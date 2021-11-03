Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":860,"title":"\u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u043a \u042e\u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0412\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u0441\u0430. \u041a\u043e\u0434\u0437\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b","url":"\/redirect?component=advertising&id=860&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/450423-poslushat-novoe-kosmicheskaya-opera-ot-sozdatelya-saundtreka-k-begushchemu-po-lezviyu&placeBit=1&hash=d7cf24ebd26468490c3963a5f0d2007e10183cc7470e797c409220708a49a72a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Facebook запустит сервис подписок, который поможет авторам контента избежать комиссии Apple в 30% Статьи редакции

За каждого подписчика, зарегистрировавшегося в Facebook Pay, компания выплатит создателям от 5 до 20 долларов.

8 8 комментариев
1098 просмотров
Фото Facebook

Facebook объявил о старте бонусной программы для привлечения создателей. Компания запустит сервис Facebook Pay, с помощью которого можно обходить комиссию Apple в 30%. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Функция платных подписок доступна в 27 странах. Если пользователь подписывается с помощью мобильного устройства, автор контента получает лишь 70% от транзакции. Остальные 30% получают Apple и Google.

Теперь создатели смогут направлять подписчика в Facebook Pay, чтобы тот зарегистрировался по их ссылке из Creator Studio, а не оплачивал покупки с помощью App Store. Так пользователь сохранит 30%, которые взимают «такие компании, как Apple».

Фото Facebook

По мере того, как мы работаем над метавселенной, мы сосредоточены на раскрытии возможностей для создателей зарабатывать деньги на своей работе.

30-процентные сборы, которые Apple взимает за транзакции, затрудняют это, поэтому мы обновляем наш продукт «Подписки», чтобы теперь создатели могли зарабатывать больше.

Марк Цукерберг
глава Meta

Facebook также выплатит от 5 до 20 долларов за каждого подписчика, зарегистрировавшегося в Facebook Pay до конца года. Как отмечает соцсеть в блоге, это позволит заработать до 10 тысяч долларов в виде бонусов.

В сентябре Apple пообещала в начале 2022 года разрешить приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты подписки без 30% комиссии для разработчиков. Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки.

Проиграли все: что на самом деле означает…
Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом…
tjournal.ru

#новости #apple #facebook

8 8 комментариев
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Капитальный Илья
Ответить
3
Капитальный Илья

а кто запустит сервис подписок, который поможет избежать комиссии комитета в 75 рублей?

Ответить
3
Shenmue

Для начала корефанишься с Эпиками

Ответить
1
Федя Прозоров

Никаких 30% эплу. 30% фейсбуку - заебись

Ответить
1
Капитальный Илья

Они готовы на 29% )

Ответить
1
Shenmue

Соси Кук

Ответить
0
solawind
Ответить
0
Sergey Nester

“Facebook объявил о старте бонусной программы для привлечения создателей.“

Язычнечество какое-то …

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null