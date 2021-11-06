Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Женя Кузьмин

Дуров анонсировал функцию отключения рекламных постов в телеграме: «Она может быть оформлена в виде недорогой подписки» Статьи редакции

Ранее пользователи пожаловались на навязчивость тестовой официальной рекламы сервиса, которая появилась в крупных каналах.

250 250 комментариев
3691 просмотров

Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram.

Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале.

Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.

Павел Дуров

Официальную рекламу в телеграме начали тестировать в начале ноября: во всех публичных каналах, где больше тысячи подписчиков, появился одинаковый рекламный пост со ссылкой на личный канал Дурова. Пользователи видели фразу «Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» так часто, что она превратилась в мем.

Anathema @vie_fastueuse
Кто должен платить за батон в кафе и как это скажется на пользователях телеграм.
Tamriel Today @tamriel_news
Красиус Курио начинает тестировать рекламные вставки в пьесах. Как это скажется на аргонианах?
Терматор Терминатров @TheNorthPegasus
Фото сгенерировано моделью ruDALL-E от Сбера по запросу "Телеграм начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?"

#новости #telegram

250 250 комментариев
14
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Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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250 комментариев
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Примитивный Филипп

пользователи пожаловались на навязчивость тестовой официальной рекламы сервиса

Вообще её не замечаю. В чём навязчивость? Но идея подписки норм, странно, что сразу не сделали.

Ответить
18
Примитивный Филипп

Это из разряда «У МЕНЯ ВСЕ СПРАШИВАЮТ» и «ВЫ ЧАСТО ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ»

Ответить
21
Примитивный Филипп

По многочисленным просьбам трудящихся.

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5
4 комментария
испанский смех

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ

Ответить
4
3 комментария
Лига порвах

Ну я много такого видел, например

Ответить
0
Jenny Smith

она незаметная для тех, кто, к примеру, раз в сутки каналы , куда будет падать реклама, просматривает. а если чаще, то вот вчерашний анонс рекламы в телеграме от Дурова, вываливающийся по новой после каждой просмотренной порции постов, в самом деле за день заколебал.

Ответить
2
испанский смех

я ее не замечаю, потому что использую мессенджер, как мессенджер блеать!

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1
Примитивный Филипп

@Semen Semenov

Ответить
1
Примитивный Филипп

TG plus всего за 75$ / месяц

Ответить
24
Примитивный Филипп

Можно автоматически отчислять от прибыли с продажи н*р*к*т*к*в.

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0
Михаил Кометов

Многие пользователи предложили ввести полную блокировку Telegram в России. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией.

Ответить
16
Примитивный Филипп

Знакомая стратегия, не так ли?

Ответить
12
испанский смех

Узнали

Ответить
3
Примитивный Филипп

согласны?!

Ответить
3
1 комментарий
Федя Прозоров

Обычно с введением монетизации мессенджеры уходят в закат, как аська

Ответить
3
Примитивный Филипп

Асемька???

Ответить
0
3 комментария
Лига порвах

Какая реклама в аське?

Ответить
0
4 комментария
Примитивный Филипп

заебали и так плачу за эпл мьюзик, за айклауд, за фотошоп и лайтрум и тут еще теперь за мессенджер.

Ответить
8
Примитивный Филипп

паша немножк подзабыл что телега опенсорс, а значит может появятся неофициальные клиенты без рекламы

Ответить
4
Что Зачем

Серверы-то проприетарные, а сурсы клиента выкладывают обычно с запозданием в полгода.

Ответить
4
solawind

их сервер не обязан обслуживать сторонних клиентов, а кому нужны клиенты с своими сервеарми куда нет отправки сообщений из обычной телеги?

Ответить
1
14 комментариев
Stanley H. Tweedle

Каким образом-то

Ответить
0
1 комментарий
Anton Golovanov

Ну ими будут пользоваться доли процента, это рекламной модели едва ли серьезно навредит. Ютуб так-то тоже можно смотреть без рекламы.

Ответить
0
1 комментарий
Примитивный Филипп

Фотошоп можно отключить. Зачем он нужен? От него одна работа

Ответить
2
Примитивный Филипп

соглы

Ответить
1
Evil Pechenka

эпл мьюзик, за айклауд

Просто перейди на Андроид.
за фотошоп и лайтрум

Перебирайся на Affinity.

И будут деньги на Телеграм тогда.

Ответить
1
Da Luxe

А на ютубе за премиум не платишь? Смотришь все с рекламой?

Ответить
0
George Galt

На телефоне Youtube Vanced.
На ПК Adguard сносит абсолютно всю рекламу.
Расширение Sponsor Block скипает нативную рекламу.

