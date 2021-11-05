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Новости
Екатерина Кузнецова

Der Spiegel: российский дипломат погиб в Берлине. Немецкие спецслужбы считают его сотрудником ФСБ под прикрытием Статьи редакции

The Insider и Bellingcat называют погибшего сыном главы управления ФСБ, которое, по версии расследователей, связано с отравлением Алексея Навального.

19 октября из окна верхнего этажа российского посольства в Германии «выпал» дипломат, спасти его не удалось, пишет Der Spiegel. В дипломатическом списке 35-летний россиянин с лета 2019 года значился вторым секретарём посольства. По данным издания, немецкие спецслужбы считали погибшего неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.

По версии The Insider и Bellingcat, дипломатом был Кирилл Жало — сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Издания считают это управление причастным к отравлению Алексея Навального и журналистов Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Журналисты The Insider отметили, что Кирилл Жало пропал из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года. Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил смерть дипломата, добавив, что не может рассказать о подробностях произошедшего из-за положений о защите персональных данных. В российском посольстве назвали смерть «несчастным случаем», отказавшись от комментариев.

Российское посольство не разрешило проводить вскрытие тела в Германии — его передали в Россию, пишет Der Spiegel. Расследования инцидента тоже не было, так как у погибшего был дипломатический статус.

#политика #новости #происшествия #германия

5486 просмотров
72 72 комментария
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72 комментария
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Александр Горелик

у Навального длинные руки

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21
Максим Шпилёв
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25
Дизайнер Павленко

😯

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3
Повседневный Паша

+10 лет
виновный найден

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1
пепси

А хуй какой, ммм!

Ответить
0
Себастиан Перейра

как проверил?

Ответить
0
пепси

Ротиком

Ответить
1
Nick Rosenberg

Бывает, мыл окна на зиму, не рассчитал.

Ответить
27
Максим Шпилёв

*заклеивал

Ответить
5
Повседневный Паша

сам мыл, трудяга, за народ!

Ответить
4
Gedevan

Да не, просто под коксом вспомнил что окна немытые.

Ответить
1
Виктор Максимов

У меня такое было, когда маскитную сетку вешал

Ответить
0
Повседневный Паша

В каком посольстве служил?

Ответить
0
Повседневный Паша

Расследования инцидента тоже не было, так как у погибшего был дипломатический статус.

Это они так любого дипломата из окна могут выкинуть без последствий? Удобно.

Ответить
21
Повседневный Паша

Бедная Мария Захарова. Скажут, что поскользнулась по пьяни.

Ответить
10
Руслан Астратов

Она, скорее, от передозировки коксом сдохнет

Ответить
0
Explosive Magic

Скорее они не могут расследовать без разрешение страны дипломата.

Ответить
5
Повседневный Паша

Ну да. Которая его, понятное дело, не даст.

Ответить
5
Gedevan

Надо было Скрипалям перед отравлением дипломатический статус выписать. Тогда Петрова с Башировым не смогли бы найти.

Ответить
1
Повседневный Паша

собаке собачья смерть, но узнать подробности было бы интересно.
не узнаем(

Ответить
10
Упоротый Голубь

Не ну ваще как-то фи конечно, это ж сын, как-то детям нести ответственность за родителей - такое себе

Ответить
–7
Повседневный Паша

Судя по тому что сын по той же дорожке пошёл, он не особо-то и был против движа батиного

Ответить
25
Повседневный Паша

Раз уж пожилой отец Ивана Жданова посажен за то, что он отец Ивана Жданова...

Ответить
0
Denis null

а почему он собака ?

Ответить
0
Повседневный Паша

Расследования инцидента тоже не было, так как у погибшего был дипломатический статус.

Как видим, от переезда в иной мир не особо помог статус-то

Ответить
11
Повседневный Паша

при некоторых обстоятельствах он только ускоряет

Ответить
5
Повседневный Паша

Безвиз в ад

Ответить
3
Повседневный Паша

Следом за той судьёй отправился, незаметно для всех подохшей.

Ответить
6
Рыжий

Которая посадила Навального?

Ответить
0
Повседневный Паша

Да. И дело по Восточному вела ещё.

