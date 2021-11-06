В Хабаровском крае китайские рабочие устроили акцию протеста — они требуют выплатить долги по зарплате и отдать паспорта Статьи редакции
Около сотни граждан Китая прошли колонной вокруг Комсомольского нефтезавода, на котором они работают — НПЗ принадлежит «Роснефти».
Протестная акция прошла в Комсомольске-на-Амуре. По словам журналистки издания Komcity.ru Ольги Щербаковой, китайские рабочие жалуются, что им не выплачивали зарплату уже четыре месяца. Также они требуют вернуть им паспорта и отпустить на родину.
Протестующих сопровождали Росгвардия, ППС, ГИБД, также на место приехала администрация города. Представители власти заявили, что работодатель рассчитался с протестующими, но те утверждают обратное, сообщает Komcity.ru.
Это не первая подобная акция в Комсомольске-на-Амуре. Те же китайские рабочие уже устраивали протест с жалобой на невыплату зарплаты в начале октября. Тогда городская администрация заявила, что проконтролирует «проблемные моменты в отношении подрядчиков и субподрядчиков» на нефтеперерабатывающем заводе: «Выяснилось, что завод выполняет свои обязательства и никаких задолженностей между предприятием и подрядчиками нет. В результате встречи подрядные и субподрядные организации взяли на себя обязательства в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность».
Протестующие на обеих акциях были одеты в куртки с указанием компании «Петро-Хэхуа» — это подрядчик «Роснефти» в работах на Комсомольской НПЗ. Представители компании прокомментировали изданию «Амурпресс» свою позицию по протестам.
Рынок решает ширпотреб, а планирование(у них кст оно моднявое, кибернетика+бигдата) для более глобальных задач. Как итог, имеем экономический локомотив-монстр, который уже на протяжении свыше двух десятилетий рвет не менее 4-7% ВВП в год. Даже в текущий глобальный мировой экономический кризис, когда все крупные рыночные экономики просели, Китай наоборот наращивает.
https://maps.clb.org.hk/?i18n_language=en_US&map=1&startDate=2021-05&endDate=2021-11&eventId=&keyword=&addressId=&parentAddressId=&address=&parentAddress=&industry=&parentIndustry=&industryName=
Вот прикольная карта, то есть часто забастовки там. Данные не официальны (ну и пофиг), а от гонгконгской правозащитной https://en.wikipedia.org/wiki/China_Labour_Bulletin То есть на самом деле ещё больше забастовок, сложно же самому собрать всё.
И вообще, насколько я слышал, партии плевать на неверхушечных царьков, им главное, чтобы люди выступали не против партии И чтобы выступали против чего-то конкретного. Деньги ведь народ делает, а не царьки, ну партия народ и слушает.
И сейчас я в Вики прочитал "The number of annual protests has grown steadily since the early 1990s, from approximately 8,700 "mass group incidents" in 1993 to over 87,000 in 2005. In 2006, the Chinese Academy of Social Sciences (это гос. пекинская организация) estimated the number of annual mass incidents to exceed 90,000, and Chinese sociology professor Sun Liping estimated 180,000 incidents in 2010.".
180 000 протестов (включая наверно забастовки) в 2010... Хорошо проявлет гражданскую активность народ. ред.
это вам российский телевизор рассказывает, какие китайцы терпилы и вообще послушные. Вот не так давно был репортаж, как там условный колледж перепрофилировали в пту, ну то есть понизили статус учебного заведения, так там такой протест был по кадрам, казалось, что они там ща убивать начнут просто. И чё обратно всё откатили.