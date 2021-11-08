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Новости
Яна Ломакина

Срок действия сертификата о вакцинации на «Госуслугах» сократился вдвое – с года до шести месяцев Статьи редакции

Документ выдают на русском и английском языках.

141 141 комментарий
26 813 просмотров

С 8 ноября в России начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Приказ Минздрава опубликовали на сайте правовой информации.

Продолжение:

В Минздраве и Минцифры заявили, что срок действия сертификатов о вакцинации остаётся прежним — год. Оперштаб назвал аннулирование старых документов сбоем. Сроки их действия восстановят.

Документ можно получить в электронном виде на «Госуслугах» не позднее, чем через три дня после вакцинации. Бумажный вариант выдают в МФЦ. Свидетельства, выданные ранее, автоматически переоформят до 1 марта 2022 года.

Сертификат автоматически формируется в электронном виде на двух языках — русском и английском. В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе. В документе предусмотрено место для QR-кода.

Срок действия QR-кода о вакцинации сократили вдвое – с года до шести месяцев. Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад и не ревакцинировались, оказались недействительными. При этом в документе о новом образце сертификата про сроки действия QR-кодов не говорилось.

#новости #вакцинация #covid19

Спасибо за наводку Владимир Климов
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141 комментарий
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Dmitry Mezenin

Мы сначала введём QR-коды, а потом сократим срок действия сертификатов в два раза, без предупреждения. Вот каким нужно быть мудаками, чтобы такое сделать?

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130
Андрей Охапкин

Предупреждали же вроде. Хз, я об этом ещё примерно неделю назад знал, кажется на работе сказали. Или ты о том, что у уже готовых сертификатов уменьшится срок?

Ответить
–3
IO

Второе

Ответить
10
12 комментариев
Роман Величкин

У тебя кажется на работе сказали, поэтому вся страна в курсе должна быть?

Ответить
0
Антон Пострунин

Где предупреждали, кроме как на твоей работе?

Ответить
0
Photuum

Это солдаты НАТО устроили диверсию

Ответить
3
Photuum

Как не искал, не нашёл в приказе про 6 месяцев. Где это написано?

Ответить
1
Илья Волков

На госуслугах в сроке действия сертификата это написано. На той неделе был действителен до лета, сегодня - до января, блеать...

Ответить
2
1 комментарий
sahk.com

Нигде не написано, этого в приказе нет.
Это чей-то косяк, и ему пиздец

Ответить
2
2 комментария
Андрей Рядькин

Тем, кто сначала говорит о лайте как не подходящей для первичной, а потом отвергает и все массово ее колят из-за однокомпонентной, но эффективней она не становится

Ответить
0
испанский смех

А что предупреждать то, что изменится от этого

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Блять, да какого хрена. Они хотя бы в тех же госуслугах прислали за неделю уведомление. У меня в марте заканчивался, времени вагон, под новый год хотел ревак сделать. а теперь он ещё в октябре кончился, оказывается. Пиздец конченные.

Ответить
39
Соколов Андрей

Набрали верных, а требуют как от умных

Ответить
17
Vadim Zero

Таже история. Ну не суки ли?

Ответить
1
IO

Заебись у нас любит государство задним числом все делать. Хуесосы блять.

Ответить
31
Предметный Гоша

Либералы, везде либералы прокрались! Уж 20 лет истребляем все никак!

Ответить
0
Антон Захаров

Спасибо за обновление! Как всегда на высоте!

До этого всё было ок)))

Ответить
21
Искандер Вахидов

Блядь это как вообще? У них норм все с головой????

Ответить
21
Предметный Гоша

Сформирован - не дата получения вакцины, а дата когда спросил у сервиса про qr код в последний раз. Наверное эта инфа нужна, только когда печатаешь сертификат, хз зачем путать людей было

Ответить
0
1 комментарий
Сальвадор Лемонес

Граждане России в ярости

Ответить
17
syrslava

Терпеливая ярость

Ответить
28
Славой Жижек

звучит как название какой-то панк-группы

Ответить
3
Сраный Ковбой

Произошла чудовищная ошибка

Ответить
0
Предметный Гоша

Впрочем, ничего нового

Ответить
0
Сергей Лукин

"Второсортное существо", kekw

Ответить
0
Igor Igor

причём больше всего нагнули самых сознательных (как обычно в нашей стране) - тех кто были "в первых рядах" и привились "когда это еще не было трендом", сейчас оказались за бортом - с недействительными кодами. Вот такое вот им "спасибо" от государства...