Ответить
2
Рыжий

Мне кажется с этой судьей конспирологии не надо. Она на суде Навального выглядела так, будто её в любой момент удар хватит

Ответить
1
Повседневный Паша

А с чего ты взял что её удар хватил? Причина её смерти во всех "не уточняется")

Ответить
3
пепси

Так он её и бил. Чё тут думать?

Ответить
1
Саша

Слышал по Эху что рак

Ответить
0
Повседневный Паша

Не было же ни видео, ни фото.

Ответить
0
Maxim Rebitsky

А что за судья и что с ней? Я что-то пропустил в этой цепочке

Ответить
0
Повседневный Паша

Померла. От чего никто не знает.

Умерла судья Репникова, известная по процессам…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
2
Повседневный Паша

а что там с врачами

Ответить
0
Повседневный Паша

в лес вышли погулять и не вернулись)

Ответить
3
Maxim Rebitsky

Понял понял, сильно

Ответить
0
Повседневный Паша

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, заменившая условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. Запись пресс-службы суда: «судья Репникова Н. В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».

Ответить
1
Nick Rosenberg

Да много уже кто того, тот же зиничев.

Ответить
0
Илья Ильин

Ему уже дали Героя России?

Ответить
5
Gedevan

Ага, пока летел успели

Ответить
2
Повседневный Паша

начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Издания считают это управление причастным к отравлению

Врагов путина травит жало. Нарочно такое не придумаешь!

Ответить
3
Некая Л.

Ну теперь хорошо бы навернуть инсайдов от профессора соловья

Ответить
3
Фамилия и имя

«Русские своих не бросают» говорят они.

Ответить
1
Повседневный Паша

... из окна

Ответить
5
Повседневный Паша

значит нерусские

Ответить
1
имя мне легион

«выпал» дипломат

О, найс журналистика

Ответить
2
пепси

Земля стекловатой

Ответить
2
Повседневный Паша

Так а почему не по методичке? Не умер, а выбрал путь отрицательной жизни

Ответить
1
Повседневный Паша

поднялся на отрицательную высоту выйдя из окна
тело приобрело полезные модификации в конструкции не совместимые с жизнью

Ответить
1
Повседневный Паша

Кардиограмма вышла на плато

Ответить
1
Повседневный Паша

пульс стабилизировался на позитивной отметке в 0

Ответить
1
Роман Олегович

Не понимаю, откуда столько злорадства в комментариях. Может он из окна вышел как раз по причине недовольства текущим режимом.

Ответить
0
Повседневный Паша

Находясь в Германии, можно найти другие пути
А злорадство... люди ненавидят эту власть

Ответить
3
Роман Олегович

Он их может и искал, а выйти его могли заставить!

Ответить
0
Повседневный Паша

Может быть

Ответить
1
пепси

В эпоху интернетов, линуксов вроде Тейлс и Пэрротов, в эпоху ПГП — плохо блять искал

Ответить
0
пепси

Насрать злодеусам за бравое дело сейчас легче простого если ты среди их общества постоянно находишься. Другое дело, когда ты сам злодеус...

Ответить
0
Роман Олегович

Хз, кто ненавидит)
Пенсы в восторге
Предприниматели, которым позволяют воровать или не платить налоги, тоже не возражают и исправно голосуют

Ответить
0
Повседневный Паша

акционизм?

Ответить
0
Роман Олегович

я не знаю, что это

Ответить
0
пепси

Потому что

Ответить
0
Daniel Shnaider

Зачистка исполнителей

Ответить
1
Повседневный Паша

не могли потише как-то сделать
или это показательно?
но кому и что показывают?

Ответить
1
Повседневный Паша

У Геродота есть такая история:

Мидийскому царю Астиагу предсказали, чтобы его свергнет один мальчик. Астиаг поручил устроить убийство мальчика сановнику Гарпагу. Тот не справился. Когда это вскрылось, Астиаг жестоко наказал Гарпага: пригласил его на обед и тайно угостил мясом его же собственного сына

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0
Daniel Shnaider
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0
Дмитрий Шубкин

Хорошее будущее у фсбшников и прочих слуг режима конечно. Рядом с чуркиным похоронят.

Ответить
0
Илья Ильин

Жало не жалко

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0
Руслан Астратов

Ееееее

Чекисты дохнут

Наконец хорошие новости

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0
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