Яна Пинчук администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» в 2020 году, проживая в России.

Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря задержанную 1 ноября гражданку Белоруссии Яну Пинчук. В Белоруссии девушку обвиняют в разжигании вражды и создании или участии в экстремистском формировании.

По версии следствия, с 23 сентября по 7 декабря 2020 года Пинчук публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных и других госорганов. Часть публикаций белорусские следователи посчитали экстремистскими. Дело на девушку завели 5 мая 2021 года, тогда же объявив её в розыск.

Пинчук четыре года живёт в Петербурге, но не имеет российского гражданства. Петербургские силовики задержали бывшего администратора по ходатайству белорусских властей. По словам девушки, о том, что она находится в розыске в Белоруссии, Пинчук узнала во время задержания. Свою вину она отрицает.