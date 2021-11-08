Срок действия сертификата о вакцинации на «Госуслугах» сократился вдвое – с года до шести месяцев Статьи редакции
Документ выдают на русском и английском языках.
С 8 ноября в России начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Приказ Минздрава опубликовали на сайте правовой информации.
Документ можно получить в электронном виде на «Госуслугах» не позднее, чем через три дня после вакцинации. Бумажный вариант выдают в МФЦ. Свидетельства, выданные ранее, автоматически переоформят до 1 марта 2022 года.
Сертификат автоматически формируется в электронном виде на двух языках — русском и английском. В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе. В документе предусмотрено место для QR-кода.
Срок действия QR-кода о вакцинации сократили вдвое – с года до шести месяцев. Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад и не ревакцинировались, оказались недействительными. При этом в документе о новом образце сертификата про сроки действия QR-кодов не говорилось.
Федеральный оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы
Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.