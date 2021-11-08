Документ формируется на русском и английском языках.

С 8 ноября в России ввели сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Приказ Минздрава опубликовали на сайте правовой информации.

Документ можно получить в электронном виде на Госуслугах не позднее, чем через три дня после вакцинации. Бумажный вариант выдают в МФЦ. Свидетельства, выданные ранее, автоматически переоформят до 1 марта 2022 года.

Сертификат автоматически формируется в электронном виде на двух языках — русском и английском. В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе. В документе предусмотрено место для QR-кода.