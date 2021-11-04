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Новости
Екатерина Кузнецова

Суд Петербурга арестовал администратора белорусского телеграм-канала — на родине её объявили в розыск по двум статьям Статьи редакции

Яна Пинчук администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» в 2020 году, проживая в России.

Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря задержанную 1 ноября гражданку Белоруссии Яну Пинчук. В Белоруссии девушку обвиняют в разжигании вражды и создании или участии в экстремистском формировании.

По версии следствия, с 23 сентября по 7 декабря 2020 года Пинчук публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных и других госорганов. Часть публикаций белорусские следователи посчитали экстремистскими. Дело на девушку завели 5 мая 2021 года, тогда же объявив её в розыск.

Пинчук четыре года живёт в Петербурге, но не имеет российского гражданства. Петербургские силовики задержали бывшего администратора по ходатайству белорусских властей. По словам девушки, о том, что она находится в розыске в Белоруссии, Пинчук узнала во время задержания. Свою вину она отрицает.

#белоруссия #суд #новости

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69 комментариев
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Ху Эмай

А есть сегодня какие-нибудь позитивные новости? Ну хоть немного.

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10
Екатерина Кузнецова

ищу

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22
Слышный Петя

Очень ждем, правда

Ответить
6
Екатерина Кузнецова

понимаю друзья я тоже хочу писать о хорошем!!!

Ответить
8
Слышный Петя

я котёнка спас

Ответить
4
Екатерина Кузнецова

Расскажи

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1
Слышный Петя

Короче, их выкинули в выходные на пустырь, они там три дня бегали и орали. Сильно похолодало и выпал снег. Местная жительница позвонила зооволонтёрам, те не могли быстро помочь. Одна из них моя знакомая, попросила о помощи. Поэтому я съездил на пустырь в какие-то ебеня и забрал двух котят. Мальчика уже пристроили, осталась девочка.

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8
Екатерина Кузнецова

Ой, очень мило! Ты молодец. А где это террориториально? Мож я в сторис закину, чтоб девочку забрали

Ответить
1
Слышный Петя

Вотъ:

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6
Екатерина Кузнецова

какая зайка. а напишешь свой инст (можешь в личку), чтоб я тебя отметила там?

Ответить
0
Слышный Петя

Это в Томске
Если кто готов помочь репостами- буду рад! ред.

Ответить
0
Слышный Петя

Ну выходной тип

Ответить
3
van der Pusch

а так это в честь народного единства арестовывают даже иностранных граждан?

Ответить
3
Слышный Петя

Конечно, а в честь чего ж ещё

Ответить
2
van der Pusch

сегодня индусы празднуют дивали и им збс

Ответить
0
aliftin

Сегодня же праздник, день народного единства. Нам так намекают что пора объединениться и что-то предпринять.

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0
van der Pusch

Яна Пинчук администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» в 2020 году, проживая в России

любит рисковать

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13
Слышный Петя

Быть беларусским оппозиционером в России - это какая-то отдельная дисциплина Special Olympics

Ответить
0
Слышный Петя

Special Olympics — писать хуйню в духе «сам виноват», перекладывая вину с преступной власти на беззащитных граждан.

Ответить
12
Себастиан Перейра

ну, мозги-то включать надо

имеет ли право человек находясь на одном из водоёмов амазонки искупаться?
безусловно! это его право и желание
но так сложились обстоятельства, что именно в этой время и в этом месте это делать просто небезопасно для жизни
Поэтому можно нырнуть и человек будет в своём праве, но нести ответственность будет он, а не крокодил, которому похер кого сожрать

Ответить
9
Слышный Петя

Это не так работает.

Ответить
–1
Себастиан Перейра

как раз так и работает
в диком мире
или в таких недоразвитых пещерных государствах, как рф или белорашка
се ля ви

тут либо смириться и уйти во внутреннюю эмиграцию, либо сменить локацию, где крокодилов поменьше ред.

Ответить
12
van der Pusch

но крокодила ты не содержишь на свои налоги...

Ответить
0
Себастиан Перейра

можете это при встрече крокодилу, тьфу, менту сказать
дескать, как так-то товарищ?

Ответить
3
van der Pusch

изи
но мне отсюда легко кекать и говорить как должно быть

Ответить
1
Колыван Пряничков

жестко будет когда Российских оппозиционеров которые топили за смену режима в Беларуси начнут отлавливать и слать к ним на судилища

Вот это будет фарш прям ))

Ответить
1
Себастиан Перейра

де-юро это невозможно
согласно законам рашка не выдаёт своих граждан третьим странам

хотя можно инсценировать похищение человека КГБ белорашки
и тогда все разведут руками, дескать, не уберегли, хе-хе ред.

Ответить
1
Во Нючка

Российских оппозиционеров

Зюганов 🤨?

Ответить
0
Себастиан Перейра

Ага, оппозиционерррр...

