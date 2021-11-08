На главу ярославского патриотического клуба завели административное дело из-за перформанса «Смерть п***м» Статьи редакции
Ему грозит штраф.
Прокуратура Ленинского района Ярославля передала в суд административное дело руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва, воспитанники которого во время выступления разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть п***м». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на ответ ведомства.
Палачёва обвинили в распространении информации, которая «вредит развитию детей». Согласно ответу прокуратуры, подпадающей под первую часть статьи 6.17 КоАП информацией посчитали надпись на декорации.
Перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам прошёл в августе на шоу к 20-летию «Десантника». Во время выступления одного из участников клуба подняли на руки, положили ему на живот муляж кирпича с надписью «Смерть п***м» и ударили по нему кувалдой. Палачёв называл это шуткой и говорил, что его подопечные, как и он сам, «просто "дырявых" не любят».
После выступления уполномоченный по правам ребёнка Ярославской области Михаил Крупин пообещал провести проверку из-за «недопустимости нецензурной брани в пропаганде патриотического воспитания». Председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин подал заявление в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку перформансу.