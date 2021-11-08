Пакет стоит около 21 миллиарда долларов.

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Большинство участников опроса в твиттере, запущенного гендиректором Tesla Илоном Маском, поддержали идею продажи им 10% своих акций в компании.

В опросе поучаствовали 3,5 миллиона пользователей. За продажу доли проголосовали 57,9% аккаунтов.

По подсчётам журналистов, 10% акций Tesla, принадлежащих Маску, оцениваются в 21 миллиард долларов (около 2% от общего количества в компании). Продажа акций — единственный для предпринимателя способ заплатить налоги, так как он нигде не получает зарплату или бонусы.

На фоне возможной продажи токены Tesla упали на 6,8%.

Илон Маск запустил опрос о возможной продаже 10% своих акций в Tesla вечером 6 ноября. Он пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.