Ответить
13
Предметный Гоша

люди прививаются только ради справочки или ради своего здоровья?

Ответить
4
Mitya 🍀🔰⚡

забота о здоровье это хорошо, но в некоторых городах без этой "справочки" даже в ДНС не пустят забрать заказ, так что справедливое возмущение

Ответить
2
Igor Igor

Люди прививаются "ради здоровья", а государство имеет их "ради справочки".

Ответить
1
Андрей Лузин

Кажись, большинство ради справки побежали в октябре вакцинироваться.

Но сознательных людей еще больше чуть не обломали, если бы не откатили.

Ответить
0
Предметный Гоша

Спутником? Ради справочки, конечно, какие могут быть сомнения после слов гинцбурга о якобы 80% фейковых прививок.

Ответить
0
Илья

Вот так ошибка кодера может спровоцировать революцию в стране.

Ответить
11
Dmitry Pasyutin

поэтому у айтишников такие зарплаты

Ответить
1
Славой Жижек

в госах едва ли они получают так много...

Ответить
0
5 комментариев
Предметный Гоша

Не думаю, что это была ошибка. 100% все согласовано и в тз так написано «изменить вывод сертификата исходя из действительности в полгода». Кодеры точно не будут проверять закон.

Ответить
0
Alexander Pleshkov

Федеральный оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы

Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Ответить
9
Arseny Savelyev

"позвонить"
"оставить жалобу"

бля, Россия, 21 век

Ответить
7
Предметный Гоша

Короче нахуй послали, классика. Не поднимется шум - пойдут как миленькие просить ревак у барьев.

Ответить
1
NavaGava

@Яна Ломакина

В оперштабе назвали сбоем сокращение срока…
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом назвали сбоем сокращение до полугода срока…
tvrain.ru
Ответить
6
Пара Беллум

Проверил, все восстановилось, сертификат есть.

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

Ага, работает.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Нехуёво мы тут порвались, лол. А с другой стороны, мы живём в стране, где такое может произойти как нехуй.

Ответить
2
Igor Igor

ну да.. с пенсионным возрастом же прокатило..

Ответить
1
1 комментарий
artemy_hoover

Даже госуслуги не в курсе.
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/certificate_vaccine/100474

Портал Госуслуг
Электронные заявления, оформление выплат, онлайн-платежи и полезные советы для разных ситуаций
www.gosuslugi.ru
Ответить
6
Sergey Sergeev

Да баг это, исправят. Когда-нибудь.

Ответить
2
Алексей Иванов

Новый вариант свидетельства формируется на русском и английском языках.

А если коронавирус не знает русский и английский?
Как он тогда узнает, кого можно заражать, а кого нет?

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

пук кек, госуслуги прилегли отдохнуть

Ответить
4
испанский смех

Наебунькал нас пыня с подельниками опять

Ответить
3
The Last S

Вакцинобляди должны страдать. Айда каждый месяц на укольчик, сучечки

Ответить
–3
Антон Лисин

Не эффективная байда спутник оказался.

Ответить
–2
Photuum

Как и остальные прививки.
3 месяца защита, ещё 3 месяца послабже, а дальше пшик.

Ответить
–3
AZP

Производители этого говна сейчас в золоте купаются.

Ответить
1
Андрей Мац

что за деза? в приказе ничего не указано о сокращении срока действия сертификата. Сам минздрав говорит что это сбой и сроки будут восстановлены

Ответить
1
Igor Igor

какая деза? ты зайди в свой сертификат на Госуслугах! я только что свой проверил - еще вчера он был до весны, а сегодня он уже просрочен!!!

Ответить
2
Предметный Гоша

деза

На проекте с 8 ноя 2021

Чо, бросили срочно защищать?

Ответить
0
The Last S

Теперь колоться жижей надо будет каждые 6 месяцев лол

Ответить
0
Виктор Огай

Более менее все известные вакцины требуют ревакцинации каждые 6 месяцев на данный момент. Почему Спутник изначально давал год, а теперь пошел на попятную, мне непонятно

Ответить
1
Jeronimo

Какой срок действия у европейского сертификата?
И какой срок установили некоторые страны самостоятельно для себя?

