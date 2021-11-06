Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram.

Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале.

Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.