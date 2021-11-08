Украинская киберспортивная команда Natus Vincere выиграла главный турнир по игре CS:GO Статьи редакции
Приз — миллион долларов.
Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.
В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.
В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).
Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.
PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей. Финал между Natus Vincere и G2 одновременно смотрели более двух миллионов зрителей.
Привет! Мы поменяли заголовок на «украинская команда», потому что так будет корректно — Natus Vincere выступает от Украины.
Отвечая на вопрос о трактовке "российско-украинского" состава, для не знающих.
В киберспорте нет политики. Поэтому большинству коммьюнити всегда было максимально похуй какая орга из какой страны. Нави во все времена любили и обожали, вне зависимости от отношений между странами.
В любой киберспортивной дисциплине есть разделение на регионы - EU CIS NA SA SEA и т.д. Исключение, наверное, только китайцы
Обычно флаг команды еще ставят от гражданства игроков. Например Ликвид нидерладская организация, но игроки с США - это команда США, Фнатик это Англия, но игроки были шведы - значит выиграли шведы и тд. У Нави в последнее время был флаг России, т.к. большинство игроков с России, там 3 к 2, и на hltv и на всех матчах им ставят флаг России, но это ничего не значит, орга с Украины ред.
Что значит, откуда? Типа из какой страны? Вот тут немного рассказано, но так и не понял, откуда она и чем занимается
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cyberkotlets/2972923.html
просто оставлю это здесь"Российская команда Team Spirit выиграла The International — крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2" (и пофиг что в ней два украинца главное орга российская)
"Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO" (всего 3 россиянина но орга украинская)
видимо на России примазаться к чему либо где причастны россияне это бесценно
1. Это украинская команда.
2. Вы же не писали, что тим-спирит российско-украинская команда. Вы писали это:
Походу если бы они проиграли то заголовок был бы
Российская киберспортивная команда Natus Vincere проиграла главный турнир по игре CS:GO {editorial}
Следом остаётся:
Призом был миллион долларов
И тут вот так:
Кирил Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она отказалась