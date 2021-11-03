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Новости
Sasha Shambilova

В Узбекистане заблокировали соцсети и Telegram. Об этом узнал президент — решение отменили, главу регулятора уволили Статьи редакции

Пресс-секретарь главы государства назвал решение «односторонним и непродуманным».

Вечером 3 ноября в Узбекистане ограничили доступ к социальным сетям фейсбук, LinkedIn, «Одноклассники», «Мой мир» и мессенджеру телеграм. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат») внесла их в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Спустя несколько часов пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в фейсбуке, что глава государства в курсе произошедшего. Решение «Узкомназората» он назвал «односторонним и непродуманным», а сам президент Шавкат Мирзиёев остался недоволен блокировками.

Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям восстановят.

Шерзод Асадов
пресс-секретарь президента Узбекистана

После произошедшего премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уволил главу «Узкомназората» Голибшера Зияева. Это подтвердил и Асадов. Пресс-секретарь президента также пообещал, что всех ответственных за блокировки накажут.

«Узкомназорат» объяснил блокировку нарушением закона о персональных данных. Согласно документу, иностранные компании должны разместить сервисы с информацией о гражданах на территории страны. В июле за неисполнение требования в Узбекистане уже заблокировали WeChat, TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.

#новости #соцсети #узбекистан

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54 54 комментария
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54 комментария
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Пан-Владислав Генслицкий

Может президент Узбекистана, не успел в Ютубе посмотреть рецепт приготовления плова,вот и не повезло главе ведомства)))

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18
Себастиан Перейра

у них рецепт плова прошит на генетическом уровне
я думаю они плов умеют раньше делать, чем ходить

Ответить
5
Капитальный Илья

Лично знаю узбека который не умеет готовить плов.

Ответить
3
Ху Эмай

Сенсация! Олег Ивахнов лично знаком с президентом Узбекистана!

Ответить
10
Таблетка Галоперидола

Ну и в чём тут сенсация

Ответить
1
Ze Katze

Возможно это бурят

Ответить
0
Капитальный Илья

Так мы и поверили

Ответить
0
ИгорьOK

Я больше скажу!
Акушер сначала достаёт оттуда казанок ароматного плова, а уже потом самого повара!

Ответить
3
Sam Lowry

Это ты щас иносказательно описал любимый видос с Порнхаба?

Ответить
0
Slow Dimon

Просто ходить поздно начинают...

Ответить
0
Ваша Закладко

в плов умеют же

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0
solawind

в закладках у него на фейсбук был

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0
Ze Katze

Ты хател сказал палова?

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0
ред.
Ответить
0
Ваня Чилипиздрик

Не только у нас бояре плохие, оказывается. Хорошо, хоть с царём повезло и нам, и узбекам.

Ответить
9
Пан-Владислав Генслицкий

Вот бы в РФ такое))))

Ответить
0
Uncle Michael

Ещё больше ручного управления и неспособности придерживаться правил, которые писали сами для себя ?

Ответить
16
Slow Dimon

Чек

Ответить
0
Ёршик Золотой

ТЖ оставить, а на остальное похуй.

Ответить
1
Dmitry R.

ага и все овощи с пикабу припрутся сюда. ну уж нет.

Ответить
4
Ёршик Золотой

Верно подмечено. Тогда блокируем все и выходим на улицу, общаться в "рилли"? )

Ответить
0
Капитальный Илья

в Узбекистане уже заблокировали WeChat, TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.
Такого?)

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

БЕСОВСКИЕ СЕТИ. ТЬФУ.

Ответить
0
Капитальный Илья

Нет, все страны сейчас занимаются межеванием интернета. Застолбить свои рынки, так сказать это наши пользователи (налогоплательщики) и мы их будем доить. Но Узбекистан чё-то прямо резко начал, надо аккуратненько.

Ответить
0
Капитальный Илья

Вэкашечку то за что

Ответить
0
Капитальный Илья

Вот кого-кого, а ВК есть за что

Ответить
0
Ваша Закладко

герб красивый у них

Ответить
0
Интерлюдия

полная блокировка telegram в узбекистане или полная блокировка telegram в россии

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3
АТВ

Хотите как в... Стоп, Узбекистане ?

Ответить
1
имя и фамилия

хочу плов как в Узбекистане

Ответить
3
Фома Платонов

должны разместить сервисы с информацией о гражданах на территории страны

в Узбекистане вообще есть дата центры?

Ответить
–1
Gedevan

Да, 2 датацентра точно есть.

Ответить
3
Alice Stankanich

Я из Узбекистана. Есть

Ответить
1
Фома Платонов

можешь угрожать отключением своего компьютера властям?

Ответить
0
Alice Stankanich

Да 😂

Ответить
0
ggg123

А чего им там не быть? Это довольно развитая страна

Ответить
1
имя и фамилия

такое бывает, когда горные свинопасы у власти

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0
Капитальный Илья

свиньи в горах не пасутся

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1
имя и фамилия

зато сало в курбан байрам таке смачне

Ответить
0
Капитальный Илья

Ты просто не умеешь их пасти

Ответить
–1
Капитальный Илья

Понял, отстал.

Ответить
0
ну и в чем он не прав

царь хороший... я узбек...

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1
Саша

Ждём уволенные ценные кадры на заработках в роскомнадзоре

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1
Gedevan

После произошедшего премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уволил главу «Узкомназората» Голибшера Зияева.

Не угадал Голибшерка желания начальства.

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1
Капитальный Илья

Об этом узнал президент и бросил ручку

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0
Ваша Закладко

на дастрхан

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0
Капитальный Илья

узнал новое слово

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0
Ваша Закладко

это озбекистон минпросвещения работу работает

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1
FOX

плохой хороший полицейский?

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0
solawind

скорее, просто долбоебы

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0
ZEMLYAK

Этим хотя бы можно объяснить столь шквальную миграцию в последнее время. Это узбекские-твиттерские

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0
Стильная самочка орангутана

Ахахахаха

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0
Павел Каташев

Наш Президент!

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0
Капитальный Илья

@hyposlasher как тебе комментарии?

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0
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