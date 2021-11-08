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Новости
Яна Ломакина

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere выиграла главный турнир по игре CS:GO Статьи редакции

Приз — миллион долларов.

121 121 комментарий
6959 просмотров

Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.

В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.

Последние минуты матча NAVI против G2 Esports

В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.

PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей. Финал между Natus Vincere и G2 одновременно смотрели более двух миллионов зрителей.

Обновление 10:20. В составе Natus Vincere есть как украинцы, так и россияне, однако это украинская организация. В связи с этим изменён заголовок новости.

#новости #киберспорт

Спасибо за наводку Andrew Nehrych
121 121 комментарий
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121 комментарий
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Артём Мазанов

Привет! Мы поменяли заголовок на «украинская команда», потому что так будет корректно — Natus Vincere выступает от Украины.

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Maksim Derkach

Российско-украинская команда

Что? Организация украинская, значит и команда украинская. Так и пишите. А потом уже можете указать состав.

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42
Андрей Охапкин

А про команду которая победила на international как написали?
Не порядок....

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27
Maksim Derkach

причем тот же автор

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9
Денис Шевчук

Тут никто не спорит. Орга из РФ. Хотя там полсостава и почти весь менеджмент с Украины

Ответить
0
1 комментарий
Константин Марков

Не треба нагнітати обстановку.

Ответить
19
Предметный Гоша

и почему российско-украинская, а не украино-российская

Ответить
7
Предметный Гоша

@Arthur Sergeev ты знаешь ответ по любому

Ответить
3
1 комментарий
Предметный Гоша

А ещё пиздят, что не нацики...

Ответить
–5
rustyrazor

Причем тут нацики, лол? Давай еще Spirit будем называть украинско-российской командой, ведь там два чела из Украины))

Ответить
–2
2 комментария
Лев Глебович

Крымская команда из Донецка

Ответить
0
Panda BloodGod

NAVI - украинская с российскими участниками

Ответить
32
Arthur Sergeev

Тж - российский сайт, с украинскими участниками.

Ответить
50
Денис Шевчук

Неправильная формулировка. Это украинские участники с Tj

Ответить
0
2 комментария
Предметный Гоша

а почему тж российский сайт, регистрация у него ж вроде на кипре

Ответить
0
1 комментарий
Предметный Гоша

Перефразирую классика: команда- не бутерброд Х)

Ответить
4
Danil Oputin

Отвечая на вопрос о трактовке "российско-украинского" состава, для не знающих.
В киберспорте нет политики. Поэтому большинству коммьюнити всегда было максимально похуй какая орга из какой страны. Нави во все времена любили и обожали, вне зависимости от отношений между странами.
В любой киберспортивной дисциплине есть разделение на регионы - EU CIS NA SA SEA и т.д. Исключение, наверное, только китайцы

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27
Aleksandr Olegovich

Когда побеждает Team Spirit в доте - это российская команда.
Когда побеждает NaVi в кс - это российско-украинская команда.
В киберспорте может политики и нету, но, вот благодаря таким заголовкам раскачивают лодку ред.

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16
Danil Oputin

Изначально в заголовке было написано "российско-украинский СОСТАВ", а не команда.

Ответить
0
2 комментария
IO

Зачем ты нацикам объясняешь такие простые вещи

Ответить
3
Александр Воронин

они даже этого не поймут

Ответить
0
Danil Oputin

Ликбез для начинающих киберкотлет

Ответить
0
aliftin

Они в своём же прессрелизе на сайте пишут что команда украинская. В данном случае это организация, зарегистрированная на территории Украины и российские атлеты тут наемные рабочие.

Ответить
0
A Z

Обычно флаг команды еще ставят от гражданства игроков. Например Ликвид нидерладская организация, но игроки с США - это команда США, Фнатик это Англия, но игроки были шведы - значит выиграли шведы и тд. У Нави в последнее время был флаг России, т.к. большинство игроков с России, там 3 к 2, и на hltv и на всех матчах им ставят флаг России, но это ничего не значит, орга с Украины ред.