Ответить
1
2 комментария
Примитивный Филипп

да, но она начала заебывать кстати

Ответить
0
Сергей Сергеич

У тебя айфон значит ты богатый, значит плати, чего жалуешься?

Ответить
0
Примитивный Филипп

у меня в рассрочку

Ответить
0
8 комментариев
Владимир Филатов

так не плати

Ответить
0
пепси

Не плати

Ответить
0
New

ты лох что ли?
купи в телеграме подписку на эпл мьюзик.
или в даркнете.
ты чо не как русский что ли?????????????????????????

Ответить
0
New

нафига тебе за айклауд платить?
ты что не можешь руками перенести фотки с айфона на мак?
ну епт

Ответить
0
Леонид Гудимов

И резервное копирование системы на флешку

Ответить
0
1 комментарий
aliftin

Быстро он проблему решил, браво. Просто платите мне и все будет у вас хорошо.

Ответить
5
Примитивный Филипп

При всех зашкварах телега всё ещё остаётся самой неподцензурной площадкой. Так что идея звучит хайпово.

Ответить
10
Сергей Дворниченко

единственной где есть безлимитное и бесплатное облако

Ответить
3
3 комментария
Примитивный Филипп

Пхахахахах, ну только если из открытых площадок)

Ответить
1
1 комментарий
Сергей Сергеич

Это и плюс, безусловно, и минус. Минус в том, что из-за такой "особенности" там процветали и ещё процветают каналы, подобные Мужскому государству. И это ещё более менее канал, относительно.

Ответить
–1
10 комментариев
Примитивный Филипп

што?

Ответить
0
4 комментария
Jenny Smith

никогда такого не было и вот опять.

Ответить
0
Михаил Желтухин

А как должно быть? Все без рекламы и бесплатно?

Ответить
0
aliftin

Сразу говорить как твой сервис будет работать, а не докручивать походу.

Ответить
0
solawind

Пора вспомнить кто такой Дуров ред.

Ответить
5
Примитивный Филипп

Да кто такой этот ваш Стену?! Объясните кто-нибудь!!!

Ответить
3
2 комментария
Nick Rosenberg

Ничему история не учит. Был такой браузер Опера, тоже показывали рекламу в интерфейсе и возможностью купить версию без рекламы. В итоге закономерно соснул со своей бизнес-моделью.

Ответить
3
Лига порвах

Были все остальные, кто не соснул

Ответить
3
Примитивный Филипп

Он же много последних лет не показывал рекламу

Ответить
0
4 комментария
George Jejeya

он загнулся по совершенно другим причинам

Ответить
0
1 комментарий
Виталий Лановой

Повторяет за ТЖ чертяка

Ответить
3
Виталий Лановой

Вначале вводим рекламу, потом предлагаем её отменить

Ответить
4
4 комментария
Артём Мазанов

В целом то ок идея. Заплатить условные 75 рублей чтобы не видеть рекламу во всем приложении. Кроме проплаченных постов авторам канала.

Ответить
2
Примитивный Филипп

Было бы здорово там топы устраивать, чтоб подписку басплатно получать, да?

Ответить
2
7 комментариев
solawind

75 рублей немного, но в данном случае ты платишь 75 рублей просто чтобы не видеть часть рекламы, это так тупо.

Ответить
1
Примитивный Филипп

хочется посмотреть варианты где еще и не платить

Ответить
0
Владимир Филатов

Думаю, со временем введут жалобы за неофициальную рекламу и будут анально наказывать)

Ответить
0
5 комментариев
Сергей Сергеич

Идея да. Но если условные 200 рублей? Каждый месяц?

Ответить
0
Что Зачем

Депозит нужно будет вносить. От миллиона.

Ответить
0
Примитивный Филипп

А где реклама в телеге вообще обитает? Я так и не увидел ни одной, или она в бете пока типа?

Ответить
2
solawind

в каждом крупном канале его пост всегда последним висит

Ответить
3
15 комментариев
Примитивный Филипп

Прям рекламы я тоже не видел пока

Ответить
1
Примитивный Филипп

и так во всех крупных каналах

Ответить
0
13 комментариев
Роман Якобенчук

Завтро,тоесть 07.11.2021 не заходим в телеграм весь день, рейтинг месенджера упадет и Дуров отменит рекламу.
̶р̶е̶к̶л̶а̶м̶а̶
Вить только мы приносим ему прибыль.

НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ..
ПОТЕРПИТЕ 1 ДЕНЬ ЗА ТО ПОТОМ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕЛЕРАМ.

Прочитал?! Передавай своим друзьям..

