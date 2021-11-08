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Новости
Яна Ломакина

Пользователи твиттера проголосовали за продажу 10% доли акций Илона Маска в Tesla Статьи редакции

Пакет стоит около 21 миллиарда долларов.

9 9 комментариев
1768 просмотров

Большинство участников опроса в твиттере, запущенного гендиректором Tesla Илоном Маском, поддержали идею продажи им 10% своих акций в компании.

В опросе поучаствовали 3,5 миллиона пользователей. За продажу доли проголосовали 57,9% аккаунтов.

По подсчётам журналистов, 10% акций Tesla, принадлежащих Маску, оцениваются в 21 миллиард долларов (около 2% от общего количества в компании). Продажа акций — единственный для предпринимателя способ заплатить налоги, так как он нигде не получает зарплату или бонусы.

На фоне возможной продажи токены Tesla упали на 6,8%.

Илон Маск запустил опрос о возможной продаже 10% своих акций в Tesla вечером 6 ноября. Он пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.

Сейчас Илон Маск владеет примерно 21% акций Tesla. Из-за резкого роста стоимости акций компании в конце октября предприниматель стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Илон Маск стал богатейшим человеком за всю…
Капитализация компании Tesla выросла до триллиона долларов.
tjournal.ru

#новости #илонмаск #соцсети

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Stanley H. Tweedle

Токены?

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Предметный Гоша

Фондовая биржа ещё не открылась, поэтому оценили по криптовалютной.

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2
Илья Захаров

Какой именно?

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0
Предметный Гоша
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3
Предметный Гоша

Илон, я знаю одну тёлку, которой не стыдно
Светить свою письку на весь интернет.
Но она написала блин, что постеснялась бы
С тобой о финансах пиздеть

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0
Daniil Minashkin

Опять Маск ноет

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0
Anton NS

Как-то странно опрос выглядит, куда интереснее было бы голосовать за трату на какие-то конкретные цели. А так просто - не продавать или продать, чтоб заплатить налогов. Или такой публичный способ выбран, чтоб при продаже стоимость акций меньше просели?

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0
Дмитрий Щёлоков

Так он голодранец! Ему на жизнь деньги нужны, он весь в долгах, нечем налоги платить

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0
Люц Шнайдер

Нормально наши встали в шорт

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0
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