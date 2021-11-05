Официальная реклама появится только в крупных каналах — в чатах её не будет.

4 ноября Telegram начал тестировать официальную рекламу, начав с поста об обновлениях в личном блоге Павла Дурова. Основатель мессенджера написал, что большинство пользователей практически не заметит изменения.

Реклама появится только в крупных каналах от тысячи подписчиков, «где и так есть реклама», а в личных беседах и чатах её не будет. Дуров отметил, что для показа рекламных постов не будут использовать личные данные: «Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей».

Основатель Telegram пообещал, что реклама будет ненавязчивой — с коротким текстом, без ссылок и фотографий, и будет появляться только после просмотра всех новых постов канала. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — добавил Дуров.

Рекламный пост Дурова появился и в телеграм-каналах «иноагентов», отметила «Медуза». По мнению главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, размещение рекламы в таких каналах может грозить изданиям штрафами, так как перед ней не стоит плашка «Данное сообщение распространено...». «В данном случае, я думаю, особо показательно, насколько дискриминационный закон про иностранных агентов и е***у. Особенно, если мы за это получим протокол», — добавил Смирнов.

О введении монетизации Дуров впервые заговорил в 2020 году. По его словам, реклама мессенджеру нужна, чтобы покрывать расходы на серверы и трафик.