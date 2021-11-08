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Новости
Яна Ломакина

Оперштаб назвал аннулирование сертификатов о вакцинации сбоем. Сроки их действия восстановят Статьи редакции

Срок действия всех сертификатов о вакцинации остаётся прежним.

56 56 комментариев
3667 просмотров

В Федеральном оперативном штабе заявили, что «обнуление» QR-кодов о вакцинации связано со сбоем системы «Госуслуг». Об этом пишет издание E1.ru.

Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было, заявили в оперштабе. Тем, кто столкнулся с проблемой посоветовали позвонить в службу поддержки «Госуслуг» или оставить жалобу онлайн. Изменения в систему пообещали внести в течение часа.

Сертификаты снова будут действовать год, сказали в оперштабе. Срок действия всех сертификатов о вакцинации останется прежним, заявили в Минздраве и Минцифры.

Пользователи «Госуслуг» также пожаловались на сбой в работе сайта. Он стал недоступен после того, как стало известно об изменении сроков действия сертификатов о вакцинации.

8 ноября начал действовать документ нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Одновременно с этим пользователи «Госуслуг» заметили, что сертификаты тех, кто привился более 6 месяцев назад, оказались недействительными.

В документе о новом образце сертификата про сроки действия QR-кодов не говорилось. При этом в августе Минздрав предупреждал, что срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть сокращён до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации.

#новости #вакцинация #covid19

56 56 комментариев
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56 комментариев
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Предметный Гоша

а почему бы оперштабу не снять видео с извинениями, щас же модно так

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32
Предметный Гоша

Типа простите, мы забыли про исторические данные при создании нового шаблона сертификата?

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1
умный человек

Только за запретное слово «обнуление» надо требовать извинений

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1
Павел Каташев

8 ноября чуть не стало датой новой революции

Ответить
20
Igor Igor

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

Ответить
1
Photuum

Не выполнилось одно из правил революции - низы уже не могут, а верхи всё ещё хотят.

Ответить
0
Igor Igor

вы перепутали слагаемые правила. могут/не могут - это про верхи, а хотят/не хотят - про низы.

Ответить
2
испанский смех

какая в жопу разница

Ответить
0
Павел Каташев

Когда низы не могут, но все равно хотят, иногда все таки могут, и наоборот, когда верхи все еще хотят - это уже не значит, что они могут (добрый вечер импотенция).

Ответить
1
Photuum

А когда верхи хотят низы?

Ответить
1
Павел Каташев

Это не значит, что они могут (читай выше). Когда и хотят, и могут - это изнасилование.

Ответить
1
Предметный Гоша

я ничего не понял. Т.е изменений сроков qr кода не будет? Или будет?

Ответить
4
Дмитрий Зосенко

Судя по-всему урежут срок действия через пару недель.

Сегодня просто фальстарт вышел.

Ответить
20
Photuum

Да, скорее всего

Ответить
1
Андрей Лузин

Или только новые коды будут действовать полгода

Ответить
0
умный человек

Классическая ситуация qr Шрёдингера

Ответить
6
Имя И Фамилия

Попробуй почитать букавы.

Ответить
0
Photuum

Никто ничего не понял.

Ответить
0
Предметный Гоша

Одна Яна новости пишет, где остальные???

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1
Предметный Гоша

Пытаются зайти в госуслуги

Ответить
20
Предметный Гоша

Нет, просто не просыхают с праздников.

Ответить
3
Антон Лисин

Не пустили на работу из-за окончания срока действия сертификата

Ответить
4
Предметный Гоша

тутъ

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1
Предметный Гоша

А рекомендация по ревакцинации какая?
Нужно каждые полгода ставить прививку или раз в год?

Ответить
1
Виктор Огай

Если есть сомнения и финансы позволяют, можно сдать тест на уровень антител за свой счет. Далее по рекомендации, если очень низкий, то можно ревакцинироваться.

Ответить
1
умный человек

Войско взбунтовалось прост

Ответить
1
Имя И Фамилия

ВсЁ кАк ВсЕгДа В эТоЙ сТрАнЕ

Ответить
1
Предметный Гоша

Терешкова обнулила QR-коды по многочисленным просьбам рабочих и крестьян.

Ответить
1
испанский смех

ИСПУГАЛИСЬ ГНЕВА НАРОДА И ВСЕ ОТМЕНИЛИ!

