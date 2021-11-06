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Новости
Колыван Пряничков

В Хабаровском крае китайские рабочие устроили акцию протеста — они требуют выплатить долги по зарплате и отдать паспорта Статьи редакции

Около сотни граждан Китая прошли колонной вокруг Комсомольского нефтезавода, на котором они работают — НПЗ принадлежит «Роснефти».

58 58 комментариев
2478 просмотров

Протестная акция прошла в Комсомольске-на-Амуре. По словам журналистки издания Komcity.ru Ольги Щербаковой, китайские рабочие жалуются, что им не выплачивали зарплату уже четыре месяца. Также они требуют вернуть им паспорта и отпустить на родину.

Протестующих сопровождали Росгвардия, ППС, ГИБД, также на место приехала администрация города. Представители власти заявили, что работодатель рассчитался с протестующими, но те утверждают обратное, сообщает Komcity.ru.

настоящий Низовцев @zimbru_khv
В Хабаровском крае прошла акция протеста китайцев! Рабочие занимаются модернизацией НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и уже несколько месяцев не получают зарплату. Требуя деньги, они устроили небольшое шествие.

И их не разгоняли, а сопровождали — ГИБДД и Росгвардия! Китайцам можно.

Это не первая подобная акция в Комсомольске-на-Амуре. Те же китайские рабочие уже устраивали протест с жалобой на невыплату зарплаты в начале октября. Тогда городская администрация заявила, что проконтролирует «проблемные моменты в отношении подрядчиков и субподрядчиков» на нефтеперерабатывающем заводе: «Выяснилось, что завод выполняет свои обязательства и никаких задолженностей между предприятием и подрядчиками нет. В результате встречи подрядные и субподрядные организации взяли на себя обязательства в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность».

Протестующие на обеих акциях были одеты в куртки с указанием компании «Петро-Хэхуа» — это подрядчик «Роснефти» в работах на Комсомольской НПЗ. Представители компании прокомментировали изданию «Амурпресс» свою позицию по протестам.

Вышедшие в город рабочие не допускались ООО «Петро-Хэхуа» до работ на Комсомольском НПЗ в связи с низкой квалификацией и выявленными ранее нарушениями качества выполняемых работ. ООО «Петро-Хэхуа» несет ответственность за качество строительно-монтажных работ на НПЗ, являющемся объектом повышенной опасности, поэтому во избежание производственного брака, было принято решение отстранить указанных рабочих от выполнения работ.

Работникам оплачивается минимальный оклад и суточные. Задолженности по зарплате нет. Работники недовольны тем, что они не допускаются до выполнения работ и требуют возвращения в Китай. На данный момент граница КНР закрыта в связи с пандемией.

заявление Петро-Хэхуа

#роснефть #забастовки #рабочие #новости

Материал дополнен редакцией
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Примитивный Филипп

Это ж насколько надо воровать сечину и прочим шлюхам чтобы у нефтяников зп не платили. Блядь они там что в землю закапывают нажраться не могут. Не могу понять просто не могу

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38
Антон Лисин

Пугачев в интервью Гордона все хорошо рассказал

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0
Твоего деда дед

Ты мог бы нам вкратце пересказать, чтобы мы не смотрели 5 часов интервью

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4
Примитивный Филипп

Кстати я понял что если делать интервью с интересным человеком то оно должно быть минимум на часа 4. Иначе будет додумывание, сокращение и отказ от каких-то тем. Но в интервью нельзя так. Это как портрет где ты запрещаешь себе использовать некоторые цвета

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1
Твоего деда дед

Мельком глянул, походу крутое интервью. Офигенно, что сделаны таймкоды с темами, а то 5 часов просмотра я не осилю

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1
Ap

Бля там 5 часов, я всё с мыслями собираюсь, но не могу посмотреть.

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3
Чехол от очков

Смотрится на одном дыхании

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0
Примитивный Филипп

Муж Пугачевой (Галкин)?

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–1
Твоего деда дед

Нет, Емельян Пугачёв

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9
fotya mur

Там между Роснефтью и китайцами десятки посредников.

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0
Рыжий

Интересно, а в Китае они бы тоже могли забастовку устроить?

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2
jack3

А смысл, там зарплаты вовремя платят. Стройки есть всегда, они целые города пустые возводят чисто по приколу..

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22
Примитивный Филипп

И поэтому они поехали работать в Россию

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0
billy

Они думали, что в рынке лучше.

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1
Лига порвах

Ну в Китае рынок не хуже нашего

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0
billy

Смешанная экономика(рынок+планирование).
А в РФ обычная рыночная периферийная экономика.

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0
Лига порвах

Что никак не противоречит

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0
billy

Рынок решает ширпотреб, а планирование(у них кст оно моднявое, кибернетика+бигдата) для более глобальных задач. Как итог, имеем экономический локомотив-монстр, который уже на протяжении свыше двух десятилетий рвет не менее 4-7% ВВП в год. Даже в текущий глобальный мировой экономический кризис, когда все крупные рыночные экономики просели, Китай наоборот наращивает.

