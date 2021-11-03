Facebook запустит сервис подписок, который поможет авторам контента избежать комиссии Apple в 30% Статьи редакции
За каждого подписчика, зарегистрировавшегося в Facebook Pay, компания выплатит создателям от 5 до 20 долларов.
Facebook объявил о старте бонусной программы для привлечения создателей. Компания запустит сервис Facebook Pay, с помощью которого можно обходить комиссию Apple в 30%. Об этом сообщается в блоге соцсети.
Функция платных подписок доступна в 27 странах. Если пользователь подписывается с помощью мобильного устройства, автор контента получает лишь 70% от транзакции. Остальные 30% получают Apple и Google.
Теперь создатели смогут направлять подписчика в Facebook Pay, чтобы тот зарегистрировался по их ссылке из Creator Studio, а не оплачивал покупки с помощью App Store. Так пользователь сохранит 30%, которые взимают «такие компании, как Apple».
Facebook также выплатит от 5 до 20 долларов за каждого подписчика, зарегистрировавшегося в Facebook Pay до конца года. Как отмечает соцсеть в блоге, это позволит заработать до 10 тысяч долларов в виде бонусов.
В сентябре Apple пообещала в начале 2022 года разрешить приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты подписки без 30% комиссии для разработчиков. Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки.