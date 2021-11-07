Пострадали охранники премьер-министра, а сам он рассказал в соцсетях, что в порядке.

По словам представителей армии Ирака, целью начинённых взрывчаткой дронов стал дом Мустафы аль-Казыми в «зелёной зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

По данным агентства Assoсiated Press, резиденцию атаковали два небольших беспилотника — оба взорвались, не добравшись до цели. Изначально СМИ сообщали, что аль-Казыми доставили в больницу с лёгкими ранениями, но премьер-министр заявил, что не пострадал, выступив по телевидению и в соцсетях: «Трусливые ракеты и атаки дронами не построят будущего для нашей родины».

ا لـ حـ ـد ث @AlHadath

#الحدث شاهد حجم الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد استهدافه بمسيرات مفخخة Сюжет телеканала Al-Hadath с кадрами после взрыва

По информации Assoсiated Press, пострадали семь охранников премьер-министра. Ответственность за атаку никто не взял, но Reuters связывает её с протестами в Ираке после недавних парламентских выборов.