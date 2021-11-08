Прокуратура Ленинского района Ярославля передала в суд административное дело руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва, воспитанники которого во время выступления разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть п***м». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на ответ ведомства.

Перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам прошёл в августе на шоу к 20-летию «Десантника». Во время выступления одного из участников клуба подняли на руки, положили ему на живот муляж кирпича с надписью «Смерть п***м» и ударили по нему кувалдой. Палачёв называл это шуткой и говорил, что его подопечные, как и он сам, «просто "дырявых" не любят».