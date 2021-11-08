Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":873,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=873&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=85749e3304a5aad8bb13676aaa2c6c8433d68cb3370e16b8fcda1f369508d966","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO Статьи редакции

Приз — миллион долларов.

63 63 комментария
3645 просмотров

Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.

В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.

Последние минуты матча NAVI против G2 Esports

В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.

PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей. Финал между Natus Vincere и G2 одновременно смотрели более двух миллионов зрителей.

#новости #киберспорт

Спасибо за наводку Andrew Nehrych
63 63 комментария
34
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Maksim Derkach

Российско-украинская команда

Что? Организация украинская, значит и команда украинская. Так и пишите. А потом уже можете указать состав.

Ответить
24
Андрей Охапкин

А про команду которая победила на international как написали?
Не порядок....

Ответить
15
Maksim Derkach

причем тот же автор

Ответить
5
Константин Марков

Не треба нагнітати обстановку.

Ответить
7
Предметный Гоша

и почему российско-украинская, а не украино-российская

Ответить
3
Предметный Гоша

@Arthur Sergeev ты знаешь ответ по любому

Ответить
1
Arthur Sergeev

Команда украинская. Нужно поменять заголовок.

Ответить
6
Предметный Гоша

А ещё пиздят, что не нацики...

Ответить
1
rustyrazor

Причем тут нацики, лол? Давай еще Spirit будем называть украинско-российской командой, ведь там два чела из Украины))

Ответить
–3
buj buj

Ты хоть понял в чем суть вопроса?

Ответить
1
Предметный Гоша

Мне похуй. Детские команды по игрушечкам не интересны.

Ответить
–3
Panda BloodGod

NAVI - украинская с российскими участниками

Ответить
20
Arthur Sergeev

Тж - российский сайт, с украинскими участниками.

Ответить
19
Предметный Гоша

Перефразирую классика: команда- не бутерброд Х)

Ответить
2
Предметный Гоша

Украино-Российская или Российско-Украинская, нужно внести ясность

Ответить
20
aliftin

Два против трех. Так что российско-украинская.

Ответить
4
Предметный Гоша

Но Navi украинская орга

Ответить
9
aliftin

Забавно, значит это Россия примазалась.

Ответить
1
Danil Oputin

Не имеет значения по сути. Весь киберспорт в евразийском регионе объединяется под эгидой СНГ, как правило

Ответить
5
Arthur Sergeev

Там в какой то момент, когда они начали выигрывать, после 10 лет проигрышей, было 4-3 россиян из 5. С приходом россиян она стала выигрывать. И сейчас трое из 5 россиян. Но команда и организация украинская. К Россия она не имеет никакого отношения. ред.

Ответить
2
Maksim Derkach

Сообщение удалено

Ответить
0
Danil Oputin

Отвечая на вопрос о трактовке "российско-украинского" состава, для не знающих.
В киберспорте нет политики. Поэтому большинству коммьюнити всегда было максимально похуй какая орга из какой страны. Нави во все времена любили и обожали, вне зависимости от отношений между странами.
В любой киберспортивной дисциплине есть разделение на регионы - EU CIS NA SA SEA и т.д. Исключение, наверное, только китайцы

Ответить
10
IO

Зачем ты нацикам объясняешь такие простые вещи

Ответить
2
Александр Воронин

они даже этого не поймут

Ответить
0
Danil Oputin

Ликбез для начинающих киберкотлет

Ответить
0
aliftin

Они в своём же прессрелизе на сайте пишут что команда украинская. В данном случае это организация, зарегистрированная на территории Украины и российские атлеты тут наемные рабочие.

Ответить
0
Федя Прозоров

Наша гордость! Пойду зарабатывать деньги на макароны

Ответить
8
Константин Марков

То в доте мы первые, то теперь и в КС. Странно все это... Когда ВВП у нас будет 1 место по миру занимать?

