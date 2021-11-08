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Новости
Яна Ломакина

Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде Статьи редакции

Так он хотел подчеркнуть важность проблемы изменения климата в стране.

73 73 комментария
7533 просмотров
Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу 

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции Организации Объединённых Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.

Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу
Фото Министерства юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу

Кофе, одетый в костюм с закатанными штанинами, выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. Он завершится 12 ноября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру. От России в Глазго отправились около 270 делегатов.

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#новости #политика #экология #оон

73 73 комментария
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73 комментария
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Предметный Гоша
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109
Предметный Гоша
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51
aliftin

Ты жульничаешь.

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1
Ху Эмай

Интересно скольким ТЖшникам пришла идея это запостить. Признаюсь, я один из них

Ответить
29
Предметный Гоша

Какая разница, если у Пестова самая быстрая рука на Диком Западе.

Ответить
9
Ху Эмай

Да не, на его месте мог быть кто угодно

Ответить
1
Яна Ломакина

новость существует только ради такого комментария

Ответить
18
Ху Эмай

Мы стали слишком предсказуемы. Редакция водит нас за нос

Ответить
3
aliftin

Решил посмотреть что теперь с этим парнем и оказывается на tj брали у него интервью. Вот же времена были, tj хоть кто-то отвечал.

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4
Дмитрий Новик

Мне отвечал профессор социологии из Нигерии. Так-то.

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0
Предметный Гоша

Предлагал 20% от непотраченного гранта в 50 миллионов долларов?

Ответить
4
Владимир Филатов

был министром Тувалу до того как это стало мейнстримом.

Ответить
3
Предметный Гоша

Жаль путин не выступил, стоя по колено в горящей тундре

Ответить
18
Предметный Гоша

По колено потому что расплавился

Ответить
0
Предметный Гоша

позитивные министры, не то что наши, вечно ебальники скрюченные и недовольные

Ответить
12
Предметный Гоша

Конечно, честь страны защищают. А этот что? ПОЗОРИЩЕ

Ответить
2
Предметный Гоша

Ну как бы, министру Тувалу терять особо нечего...

Ответить
2
Funny Kaplan

У него просто лодку раскачали и она утонула

Ответить
2
Vadim Semenov ‏⚡☟

у Тувалу доменная зона .tv
больше про Тувалу я ничего не знаю

Ответить
6
Предметный Гоша

Наверное, весь доход страны - от сдачи ее в аренду

Ответить
11
aij smagul

Извините, а зачем 270 делегатов от россии?

Ответить
1
Предметный Гоша

Любят путешествовать за госсчет

Ответить
15
Предметный Гоша

Вискаря отведать, не в Геленджик же ехать за горячей кукурузой с чачей

Ответить
4
sahk.com

Шоб бухнуть за казенный счет целыми семьями

Ответить
2
Предметный Гоша

Это очень важный саммит для России, вроде как. Есть разные подходы к расчетам выбросов, поглощению CO2, экологических квот. ред.

Ответить
1
Madegghead

собственно когда они поняли что ЕС может въепать углеродные пошлины, так и осознали важность ))

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0
Алексей Куликов

Тут скорее наоборот, Россия недовыбрасывает CO2, так что тут скорее надежда заработать. ред.

Ответить
0
Madegghead

это заблуждение.
В России находятся добывающие и металлургические, причем устаревшие в основном. Выбросы соответственно огромные.
Они поехали когда поняли что скоро нам ввалят пошлины

Ответить
0
Алексей Куликов

Ну с 1991 года очень много производств тупо закрылось. Поэтому Россия подписала и ратифицировала то же Киотское соглашение, которое могло приносить деньги. А пошлины есть итак и будут, как элемент защиты родной промышленности.

Ответить
0
Madegghead

с 1991 года ничего выбрасывающего особо не закрылось, а только новых построили...
Относительно размеров экономики/населения Россия выбрасывает очень много.
И тем более что пошлины будут мерить по тому сколько ты выбросил на тонну металла например. И с этим все очень плохо.
Какая защита своей промышленности? Чо ты несешь? В Европе не производят металл практически, он весь импорт.

