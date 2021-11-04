В Хабаровском крае среди вакцинированных от коронавируса разыграют три тонны угля Статьи редакции
А ещё — сертификат на прохождение медкомиссии и поход в парикмахерскую.
Главный врач больницы в районе имени Лазо Илья Арония рассказал в инстаграме, что с 1 по 30 ноября среди привитых разыграют призы. К организации розыгрыша привлекли местных спонсоров и администрацию района.
Количество желающих сделать прививки после объявления розыгрыша резко увеличилось — с 15-20 человек в день в сентябре до 100 желающих сейчас, сообщила главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Анастасия Сахарова.
Розыгрыш проведут в прямом эфире инстаграм-аккаунта больницы 1 декабря. Выигравшие смогут передарить сертификаты, но только вакцинированным.
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