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0
Примитивный Филипп

Там стабильно есть миска и кошкожена

Ответить
6
Примитивный Филипп

Там и протесты бывают если что вдруг, просто это в наш интернет не вываливается

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5
Арзэт Ро

https://maps.clb.org.hk/?i18n_language=en_US&map=1&startDate=2021-05&endDate=2021-11&eventId=&keyword=&addressId=&parentAddressId=&address=&parentAddress=&industry=&parentIndustry=&industryName=
Вот прикольная карта, то есть часто забастовки там. Данные не официальны (ну и пофиг), а от гонгконгской правозащитной https://en.wikipedia.org/wiki/China_Labour_Bulletin То есть на самом деле ещё больше забастовок, сложно же самому собрать всё.
И вообще, насколько я слышал, партии плевать на неверхушечных царьков, им главное, чтобы люди выступали не против партии И чтобы выступали против чего-то конкретного. Деньги ведь народ делает, а не царьки, ну партия народ и слушает.
И сейчас я в Вики прочитал "The number of annual protests has grown steadily since the early 1990s, from approximately 8,700 "mass group incidents" in 1993 to over 87,000 in 2005. In 2006, the Chinese Academy of Social Sciences (это гос. пекинская организация) estimated the number of annual mass incidents to exceed 90,000, and Chinese sociology professor Sun Liping estimated 180,000 incidents in 2010.".
180 000 протестов (включая наверно забастовки) в 2010... Хорошо проявлет гражданскую активность народ. ред.

https://maps.clb.org.hk/?i18n_language=en_US&amp…
https://maps.clb.org.hk/?i18n_language=en_US&amp;map=1&amp;startDate=2021-05&amp;endDate=2021-11&am…
maps.clb.org.hk
Ответить
2
Сергей Мардс

В Китае партия запрещает не платить зарплату.

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1
Себастиан Перейра

директору фабрики просто отрежут яйца, а потом расстреляют

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1
Колыван Пряничков

как плохо что они не в Китае ?) правда же ?)

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0
Alex Bernhardt

это вам российский телевизор рассказывает, какие китайцы терпилы и вообще послушные. Вот не так давно был репортаж, как там условный колледж перепрофилировали в пту, ну то есть понизили статус учебного заведения, так там такой протест был по кадрам, казалось, что они там ща убивать начнут просто. И чё обратно всё откатили.

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0
billy

Всё верно, товарищи из Китая знают свои социальные права.

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0
Aleksandr Dolgikh

Попробовали бы они так в мечети!

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8
neimovirne

Я просто не понимаю, как можно настолько себя не любить, чтобы 4 месяца не получать зп? Все адекватные люди давно бы поменяли работу

А уж если паспорта сдавали, то их по сути в рабство забрали ред.

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2
Ivan Boldyrev

Обычно платят по чуть-чуть, разбавляя обещаниями, в результате долг в 4 месяца копится в течении долгого времени. В итоге "4 месяца" не означает, что последняя выплата была 4 месяца назад.

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10
neimovirne

заплатить чуть-чуть вместо полной зарплаты = наебалово

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2
Ivan Boldyrev

Кто ж спорит?

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0
Примитивный Филипп

Китайцы меньше русских терпят! Кто бы мог подумать

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3
jack3

Вот видишь, на родину просятся. Там хоть зарплата есть)

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1
Колыван Пряничков

там не зарплата - там дом

Родные "стены" и жить помогают

Ответить
3
Примитивный Филипп

Спасибо капиталистам

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0
Рыжий

На пару месяцев меньше?

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0
Примитивный Филипп

По-моему, русские чемпионы мира по терпению. Ну или Олимпиады.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Т.е. это не китайцы захватили Дальний Восток, а Дальний Восток китайцев? Вот это поворот.

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2
Примитивный Филипп

Не понимаю, а зачем было ждать 4 месяца?

Ответить
1
Колыван Пряничков

люди верят в чудеса

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1
Eugen T

Первую забастовку они провели ещё в начале октября

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1
Примитивный Филипп

лол, даже китайцы могут, в отличие от москвичей

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1
Зянон

А в Москве задержки по ЗП 4 месяца?

Ответить
0
Артём

Зато дивы неплохие в сентябре выплатили, вот куда зарплаты китайцев ушли))

Ответить
1
Колыван Пряничков

Вот кстати + 100500 в карму редакции
Они сделали дополнение материала - а не как обычно кто то перехватил материал и сделал его своим

За это конечно уважОс вам АДМИНЫ

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1
Eugen T

Простой рабочий Иван

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0
jack3

Работает на господина с капиталом и думает что он свободен.

Ответить
0
Eugen T

Пьянящий воздух свободы дагестанского кирпичного завода

Ответить
3
Женя Кузьмин

привет, могу влезть в новость и дополнить ее?

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–1
Примитивный Филипп

Влезть-то ты влезешь, главное, вылезти потом.

Ответить
1
Примитивный Филипп

Заходи, присаживайся, вот твой стул

Ответить
1
Eugene

Мировая практика

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0
Примитивный Филипп

Произошла 俄羅斯

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0
Примитивный Филипп

Но а целом - поебатб, соткой коммуняк меньше, соткой больше, тем более ещё и китайцев впридачу

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0
Примитивный Филипп

Хз с чего ты взял что они комми

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0
Примитивный Филипп

Ждем реакции КНР

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0
Колыван Пряничков

они выразят озабоченность

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0
Примитивный Филипп

если так, то слава китайским богам

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0
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