Ответить
1
1 комментарий
Глеб Ворончихин

изначально давал 2 года
потом год
скоро будет полчаса))

Ответить
0
Глеб Ворончихин

ну ничего, скоро каждые полчасика заставят коолоть..
а шо? зато какие попилы можно делать ухххх

Ответить
0
Danil Kuznetsov

Самое важное изменение засунули в последнее предложение последнего абзаца. Нуок

Ответить
2
sahk.com

Ты где это предложение нашел?

Ответить
0
Photuum

Присоединюсь к вопросу

Ответить
0
Flexx U

https://youtu.be/P0ceMIeYgfg

Ответить
–9
Предметный Гоша

забавно, что люди так легко ему поверили

Ответить
3
4 комментария
Предметный Гоша

Не люди, а слишком внушаемые ебланы.

Ответить
3
ＫＩＢØＵＮＥ

Академик с РАЕНа, где верят в "память воды"

Ответить
1
Соколов Андрей

Старик, старичуля-хирург.

Ответить
0
Поневоле тут

https://neva.versia.ru/redko-proizveli-v-generaly

Редько произвели в генералы
В течение долгих лет эта фамилия не сходила со страниц петербургских газет.
neva.versia.ru
Ответить
0
Предметный Гоша

Но другие страны просят справку о ПЦР на английском, а не о вакцине

Ответить
1
Миша Рашкин

Какие другие? Абсолютно все?

Ответить
2
6 комментариев
Андрей Рядькин

Дорого

Ответить
2
Предметный Гоша

На въезд?

Ответить
0
1 комментарий
Предметный Гоша

Ответить
1
Предметный Гоша

Ответить
1
2 комментария
Люц Шнайдер

Хах, как жопой чуял и ревакцинировался в прошлом месяце. Так то с первой вакцины прошло уже девять месяцев.

Ответить
1
Fred Summer

Горизонт планирования в 2 недели.
Российская власть как золотая рыбка, только со сроком памяти 2 недели. Люди в общем тоже.

Ответить
1
Предметный Гоша

Я так и не поняла, знатоки, подскажите, мне, что, нужно вакцинироваться еще раз, если прошло полгода?

Ответить
0
Предметный Гоша

Пишут, что программный сбой и в течении дня все сертификаты восстановят. Но безотносительно этого да, если прошло полгода, то лучше ревакцинироваться.

Ответить
1
1 комментарий
Люц Шнайдер

Да

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

А ещё забавно, что есть куча людей с действующими годовыми сертификатами. У меня коллега на месяц раньше меня привился и у него ещё работает. Да и тут и на ленте той же в комментариях такие люди есть. Всё через жопу, прости господи.

Ответить
0
Предметный Гоша

Как видим, россияне следующие принципу «когда жареный петух клюнет» опять всех переиграли.

Ответить
1
Илья

пусть коллега просканирует свой QR

Ответить
0
2 комментария
Photuum

Московский сертификат пока работает!
Кажется они про него забыли.

Ответить
0
Предметный Гоша

Ахахах, ну надо так надо, так подебим! ред.

Ответить
0
MangaloriANAL
Ответить
0
Предметный Гоша

Да вроде всё ок

Ответить
0
Алексей Иванов

На самом деле идет сокращение к 3 месяцам, но пока об этом не говорят. Более часто физически сложно будет обставлять всех

Ответить
0
Igor Igor

грёбаная страна..... ничего не меняется......

Ответить
0
Борис Зайчик

На сколько глупый у нас народ.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Приложение с сертификатами упало

Ответить
0
Flex Sky

В приложенном документе я не нашёл записи, что срок сокращается до 6 месяцев

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

в комментах уже есть ссылка на новость что это был сбой.

Ответить
0
andrey adamovich

Уже исправили сроки действия, у тех, кто делал раньше сертификат опять действует год.

Ответить
0
Имя И Фамилия

Эту дезу уже два часа не правят, кстати. Фактчекинг на уровне.

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

Странно, я думал он и был 6 месяцев

Ответить
0
Предметный Гоша

Впрочем, ничегошеньки нового

Ответить
0
Dmitry Alekhin

Объясните мне глупому зачем вообще отменять сертификат и делать его пол года/год? Сертификат о вакцинации-это подтверждение о том, что ты получил вакцину, не? В России надо каждый пол года первакцинироваться? Или у спутника срок годности в крови имеется? Нипанятна

Ответить
0
rustyrazor

Так количество антител уменьшается со временем, поэтому делать сертификаты, ограниченные по времени, рационально.

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0
1 комментарий
sahk.com

Автор, делай апдейт, все сертификаты вновь годовые

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0
Ещё 1 комментарий
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