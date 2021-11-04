4 ноября с 15:00 полиция начала задерживать предполагаемых участников акции «Русский марш» на станции метро «Пушкинская» и «Октябрьское поле» — спустя час число задержанных превысило 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо». На Пушкинской площади задержали журналистов РБК, Associated Press и «Известий», но позже отпустили.