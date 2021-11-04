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Новости
Екатерина Кузнецова

Изоляция и провокации: бывшие заключённые покровской колонии рассказали об издевательствах над Навальным Статьи редакции

Заключённые не давали спать, устраивали изоляцию и провоцировали оппозиционера, а администрация показывала фильм о его «нетрадиционной ориентации».

132 132 комментария
10 607 просмотров

Бывшие заключённые ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак рассказали «Дождю», что отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным. По словам мужчин, отряд создали специально перед приездом политика, заранее проведя с каждым заключённым беседу.

Нам, всему шестому отряду, сказали: баулы не надо [брать], лёгкие вещи возьмите. Сказали, что прорвало трубу. И нас всех, человек 45-50, во второй отряд [отправили]. Там всё только что покрашено, в порядок приводили в спешке.

Нариман Османов
бывший заключённый ИК-2 в Покрове

Османов утверждает, что всем в отряде запретили общаться с Навальным, чтобы изолировать его: «Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно». В первый день Навальный пытался заговорить с Османовым и узнать у него о безопасном месте в отряде — заключённый попытку разговора пресёк, но на место (площадка для спорта) указал.

Пока Навальный был в больнице во время голодовки, завхоз отряда и дневальный «целыми днями пропадали в библиотеке», где готовили фильм об оппозиционере, рассказали Османов и Бурак. По словам заключённого, фильм показали после отбоя в день рождения Навального 4 июня.

Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати.

Нариман Османов
бывший заключённый ИК-2 в Покрове

После возвращения из больницы на кровать рядом с Навальным переселили заключённого из «низшей касты», который мешал ему спать, сказал Османов: «Тот [угловой] на нервах ему играет, разные звуки издавал. Потом начал онанизмом заниматься. Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы чё, офигели вообще. <...> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день».

Заключённые постоянно следили за политиком, не давая ему оставаться наедине, рассказал Бурак. Каждый раз, когда Навальный хотел пройтись, вслед за ним шёл другой человек, «играя на психику», добавил собеседник «Дождя». Кроме того, они записывали каждое его слово, а затем сдавали листочки с ними в оперотдел. По словам Османова, заключённым разрешили провоцировать Навального, чтобы он «ударил кого-нибудь».

Даже в туалет двери открытыми оставляют. <…> И там по-любому один из этих „угловых“ находится. В туалете. Ты сидишь — он стоит. Ногой даже если [ударишь], он не уйдет. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой на коленях. Один метр расстояния.

Нариман Османов
бывший заключённый ИК-2 в Покрове

Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин заявил, что на условия в покровской колонии жалоб не было. Другой член владимирской ОНК Сергей Яжан добавил, что по последней информации у Навального «всё нормально»: «Мне кажется, это просто разговоры».

#навальный #новости

132 132 комментария
163
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132 комментария
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Слышный Петя

Крутой и стойкий чел. Президент здорового человека.

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103
Иван Прохоров

Как и Михаил

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–13
Слышный Петя

Ходорковский?

Ответить
23
6 комментариев
Bad Mother Fucker

михаил быков доил

Ответить
2
Аркадий Соколов

ты мне больше друг(

Ответить
0
2 комментария
Слышный Петя

Кстати, организаторы этого говна — это все наши граждане, соседи или друзья/знакомые. Они ходят с нами в одни магазины, гуляют в тех же скверах, заказывают те же доставки.

Ответить
85
Аркадий Соколов

скажем прямо р******

Ответить
4
Cерьёзный Валера

Рязанцы?

Ответить
10
5 комментариев
Universe

Таки да. Тут принято хуесосить силовиков, учителей и т.д. Нет, всё гораздо хуже. Эти просто на поверхности, их видно.

Ответить
4
Роман Горячкин

Как будто они от этого меньшие хуесосы

Ответить
0
Газманавт

Нельзя такое говорить в День Согласия и Примирения!

Ответить
0
aliftin

Какие изобретальные ребята там работают. Всё думали что они только жвабры в шопу запихивают, а у них вон сколько интересных "конкурсов" припасено.

Ответить
77
Слышный Петя

вековые традиции они такие

Ответить
3
Bad Mother Fucker

страной руководит банда поганых пидоров

Ответить
47
Аркадий Соколов

сколько можно терпеть?

Ответить
1
Слышный Петя

Не терпим, а копим силы.

Ответить
2
2 комментария
Bad Mother Fucker

сколько нужно

Ответить
3
Слышный Петя

говнохранителям нравится, даже победам радуются

Ответить
0
Слышный Петя

Карлик-убийца мстительный трус.

Ответить
36
Яня

Звучит как текст одной из песен «короля и шута»

Ответить
24
Bad Mother Fucker

звучит как текст одной из песен группы швах

Ответить
1
Eugene Arbatsky

Вышел бы раз на раз как мужчина

Ответить
0
Слышный Петя

По словам заключённого, фильм показали после отбоя в день рождения Навального 4 июня.

Детский сад какой-то. Ещё ехидно хихикали небось.

