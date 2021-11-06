Дуров анонсировал функцию отключения рекламных постов в телеграме: «Она может быть оформлена в виде недорогой подписки» Статьи редакции
Ранее пользователи пожаловались на навязчивость тестовой официальной рекламы сервиса, которая появилась в крупных каналах.
Официальную рекламу в телеграме начали тестировать в начале ноября: во всех публичных каналах, где больше тысячи подписчиков, появился одинаковый рекламный пост со ссылкой на личный канал Дурова. Пользователи видели фразу «Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» так часто, что она превратилась в мем.
Ахахахахахаха)))) Пользователи пожаловались, захотели)))))))
Дисклеймер: сразу оговорюсь, что я вообще не против и даже за рекламу, подписки и другие способы монетизации своего крутого продукта. И в целом Дуров красавчик и молодчик. Претензии только к тому, как чопорно, двулично и смешно это делается. И даже немного обидно, потому что делает это человек с большим опытом и интеллектом.
Блин но как же смешно это выглядит. Сначала безостановочно во все рупоры трубил, что "ну вот вообще незаметно будет, пользователям будет комфортно и тыры-пыры", потом заспамил, буквально заспамил, своим первым рекламным постом почти все каналы. Иначе как спамом это не назвать, потому что ограничений на количество показов одному пользователю не было, ты его мог видеть 100500 раз в разных каналах сразу в лоб.
И тут хоба, за пару дней вдруг идейка ещё одного способа монетизации пришла)))) ред.
Что он творит? Одним говорит вот у нас мона рекламу покупать, БЕРИТЕ ПОКУПАЙТЕ, другим говорит, поскольку у нас теперь есть реклама, вы можете её отключать, но за деньги. Как итог дуров наваривается на всех, но неудобство доставляет и рекламодателям и обычным пользователям.
Ждём нового гения который появится и придумает как зарабатывать на мессенджере и чтобы он был бесплатный, без подписок и рекламы. Да я понимаю что это почти не возможно, потому и написал что ждём не рядовой хуя с горы умеющего кодить, а ГЕНИЯ.