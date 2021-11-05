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Новости
Екатерина Кузнецова

Компания Pfizer заявила об удачных исследованиях нового лекарства от Covid-19. Оно снижает риск госпитализации на 89% Статьи редакции

Экспериментальный препарат Paxlovid назначают при появлении симптомов болезни у людей с высоким риском осложнений.

Фармкомпания Pfizer заявила об окончании второй фазы исследований экспериментального препарата Paxlovid, выпускающегося в капсулах. Компания приостанавливает испытания из-за «потрясающей эффективности» и готовит документы для подачи в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В исследовании участвовали 1,2 тысячи человек из группы риска. Среди принимавших лекарство в первые дни болезни, госпитализировали 0,8%. В группе плацебо показатель составлял 7%. Никто из получивших Paxlovid не умер, тогда как 1,6% человек из группы плацебо скончались.

4 ноября британские власти одобрили к применению препарат от Covid-19 молнупиравир, выпускаемый компанией Merck. Его эффективность от тяжёлого течения болезни составляет 50%.

#медицина #наука #covid19 #новости

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78 78 комментариев
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78 комментариев
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Повседневный Паша

охуеть повезло тем, кому досталось плацебо

ебать, спасибо нахуй!!!!!!!

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33
van der Pusch

ну так и работают плацебо контролируемые исследования
зато если бы от лекарства вырастал свиной хвостик, то уже плацебо-группа были бы счастливчиками

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16
Повседневный Паша

А если кошачий?

Ответить
4
Лига порвах

То наоборот

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11
van der Pusch

смотря откуда

Ответить
0
Повседневный Паша

все равно хуйня

если я решился на вакцину, значит для себя я все взвесил и хочу именно вакцину(

Ответить
1
van der Pusch

но это потому что до тебя эту вакцину испытали на таких же добровольцах которые знают свои шансы в 50/50

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2
Повседневный Паша

не, я имею ввиду именно с позиции первых добровольцев

ну хотя ладно, они знали, на что шли

с другой стороны, много ли случаев, когда кто-то сильно пострадал при испытаниях?

Ответить
1
van der Pusch

с другой стороны, много ли случаев, когда кто-то сильно пострадал при испытаниях?

тут не подскажу, я в фармакологии вообще не бум бум

Ответить
0
Лига порвах

Цель — проверить эффективность, а не только безопасность.
Если ты ее не проверишь, будешь всем колоть физраствор и думать, что спасаешь людей

Ответить
0
Антон Пострунин

Проблема в том что так могут решиться только умные люди которые уже следят за своим здоровьем, и лекарство будет выглядеть эффективным.

Ответить
0
Повседневный Паша

Так работают испытания. Ты хочешь всем давать экспериментальные препараты?

Ответить
8
Evil Pechenka

А ты видишь в этом проблему?

Ответить
–3
Лига порвах

Да

Ответить
3
Romula Daraa

так лекарства еще нет, они не могли его получить или что-то альтернативное

Ответить
0
Повседневный Паша

В исследовании участвовали 1,2 тысячи человек из группы риска. Среди принимавших лекарство в первые дни болезни, госпитализировали 0,8%. В группе плацебо показатель составлял 7%. Никто из получивших Paxlovid не умер, тогда как 1,6% человек из группы плацебо скончались.

Ответить
1
Лига порвах

А могло быть наоборот

Ответить
1
Повседневный Паша

Но россияне его всё равно не увидят, так что можете даже не читать.

Ответить
13
Повседневный Паша

у нас будет свое лекарство! самоё первое зарегистрированное в мире!

Ответить
18
Повседневный Паша

РО СИ Я! РО СИ Я!

Ответить
5
Evil Pechenka
Ответить
1
Dmitry Pasyutin
Ответить
0
Антон Лисин

Под названтем мел

Ответить
3
Повседневный Паша

меф

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Даже заголовок?

Ответить
3
Повседневный Паша

Даже заголовок. Выключи компьютер и сходи погуляй) ред.

