В Багдаде совершили покушение на премьера Ирака — резиденцию атаковали заминированные дроны Статьи редакции
Пострадали охранники премьер-министра, а сам он рассказал в соцсетях, что в порядке.
По словам представителей армии Ирака, целью начинённых взрывчаткой дронов стал дом Мустафы аль-Казыми в «зелёной зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.
По данным агентства Assoсiated Press, резиденцию атаковали два небольших беспилотника — оба взорвались, не добравшись до цели. Изначально СМИ сообщали, что аль-Казыми доставили в больницу с лёгкими ранениями, но премьер-министр заявил, что не пострадал, выступив по телевидению и в соцсетях: «Трусливые ракеты и атаки дронами не построят будущего для нашей родины».
По информации Assoсiated Press, пострадали семь охранников премьер-министра. Ответственность за атаку никто не взял, но Reuters связывает её с протестами в Ираке после недавних парламентских выборов.