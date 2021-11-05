Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Екатерина Кузнецова

Павел Дуров начал тестировать рекламу в телеграме, начав со ссылки на личный канал Статьи редакции

Официальная реклама появится только в крупных каналах — в чатах её не будет.

4 ноября Telegram начал тестировать официальную рекламу, начав с поста об обновлениях в личном блоге Павла Дурова. Основатель мессенджера написал, что большинство пользователей практически не заметит изменения.

Реклама появится только в крупных каналах от тысячи подписчиков, «где и так есть реклама», а в личных беседах и чатах её не будет. Дуров отметил, что для показа рекламных постов не будут использовать личные данные: «Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей».

Основатель Telegram пообещал, что реклама будет ненавязчивой — с коротким текстом, без ссылок и фотографий, и будет появляться только после просмотра всех новых постов канала. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — добавил Дуров.

Рекламный пост Дурова появился и в телеграм-каналах «иноагентов», отметила «Медуза». По мнению главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, размещение рекламы в таких каналах может грозить изданиям штрафами, так как перед ней не стоит плашка «Данное сообщение распространено...». «В данном случае, я думаю, особо показательно, насколько дискриминационный закон про иностранных агентов и е***у. Особенно, если мы за это получим протокол», — добавил Смирнов.

О введении монетизации Дуров впервые заговорил в 2020 году. По его словам, реклама мессенджеру нужна, чтобы покрывать расходы на серверы и трафик.

#новости #telegram #дуров #соцсети

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Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
57 комментариев
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Повседневный Паша
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60
Anton NS

порятся в бублика

Пиздец метафора.

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9
Владимир Швецов

И говорит этому парню
-Хули в конец рекламы палишь?

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3
AttentiveMilk

Есть вариации

Ответить
2
Повседневный Паша

насколько дискриминационный закон про иностранных агентов и е***у

Голову сломал пока восстанавливал что там за звёздочками было.

Ответить
10
Повседневный Паша

Ебалу?

Ответить
12
Повседневный Паша

Да. Но теперь ты обломал потенциальную угарную ветку комментариев с догадками

Ответить
7
Повседневный Паша
Ответить
1
Иван Грозный

и смех, и грех

Ответить
0
Повседневный Паша

ну хз, те, кто читают [одно интересное латвийское издание] от про это слово в данной копнотации давно знают)

Ответить
1
Повседневный Паша

Был какой-то мем с этим словом?

Ответить
0
Повседневный Паша

Нет, но они первые эту хуйню из 24 слов начали называть ебалой везде и всегда, конкретно я это в интервью их гендиректора услышал

Ответить
2
умный человек

ништяк, теперь не придётся об этом думать

Ответить
1
Повседневный Паша

Остальные дали сокращённый вариант. Только на ТЖ самая честная журналистика.

Ответить
12
Владислав Васильев

егозу?

Ответить
1
Повседневный Паша

ЕБИТДу

Ответить
3
умный человек

до меня не дошло
какое-то слово новое?

Ответить
0
Повседневный Паша

ЕЖУ

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1
Дефицитный Сервелат

е***у

Есть в этом слове буква Б?

Ответить
8
Nick Rosenberg

Это говно выбесило уже на второй показ, видимо, теперь, либо, переходить на альтернативный клиент, либо не читать каналы.

Ответить
3
Nick Rosenberg

Либо полный запрет работы телеграмм на территории России!

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7
fullmetalboy48151623 .

Я побуду мазохистом и попробую пожить с веб-версией

Ответить
0
Повседневный Паша

Было бы хорошо, замени такие мелкие плашки длинные рекламные посты в каналах. Но ведь не заменят, а будут в дополнение, ололо.

Ответить
4
умный человек

ебббу

Ответить
3
умный человек

ебану

Ответить
3
Повседневный Паша

Интересно, сколько продержится такая рекламная модель. Мало верится пока в ее эффективность.

Ответить
3
new_comment

В инсте работает же. Каждый четвёртый пост "sponsored". И пользователи терпят.

