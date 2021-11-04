Заключённые не давали спать, устраивали изоляцию и провоцировали оппозиционера, а администрация показывала фильм о его «нетрадиционной ориентации».

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Бывшие заключённые ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак рассказали «Дождю», что отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным. По словам мужчин, отряд создали специально перед приездом политика, заранее проведя с каждым заключённым беседу.

Нам, всему шестому отряду, сказали: баулы не надо [брать], лёгкие вещи возьмите. Сказали, что прорвало трубу. И нас всех, человек 45-50, во второй отряд [отправили]. Там всё только что покрашено, в порядок приводили в спешке. Нариман Османов бывший заключённый ИК-2 в Покрове

Османов утверждает, что всем в отряде запретили общаться с Навальным, чтобы изолировать его: «Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно». В первый день Навальный пытался заговорить с Османовым и узнать у него о безопасном месте в отряде — заключённый попытку разговора пресёк, но на место (площадка для спорта) указал.

Пока Навальный был в больнице во время голодовки, завхоз отряда и дневальный «целыми днями пропадали в библиотеке», где готовили фильм об оппозиционере, рассказали Османов и Бурак. По словам заключённого, фильм показали после отбоя в день рождения Навального 4 июня.

Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати. Нариман Османов бывший заключённый ИК-2 в Покрове

После возвращения из больницы на кровать рядом с Навальным переселили заключённого из «низшей касты», который мешал ему спать, сказал Османов: «Тот [угловой] на нервах ему играет, разные звуки издавал. Потом начал онанизмом заниматься. Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы чё, офигели вообще. <...> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день».

Заключённые постоянно следили за политиком, не давая ему оставаться наедине, рассказал Бурак. Каждый раз, когда Навальный хотел пройтись, вслед за ним шёл другой человек, «играя на психику», добавил собеседник «Дождя». Кроме того, они записывали каждое его слово, а затем сдавали листочки с ними в оперотдел. По словам Османова, заключённым разрешили провоцировать Навального, чтобы он «ударил кого-нибудь».

Даже в туалет двери открытыми оставляют. <…> И там по-любому один из этих „угловых“ находится. В туалете. Ты сидишь — он стоит. Ногой даже если [ударишь], он не уйдет. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой на коленях. Один метр расстояния. Нариман Османов бывший заключённый ИК-2 в Покрове