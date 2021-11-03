Пресс-секретарь главы государства назвал решение «односторонним и непродуманным».

Вечером 3 ноября в Узбекистане ограничили доступ к социальным сетям фейсбук, LinkedIn, «Одноклассники», «Мой мир» и мессенджеру телеграм. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат») внесла их в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Спустя несколько часов пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в фейсбуке, что глава государства в курсе произошедшего. Решение «Узкомназората» он назвал «односторонним и непродуманным», а сам президент Шавкат Мирзиёев остался недоволен блокировками.

Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям восстановят. Шерзод Асадов пресс-секретарь президента Узбекистана

После произошедшего премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уволил главу «Узкомназората» Голибшера Зияева. Это подтвердил и Асадов. Пресс-секретарь президента также пообещал, что всех ответственных за блокировки накажут.

«Узкомназорат» объяснил блокировку нарушением закона о персональных данных. Согласно документу, иностранные компании должны разместить сервисы с информацией о гражданах на территории страны. В июле за неисполнение требования в Узбекистане уже заблокировали WeChat, TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.