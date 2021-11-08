Фото: Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде Статьи редакции
Так он хотел подчеркнуть важность проблемы изменения климата в стране.
Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции Организации Объединённых Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.
Кофе, одетый в костюм с закатанными штанинами, выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.
Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. Он завершится 12 ноября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру. От России в Глазго отправились около 270 делегатов.
Решил посмотреть что теперь с этим парнем и оказывается на tj брали у него интервью. Вот же времена были, tj хоть кто-то отвечал.