В Федеральном оперативном штабе заявили, что «обнуление» QR-кодов о вакцинации связано со сбоем системы «Госуслуг». Об этом пишет издание E1.ru.

Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было, заявили в оперштабе. Тем, кто столкнулся с проблемой посоветовали позвонить в службу поддержки «Госуслуг» или оставить жалобу онлайн. Изменения в систему пообещали внести в течение часа.

Сертификаты снова будут действовать год, сказали в оперштабе. Срок действия всех сертификатов о вакцинации останется прежним, заявили в Минздраве и Минцифры.

Пользователи «Госуслуг» также пожаловались на сбой в работе сайта. Он стал недоступен после того, как стало известно об изменении сроков действия сертификатов о вакцинации.

8 ноября начал действовать документ нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Одновременно с этим пользователи «Госуслуг» заметили, что сертификаты тех, кто привился более 6 месяцев назад, оказались недействительными.

В документе о новом образце сертификата про сроки действия QR-кодов не говорилось. При этом в августе Минздрав предупреждал, что срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть сокращён до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации.