Оперштаб назвал аннулирование сертификатов о вакцинации сбоем. Сроки их действия восстановят Статьи редакции
Срок действия всех сертификатов о вакцинации остаётся прежним.
В Федеральном оперативном штабе заявили, что «обнуление» QR-кодов о вакцинации связано со сбоем системы «Госуслуг». Об этом пишет издание E1.ru.
Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было, заявили в оперштабе. Тем, кто столкнулся с проблемой посоветовали позвонить в службу поддержки «Госуслуг» или оставить жалобу онлайн. Изменения в систему пообещали внести в течение часа.
Сертификаты снова будут действовать год, сказали в оперштабе. Срок действия всех сертификатов о вакцинации останется прежним, заявили в Минздраве и Минцифры.
Пользователи «Госуслуг» также пожаловались на сбой в работе сайта. Он стал недоступен после того, как стало известно об изменении сроков действия сертификатов о вакцинации.
8 ноября начал действовать документ нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Одновременно с этим пользователи «Госуслуг» заметили, что сертификаты тех, кто привился более 6 месяцев назад, оказались недействительными.
В документе о новом образце сертификата про сроки действия QR-кодов не говорилось. При этом в августе Минздрав предупреждал, что срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть сокращён до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации.
Думаю, во многом логика ещё такая.
Многие купили сертификат о прививке с QR-кодом какое-то время назад. Тогда власти особо не контролировали эти дела.
Сейчас ужесточается ответственность для врачей за продажу сертификата, находят способы выяснить, была введена вакцина или нет — всё делают для того, чтобы схитрить было нельзя.
В какой-то момент, всем этим людям, которые купили сертификат 6-12 месяцев назад, придётся повторить "покупку". Только им уже никто не продаст под страхом ответственности.
В итоге:
— сейчас продают всё меньше и меньше сертификатов и тот, кому он нужен сейчас, ему проще поставить вакцину, чем пытаться купить;
— у кого есть купленный сертификат, у того есть отсрочка на 6-12 месяцев, а потом также, будет проще сделать вакцину, чем купить сертификат, так как гайки с продаже QR-кодов будут туже.
Но к новому году все равно вставят уже не на пол шишечки, а нормально. В этом и был фокус. Щелкок-конфета-щелчок
"«Слава Богу, у Правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение Минздрава о сокращении сроков действия QR-кодов. Совершенно очевидно, что такие решения — надо широко анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для людей, тем более — в моменты пиковой нагрузки», - депутат Госдумы Александр Хинштейн.