А ещё — сертификат на прохождение медкомиссии и поход в парикмахерскую.

Главный врач больницы в районе имени Лазо Илья Арония рассказал в инстаграме, что с 1 по 30 ноября среди привитых разыграют призы. К организации розыгрыша привлекли местных спонсоров и администрацию района.

Подарки. Первое — одна медкомиссия, либо услуга с правом выбора, например, водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе — стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, — профгигиена полости рта. Третье — парикмахерская услуга. Четвертое — абонемент в тренажёрный зал. Пятое — три тонны угля. Ну и шестой приз — это микроволновая печь Илья Арония главврач больницы в районе имени Лазо

Количество желающих сделать прививки после объявления розыгрыша резко увеличилось — с 15-20 человек в день в сентябре до 100 желающих сейчас, сообщила главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Анастасия Сахарова.

Розыгрыш проведут в прямом эфире инстаграм-аккаунта больницы 1 декабря. Выигравшие смогут передарить сертификаты, но только вакцинированным.