Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде Статьи редакции
Так он хотел подчеркнуть важность проблемы изменения климата в стране.
Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции Организации Объединённых Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.
Кофе, одетый в костюм с закатанными штанинами, выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.
Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. Он завершится 12 ноября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру. От России в Глазго отправились около 270 делегатов.
Решил посмотреть что теперь с этим парнем и оказывается на tj брали у него интервью. Вот же времена были, tj хоть кто-то отвечал.
с 1991 года ничего выбрасывающего особо не закрылось, а только новых построили...
Относительно размеров экономики/населения Россия выбрасывает очень много.
И тем более что пошлины будут мерить по тому сколько ты выбросил на тонну металла например. И с этим все очень плохо.
Какая защита своей промышленности? Чо ты несешь? В Европе не производят металл практически, он весь импорт.
В Европе может и нет, а Китай и США производят и защищаются пошлинами от других производителей.
Относительно размеров экономики/населения Россия выбрасывает очень много.
С какой целью тогда ратифицировать Киотский протокол, а затем участвовать в Парижских соглашениях. При том что США и Китай традиционно шлют в лес с этими соглашениями, потому что им грозят огромные расходы на покупку квот.
с 1991 года ничего выбрасывающего особо не закрылось
"В 2017 году выбросы были ниже уровня 1990 года на 32,4%, однако это снижение было обусловлено спадом в экономике России в 1990-х годах."
Вот прям первая ссылка в Гугле.
давай ты не будешь фантазировать.
Летом при потеплении климата не теплеет летом. Есть графики по тем же США за последние 150 лет. Летние температуры практически не растут.
41 градус для Ростова - это редкий экстремум раз в 10 лет. Не надо рассказывать. И такое бывало и раньше.
И бывает такое если принесет антициклон из Африки, на пару дней... И песок из Африки может выпасть, да... Только не надо фантазировать что это что-то новое...
Ты не замечаешь у себя огромной логической проблемы? Становится теплее, тают ледники, испаряется гораздо больше воды в атмосферу, но при этом будет засуха?
Учебник по природоведению хоть школьный почитай, разделы про климат.
не фантазируй.
Наводнения и ураганы были, есть и будут.
Скажу тебе по секрету, малыш, когда теплеет, то становится более влажным климат, особенно на юге.
В римский климатический оптимум в Сирии, Ираке росла пшеница - житница Риской империи была. А потом наступил малый ледниковый период и хуяк пустыня.
А чуть раньше и на месте Сахары джунгли были... Засухи точно не грозят, если человек сам не вмешается(например вырубит лес).