Ответить
0
Алексей Куликов

В Европе может и нет, а Китай и США производят и защищаются пошлинами от других производителей.
Относительно размеров экономики/населения Россия выбрасывает очень много.

С какой целью тогда ратифицировать Киотский протокол, а затем участвовать в Парижских соглашениях. При том что США и Китай традиционно шлют в лес с этими соглашениями, потому что им грозят огромные расходы на покупку квот.
с 1991 года ничего выбрасывающего особо не закрылось

"В 2017 году выбросы были ниже уровня 1990 года на 32,4%, однако это снижение было обусловлено спадом в экономике России в 1990-х годах."
Вот прям первая ссылка в Гугле.

Ответить
1
Предметный Гоша

Конечно, все друг другу могут въебать. Но наши надеются ещё и заработать, потому что вся Европа пукает, а сибирские леса поглощают)

Ответить
0
Madegghead

леса сибирские последние лет 10 в основном выбрасывают, т.к их вырубают и выжигают. Не катит отмаза.
Друг другу нечего вводить, т.к. санкции. Все наши отношения - это продажа ресурсов

Ответить
–1
Предметный Гоша

Их и высаживают) Можешь поискать информацию. Они всё ещё достаточно значительные, и там где вырубают, должны новые высаживать. Нормальные компании так и делают. Всякие отбитые лесорубы-шабашники по старинке беспределят.

Ответить
0
Madegghead

так 95% там это незаконные беспредельные вырубки. Посмотри расследования про Иркутскую область ту же

Ответить
–1
Предметный Гоша

Ты так смело кидаешься %, что кто-то по незнанке тебе поверит, тебе не стыдно будет человека в заблуждение ввести?

Ответить
0
Предметный Гоша

Ну и делать вид, что санкции- это какая-то берлинская стена- совсем нет. Бизнес работает, по многим вопросам правительства сотрудничают. Это ни в коей мере не изоляция и не холодная война.

Ответить
0
Madegghead

ипать ты фантазер

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0
Предметный Гоша

Как там IPO российских компаний на лондонской бирже? Недавно был Fix Price, скоро Циан и Делимобиль, завтра буквально уже ростовские шаурмичные и тольяттинские автосервисы потянутся...

Ответить
0
Madegghead

причем тут IPO?
вообще по сравнению с временами до 2013 года или с обычной страной сравнимого размера IPO крайне мало.
Пара мелких IPO и уже гордимся. Позорище

Ответить
0
Leha Shum

Перевожу на русский - дайте денег!

Ответить
4
Предметный Гоша

Саймон Кофе

В воде стоит, заваривается, что ли🤣

Ответить
2
Предметный Гоша
Ответить
5
Red Baron

Выступления в ООН стали все больше походить на шоу, скоро и голосовать будут как на Евровидении.

Ответить
3
Злобный Капитан Немо

always has been

Ответить
1
Николай Вакуленко

Экология, блин, актуальна ли она в масштабах и времени земли? Какая то возня инфузорий)

Ответить
2
Предметный Гоша

Предлагаю тебе поделиться митозом и забыть про всё

Ответить
0
zyxel upsov

Здрасьте, приехали. Куда уж актуальнее то? Ученные от того и бьют тревогу - в масштабах Земли человеки очень уж сильно на планету влияют.

И, ЕМНИП, один из видов инфузорий вроде как опасен для человека?

Ответить
0
Предметный Гоша

Ну хоть с колен встали

Ответить
2
Предметный Гоша

Елизавета II подняла Тувалу с колен

Ответить
0
Алексей Куликов

Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

А как Тувалу борется с повышением уровня океана? Готовится продавать квоты на выбросы, т к у них нет промышленности и транспорта особо?

