Приз — миллион долларов.

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Киберспортивная команда Natus Vincere, в которую входят россияне и украинцы, выиграла турнир PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте команды.

В турнире приняли участие 24 команды. За время соревнований NAVI ни разу не проиграла. В финале команда победила G2 Esports со счётом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Чемпионы забрали один миллион долларов призовых.

Последние минуты матча NAVI против G2 Esports

В состав команды входят два украинца (Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский) и три россиянина (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий).

Кирилл Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике. Она согласилась.

PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей. Финал между Natus Vincere и G2 одновременно смотрели более двух миллионов зрителей.