Ответить
0
Предметный Гоша

Украино-Российская или Российско-Украинская, нужно внести ясность

Ответить
24
Danil Oputin

Не имеет значения по сути. Весь киберспорт в евразийском регионе объединяется под эгидой СНГ, как правило

Ответить
10
Денис Шевчук

Украина никогда не входила в снг

Ответить
0
8 комментариев
aliftin

Два против трех. Так что российско-украинская.

Ответить
3
Предметный Гоша

Но Navi украинская орга

Ответить
12
1 комментарий
Arthur Sergeev

Там в какой то момент, когда они начали выигрывать, после 10 лет проигрышей, было 4-3 россиян из 5. С приходом россиян она стала выигрывать. И сейчас трое из 5 россиян. Но команда и организация украинская. К Россия она не имеет никакого отношения. ред.

Ответить
3
A Z

Это когда они проигрывали 10 лет? Или ты только мейджоры считаешь и все?

Ответить
0
8 комментариев
Maksim Derkach

Сообщение удалено

Ответить
0
Артём Мазанов

Привет! Мы поменяли заголовок на «украинская команда», потому что так будет корректно — Natus Vincere выступает от Украины.

Ответить
18
Предметный Гоша

Ждём поздравлений ребят Зеленским

Ответить
6
Arthur Sergeev

Почему не сменишь ник, на какой нибудь современный. Типа Артем Maaazafaka или типа того?

Ответить
0
Артём Мазанов

Не солидно

Ответить
1
1 комментарий
Алексей Егоров

Когда больше половины это наши)0)0)0)))

Ответить
0
Федя Прозоров

Наша гордость! Пойду зарабатывать деньги на макароны

Ответить
12
Anton NS

Жду нормальную команду игроков возрастом 50+. Это все хуйня какая-то детская.

Ответить
7
Al

Спустя 5 минуты игры

Ответить
13
Anton NS

Спортивная страховка покроет лечение

Ответить
8
1 комментарий
Алексей Дьяконов

Старики не смогут конкурировать даже с девушками, не говоря уже о молодых пацанах

Ответить
0
робот-бёрдвотчер

Анрильщики бы поспорили.

Ответить
0
Константин Марков

То в доте мы первые, то теперь и в КС. Странно все это... Когда ВВП у нас будет 1 место по миру занимать?

Ответить
3
Предметный Гоша

подожди надо еще в пабге , лиге легенд и тим фортрессе натянуть

Ответить
14
Константин Марков

Там у турниров тоже бюджет большой?

Ответить
–1
6 комментариев
Tim Hansen

пубг и тф2 сдохли

Ответить
0
Sergey Nester

ВВП у вас уже занимает первое место. Много лет. И это не конец.
Ещё два срока минимум

Ответить
6
Предметный Гоша

Еще в Valorant мейджор взяла СНГ команда в сентябре

Ответить
0
AZP

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.

Ещё бы отказалась, когда столько бабла светит.
Откуда у него девушка, кстати,?

Ответить
4
Виктор Огай

Что значит, откуда? Типа из какой страны? Вот тут немного рассказано, но так и не понял, откуда она и чем занимается
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cyberkotlets/2972923.html

Бумыч сделал девушке предложение – она сказала…
История со счастливым концом.
cyber.sports.ru
Ответить
0
AZP

Нет, в смысле, откуда у человека, которые за компьютером 32 часа в сутки стреляет, девушка?

Ответить
1
3 комментария
Ананасовый Экспресс

"блог молодого семейного врача. Я покажу, как прожить до 100лет здоровой красивой и максимально" это из ее инсты. У Кирилла проблема с лишним весом , мб на этой почве и сошлись

Ответить
0
aliftin

Сегодня на первом канале будет срач о том что "Украина примазалась к победе России".

