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Новости
Яна Ломакина

Срок действия сертификата о вакцинации сократили вдвое – с года до шести месяцев Статьи редакции

Документ выдают на русском и английском языках.

112 112 комментариев
20 231 просмотров

С 8 ноября в России начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Приказ Минздрава опубликовали на сайте правовой информации.

Документ можно получить в электронном виде на «Госуслугах» не позднее, чем через три дня после вакцинации. Бумажный вариант выдают в МФЦ. Свидетельства, выданные ранее, автоматически переоформят до 1 марта 2022 года.

Сертификат автоматически формируется в электронном виде на двух языках — русском и английском. В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе. В документе предусмотрено место для QR-кода.

Срок действия QR-кода о вакцинации сократили вдвое – с года до шести месяцев. Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад и не ревакцинировались, оказались недействительными. При этом в документе о новом образце сертификата об «обнулении» сроков не сказано.

#новости #вакцинация #covid19

Спасибо за наводку Владимир Климов
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1
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112 комментариев
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Dmitry Mezenin

Мы сначала введём QR-коды, а потом сократим срок действия сертификатов в два раза, без предупреждения. Вот каким нужно быть мудаками, чтобы такое сделать?

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116
Андрей Охапкин

Предупреждали же вроде. Хз, я об этом ещё примерно неделю назад знал, кажется на работе сказали. Или ты о том, что у уже готовых сертификатов уменьшится срок?

Ответить
0
IO

Второе

Ответить
9
11 комментариев
Роман Величкин

У тебя кажется на работе сказали, поэтому вся страна в курсе должна быть?

Ответить
0
Photuum

Как не искал, не нашёл в приказе про 6 месяцев. Где это написано?

Ответить
2
Илья Волков

На госуслугах в сроке действия сертификата это написано. На той неделе был действителен до лета, сегодня - до января, блеать...

Ответить
2
1 комментарий
sahk.com

Нигде не написано, этого в приказе нет.
Это чей-то косяк, и ему пиздец

Ответить
1
1 комментарий
Photuum

Это солдаты НАТО устроили диверсию

Ответить
2
Андрей Рядькин

Тем, кто сначала говорит о лайте как не подходящей для первичной, а потом отвергает и все массово ее колят из-за однокомпонентной, но эффективней она не становится

Ответить
0
испанский смех

А что предупреждать то, что изменится от этого

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Блять, да какого хрена. Они хотя бы в тех же госуслугах прислали за неделю уведомление. У меня в марте заканчивался, времени вагон, под новый год хотел ревак сделать. а теперь он ещё в октябре кончился, оказывается. Пиздец конченные.

Ответить
33
Соколов Андрей

Набрали верных, а требуют как от умных

Ответить
8
Vadim Zero

Таже история. Ну не суки ли?

Ответить
0
IO

Заебись у нас любит государство задним числом все делать. Хуесосы блять.

Ответить
28
Антон Захаров

Спасибо за обновление! Как всегда на высоте!

До этого всё было ок)))

Ответить
18
Искандер Вахидов

Блядь это как вообще? У них норм все с головой????

Ответить
16
Предметный Гоша

Сформирован - не дата получения вакцины, а дата когда спросил у сервиса про qr код в последний раз. Наверное эта инфа нужна, только когда печатаешь сертификат, хз зачем путать людей было

Ответить
0
1 комментарий
Сальвадор Лемонес

Граждане России в ярости

Ответить
12
syrslava

Терпеливая ярость

Ответить
16
Славой Жижек

звучит как название какой-то панк-группы

Ответить
1
Alexander Pleshkov

Федеральный оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы

Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Ответить
9
Arseny Savelyev

"позвонить"
"оставить жалобу"

бля, Россия, 21 век

Ответить
5
Igor Igor

причём больше всего нагнули самых сознательных (как обычно в нашей стране) - тех кто были "в первых рядах" и привились "когда это еще не было трендом", сейчас оказались за бортом - с недействительными кодами. Вот такое вот им "спасибо" от государства...

Ответить
7
Предметный Гоша

люди прививаются только ради справочки или ради своего здоровья?

Ответить
2
Андрей Лузин

Кажись, большинство ради справки побежали в октябре вакцинироваться.

Но сознательных людей еще больше чуть не обломали, если бы не откатили.

Ответить
0
artemy_hoover

Даже госуслуги не в курсе.
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/certificate_vaccine/100474

Портал Госуслуг
Электронные заявления, оформление выплат, онлайн-платежи и полезные советы для разных ситуаций
www.gosuslugi.ru
Ответить
6
Sergey Sergeev

Да баг это, исправят. Когда-нибудь.

Ответить
2
Илья

Вот так ошибка кодера может спровоцировать революцию в стране.

Ответить
5
Dmitry Pasyutin

поэтому у айтишников такие зарплаты

Ответить
0
Славой Жижек

в госах едва ли они получают так много...

Ответить
0
3 комментария
NavaGava

@Яна Ломакина

В оперштабе назвали сбоем сокращение срока…
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом назвали сбоем сокращение до полугода срока…
tvrain.ru
Ответить
4
Пара Беллум

Проверил, все восстановилось, сертификат есть.

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

Ага, работает.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Нехуёво мы тут порвались, лол. А с другой стороны, мы живём в стране, где такое может произойти как нехуй.

