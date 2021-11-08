Пользователи твиттера проголосовали за продажу 10% доли акций Илона Маска в Tesla Статьи редакции
Пакет стоит около 21 миллиарда долларов.
Большинство участников опроса в твиттере, запущенного гендиректором Tesla Илоном Маском, поддержали идею продажи им 10% своих акций в компании.
В опросе поучаствовали 3,5 миллиона пользователей. За продажу доли проголосовали 57,9% аккаунтов.
По подсчётам журналистов, 10% акций Tesla, принадлежащих Маску, оцениваются в 21 миллиард долларов (около 2% от общего количества в компании). Продажа акций — единственный для предпринимателя способ заплатить налоги, так как он нигде не получает зарплату или бонусы.
На фоне возможной продажи токены Tesla упали на 6,8%.
Илон Маск запустил опрос о возможной продаже 10% своих акций в Tesla вечером 6 ноября. Он пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.
Сейчас Илон Маск владеет примерно 21% акций Tesla. Из-за резкого роста стоимости акций компании в конце октября предприниматель стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние превысило 300 миллиардов долларов.