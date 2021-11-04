В московском метро в день несогласованного «Русского марша» полиция задержала более 20 человек Статьи редакции
Бывшего организатора марша задержали 2 ноября якобы за отказ показывать паспорт.
4 ноября с 15:00 полиция начала задерживать предполагаемых участников акции «Русский марш» на станции метро «Пушкинская» и «Октябрьское поле» — спустя час число задержанных превысило 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо». На Пушкинской площади задержали журналистов РБК, Associated Press и «Известий», но позже отпустили.
Полицейские дежурят на Пушкинской площади, у Красной площади и входов в метро, а также у метро «Октябрьское поле», где прежде начинались марши.
- «Русские марши» — ежегодные акции русских националистических организаций и движений, проходящие в День народного единства 4 ноября. В 2021 году мэрия Москвы не согласовала акцию;
- 2 ноября полиция задержала бывшего организатора «Русского марша» Никиту Зайцева якобы за отказ предъявлять полицейским паспорт.
А в чем проблема? Почему русский марш не имеет права выходить?
Русский марш по идее это объединение и хорошая тема для наших граждан,как и любой марш граждан тоже. Это не всегда агрессивные призывы к насилию по отношению к другим нац. Так что дискредитировать сразу все движение это неправильно и неполезно для россиян. А то что есть крайние шизики, так это в любом движении всегда ред.
Всего 8 лет назад https://youtu.be/NOfKm1yekzM