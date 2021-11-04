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Новости
Екатерина Кузнецова

В Хабаровском крае среди вакцинированных от коронавируса разыграют три тонны угля Статьи редакции

А ещё — сертификат на прохождение медкомиссии и поход в парикмахерскую.

Главный врач больницы в районе имени Лазо Илья Арония рассказал в инстаграме, что с 1 по 30 ноября среди привитых разыграют призы. К организации розыгрыша привлекли местных спонсоров и администрацию района.

Подарки. Первое — одна медкомиссия, либо услуга с правом выбора, например, водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе — стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, — профгигиена полости рта. Третье — парикмахерская услуга. Четвертое — абонемент в тренажёрный зал. Пятое — три тонны угля. Ну и шестой приз — это микроволновая печь

Илья Арония
главврач больницы в районе имени Лазо

Количество желающих сделать прививки после объявления розыгрыша резко увеличилось — с 15-20 человек в день в сентябре до 100 желающих сейчас, сообщила главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Анастасия Сахарова.

Розыгрыш проведут в прямом эфире инстаграм-аккаунта больницы 1 декабря. Выигравшие смогут передарить сертификаты, но только вакцинированным.

#регионы #covid19 #вакцинаотcovid19 #спутник

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Рыжий

Второе — стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, — профгигиена полости рта

На самом деле нефиговый такой подгон кому-то будет

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6
Екатерина Кузнецова

соглашусь. просто так привалит

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0
Слышный Петя

Керамические виниры на все зубы

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0
Стильная самочка орангутана

Угольные блины с лопат

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2
Виктор Огай

Скажу так, 3 тонны на зиму хватало.

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1
Sergey Michko

не много?

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0
Виктор Огай

Зависит конечно от размера дома. Но по памяти примерно тонны 3 на зиму брали. В день обычно ведра 3 уходило.

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1
Sergey Michko

это какого размера дом? новая/старая постройка?
а еще на сколько зимой холодно?

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0
Виктор Огай

Дом шлакоблочный, комнаты 3. Лет 30 что ли было. Тепло такие не очень хорошо держат. По хорошему надо такие топить пару раз в день в самую зиму. Потом дом чуть расширили. Сделали водяное с электрическими тенами. Они помогали держать тепло в системе несколько часов. Топили раз в день, 1,5-2 ведра.

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1
Виктор Огай

Я жил в Приморье, зимой до -30 в самую жопу.

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1
Слышный Петя

Набор на похороны стартер пак

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0
Marhal_New _Arleana
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0
aliftin

А что не так то? В районном центре нужно было толстовки с лого поликлиники разыгрывать?

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0
Sergey Michko

N63 forever

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0
Слышный Петя

Скучные конкурсы, лучше для не вакцинированных разыгрывать место на кладбище или красивый гроб

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0
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