Ответить
37
Аркадий Соколов
Ответить
13
Последствия Диморфизма

Знаешь про эксперимент с инфузорией туфелькой? Когда ее постоянно тыркали, она сперва никак не реагировала, а затем стала пытаться уползти и отбрыкивалась?

Вот ровно тоже самое.

Ответить
0
Плохие слова

"то же" правильно

Ответить
3
Последствия Диморфизма

По руssке это называется доебать

Ответить
0
Иван Грозный

нормально он деда напугал

Ответить
25
Аркадий Соколов

«Что скажут сделать, то и сделают. Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них», — утверждает бывший заключенный. По его словам, Навальный на провокации не поддавался, но однажды сказал: «Придет время, вы будете в окно убегать».

Ответить
25
Марк Топоров

- завхоз отряда и дневальный «целыми днями пропадали в библиотеке»
- Глаза закрыты, два мужика, на кровати.

Тяжёлая у них работа. Надеюсь хоть 1 из них удовольствие получил.

Ответить
17
Слышный Петя

член владимирской ОНК Сергей Яжан добавил, что по последней информации у Навального «всё нормально»: «Мне кажется это просто разговоры».

А мне кажется, что такому члену ОНК надо пройти на хуй.

Ответить
12
Bad Mother Fucker

но пока что нахуй проходят заключенные колоний, за которыми этот член наблюдает

Ответить
6
Слышный Петя

Они проходят на швабры, к сожалению.

Ответить
1
1 комментарий
Товарищ Колбасный

Губин прав. Навальный героический идиот, что вернулся в Россию, ничего, кроме ругани среди бывших соратников и бессмысленно погубленных лет жизни в тюрьме это не даст. Он изолируют себя от реальной политической жизни, теряет сторонников и в конечном счёте, получит только образ мученика. Вместо отсидки, нужно было создавать параллельные структуры власти, налаживать связи с мировыми лидерами, собирать полностью готовый кабинет министров и вести негласные переговоры со всеми, с кем только можно, строя коалицию внутри страны и обещая посты в новом правительстве адекватным путинским чиновникам. Потому что, когда наступит момент и откроется окно возможностей, Навальный будет сидеть в тюрьме, не сможет быстро триумфально вернуться в страну, не сможет развернуть готовый план. Скорее всего, Путина сменят без его участия вообще. И надо молиться, чтобы это не были тираны ещё хуже, чем сам Путин. Потому что оппозиция ненавидит друг друга гораздо сильнее, чем Путина.

Мы все почему-то уверены, что когда путинский режим рухнет (а он сам себе в этом помогает так, что никакие враги не нужны), сразу наступят свобода и либерализация, отменят все плохие законы и триумфально приедут в Россию ходорковский с Чичваркиным. Нихрена, парни. В ситуации безвластия и анархии власть берет тот, у кого есть структура, организация и готовность действовать решительно. А вся наша оппозиция запрётся дома и будет кричать, что какая грязь творится вокруг, как противно в этом всём жить. Я просто напомню, что в 91-м году все советские диссиденты просто испарились. ред.

Ответить
0
Себастиан Перейра

ну, поговаривают, что кто-то из его окружения внушил ему, что его не осмелятся посадить в тюрьму
Будут массовые протесты, западные лидеры скажут своё фи и посчитают вовочку зашкварным для общения...

А оказалось абсолютно всем насрать

Действительно, навальный бы больше сделал на свободе
находясь в той же гермашке
снимал бы свои ролики, разъезжал бы с лекциями по униваерситетам развитых стран о политич ситуации в россии, хе-хе

а теперь просто бестолково торчит в российской тюряге

Поступок мужественный? Да, бесспорно
Но абсолютно бессмысленный, как прыгнуть в пещеру к саблезубому тигру

Ответить
2
Слышный Петя

Не скажи. Сократ так вообще выпил яд. Его оболгали в суде, вывернули шиворот-навыворот его слова, и суд приговорил путём демократического голосования Сократа к смерти.
У нас забыли, что такое принципиальный поступок. Был ли в нём смысл или нет, не нам сейчас судить.

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1
29 комментариев
Рыжий

ну, поговаривают, что кто-то из его окружения внушил ему, что его не осмелятся посадить в тюрьму

Неужели он насколько далек от этого мира? Камон, ну ему же не 70 лет как Путину

Ответить
0
3 комментария
Зянон

Почему же всем насрать? Можно срать в твиттере и вопрошать, сколько ещё россияне будут терпеть.

Ответить
–1
Максим Козаченко

Он изолируют себя от реальной политической жизни

От чего, прости?))

Ответить
3
Товарищ Колбасный

От политической жизни. Той, в которой принимал участие тот же Ленин, живя в Швейцарии. Вы почему-то считаете, что умирая в лагерях, можно одержать победу. У миллионов советских репрессированных это классно получилось. Офигенно переиграли Сталина.

Ответить
–2
3 комментария
Слышный Петя

Лол

Ответить
2
Джон Керри

чиво лол? Что угодно лучше, чем в колонии сидеть.

