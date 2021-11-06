Вышедшие в город рабочие не допускались ООО «Петро-Хэхуа» до работ на Комсомольском НПЗ в связи с низкой квалификацией и выявленными ранее нарушениями качества выполняемых работ. ООО «Петро-Хэхуа» несет ответственность за качество строительно-монтажных работ на НПЗ, являющемся объектом повышенной опасности, поэтому во избежание производственного брака, было принято решение отстранить указанных рабочих от выполнения работ.

Работникам оплачивается минимальный оклад и суточные. Задолженности по зарплате нет. Работники недовольны тем, что они не допускаются до выполнения работ и требуют возвращения в Китай. На данный момент граница КНР закрыта в связи с пандемией.