Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO Статьи редакции
Приз — миллион долларов.
Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.
В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.
В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).
Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.
PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей. Финал между Natus Vincere и G2 одновременно смотрели более двух миллионов зрителей.
Отвечая на вопрос о трактовке "российско-украинского" состава, для не знающих.
В киберспорте нет политики. Поэтому большинству коммьюнити всегда было максимально похуй какая орга из какой страны. Нави во все времена любили и обожали, вне зависимости от отношений между странами.
В любой киберспортивной дисциплине есть разделение на регионы - EU CIS NA SA SEA и т.д. Исключение, наверное, только китайцы
1. Это украинская команда.
2. Вы же не писали, что тим-спирит российско-украинская команда. Вы писали это:
просто оставлю это здесь"Российская команда Team Spirit выиграла The International — крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2" (и пофиг что в ней два украинца главное орга российская)
"Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO" (всего 3 россиянина но орга украинская)
видимо на России примазаться к чему либо где причастны россияне это бесценно
Что значит, откуда? Типа из какой страны? Вот тут немного рассказано, но так и не понял, откуда она и чем занимается
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cyberkotlets/2972923.html