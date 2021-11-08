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Новости
Яна Ломакина

На главу ярославского патриотического клуба завели административное дело из-за перформанса «Смерть п***м» Статьи редакции

Ему грозит штраф.

Выступление участников военно-патриотического клуба «Десантник» Снимок издания 76.ru

Прокуратура Ленинского района Ярославля передала в суд административное дело руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва, воспитанники которого во время выступления разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть п***м». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на ответ ведомства.

Палачёва обвинили в распространении информации, которая «вредит развитию детей». Согласно ответу прокуратуры, подпадающей под первую часть статьи 6.17 КоАП информацией посчитали надпись на декорации.

Перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам прошёл в августе на шоу к 20-летию «Десантника». Во время выступления одного из участников клуба подняли на руки, положили ему на живот муляж кирпича с надписью «Смерть п***м» и ударили по нему кувалдой. Палачёв называл это шуткой и говорил, что его подопечные, как и он сам, «просто "дырявых" не любят».

После выступления уполномоченный по правам ребёнка Ярославской области Михаил Крупин пообещал провести проверку из-за «недопустимости нецензурной брани в пропаганде патриотического воспитания». Председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин подал заявление в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку перформансу.

#новости

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22 22 комментария
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22 комментария
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AZP

Уверен, что эти бравые мужественные десантники и сами друг друга потрахивают.

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12
Борис Зайчик

Психология им в помощь. Чувство повышенной агрессии к таким вопросам, может говорить о латентном гомосексуализме. Может они имели ввиду людей, которые поступают как пи…ы, не привязываясь к ориентации?)

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2
Предметный Гоша

Крепкое боевое братство, как у спартанцев

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1
Предметный Гоша

Балалайки на них нет…

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0
Dmitry Kórotkov

Кстати, уверен, что нет.
Не спрашивайте почему, я из Тулы, там было аж 2 ВДВ части.

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0
Предметный Гоша

Взрослые мужики призывают убивать людей из-за сексуальной ориентации, а уполномоченного по правам ребёнка в этом перфомансе смущает только мат. Охуенно.

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7
Morgan

На фото школьники какие-то.

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1
Photuum

По закону это не считается матом

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0
Предметный Гоша

Володину и Грефу не понравилось, что им желают смерти ред.

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6
Andy

Лол, а пидорской как раз выглядит эта акция, посмотрите на эти бдсм позы и лица этих юношей

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5
aliftin

Кому смерть то? Пигмеям?

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2
Photuum

Пингвинам

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1
aliftin

Ну это да, перебор.

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0
AZP

Пизанцам

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0
Anton NS

Покемонам

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0
Предметный Гоша

Я такую позу в порно видел.
Парни против пидоров, но зачем-то устроили ЛГБТ перформанс

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2
styll

Деньги не поделили, раз из-за этого возбудились

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1
Константин Марков

Против своих же воюют.

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1
Имя Фамилия

Если б женщины боролись за права геев, то они б не давали этим воякам.

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1
Предметный Гоша

Узнал автора по заголовку

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1
Валерий Розанов

по закону это мат только закомуфлированный- штрафа не избежать

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0
лала лало

Смерти они желают всяким геям, а где то рядом нерусь неграждане бьют детей и граждан, крутые новости мира рф

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0
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