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Я свой комплютер не на помойке нашел чтоб на тж с него заходить

Ответить
0
Повседневный Паша

Ленинградский вокзал что ли?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Тсарицино

Ответить
0
Повседневный Паша

тьфу)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Карчь

Ответить
1
Повседневный Паша

А, не, показалось походу

Ответить
0
некипишуй

я че должен голову наклонять?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Просто забей, некипишуй

Ответить
0
некипишуй

у нас есть свой, скрепный, Фавипиравир сделанный из Китайского говна и палок

Ответить
1
Повседневный Паша

Потерпят

Ответить
1
Кирилл Вселенский

- Сколько стоит?
- Ответила в личные сообщения)

Ответить
14
Кирилл Вселенский

@Екатерина Кузнецова отвечай

Ответить
1
Екатерина Кузнецова

ответила в личные сообщения

Ответить
12
Повседневный Паша

Я привит pfizer, женщины пишите в личку

Ответить
2
Люц Шнайдер

Думаешь вакцина передаётся через половой акт?

Ответить
11
Повседневный Паша

Вот и проверим

Ответить
2
Повседневный Паша

Написал тебе в личку

Ответить
2
Повседневный Паша

/blocked

Ответить
1
Повседневный Паша

/hacked

Ответить
0
Люц Шнайдер

/blacked

Ответить
6
Повседневный Паша

хорошо делают

Ответить
1
Люц Шнайдер

Топ контент

Ответить
1
Повседневный Паша

Ударение сами поставьте

Ответить
0
Повседневный Паша

написал тебе в личкУ
?

Ответить
0
Повседневный Паша

садись, два

Ответить
0
Повседневный Паша

написал тЕбе в личку?

Ответить
0
Повседневный Паша

чел

Ответить
1
Повседневный Паша

:/

Ответить
1
Повседневный Паша

:|

Ответить
1
Повседневный Паша

Есть одна ковидница, будешь брать?

Ответить
0
Повседневный Паша

В очередь

Ответить
0
van der Pusch

я тоже, поделишься женщинами?

Ответить
1
Повседневный Паша

Нет, все мои

Ответить
0
van der Pusch

ну ты и животное

Ответить
2
Повседневный Паша
Ответить
5
van der Pusch

теплой - это 38.8°C?

Ответить
0
Сергей Касулин

40

Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных…
www.rbc.ru
Ответить
1
Повседневный Паша

Никто из получивших Paxlovid не умер, тогда как 1,6% человек из группы плацебо скончались.

😢

Ответить
2
Повседневный Паша

Я вам лекарство от ковида принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам ещё документы иметь, а хвостатым документы вообще не положены

Ответить
2
Повседневный Паша

Никто из получивших Paxlovid не умер, тогда как 1,6% человек из группы плацебо скончались.

когда в очередной раз решишь, что ты лох просто вспомни этот факт

Ответить
0
Повседневный Паша

* и это все равно не изменит того что ты лох

Ответить
2
Андрей Рядькин

Очень хорошо, но у меня акции Merck

Ответить
0
Люц Шнайдер

Тогда ты инвестор

Ответить
0
Андрей Рядькин
Ответить
2
Повседневный Паша

У меня вообще vir

Ответить
0
Андрей Рядькин

сочувствую

Ответить
0
Люц Шнайдер

ну там некритично упало. Вот если бы он инвестировал в какую-нибудь crtx

Ответить
0
Андрей Рядькин

оно ж сейчас вверх идет как раз не хило. Хотя если давно в лонг была

Ответить
0
Повседневный Паша

Paxlovid - пахлава + ковид

Ответить
0
пепси

СЛИШКАМ БЫСТРА РАЗРАБОТАЛИ!!!11

Ответить
0
Владимир Керенский

Я не понял, а где вонь про то, что в исследовании участвовали всего 1,2 тысячи человек и лекарство разработано за 2 года, хотя другие лет за 20 минимум? Ну и шмурдяк, епта! Российскому лекарству такое не простили бы

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–8
Люц Шнайдер

Погоди

При клинических испытаниях Pfizer выявили…
Британский научный журнал BMJ сообщил, что во время клинических исследований вакцины…
habr.com
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0
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