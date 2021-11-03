По мере того, как мы работаем над метавселенной, мы сосредоточены на раскрытии возможностей для создателей зарабатывать деньги на своей работе.

30-процентные сборы, которые Apple взимает за транзакции, затрудняют это, поэтому мы обновляем наш продукт «Подписки», чтобы теперь создатели могли зарабатывать больше.