Ответить
2
Madegghead

Многие из этих мелких островов снова затопит как при прошлом климптическом оптимуме. Селяви

Ответить
0
Предметный Гоша

селяви

Вот и тебе тоже самое государство и страховые при любом пиздеце говорят. Что не нравится, не понимаю.

Ответить
0
Madegghead

Я к счастью не живу в месте которое раз в 1000 лет уходит под воду.
И конечно же это не страховой случай

Ответить
0
Предметный Гоша

Твоему месту достанутся другие истории, какая разница.

Ответить
0
Madegghead

ну станут чуть теплее зимы, летом может чуть влажнее.
Нормальная история абсолютно. Хочу чтобы во дворе рос мандарин.

Ответить
1
Предметный Гоша

Летом в ростове уже +41 например
Посмотришь вживую скоро на свой уютный влажный климат, ничего.

Ответить
0
Алексей Куликов

Летом в ростове уже +41 например

Это очень много? В Москве лето было достаточно тёплое, далеко конечно до рекордов 2010 года, но осень как-то очень быстро наступила. Я не против, если климат станет чуть теплее. А то что Нидерланды или Венеция станут чуть ближе ко дну морскому, ну это их проблемы.

Ответить
2
Предметный Гоша

Съезди в отпуск, лично оценишь.

их проблемы

Мы в курсе, что Москва не Россия, лишний раз можно не указывать.

Ответить
0
Алексей Куликов

Съезди в отпуск, лично оценишь.

Обязательно, но не в Ростов.
Мы в курсе, что Москва не Россия, лишний раз можно не указывать.

Нидерланды и Венеция тоже вроде не Россия.

Ответить
0
Madegghead

давай ты не будешь фантазировать.
Летом при потеплении климата не теплеет летом. Есть графики по тем же США за последние 150 лет. Летние температуры практически не растут.
41 градус для Ростова - это редкий экстремум раз в 10 лет. Не надо рассказывать. И такое бывало и раньше.
И бывает такое если принесет антициклон из Африки, на пару дней... И песок из Африки может выпасть, да... Только не надо фантазировать что это что-то новое...
Ты не замечаешь у себя огромной логической проблемы? Становится теплее, тают ледники, испаряется гораздо больше воды в атмосферу, но при этом будет засуха?
Учебник по природоведению хоть школьный почитай, разделы про климат.

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1
Предметный Гоша

А, замечаешь локальную порватость, понял. Не переживай, потепление жопы это твой социальный оптимум, такое случалось и раньше :3

Ответить
1
Предметный Гоша

Я ничего не написал про засухи, не замечаешь у себя словесного поноса?

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0
Сдавайся

Добавятся ураганы, наводнения, засухи

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0
Madegghead

не фантазируй.
Наводнения и ураганы были, есть и будут.
Скажу тебе по секрету, малыш, когда теплеет, то становится более влажным климат, особенно на юге.
В римский климатический оптимум в Сирии, Ираке росла пшеница - житница Риской империи была. А потом наступил малый ледниковый период и хуяк пустыня.
А чуть раньше и на месте Сахары джунгли были... Засухи точно не грозят, если человек сам не вмешается(например вырубит лес).

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–1
Предметный Гоша

Наводнения и ураганы были, есть и будут.

Ну главное чтобы ты не прибегал просить бабла у государства.

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0
Madegghead

так у российского и не допросишься, очевидно что каждый сам за себя. Ты как маленький
А в цивилизованных странах все как работало так и будет работать.

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0
Предметный Гоша

Не знаю, не знаю, каждый год наводнения и ваши южане с открытым ртом стоят очередьми

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1
Алексей Куликов

Организуют тематический парк "Водный мир" как а одноименном фильме.

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0
lovemyonahole

А там не всегда ли так было?

Ответить
0
Имя и фамилия

Всегда. Но если так сказать, то денег не дадут.

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0
Веня Геморроев

Чувак явно нетупой, понимает как намайнить кредитов для своей родины)

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0
Андрей Заварзин

это что получается? зеленые опять обосрались?
никогда такого не было и вот опять

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0
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