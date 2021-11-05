The Insider и Bellingcat называют погибшего сыном главы управления ФСБ, которое, по версии расследователей, связано с отравлением Алексея Навального.

19 октября из окна верхнего этажа российского посольства в Германии «выпал» дипломат, спасти его не удалось, пишет Der Spiegel. В дипломатическом списке 35-летний россиянин с лета 2019 года значился вторым секретарём посольства. По данным издания, немецкие спецслужбы считали погибшего неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.

По версии The Insider и Bellingcat, дипломатом был Кирилл Жало — сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Издания считают это управление причастным к отравлению Алексея Навального и журналистов Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Журналисты The Insider отметили, что Кирилл Жало пропал из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года. Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил смерть дипломата, добавив, что не может рассказать о подробностях произошедшего из-за положений о защите персональных данных. В российском посольстве назвали смерть «несчастным случаем», отказавшись от комментариев.

Российское посольство не разрешило проводить вскрытие тела в Германии — его передали в Россию, пишет Der Spiegel. Расследования инцидента тоже не было, так как у погибшего был дипломатический статус.