Экспериментальный препарат Paxlovid назначают при появлении симптомов болезни у людей с высоким риском осложнений.

Фармкомпания Pfizer заявила об окончании второй фазы исследований экспериментального препарата Paxlovid, выпускающегося в капсулах. Компания приостанавливает испытания из-за «потрясающей эффективности» и готовит документы для подачи в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В исследовании участвовали 1,2 тысячи человек из группы риска. Среди принимавших лекарство в первые дни болезни, госпитализировали 0,8%. В группе плацебо показатель составлял 7%. Никто из получивших Paxlovid не умер, тогда как 1,6% человек из группы плацебо скончались.

4 ноября британские власти одобрили к применению препарат от Covid-19 молнупиравир, выпускаемый компанией Merck. Его эффективность от тяжёлого течения болезни составляет 50%.