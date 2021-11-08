Приз — миллион долларов.

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Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.

В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.

Последние минуты матча NAVI против G2 Esports

В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.