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0
Повседневный Паша

в инсте собирается база данных о каждом пользователе и рекламодатели могут выбрать "свою аудиторию"

именно это и только это сделало рекламу в интернете сегодня настолько эффективной

телеграм сознательно отказался от такой модели (за что им огромный респект), но в то же время они предлагают совершенно ничем не примечательный формат объявлений

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5
new_comment

в инсте собирается база данных о каждом пользователе и рекламодатели могут выбрать "свою аудиторию"

Чувак смотрит в инсте тёлок и инстаграм думает, что чувак интересутся тёлками и предлагает ему.... ещё больше тёлок. Но, допустим, чуваку нужен новый комп. Не будет же он искать инфу про комп в инстаграме?! В общем, так себе таргетинг.
В телеграме же много тематических каналов. Там аудитория и так отобрана.

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3
Повседневный Паша

я тебя удивлю, но даже если ты правда смотришь в инсте только телок, инста знает о твоих увлечениях гораздо больше

ей достаточно зацепиться за мельчайшие детали, что начать рекламировать тебе что-то потенциально полезное

не будет искать, ему самому предложат, в этом и состоит работа маркетолога, сделать объявление, мимо которого ты не пройдешь, если тебе данная тема хоть немного интересна

да вот не так уж и много тематических каналов, если отбросить в сторону самые банальные (айти, политика, игры, технологии, бизнес)

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0
new_comment

я тебя удивлю, но даже если ты правда смотришь в инсте только телок, инста знает о твоих увлечениях гораздо больше

Нет, ты меня не удивил, конечно. Я в курсе всех этих мифов про таргетинг. Ничего все эти корпорации про меня не знают. Они знают лишь, что я смотрел в интернете и пытаются предлагать контент и товары похожей тематики.
сделать объявление, мимо которого ты не пройдешь, если тебе данная тема хоть немного интересна

В этом и проблема маркетологов. Если я что-то смотрю, это не значит, что мне эта тема интересна. Я просто восполняю свои знания. Сегодня это история Древнего Рима, через час - особенности двигателей на истребителе Су-35. Просто забавно, как эти рекламные сети меняют свои баннеры вслед за моими переходами по ссылкам. Так, кажется юзер интересуется историей, или техникой, а может медициной? политикой? финансами? давайте, еб***те ему всё подряд!

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0
Повседневный Паша

Ты можешь сколько угодно приводить индивидуальных и теоретических примеров.

Но это не отменяет факта того, что реклама в соц. сетях эффективна как раз благодаря сегментизации аудитории.

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0
new_comment

Я про эффективность рекламы ничего не говорил. Я сказал про то, что корпорации ничего не знают о моих увлечениях и просто повторяют за мной то, что я ищу.

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2
Повседневный Паша

Ну конечно) Дальше работает статистика, и на больших объёмах реклама показывает хорошую эффективность.
Более того, в каждой рекламной сети сейчас нейронка, для каждого пользователя сформирован профиль интересов. Если женщина искала признаки беременности, потом клинику для родов, потом одежду для новорождённых, то это просто очевидно, что дальше ей нужна детская коляска и тд.
На твоём примере нейронка тоже обучится, и может выявить тысячи закономерностей, о которых ты даже не подозреваешь))

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0
Рыжий

Инста это Facebook. А Facebook это огромное количество счетчиков в куче сайтов. Плюс еще прослушка телефона.
Так что инста норм попадает в таргет рекламой

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0
new_comment

Инста это Facebook.

А Фейсбук - это кусок говна.
Никогда не пользовался этим страшным тормозным поделием и вам не советую.

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1
stikerman

Приживётся

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0
Повседневный Паша

Не могу представить как там рекламировать бытовые услуги и товары.

Такой рекламный канал подходит только продвижения цифрового контента и очень ограниченного по жанру/формату.

Хорошо, если местный рыночек займут медиа и стриминговые компании, а не какой-нибудь гемблинг и политика.

Ответить
1
Повседневный Паша

Конечно, туда могут прийти и массовые бренды вроде кока-колы или "хайповой одежды". Но для них не формат делать рекламу без яркого визуала с одним текстом.

Ответить
1
Повседневный Паша

@Уважаемый Чувак Стэтхомович , твое профессиональное мнение? Что там вообще можно продвигать?

Ответить
0
Повседневный Паша

Цифровые товары и инфойцыганство. В основном это будет реклама самих каналов телеги. Короче вк таргет 2.0 Паша придумал.