Ответить
0
Igor Igor

ну да.. с пенсионным возрастом же прокатило..

Ответить
0
1 комментарий
Сальвадор Лемонес

пук кек, госуслуги прилегли отдохнуть

Ответить
4
Алексей Иванов

Новый вариант свидетельства формируется на русском и английском языках.

А если коронавирус не знает русский и английский?
Как он тогда узнает, кого можно заражать, а кого нет?

Ответить
2
The Last S

Теперь колоться жижей надо будет каждые 6 месяцев лол

Ответить
1
Виктор Огай

Более менее все известные вакцины требуют ревакцинации каждые 6 месяцев на данный момент. Почему Спутник изначально давал год, а теперь пошел на попятную, мне непонятно

Ответить
0
Jeronimo

Какой срок действия у европейского сертификата?
И какой срок установили некоторые страны самостоятельно для себя?

Ответить
1
1 комментарий
испанский смех

Наебунькал нас пыня с подельниками опять

Ответить
2
The Last S

Вакцинобляди должны страдать. Айда каждый месяц на укольчик, сучечки

Ответить
1
Предметный Гоша

Но другие страны просят справку о ПЦР на английском, а не о вакцине

Ответить
1
Миша Рашкин

Какие другие? Абсолютно все?

Ответить
2
Предметный Гоша

все другие

Ответить
0
5 комментариев
Андрей Рядькин

Дорого

Ответить
2
Предметный Гоша

На въезд?

Ответить
0
Предметный Гоша

да, на въезд, причем делать местный ПЦР ты всё равно будешь

Ответить
0
Антон Лисин

Не эффективная байда спутник оказался.

Ответить
–1
Photuum

Как и остальные прививки.
3 месяца защита, ещё 3 месяца послабже, а дальше пшик.

Ответить
0
AZP

Производители этого говна сейчас в золоте купаются.

Ответить
0
Предметный Гоша

Ответить
1
Предметный Гоша

Ответить
1
Предметный Гоша

­ ред.

Ответить
1
1 комментарий
Андрей Мац

что за деза? в приказе ничего не указано о сокращении срока действия сертификата. Сам минздрав говорит что это сбой и сроки будут восстановлены

Ответить
1
Igor Igor

какая деза? ты зайди в свой сертификат на Госуслугах! я только что свой проверил - еще вчера он был до весны, а сегодня он уже просрочен!!!

Ответить
1
Danil Kuznetsov

Самое важное изменение засунули в последнее предложение последнего абзаца. Нуок

Ответить
1
sahk.com

Ты где это предложение нашел?

Ответить
0
Photuum

Присоединюсь к вопросу

Ответить
0
Flexx U

https://youtu.be/P0ceMIeYgfg

Ответить
–7
Предметный Гоша

забавно, что люди так легко ему поверили

Ответить
2
Предметный Гоша

Не люди, а слишком внушаемые ебланы.

Ответить
1
Предметный Гоша

некоторые, по крайней мере

Ответить
0
3 комментария
Соколов Андрей

Старик, старичуля-хирург.

Ответить
0
Предметный Гоша

Я так и не поняла, знатоки, подскажите, мне, что, нужно вакцинироваться еще раз, если прошло полгода?

Ответить
0
Предметный Гоша

Пишут, что программный сбой и в течении дня все сертификаты восстановят. Но безотносительно этого да, если прошло полгода, то лучше ревакцинироваться.

Ответить
1
Предметный Гоша

Уже в тг почитала, да, пишут про сбой. Ну по сути это же гриппа, а от гриппа вакцинируются вроде раз в год, будет странно прививаться два раза

Ответить
0
Люц Шнайдер

Да

Ответить
0
Photuum

Московский сертификат пока работает!
Кажется они про него забыли.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

А ещё забавно, что есть куча людей с действующими годовыми сертификатами. У меня коллега на месяц раньше меня привился и у него ещё работает. Да и тут и на ленте той же в комментариях такие люди есть. Всё через жопу, прости господи.

Ответить
0
Илья

пусть коллега просканирует свой QR

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Он сканировал. И у всех уже всё восстановилось.

Ответить
0
1 комментарий
Предметный Гоша

Ахахах, ну надо так надо, так подебим! ред.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Хах, как жопой чуял и ревакцинировался в прошлом месяце. Так то с первой вакцины прошло уже девять месяцев.

Ответить
0
MangaloriANAL
Ответить
0
Предметный Гоша

Да вроде всё ок

Ответить
0
Fred Summer

Горизонт планирования в 2 недели.
Российская власть как золотая рыбка, только со сроком памяти 2 недели. Люди в общем тоже.

Ответить
0
Алексей Иванов

На самом деле идет сокращение к 3 месяцам, но пока об этом не говорят. Более часто физически сложно будет обставлять всех

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0
Igor Igor

грёбаная страна..... ничего не меняется......

Ответить
0
Борис Зайчик

На сколько глупый у нас народ.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Приложение с сертификатами упало

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0
Павел Терёхин

В европе сократили с 6 месяцев до 3, так что ещё радуйтесь.

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0
Flex Sky

В приложенном документе я не нашёл записи, что срок сокращается до 6 месяцев

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0
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