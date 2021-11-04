Суд Петербурга арестовал администратора белорусского телеграм-канала — на родине её объявили в розыск по двум статьям Статьи редакции
Яна Пинчук администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» в 2020 году, проживая в России.
Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря задержанную 1 ноября гражданку Белоруссии Яну Пинчук. В Белоруссии девушку обвиняют в разжигании вражды и создании или участии в экстремистском формировании.
По версии следствия, с 23 сентября по 7 декабря 2020 года Пинчук публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных и других госорганов. Часть публикаций белорусские следователи посчитали экстремистскими. Дело на девушку завели 5 мая 2021 года, тогда же объявив её в розыск.
Пинчук четыре года живёт в Петербурге, но не имеет российского гражданства. Петербургские силовики задержали бывшего администратора по ходатайству белорусских властей. По словам девушки, о том, что она находится в розыске в Белоруссии, Пинчук узнала во время задержания. Свою вину она отрицает.
Короче, их выкинули в выходные на пустырь, они там три дня бегали и орали. Сильно похолодало и выпал снег. Местная жительница позвонила зооволонтёрам, те не могли быстро помочь. Одна из них моя знакомая, попросила о помощи. Поэтому я съездил на пустырь в какие-то ебеня и забрал двух котят. Мальчика уже пристроили, осталась девочка.
ну, мозги-то включать надо
имеет ли право человек находясь на одном из водоёмов амазонки искупаться?
безусловно! это его право и желание
но так сложились обстоятельства, что именно в этой время и в этом месте это делать просто небезопасно для жизни
Поэтому можно нырнуть и человек будет в своём праве, но нести ответственность будет он, а не крокодил, которому похер кого сожрать
нет
вам повезло
по конституции, если у вас гражданство рф, вас не имеют право выдавать третьим государствам
хотя конституция рф- это такое...
или можно инсценировать похищение злобными агентами КГБ белорашки, хотя на самом деле это будет какое-нить фсб, которое бережно вас доставит через границу в тепленькие заботливые ручки белорусских ментов
и никто вас оттуда вызволять не будет
никакой лавров или машка захарова ред.
ну, тут же не по линии интерпола, лол
какой интерпол между рашкой и белорашкой?
тут "тесное взаимодействие правоохранительных органов соседних государств"
а вообще есть некие договорённости и особенности
у меня армянский знакомый объявлен в международный розыск за...уклонение от службы в доблестной армии армении!
из-за этого на всех пограничных пунктах он светится "красным", но у него с собой есть документ от российского интерпола, что его разыскивают за кукую-то х-ню, а не за убийство или торговлю наркотиками ред.