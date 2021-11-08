Так он хотел подчеркнуть важность проблемы изменения климата в стране.

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Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции Организации Объединённых Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.

Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу

Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу

Кофе, одетый в костюм с закатанными штанинами, выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.