Изоляция и провокации: бывшие заключённые покровской колонии рассказали об издевательствах над Навальным Статьи редакции
Заключённые не давали спать, устраивали изоляцию и провоцировали оппозиционера, а администрация показывала фильм о его «нетрадиционной ориентации».
Бывшие заключённые ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак рассказали «Дождю», что отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным. По словам мужчин, отряд создали специально перед приездом политика, заранее проведя с каждым заключённым беседу.
Османов утверждает, что всем в отряде запретили общаться с Навальным, чтобы изолировать его: «Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно». В первый день Навальный пытался заговорить с Османовым и узнать у него о безопасном месте в отряде — заключённый попытку разговора пресёк, но на место (площадка для спорта) указал.
Пока Навальный был в больнице во время голодовки, завхоз отряда и дневальный «целыми днями пропадали в библиотеке», где готовили фильм об оппозиционере, рассказали Османов и Бурак. По словам заключённого, фильм показали после отбоя в день рождения Навального 4 июня.
После возвращения из больницы на кровать рядом с Навальным переселили заключённого из «низшей касты», который мешал ему спать, сказал Османов: «Тот [угловой] на нервах ему играет, разные звуки издавал. Потом начал онанизмом заниматься. Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы чё, офигели вообще. <...> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день».
Заключённые постоянно следили за политиком, не давая ему оставаться наедине, рассказал Бурак. Каждый раз, когда Навальный хотел пройтись, вслед за ним шёл другой человек, «играя на психику», добавил собеседник «Дождя». Кроме того, они записывали каждое его слово, а затем сдавали листочки с ними в оперотдел. По словам Османова, заключённым разрешили провоцировать Навального, чтобы он «ударил кого-нибудь».
Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин заявил, что на условия в покровской колонии жалоб не было. Другой член владимирской ОНК Сергей Яжан добавил, что по последней информации у Навального «всё нормально»: «Мне кажется, это просто разговоры».
«Что скажут сделать, то и сделают. Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них», — утверждает бывший заключенный. По его словам, Навальный на провокации не поддавался, но однажды сказал: «Придет время, вы будете в окно убегать».
Губин прав. Навальный героический идиот, что вернулся в Россию, ничего, кроме ругани среди бывших соратников и бессмысленно погубленных лет жизни в тюрьме это не даст. Он изолируют себя от реальной политической жизни, теряет сторонников и в конечном счёте, получит только образ мученика. Вместо отсидки, нужно было создавать параллельные структуры власти, налаживать связи с мировыми лидерами, собирать полностью готовый кабинет министров и вести негласные переговоры со всеми, с кем только можно, строя коалицию внутри страны и обещая посты в новом правительстве адекватным путинским чиновникам. Потому что, когда наступит момент и откроется окно возможностей, Навальный будет сидеть в тюрьме, не сможет быстро триумфально вернуться в страну, не сможет развернуть готовый план. Скорее всего, Путина сменят без его участия вообще. И надо молиться, чтобы это не были тираны ещё хуже, чем сам Путин. Потому что оппозиция ненавидит друг друга гораздо сильнее, чем Путина.
Мы все почему-то уверены, что когда путинский режим рухнет (а он сам себе в этом помогает так, что никакие враги не нужны), сразу наступят свобода и либерализация, отменят все плохие законы и триумфально приедут в Россию ходорковский с Чичваркиным. Нихрена, парни. В ситуации безвластия и анархии власть берет тот, у кого есть структура, организация и готовность действовать решительно. А вся наша оппозиция запрётся дома и будет кричать, что какая грязь творится вокруг, как противно в этом всём жить. Я просто напомню, что в 91-м году все советские диссиденты просто испарились. ред.
ну, поговаривают, что кто-то из его окружения внушил ему, что его не осмелятся посадить в тюрьму
Будут массовые протесты, западные лидеры скажут своё фи и посчитают вовочку зашкварным для общения...
А оказалось абсолютно всем насрать
Действительно, навальный бы больше сделал на свободе
находясь в той же гермашке
снимал бы свои ролики, разъезжал бы с лекциями по униваерситетам развитых стран о политич ситуации в россии, хе-хе
а теперь просто бестолково торчит в российской тюряге
Поступок мужественный? Да, бесспорно
Но абсолютно бессмысленный, как прыгнуть в пещеру к саблезубому тигру
Надо понимать, что Тихоновская это лучшее из худшего, слабая женщина как моральный символ сопротивления. Реальных лидеров протеста там давно посадили.
Навальный – не Тихоновская. У него есть яйца и реально какая-то популярность. Спустить все это в тюремную парашу – прямо эпический фэйл для человека, имеющего амбиции президента. Такими темпами его победа будет только моральной. Мы все поплачем в комментах, как несправедливо убили борца за наши права.
Путинский режим сделал очень важный вывод – на протест не нужно реагировать вообще. Совсем. Как ни печально, но это работает. Люди привыкли к телевизионной картинке из западных стран, что три дня мирных протестов что-то изменят. ред.
Путин полностью зачистил политическое поле. У нас кроме Навального на либеральном фланге только Кац остался, который боится лишнее движение сделать. Все будут начинать практически с нуля после транзита. Ядро политической структуры он сохранил, денег поднять и главное потратить на дело он быстро сможет, а больше ничего и не надо. Сейчас затянувшееся межсезонье, и тюрьма для политика не худший вариант: не нарабатывается антирейтинг спорными позициями и высказываниями, как у Каца и коммунистов сейчас
Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин заявил, что на условия в покровской колонии жалоб не было. Другой член владимирской ОНК Сергей Яжан добавил, что по последней информации у Навального «всё нормально»: «Мне кажется это просто разговоры».
А, не, ну тогда у него все нормально, не станут же они врать!
Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати.
Ну а что ещё могли придумать пидарасы, которые думают лишь о швабрах и чьём-то очке, всё логично.
Алексею терпения, а всем, кто в этой хуйней участвует, и дальше оставаться в дерьме.
Инструкция, как собрать минусов на ТЖ - пишем вот такой коммент:
"А с чего мы должны верить этим бывшим заключенным? Они могут пиздеть так же, как могут пиздеть другие. Я не утверждаю конечно, что они 100% пиздят, но нельзя вот так просто взять и поверить каким-то словам. Так можно сказать, что в тюрьме единорога видели - тоже поверите?"
Вот.