Ответить
1
1 комментарий
Андрей Охапкин

нужно было создавать параллельные структуры власти, налаживать связи с мировыми лидерами, собирать полностью готовый кабинет министров и ввести негласные переговоры со всеми, с кем только можно

Как Тихановская?

Ответить
3
Слышный Петя

Папа Римский то к ней попал на приём, или до сих пор очереди ждёт?

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Надо понимать, что Тихоновская это лучшее из худшего, слабая женщина как моральный символ сопротивления. Реальных лидеров протеста там давно посадили.

Навальный – не Тихоновская. У него есть яйца и реально какая-то популярность. Спустить все это в тюремную парашу – прямо эпический фэйл для человека, имеющего амбиции президента. Такими темпами его победа будет только моральной. Мы все поплачем в комментах, как несправедливо убили борца за наши права.

Путинский режим сделал очень важный вывод – на протест не нужно реагировать вообще. Совсем. Как ни печально, но это работает. Люди привыкли к телевизионной картинке из западных стран, что три дня мирных протестов что-то изменят. ред.

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–2
1 комментарий
Viewer1708

Путин полностью зачистил политическое поле. У нас кроме Навального на либеральном фланге только Кац остался, который боится лишнее движение сделать. Все будут начинать практически с нуля после транзита. Ядро политической структуры он сохранил, денег поднять и главное потратить на дело он быстро сможет, а больше ничего и не надо. Сейчас затянувшееся межсезонье, и тюрьма для политика не худший вариант: не нарабатывается антирейтинг спорными позициями и высказываниями, как у Каца и коммунистов сейчас

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2
Слышный Петя

Кац- это который с дизайнером на весь интернет посрался из-за 3тр? Ема никакая политическая карьера в этой стране не светит, никогда. Ни при какой власти. Но это моё сугубо личное мнение. Лично я не готов свои интересы доверить человеку, который с дизайнером-фрилансером не может договориться.

Ответить
–1
1 комментарий
Слышный Петя

чистилище

Ответить
4
Лев Глебович

Иди погугли, что такое чистилище. Тюрячка в России это ад Данте, где все кольца переплелись в одно. ред.

Ответить
5
2 комментария
Cерьёзный Валера

Куда смелость-то пропала?)

Ответить
2
1 комментарий
Андрей Фокин

Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин заявил, что на условия в покровской колонии жалоб не было. Другой член владимирской ОНК Сергей Яжан добавил, что по последней информации у Навального «всё нормально»: «Мне кажется это просто разговоры».

А, не, ну тогда у него все нормально, не станут же они врать!

Ответить
6
Слышный Петя

Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати.

Ну а что ещё могли придумать пидарасы, которые думают лишь о швабрах и чьём-то очке, всё логично.

Алексею терпения, а всем, кто в этой хуйней участвует, и дальше оставаться в дерьме.

Ответить
6
Andy

Швабрийская педерация

Ответить
0
Аркадий Соколов

я уже успел в очередной раз разочароваться в этом прекрасном сайте ред.

Ответить
1
Слышный Петя

Видимо, всё-таки не совсем прижали. Катя молодец(-ка), как минимум.

Ответить
6
3 комментария
Екатерина Кузнецова

да блин мне просто надо было время, чтобы написать...

Ответить
4
2 комментария
Сергей Сергеич

Инструкция, как собрать минусов на ТЖ - пишем вот такой коммент:

"А с чего мы должны верить этим бывшим заключенным? Они могут пиздеть так же, как могут пиздеть другие. Я не утверждаю конечно, что они 100% пиздят, но нельзя вот так просто взять и поверить каким-то словам. Так можно сказать, что в тюрьме единорога видели - тоже поверите?"

Вот.

Ответить
2
Андрей Охапкин

Ты об этом подумал, просто побоялся написать?)

Ответить
2
Михаил Ч

и правда, с чего нам им верить? никогда такого в российских тюрьмах не было.

Ответить
1
1 комментарий
Даниэль Фельдман

Смотрите, как Кремль опять не боится оппозиции

Ответить
2
totals

когда же начнут дохнуть члены общественной наблюдательной комиссии по владимирской области?? где этот сраный ковид19, когда он так нужен?

Ответить
1
Слышный Петя

Такая ебала бесследно не проходит, к сжл. Надо быть буддой, чтоб потом, когда ты станешь президентом, не зациклиться на мести всем этим говнарям, которые такое устраивают.
Все они, от углового до Путина заслуживают быть утопленными в очке, но это не цель.

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1
Andy

Cсылку на репортаж без пейволла скиньте

Ответить
0
Аркадий Соколов

позже выйдет

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0
Слышный Петя

Путстапо какое-то

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0
Саша Прокофьев

Карлик знает как по нервам бить!!! Всю жизнь пинали его, отыгрывается.

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0
Алексей Леонидыч

Энди Дюфрейн

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0
Daniel Shnaider

Покро́в — город в Петушинском муниципальном районе Владимирской области
Какой район такие и жители

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0
Фамилия и имя

«Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет…»
——
А шо разве в хате плевать на пол можно? Врут значит по телеку получается

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0
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