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3
Повседневный Паша

Честно говоря, я даже не знаю, какие есть в телеге популярные каналы, подходящие для такой рекламы.

Пока это звучит как абсурд, что, например, новый двойник тж будет пиариться за счет телеграм-канала тж)))

И это походу будет самая распространенная модель.

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0
Повседневный Паша

Официальная реклама появится только в крупных каналах

т.е он выводить рекламу оффициальную будет в крупных пабликах. А будут крупные паблики рекламится или нет - пофигу

ну там условный канал "Бизнес с Китаем", который продает курсы как стать миллионером. Таких каналов вот чисто про "бизнес с китаем" - тысяч пять наверное наберется.
+ всякие вариации подобных "бизнесов", от купи-продай до крипты и прочего дерьма
+ всякие курсы для "мамочек в дикрете"
+ каналы узкой-тематики, например "бесплатные 3d ассеты", которым тоже нужен способ рекламироваться
+ каналы широкой тематики аля "голые попы каждый день", которые раскручиваются ради того, что бы потом получать рекламу внутри паблика

аудитория там будет которая будет рекламироваться, все как в ВК-Таргете, точно такая же бизнес-модель.

Тут главный вопрос - насколько гибкой и точной будет настройка аудитории для рекламы. Потому что в том же ВК - очень гибкая система + куча сторонних сервисов для дополнительного сужения аудитории

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1
Повседневный Паша

Тут вообще не будет в телеге настройки аудиторий. Тупо выбираешь канал и всё.
НО, у многих крупных брендов есть свои каналы. Представь, что ты ВТБ245, который просто берёт и размещает рекламу в канале Сбера))
Эта модель заставит в первую очередь крупные бренды выкупать рекламный трафик в собственных каналах. Чтобы конкуренты не пролезли.

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1
Повседневный Паша

да не заставит она ничего выкупать, ну будет у тебя внизу канала реклама от канала сбера которая просто текст аля "у нас ставка 7%"
это итак везде написано

хотя, я все таки думаю не как контора которая ежемесячно на рекламу тратит денег больше чем я заработаю за 10 лет

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0
Повседневный Паша

Для брендов это не вопрос денег, это вопрос понтов! Таких брендов в России наберётся пара сотен, вот Паше и хватит

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1
Повседневный Паша

но я думаю что он просто хочет упростить для админов каналов (и отщипывать свой процент бабок с каждой транзакции) что бы они и дальше делали вот такую херню как на картинке:

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1
Повседневный Паша

Все равно слишком узко :(

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0
Повседневный Паша

почему узко? сколько там миллионов аудитория у телеги?
вот условно 1% от всей аудитории ведет какой-то свой полудохлый канал аля "блог домохозяйки"
и тут ей хуяк - рекламу предложили заюзать чтобы в блог пришло больше народу
она юзает, башляет условные 5 тыщ денег.

и там соберется вот таких которые по 5тыщ денег башляют - миллионы людей, взаимозаменяемых причем.

разве ВК мало денег с таргета зарабатывает? Узко. нихера себе узко.

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0
stikerman

Увидим в принципе, но я не думаю что там в этом плане что изменится, кроме плашки это реклама

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0
fullmetalboy48151623 .

Первый день, а уже выбесило. Я не так редко захожу читать посты, обычно в каждом канале по 1-2 поста за день набирается, и получается что у меня реклама почти через каждое сообщение.
Лучше бы рекламу прямо в поток постов встраивали... Или подписку какую-то завезли...

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3
Сергей Сергеич

реклама появится только в крупных каналах

от тысячи подписчиков

Хера, с каких пор 1К подписчиков - это крупная цифра для ТГ? Пару лет назад ещё может быть. Я думал тысяч от 5-10 хотя бы будет.

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2
Повседневный Паша

еботу?

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2
Neurotoxin001
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2
Andrew Nehrych

Хитрец то какой, и 2 ляма платить не надо)

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0
Вася Пражкин

Полагаю было так - сидел Паша и выбирал из двух вариантов:
1) Закрытие Телеграма для России
2) Неудаляемый рекламный пост во всех каналах.

p.s. Кстати, в веб-клиенте рекламы пока нет.

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0
Повседневный Паша

Будет ли реклама уместна в некоторых крупных каналах?

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–1
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