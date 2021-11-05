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Новости
Екатерина Кузнецова

В США тело умершего от Covid-19 препарировали на платном мероприятии в отеле — его завещали для научных исследований Статьи редакции

Вдове не сообщили, что тело будут вскрывать при 70 зрителях, заплативших по 500 долларов — она узнала об этом из новостей.

14 14 комментариев
340 просмотров
Скриншот трансляции мероприятия Death Science

В конце октября сиэтлский телеканал King 5 News опубликовал кадры вскрытия мужчины на публичном мероприятии в Портленде. В умершем Элси Сондерс узнала своего 98-летнего мужа Дэвида Сондерса, скончавшегося от коронавируса, пишет The New York Times.

После смерти мужа женщина пыталась передать тело для научных исследований в Университет штата Луизиана, однако его не приняли, так как Сондерс умер от инфекции. Затем она обратилась в похоронное бюро, которое направило её в компанию Med Ed Labs, занимающуюся поставкой тел военным, правительственным, коммерческим и некоммерческим организациям.

Они [Med Ed Labs] ни разу не сказали мне, что собираются перепродать его тело. Ни при каких обстоятельствах я не стану выставлять напоказ тело моего мужа.

Элси Сондерс
вдова погибшего от коронавируса

Тело передали компаниям Death Science и Oddities & Curiosities Expo, которые занимаются организацией образовательных программ в сфере анатомии и криминалистики. Они использовали тело Сондерса для анатомического вскрытия на мероприятии. В конференц-зале при 70 зрителях, каждый из которых заплатил по 500 долларов (около 35 тысяч рублей), патологоанатом вскрыл труп мужчины и раскладывал на столе его части тела, пишет NYT.

Основатель Death Science Джереми Силиберто заявил, что мероприятие проводили в образовательных целях для тех, кому интересна анатомия человека. «Мы понимаем, что это событие вызвало сильный стресс в семье, и приносим извинения за это», — добавил Силиберто. Вдова Сондерс сказала, что «пятьсот мест для зрителей [в зале] — это не наука, это коммерциализм».

В полиции Портленда сообщили, что повода заводить уголовное дело нет, хотя вскрытие может нарушать гражданское право. В отеле, где проходило мероприятие, заявили, что Death Science ввела их «в заблуждение относительно характера этого события».

#новости #сша #происшествия #наука #медицина

14 14 комментариев
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Екатерина Кузнецова

ой, вы же хотели позитивные новости

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11
Повседневный Паша

Спасибо, Катенька, мы тебя очень любим, ты лучшая ♥

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1
AttentiveMilk

В армии за такие приколы табуреткой пиздят

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0
Екатерина Кузнецова

у нас патриархат: мужеки служат, бабы кайфуют тупа рожают детей В-)

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2
AttentiveMilk

Только рожавшая женщина может понять боль от подколов Кати Кузнецовой

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0
Повседневный Паша

Ну, покекал я знатно. Норм.

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0
Selfish Ledger

был случай что бабка завещала свое тело для научных исследований, а у них так много тел оказалось, что они отдали ее чтобы проверять ракету в наса и просто разорвали ее тело на куски. Сын когда узнал был в шоке.

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1
Екатерина Кузнецова

но это же научное исследование, так что че шокироваться

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2
Selfish Ledger

Вот нашелю Там даже ракеты не было. Они под нее бомбу положили и снимали как ее тело разорвало. =)))

Man says 'I feel foolish' after learning…
Jim Stauffer donated mum's corpse for medical use - only to find it had been passed to the…
www.independent.co.uk
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0
Соколов Андрей

Еьать какие нежные

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1
Andrew Muralov

Отдали собакам, проверять силу укусов.

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0
Соколов Андрей

Заебись. Вдова пусть идёт нахуй

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0
Во Нючка

Стыковалось нестыкуемое
После смерти мужа женщина пыталась передать тело для научных исследований

Ни при каких обстоятельствах я не стану выставлять напоказ тело моего мужа

35000 за короткую демонстрацию - а за месяц долларовый миллионер🤑.

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0
Andrew Muralov

Так это новая ниша для вебкама. Транслировать вскрытия.

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0
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