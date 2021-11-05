Павел Дуров начал тестировать рекламу в телеграме, начав со ссылки на личный канал Статьи редакции
Официальная реклама появится только в крупных каналах — в чатах её не будет.
4 ноября Telegram начал тестировать официальную рекламу, начав с поста об обновлениях в личном блоге Павла Дурова. Основатель мессенджера написал, что большинство пользователей практически не заметит изменения.
Реклама появится только в крупных каналах от тысячи подписчиков, «где и так есть реклама», а в личных беседах и чатах её не будет. Дуров отметил, что для показа рекламных постов не будут использовать личные данные: «Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей».
Основатель Telegram пообещал, что реклама будет ненавязчивой — с коротким текстом, без ссылок и фотографий, и будет появляться только после просмотра всех новых постов канала. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — добавил Дуров.
Рекламный пост Дурова появился и в телеграм-каналах «иноагентов», отметила «Медуза». По мнению главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, размещение рекламы в таких каналах может грозить изданиям штрафами, так как перед ней не стоит плашка «Данное сообщение распространено...». «В данном случае, я думаю, особо показательно, насколько дискриминационный закон про иностранных агентов и е***у. Особенно, если мы за это получим протокол», — добавил Смирнов.
О введении монетизации Дуров впервые заговорил в 2020 году. По его словам, реклама мессенджеру нужна, чтобы покрывать расходы на серверы и трафик.
в инсте собирается база данных о каждом пользователе и рекламодатели могут выбрать "свою аудиторию"
именно это и только это сделало рекламу в интернете сегодня настолько эффективной
телеграм сознательно отказался от такой модели (за что им огромный респект), но в то же время они предлагают совершенно ничем не примечательный формат объявлений
в инсте собирается база данных о каждом пользователе и рекламодатели могут выбрать "свою аудиторию"
Чувак смотрит в инсте тёлок и инстаграм думает, что чувак интересутся тёлками и предлагает ему.... ещё больше тёлок. Но, допустим, чуваку нужен новый комп. Не будет же он искать инфу про комп в инстаграме?! В общем, так себе таргетинг.
В телеграме же много тематических каналов. Там аудитория и так отобрана.
я тебя удивлю, но даже если ты правда смотришь в инсте только телок, инста знает о твоих увлечениях гораздо больше
ей достаточно зацепиться за мельчайшие детали, что начать рекламировать тебе что-то потенциально полезное
не будет искать, ему самому предложат, в этом и состоит работа маркетолога, сделать объявление, мимо которого ты не пройдешь, если тебе данная тема хоть немного интересна
да вот не так уж и много тематических каналов, если отбросить в сторону самые банальные (айти, политика, игры, технологии, бизнес)
я тебя удивлю, но даже если ты правда смотришь в инсте только телок, инста знает о твоих увлечениях гораздо больше
Нет, ты меня не удивил, конечно. Я в курсе всех этих мифов про таргетинг. Ничего все эти корпорации про меня не знают. Они знают лишь, что я смотрел в интернете и пытаются предлагать контент и товары похожей тематики.
сделать объявление, мимо которого ты не пройдешь, если тебе данная тема хоть немного интересна
В этом и проблема маркетологов. Если я что-то смотрю, это не значит, что мне эта тема интересна. Я просто восполняю свои знания. Сегодня это история Древнего Рима, через час - особенности двигателей на истребителе Су-35. Просто забавно, как эти рекламные сети меняют свои баннеры вслед за моими переходами по ссылкам. Так, кажется юзер интересуется историей, или техникой, а может медициной? политикой? финансами? давайте, еб***те ему всё подряд!
Ну конечно) Дальше работает статистика, и на больших объёмах реклама показывает хорошую эффективность.
Более того, в каждой рекламной сети сейчас нейронка, для каждого пользователя сформирован профиль интересов. Если женщина искала признаки беременности, потом клинику для родов, потом одежду для новорождённых, то это просто очевидно, что дальше ей нужна детская коляска и тд.
На твоём примере нейронка тоже обучится, и может выявить тысячи закономерностей, о которых ты даже не подозреваешь))
@Уважаемый Чувак Стэтхомович , твое профессиональное мнение? Что там вообще можно продвигать?
Официальная реклама появится только в крупных каналах
т.е он выводить рекламу оффициальную будет в крупных пабликах. А будут крупные паблики рекламится или нет - пофигу
ну там условный канал "Бизнес с Китаем", который продает курсы как стать миллионером. Таких каналов вот чисто про "бизнес с китаем" - тысяч пять наверное наберется.
+ всякие вариации подобных "бизнесов", от купи-продай до крипты и прочего дерьма
+ всякие курсы для "мамочек в дикрете"
+ каналы узкой-тематики, например "бесплатные 3d ассеты", которым тоже нужен способ рекламироваться
+ каналы широкой тематики аля "голые попы каждый день", которые раскручиваются ради того, что бы потом получать рекламу внутри паблика
аудитория там будет которая будет рекламироваться, все как в ВК-Таргете, точно такая же бизнес-модель.
Тут главный вопрос - насколько гибкой и точной будет настройка аудитории для рекламы. Потому что в том же ВК - очень гибкая система + куча сторонних сервисов для дополнительного сужения аудитории
Тут вообще не будет в телеге настройки аудиторий. Тупо выбираешь канал и всё.
НО, у многих крупных брендов есть свои каналы. Представь, что ты ВТБ245, который просто берёт и размещает рекламу в канале Сбера))
Эта модель заставит в первую очередь крупные бренды выкупать рекламный трафик в собственных каналах. Чтобы конкуренты не пролезли.
почему узко? сколько там миллионов аудитория у телеги?
вот условно 1% от всей аудитории ведет какой-то свой полудохлый канал аля "блог домохозяйки"
и тут ей хуяк - рекламу предложили заюзать чтобы в блог пришло больше народу
она юзает, башляет условные 5 тыщ денег.
и там соберется вот таких которые по 5тыщ денег башляют - миллионы людей, взаимозаменяемых причем.
разве ВК мало денег с таргета зарабатывает? Узко. нихера себе узко.