Ответить
0
Explosive Magic

Как выяснили кто именно администратор канала?

Ответить
1
Слышный Петя

Давайте подумаем вместе

Ответить
7
Во Нючка

Как-нибудь спалилась. Вариантов много.

Ответить
1
Слышный Петя

ага, сам факт нахождения в питенбурге мог притупить бдительность

Ответить
1
Ирина Китаева

что угодно, но только не телега, да?

Ответить
–1
Саша Петров

Нефиг было у себя в стране фигнёй заниматься.

Ответить
–11
Себастиан Перейра

+15 руб переведено вам на карту мир
можете за щекой проверить

Ответить
8
Саша Петров

За твоей щекой, бот

Ответить
–5
Себастиан Перейра

судя по дизлайкам, бот - это ты

Ответить
1
Саша Петров

Тут либерах и укро-ботов больше чем нормальных людей

Ответить
–4
Себастиан Перейра

а ты типа "нормальный"?
эдакий ч0ткий пацанчик из глубинного народа

Ответить
1
Саша Петров

Получше укров и либерды

Ответить
–4
Слышный Петя

Интересно, а если лукашенко обьявит условного меня террористом — наши власти через сколькл секунд мое государство арестует на угоду усатому фюреру?

Ответить
1
Себастиан Перейра

нет
вам повезло
по конституции, если у вас гражданство рф, вас не имеют право выдавать третьим государствам

хотя конституция рф- это такое...

или можно инсценировать похищение злобными агентами КГБ белорашки, хотя на самом деле это будет какое-нить фсб, которое бережно вас доставит через границу в тепленькие заботливые ручки белорусских ментов

и никто вас оттуда вызволять не будет
никакой лавров или машка захарова ред.

Ответить
2
робот-бёрдвотчер

Так то третьим, а Беларусь - вторая.

Ответить
6
Роман Яремчук

сразу же

Ответить
2
Последствия Диморфизма

необучаемые

Ответить
2
Евгений Миронов

А у нас типа как с Интерполом нет подобных договорённостей? Что политических не выдают и не ищут вообще?

Ответить
0
Себастиан Перейра

ну, тут же не по линии интерпола, лол
какой интерпол между рашкой и белорашкой?
тут "тесное взаимодействие правоохранительных органов соседних государств"

а вообще есть некие договорённости и особенности
у меня армянский знакомый объявлен в международный розыск за...уклонение от службы в доблестной армии армении!
из-за этого на всех пограничных пунктах он светится "красным", но у него с собой есть документ от российского интерпола, что его разыскивают за кукую-то х-ню, а не за убийство или торговлю наркотиками ред.

Ответить
5
Слышный Петя

Пиздатая бумажка, где взять

Ответить
0
Себастиан Перейра

сначала у российских ментов видимо какая-то справка
а потом уже с ней пиздуешь в российское отделение интерпола, или что там у них

Ответить
0
Евгений Миронов

Я понимаю весь сюр своего вопроса в данных условиях. Но всё же, есть какие-то пунктики или намёки?

Ответить
0
Себастиан Перейра

при чём тут интерпол и взаимодействие ментов рашки и белорашки?

Ответить
1
имя и фамилия

у России с Белоруссией договорённость, обмен политического на мешок картошки

Ответить
0
lovemyonahole

На Россию в Интерполе кладут хуй и правильно делают.

Ответить
0
Слышный Петя

В Китае и то надёжнее бы было

Ответить
1
Слышный Петя

Если отбросить политику, то получится, что очередная женщина добилась "успеха" в получении статуса жертвы ред.

Ответить
–6
Зянон

Успеха в получении судимости?

Ответить
2
Слышный Петя

вряд ли эта возможная судимость будет иметь хоть какое-т отношение к правосудию

Ответить
0
Зянон

Зато будет иметь прямое отношение к лишению свободы. Подобный успех никому не нужен.

Ответить
1
Слышный Петя

взял в кавычки

Ответить
0
Слышный Петя

Очень странно было ехать в Россию.

Ответить
0
Слышный Петя

Ещё и фамилия украинская. Точно экстремистка!

Ответить
0
Alex Bernhardt

Так может быть уехать из России?
В голову не приходило?

Ответить
0
Ирина Китаева

телегаграм слил кто админ?

Ответить
0
Просто Тимуррр

Ну это примерно как в 41-м хуесосить Гитлера, сидя в Италии. Примерно такой же уровень организации борьбы.

Ответить
0
Ирина Китаева

ты кого с кем сравнил? ну-ка поясни

Ответить
0
Рыжий

Да вроде всё понятно
https://www.youtube.com/watch?v=Nw2cpJzPSzk

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0
Miracle Movies

Выбрала не то место, где можно сковываться от белорусских властей

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0
имя и фамилия

родина...... как же нихуя нет в этом слове

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–1
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