Ответить
3
Денис Шевчук

Каким образом? Нави украинская организация. А то что за нее играют легионеры ни о чем не говорит. Это не сборная страны. С таким успехом Можно Шахтер к Бразилии отнести

Ответить
0
aliftin

Да уже да. Почитал их прессрелизе на сайте и вник в суть организации. Комент был написан на основе первой версии заметки tj. Опять наеьади короче.

Ответить
0
Предметный Гоша

а ты почитай как все новостные заметки в рф вышли: лента, газета ру и т д

Ответить
0
Швейцар Возникаев

все комментарии в кратком содержании: "кококо это расийска-украинска команда, нет, кококо это украино-расейская кококо"

Ответить
3
Павел Каташев

Так это Россия с Украиной еще и киберспортивными державами оказались?

Ответить
2
Андрей Охапкин

Always has been

Ответить
3
Arthur Sergeev

Бля это топ. Симпл бог cs.

Ответить
1
Александр Добриневский

Поздравит ли Путин? Напишут ли газеты про стрелялку?

Ответить
1
Предметный Гоша

вряд ли, ведь в ней команда копов может проиграть

Ответить
5
AZP

Что подписать?

Ответить
0
1 комментарий
Evil Prime

просто оставлю это здесь"Российская команда Team Spirit выиграла The International — крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2" (и пофиг что в ней два украинца главное орга российская)
"Российско-украинский состав команды Natus Vincere выиграл главный турнир по игре CS:GO" (всего 3 россиянина но орга украинская)
видимо на России примазаться к чему либо где причастны россияне это бесценно

Ответить
–2
Люц Шнайдер

Всего три россиянина из пяти участников, т.е. больше половины. Можно было просто написать «команда с российско-украинским составом» и это было бы верно. А ты развёл тут сопли.

Ответить
2
Предметный Гоша

1. Это украинская команда.
2. Вы же не писали, что тим-спирит российско-украинская команда. Вы писали это:

Российская команда Team Spirit выиграла The…
Команда забрала 18,2 миллиона долларов призовых.
tjournal.ru
Ответить
1
Sergey Nester

Это другое… либерализм по русски

Ответить
2
1 комментарий
Лысина Арика

Щас же срач могут начать. Вам дтф было мало/

Ответить
1
Люц Шнайдер

Вы чё так подорвались все, словно от этого вопроса ваше будущее зависит?

Ответить
1
Александр Воронин

Aztec наш

Ответить
1
испанский смех

Вот контра это круто

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Нави дави

Ответить
0
Предметный Гоша

своей девушке

Не знал, что у д*феров бывают.

Ответить
0
Уважаемый Пользователь

Ещё бы она не согласилась

Ответить
0
Sasha Demidov

О круто, что исправили. А то я уже стал задумываться, как теперь называть футбольные клубы Лиги Европы и где искать их национальный состав для этого.

Ответить
0
Предметный Гоша

Заг изменяется✍️

Ответить
0
Паша Слейзаренко

люблю стиль тж – не разобравшись, сразу в номер. статьи от экспертов. любовь моя просто.

Ответить
0
Предметный Гоша

Может потом окажется, что они казахи, а потом, что азербайджанцы?

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0
Иван Иванов

Россия и Украина братья 🇷🇺🇺🇦 только вместе мы победим

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0
Игорь Голованов

Походу если бы они проиграли то заголовок был бы

Российская киберспортивная команда Natus Vincere проиграла главный турнир по игре CS:GO {editorial}

Следом остаётся:
Призом был миллион долларов

И тут вот так:
Кирил Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она отказалась

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0
Предметный Гоша

молодцы 👍

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0
Dmitry Fadeev

Парни играют на контрактах, получают зп ежемесячно, в команде тренеры, психологи, менеджеры и прч.

Собственно вопрос, с этого миллиона долларов, какая часть падает на человека в виде бонуса?
Сто тыс? Больше\меньше?

Грубо говоря, помимо званий, стикеров и респекта, сколько наликом на руки?

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0
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