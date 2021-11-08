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Новости
Яна Ломакина

Фото: Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде Статьи редакции

Так он хотел подчеркнуть важность проблемы изменения климата в стране.

33 33 комментария
4544 просмотров
Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу 

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции Организации Объединённых Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.

Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу
Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу

Кофе, одетый в костюм с закатанными штанинами, выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. Он завершится 12 ноября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру. От России в Глазго отправились около 270 делегатов.

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#новости #политика #экология #оон

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Предметный Гоша
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69
Ху Эмай

Интересно скольким ТЖшникам пришла идея это запостить. Признаюсь, я один из них

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21
Предметный Гоша

Какая разница, если у Пестова самая быстрая рука на Диком Западе.

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7
Ху Эмай

Да не, на его месте мог быть кто угодно

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0
Предметный Гоша
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20
aliftin

Ты жульничаешь.

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1
Яна Ломакина

новость существует только ради такого комментария

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13
Ху Эмай

Мы стали слишком предсказуемы. Редакция водит нас за нос

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2
aliftin

Решил посмотреть что теперь с этим парнем и оказывается на tj брали у него интервью. Вот же времена были, tj хоть кто-то отвечал.

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3
Дмитрий Новик

Мне отвечал профессор социологии из Нигерии. Так-то.

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0
Владимир Филатов

был министром Тувалу до того как это стало мейнстримом.

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2
Предметный Гоша

позитивные министры, не то что наши, вечно ебальники скрюченные и недовольные

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8
Предметный Гоша

Конечно, честь страны защищают. А этот что? ПОЗОРИЩЕ

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1
Предметный Гоша

Жаль путин не выступил, стоя по колено в горящей тундре

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7
Предметный Гоша

По колено потому что расплавился

Ответить
0
Николай Вакуленко

Экология, блин, актуальна ли она в масштабах и времени земли? Какая то возня инфузорий)

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3
Leha Shum

Перевожу на русский - дайте денег!

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2
aij smagul

Извините, а зачем 270 делегатов от россии?

Ответить
0
Предметный Гоша

Любят путешествовать за госсчет

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7
Предметный Гоша

Вискаря отведать, не в Геленджик же ехать за горячей кукурузой с чачей

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3
sahk.com

Шоб бухнуть за казенный счет целыми семьями

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2
Red Baron

Выступления в ООН стали все больше походить на шоу, скоро и голосовать будут как на Евровидении.

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2
Злобный Капитан Немо

always has been

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1
Предметный Гоша

Саймон Кофе

В воде стоит, заваривается, что ли🤣

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1
Предметный Гоша
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3
Vadim Semenov ‏⚡☟

у Тувалу доменная зона .tv
больше про Тувалу я ничего не знаю

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1
Предметный Гоша

Наверное, весь доход страны - от сдачи ее в аренду

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3
Предметный Гоша

Ну хоть с колен встали

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1
Предметный Гоша

Елизавета II подняла Тувалу с колен

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0
lovemyonahole

А там не всегда ли так было?

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0
Алексей Куликов

Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

А как Тувалу борется с повышением уровня океана? Готовится продавать квоты на выбросы, т к у них нет промышленности и транспорта особо?

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0
Madegghead

Многие из этих мелких островов снова затопит как при прошлом климптическом оптимуме. Селяви

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0
Алексей Куликов

Организуют тематический парк "Водный мир" как а одноименном фильме.

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0
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