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Новости
Женя Кузьмин

В Багдаде совершили покушение на премьера Ирака — резиденцию атаковали заминированные дроны Статьи редакции

Пострадали охранники премьер-министра, а сам он рассказал в соцсетях, что в порядке.

По словам представителей армии Ирака, целью начинённых взрывчаткой дронов стал дом Мустафы аль-Казыми в «зелёной зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

По данным агентства Assoсiated Press, резиденцию атаковали два небольших беспилотника — оба взорвались, не добравшись до цели. Изначально СМИ сообщали, что аль-Казыми доставили в больницу с лёгкими ранениями, но премьер-министр заявил, что не пострадал, выступив по телевидению и в соцсетях: «Трусливые ракеты и атаки дронами не построят будущего для нашей родины».

Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي @MAKadhimi
ا لـ حـ ـد ث @AlHadath
شاهد حجم الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد استهدافه بمسيرات مفخخة
#الحدث
Сюжет телеканала Al-Hadath с кадрами после взрыва

По информации Assoсiated Press, пострадали семь охранников премьер-министра. Ответственность за атаку никто не взял, но Reuters связывает её с протестами в Ираке после недавних парламентских выборов.

#новости

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Александра Утёнкова

Любопытный способ

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Сознательный Артем

Сам на себя их якобы выпустил чтобы сплотить вокруг образа врага .

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Сознательный Артем

Киберджихад который мы заслужили

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Semen Semenov

В Багдаде всё спокойно.

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