Ответить
1
Сдавайся

И как с такими рукожопами строить цифровой концлагерь?

Ответить
1
Alexandr Blokhin

Думаю, во многом логика ещё такая.

Многие купили сертификат о прививке с QR-кодом какое-то время назад. Тогда власти особо не контролировали эти дела.

Сейчас ужесточается ответственность для врачей за продажу сертификата, находят способы выяснить, была введена вакцина или нет — всё делают для того, чтобы схитрить было нельзя.

В какой-то момент, всем этим людям, которые купили сертификат 6-12 месяцев назад, придётся повторить "покупку". Только им уже никто не продаст под страхом ответственности.

В итоге:
— сейчас продают всё меньше и меньше сертификатов и тот, кому он нужен сейчас, ему проще поставить вакцину, чем пытаться купить;
— у кого есть купленный сертификат, у того есть отсрочка на 6-12 месяцев, а потом также, будет проще сделать вакцину, чем купить сертификат, так как гайки с продаже QR-кодов будут туже.

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–5
Колыван Пряничков

О чем вы говорите 🤷‍♂️😂

Купить под страхом посадок ? Понимаю к чему вы клоните

Только врачи будут делать так — колоть витамины а «жидкость» именуемую вакциной будут сливать в раковину — вот и профит

Вакцина использована
Сертификат выдан
Клиент доволен

Остальное все вода

Ответить
2
Слава Инженеров

тяжело заболел - тест на факт вакцинации - "гулаг"

Ответить
0
Photuum

А я говорил, что это солдаты НАТО подгадили, а мне не верили

Ответить
0
Предметный Гоша

Расскажи, почему в тюрьме сидит двойник Навального?

Ответить
1
Photuum

Потому что Навальный мертв. Его заменили двойником, чтобы скрыть это. А чтобы двойника не раскрыли - отправили его в колонию.

Ответить
1
Предметный Гоша

Когда он умер? Его все таки отравили?

Ответить
0
Photuum

Да

Ответить
0
Предметный Гоша

Понял. Что потом собираются делать? Не будут же двойника там вечность держать.

Ответить
0
Photuum

Через 2.5 года будет труднее отличить. Тюрьма меняет людей.

Ответить
0
Предметный Гоша

Но не выпустят его же, продлят срок?

Ответить
0
Photuum

Скорее всего

Ответить
0
Предметный Гоша

Вы искусственный интеллект, да?

Ответить
0
Photuum

У сестры брат в ФСБ работает

Ответить
2
Предметный Гоша

Угадал

Ответить
0
Колыван Пряничков

Получаетс ручками всю базу данных поправят (sql запросом)

А это уже факт подлога
Что скажут юристы ))) как вам такая — цифровая россия где можно запросом в БД исправить или сломать жизнь человека 🤷‍♂️

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0
Василий Назаров

Зачем что-то править? У них есть дата введения вакцины. А срок ее действия (и сертификата) динамически высчитывается в зависимости от параметра в админке (6, 12 месяцев), могут хоть 3 дня поставить.

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1
Пластиковое Окно

Для гос-ва пишут студенты за еду, они могут какую угодно хуйню написать.

Ответить
0
Alexandr Blokhin

Юристы скажут, что это неправильно. Полегчало?

Ответить
0
Предметный Гоша

Да что ты будешь делать, кругом сплошное обнуление

Ответить
0
Cерьёзный Валера

Бгг.

Ответить
0
Константин Марков

Поправили. Опять серт. на год. Алилуйя!

Ответить
0
Vadim Zero

Жопарукие ублюдки

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0
Алексей Иванов

Но к новому году все равно вставят уже не на пол шишечки, а нормально. В этом и был фокус. Щелкок-конфета-щелчок

"«Слава Богу, у Правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение Минздрава о сокращении сроков действия QR-кодов. Совершенно очевидно, что такие решения — надо широко анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для людей, тем более — в моменты пиковой нагрузки», - депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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0
Луиджи Вампа

Зашел к себе посмотреть.
Написано - действителен до 14.01

Сформирован 08.11
Дата вакцинации 08.04.
И у меня вопрос в зал - они год или пол года, как считают?

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0
Папуша

Вообще не понимаю, о чем кипиш: у меня изначально сертификат был действителен полгода.
И на работе сразу сказали, что через полгода надо обновлять.

Где и чем все кололись на год?

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0
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