Ответить
2
Предметный Гоша

подожди надо еще в пабге , лиге легенд и тим фортрессе натянуть

Ответить
9
Константин Марков

Там у турниров тоже бюджет большой?

Ответить
–1
Предметный Гоша

там круче

Ответить
0
Предметный Гоша

"Начала переговоры"- отправила емейл заместителю заместителя секретаря комитета?)

Ответить
3
Предметный Гоша

просто зашли на сайт мок

Ответить
1
Предметный Гоша

Формой обратной связи воспользовались

Ответить
1
Sergey Nester

ВВП у вас уже занимает первое место. Много лет. И это не конец.
Ещё два срока минимум

Ответить
4
Предметный Гоша

Еще в Valorant мейджор взяла СНГ команда в сентябре

Ответить
0
Anton NS

Жду нормальную команду игроков возрастом 50+. Это все хуйня какая-то детская.

Ответить
4
Al

Спустя 5 минуты игры

Ответить
3
Anton NS

Спортивная страховка покроет лечение

Ответить
1
Al

Если ты выиграешь, а так...

Ответить
1
Павел Каташев

Так это Россия с Украиной еще и киберспортивными державами оказались?

Ответить
2
Андрей Охапкин

Always has been

Ответить
3
Александр Добриневский

Поздравит ли Путин? Напишут ли газеты про стрелялку?

Ответить
1
Предметный Гоша

вряд ли, ведь в ней команда копов может проиграть

Ответить
4
AZP

Что подписать?

Ответить
0
aliftin

Сегодня на первом канале будет срач о том что "Украина примазалась к победе России".

Ответить
2
Лысина Арика

Щас же срач могут начать. Вам дтф было мало/

Ответить
1
Александр Воронин

Aztec наш

Ответить
1
Arthur Sergeev

Бля это топ. Симпл бог cs.

Ответить
0
испанский смех

Вот контра это круто

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Нави дави

Ответить
0
Люц Шнайдер

Вы чё так подорвались все, словно от этого вопроса ваше будущее зависит?

Ответить
0
Предметный Гоша

своей девушке

Не знал, что у д*феров бывают.

Ответить
0
Уважаемый Пользователь

Ещё бы она не согласилась

Ответить
0
Предметный Гоша

1. Это украинская команда.
2. Вы же не писали, что тим-спирит российско-украинская команда. Вы писали это:

Российская команда Team Spirit выиграла The…
Команда забрала 18,2 миллиона долларов призовых.
tjournal.ru
Ответить
0
Sergey Nester

Это другое… либерализм по русски

Ответить
0
Предметный Гоша

Нет, просто бардак в редакции.

Ответить
0
Evil Prime

просто оставлю это здесь"Российская команда Team Spirit выиграла The International — крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2" (и пофиг что в ней два украинца главное орга российская)
"Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO" (всего 3 россиянина но орга украинская)
видимо на России примазаться к чему либо где причастны россияне это бесценно

Ответить
0
AZP

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.

Ещё бы отказалась, когда столько бабла светит.
Откуда у него девушка, кстати,?

Ответить
0
Ананасовый Экспресс

"блог молодого семейного врача. Я покажу, как прожить до 100лет здоровой красивой и максимально" это из ее инсты. У Кирилла проблема с лишним весом , мб на этой почве и сошлись

Ответить
0
Виктор Огай

Что значит, откуда? Типа из какой страны? Вот тут немного рассказано, но так и не понял, откуда она и чем занимается
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cyberkotlets/2972923.html

Бумыч сделал девушке предложение – она сказала…
История со счастливым концом.
cyber.sports.ru
Ответить
0
AZP

Нет, в смысле, откуда у человека, которые за компьютером 32 часа в сутки стреляет, девушка?

Ответить
0
rustyrazor

Мб он многозадачен)) Ну и прям без остановки задротят разве что китайцы, у остальных обычно остается немного времени на личную жизнь.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null