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Новости
Екатерина Кузнецова

В московском метро в день несогласованного «Русского марша» полиция задержала более 20 человек Статьи редакции

Бывшего организатора марша задержали 2 ноября якобы за отказ показывать паспорт.

51 51 комментарий
1025 просмотров
Фото «Автозак Live»

4 ноября с 15:00 полиция начала задерживать предполагаемых участников акции «Русский марш» на станции метро «Пушкинская» и «Октябрьское поле» — спустя час число задержанных превысило 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо». На Пушкинской площади задержали журналистов РБК, Associated Press и «Известий», но позже отпустили.

Avtozak LIVE
Задержания продолжаются. Количество задержанных — 18 человек.

Фото: @avtozaklive
Avtozak LIVE
Силовики задерживают людей с отличительными элементами одежды.

Видео:@avtozaklive

Полицейские дежурят на Пушкинской площади, у Красной площади и входов в метро, а также у метро «Октябрьское поле», где прежде начинались марши.

  • «Русские марши» — ежегодные акции русских националистических организаций и движений, проходящие в День народного единства 4 ноября. В 2021 году мэрия Москвы не согласовала акцию;
  • 2 ноября полиция задержала бывшего организатора «Русского марша» Никиту Зайцева якобы за отказ предъявлять полицейским паспорт.

#новости #происшествия #митинги #полиция

51 51 комментарий
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Ху Эмай

Типа, одним постом про дрочку отделалась от нас и опять за старое взялась?

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16
Фруктовый Бутик Премьер Люкс

расчет был что подрочите и успокоитесь

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7
Ху Эмай

Стравим напряжение, ага

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3
Екатерина Кузнецова

баланс

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2
Слышный Петя

Следующий же пост про хорошее, про нюдсы там, да?

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Про очередное уголовное дело за жопу возле храма

Ответить
1
Слышный Петя

Но в этот раз уже не просто поцелуи

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Как ты хочешь, так и будет

Ответить
0
Слышный Петя

Пусть всё будет так, как ты захочешь
Пусть твои глаза как прежде горят

Ответить
0
Слышный Петя

Всю неделю песни рвуца наружу, извените

Ответить
1
Екатерина Кузнецова

что бох даст

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0
Слышный Петя

А в чем проблема? Почему русский марш не имеет права выходить?
Русский марш по идее это объединение и хорошая тема для наших граждан,как и любой марш граждан тоже. Это не всегда агрессивные призывы к насилию по отношению к другим нац. Так что дискредитировать сразу все движение это неправильно и неполезно для россиян. А то что есть крайние шизики, так это в любом движении всегда ред.

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4
Андрей Охапкин

Проблема в России, где вообще почти никто не имеет права выходить)

Ответить
4
Андрей Охапкин

Когда они пришли за националистами, я молчал...

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Меня тоже чуть не задержали только что на тверской, уверенно сделал вид что не знаю что такое русский марш

Ответить
3
Слышный Петя

И поверили? Удивительно.

Ответить
0
Ху Эмай

Он при этом дрочил по совету редакции

Ответить
7
Слышный Петя

Так ты харю его видел?))

Ответить
4
Слышный Петя

Лол, ну да. Но вообще туда разные люди приходят.

Ответить
1
Слышный Петя

Ну так ты от полицаев многого то не жди, там те ещё шерлоки работают)

Ответить
1
Слышный Петя

там те ещё шерлоки работают

НА НАШИ НАЛОГИ

Ответить
0
Слышный Петя

Именно поэтому Я ВЫБИРАЮ ЛИБЕРТАРИАНСТВО!

Ответить
0
Слышный Петя

А КАКОЙ МИША ТЕБЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ??

Ответить
0
Слышный Петя
Ответить
0
Слышный Петя

НЕПРАВИЛЬНО

Ответить
0
Слышный Петя

не ебу чё это за хуй)

Ответить
0
Слышный Петя

Самый лучший либертарианец ващет.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Похож на злодея из Бандианы

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Там специальный человек определяет кто похож кто не похож на участника, я точно не похож

Ответить
2
Слышный Петя

Изи определяется же. Просто неожиданно бросаешь зигу, кто дёрнулся в такт- наш клиент.

Ответить
1
Андрей Рядькин

Марш деген эмне экенин билбейм

Ответить
0
Андрей Рядькин

Орустар алга!

Ответить
0
Андрей Рядькин

Украинага даңк!

Ответить
0
andrej

Гитлер капут! (С)

Ответить
0
Татарская идентичность

Как вы относитесь к "Русскому Маршу"?

Ответить
3
Андрей Охапкин

Нормально. А как вы относитесь к маршу коммунистов, например? Или к ЛГБТ маршу?

Ответить
1
Татарская идентичность

Нормально.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Лучший русский марш был в бирюлево

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Всего 8 лет назад https://youtu.be/NOfKm1yekzM

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Страна победившая фашизм мда…

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–3
Слышный Петя

чтобы его возглавить

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1
Lolu4 .

А загуглите и узнать почему данный сход произошёл не судьба, да? Так бы узнал что был народный сход, по поводу убийства местного жителя мигрантом. Но тогда не получится так рьяно приплетать фашизм, вот ты и пиздишь, шавка обыкновенная.

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0
Зянон

В России после каждого убийства происходит народный сход?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Да я помню прекрасно, но смотреть на толпу внуков победителей фашизма кричащих россия для русских москва для москвичей и громящих все на своем пути все равно странно. Брали бы пример с украинских единомышленников и пошли бороться против причины, а не следствия

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0
Андрей Охапкин

Почему полиция разгоняет русские марши? Они что, русофобы? 🤔

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0
Кирилл Вселенский

Маршофобы

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0
Фруктовый Бутик Премьер Люкс

якобы за отказ предъявлять полицейским паспорт

Так мы им и поверили

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1
Слышный Петя

ежегодные

почему т казалось, что они уже лет 10 как все

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1
Слышный Петя

Хаха, эти националисты везде одинаковые, вырядились в имперский флаг, и удивляются как их повязали. Напомнило..

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0
Гюндуз Гусейнли

Ебать удальцов ещё живой и куда то ходит, я удивлен

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0
Андрей Иванов

Это в том метро где вывески на таджикском и киргизском.

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0
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