Ответить
2
Примитивный Филипп

Это нужно запостить как рекламное сообщение. Давайте собирать 2 миллиона евро

Ответить
3
Федя Прозоров

Что ж ты фраер сдал назад? Че ж тогда стену не вернул??

Ответить
2
Примитивный Филипп

стена - это социальный конструкт

Ответить
5
3 комментария
Владимир Филатов

ты же сам хотел)

Ответить
0
2 комментария
Serge Demichev

Такие вы и интересные. Продают ваши данные для рекламодателей — плохо. Небольшая реклама — плохо. Подписка — плохо. Ну общайтесь ICQ, бумажными самолётиками в конце концов 😆 Серваки сами себя не оплатят, халявы нет. Есть только халява под её видом, где вы товар с набором данных для рекламы.

Ответить
–2
Примитивный Филипп

ну придет другой продукт, че цепляться то в один. почему мне должно быть не похуй, выживет телега или нет? у шейхов пусть пойдет попросит

Ответить
3
13 комментариев
Dmitry R.

сорян, паш. я уже выбрал "полное отключение telegram"... ранее.

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

Не хочется платить подментованным

Ответить
2
Сергей Сергеич

Ахахахахахаха)))) Пользователи пожаловались, захотели)))))))

Дисклеймер: сразу оговорюсь, что я вообще не против и даже за рекламу, подписки и другие способы монетизации своего крутого продукта. И в целом Дуров красавчик и молодчик. Претензии только к тому, как чопорно, двулично и смешно это делается. И даже немного обидно, потому что делает это человек с большим опытом и интеллектом.

Блин но как же смешно это выглядит. Сначала безостановочно во все рупоры трубил, что "ну вот вообще незаметно будет, пользователям будет комфортно и тыры-пыры", потом заспамил, буквально заспамил, своим первым рекламным постом почти все каналы. Иначе как спамом это не назвать, потому что ограничений на количество показов одному пользователю не было, ты его мог видеть 100500 раз в разных каналах сразу в лоб.

И тут хоба, за пару дней вдруг идейка ещё одного способа монетизации пришла)))) ред.

Ответить
1
solawind

Тоже был удивлен что он свой пост топорно впихнул во все каналы, я думал будет какой-то лимит по показам, типа в одном увидел, в других не показывает. Странно не понимть как это для пользователей выглядит

Ответить
1
Владимир Филатов

он уже говорил, что появится реклама и будет подписка для её отключения

Ответить
0
6 комментариев
Примитивный Филипп

сразу в лоб

хз. меня не отвлекало

Ответить
0
1 комментарий
Алексей Еремеев

Найдите лишнее

Ответить
1
3 комментария
Святий Миколай

Что-то мне кажется, что не так много желающих вливать 2 миллиона в рекламу, поэтому Паша ищет обходные пути заработка.
Скоро дополнительные плюшки в подписку запихнут и про рекламу все забудут

Ответить
1
1 комментарий
Примитивный Филипп

да короче ща подъедут плагины выпиливающие рекламы и досвидос

Ответить
0
11 комментариев
norm

Многие пользователи предложили

Никто. Ни единая, бля, душа.

Ответить
1
3 комментария
Руслан Астратов
Ответить
1
Semen Semenov

Ну и лицемер

Ответить
1
1 комментарий
пепси

ВАЩЕ её не заметил: такой маленький квадратик, который не во всех каналах отображается.

Ответить
0
испанский смех

Понеслась моча по трубам

Ответить
0
2 комментария
Selfish Ledger

1 доллар в год как у вацапа?

Ответить
0
Антон Лисин

Силовиков же надо Дурову подкармливать

Ответить
0
Александр Белов

Что он творит? Одним говорит вот у нас мона рекламу покупать, БЕРИТЕ ПОКУПАЙТЕ, другим говорит, поскольку у нас теперь есть реклама, вы можете её отключать, но за деньги. Как итог дуров наваривается на всех, но неудобство доставляет и рекламодателям и обычным пользователям.
Ждём нового гения который появится и придумает как зарабатывать на мессенджере и чтобы он был бесплатный, без подписок и рекламы. Да я понимаю что это почти не возможно, потому и написал что ждём не рядовой хуя с горы умеющего кодить, а ГЕНИЯ.

Ответить
0
1 комментарий
Аркадий Гайдаржи

Фирменный стиль Дурова это вставка слова «недорогой». Он не может написать просто про подписку, обязательно вставит смягчающее прилагательное. Давно замечаю в его текстах

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0
Святий Миколай

"Многие пользователи предложили ввести"

Что-то мне это напоминает

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0
Примитивный Филипп

возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram
или
Полное отключение Telegram в России

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0
Примитивный Филипп

Придется платить, штож

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–1
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