хабаровский край запланировал ввести их с 1 декабря Статьи редакции
На Камчатке требование коснётся внутренних авиарейсов, в Хабаровском крае будут проверять коды при входе в аэропорт.
С 23 ноября QR-коды будут требовать при посадке на авиатранспорт по всем направлениям внутри Камчатки, а также на часть междугородных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
По словам Солодова, новое требование «позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелётом или поездкой».
С 4 ноября по 12 ноября в Хабаровском крае введут частичный локдаун, а «при негативном развитии ситуации» с 1 декабря запланировали ввести QR-коды для входа в международный аэропорт Хабаровска. «Ни улететь, ни прилететь без кода будет невозможно», — заявили в правительстве региона.
Не надо шутить с антиваксерами. Здесь другие ребята. Это не повышение пенсионного возраста, это не обнуление сроков. Володя, твоих чинуш здесь порвут на части. Это миллионы отборных противников 5G! Они всё разнесут! Они всю Россию пройдут за один час! Они взорвут все твои больницы, всех твоих журналистов, дипломатов.
Раше тудей будет очень сложно продвигать повестку о том, как на западе ФАШИСТЫ ЛЕПЯТ ЖЕЛТЫЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЮДЕЙ
https://www.rt.com/op-ed/526310-vaccine-two-tier-society/
https://www.rt.com/usa/525134-hat-store-nazi-star-vaccines/
Ввели бы и так. Это никакого отношения к ковиду не имеет. Как и интроскопы на входе в аэропорты и вокзалы в России. Помню как тетка безопасница искала машинку на радиоуправлении "которая точно есть на экране", а люди уже давно прошли. Так и тут. Вводят ради введения. Я даже не особо верю в заговор. Просто "все вводят" и мы.