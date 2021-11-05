Вдове не сообщили, что тело будут вскрывать при 70 зрителях, заплативших по 500 долларов — она узнала об этом из новостей.

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Скриншот трансляции мероприятия Death Science

В конце октября сиэтлский телеканал King 5 News опубликовал кадры вскрытия мужчины на публичном мероприятии в Портленде. В умершем Элси Сондерс узнала своего 98-летнего мужа Дэвида Сондерса, скончавшегося от коронавируса, пишет The New York Times.

После смерти мужа женщина пыталась передать тело для научных исследований в Университет штата Луизиана, однако его не приняли, так как Сондерс умер от инфекции. Затем она обратилась в похоронное бюро, которое направило её в компанию Med Ed Labs, занимающуюся поставкой тел военным, правительственным, коммерческим и некоммерческим организациям.

Они [Med Ed Labs] ни разу не сказали мне, что собираются перепродать его тело. Ни при каких обстоятельствах я не стану выставлять напоказ тело моего мужа. Элси Сондерс вдова погибшего от коронавируса

Тело передали компаниям Death Science и Oddities & Curiosities Expo, которые занимаются организацией образовательных программ в сфере анатомии и криминалистики. Они использовали тело Сондерса для анатомического вскрытия на мероприятии. В конференц-зале при 70 зрителях, каждый из которых заплатил по 500 долларов (около 35 тысяч рублей), патологоанатом вскрыл труп мужчины и раскладывал на столе его части тела, пишет NYT.

Основатель Death Science Джереми Силиберто заявил, что мероприятие проводили в образовательных целях для тех, кому интересна анатомия человека. «Мы понимаем, что это событие вызвало сильный стресс в семье, и приносим извинения за это», — добавил Силиберто. Вдова Сондерс сказала, что «пятьсот мест для зрителей [в зале] — это не наука, это коммерциализм».