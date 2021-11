Miami Herald — не первое издание, которое использует в работе нейросети. Forbes, Associated Press, Bloomberg, Guardian и другие СМИ используют ботов для написания новостей и статей о спорте, политике и культуре. Например, бот, созданный бывшим журналистом Los Angeles Times Кеном Швенке, первым из медиа сообщил о землетрясении в Лос-Анджелесе в 2014 году. По состояние на 2019 год почти треть контента Bloomberg создана с использованием искусственного интеллекта.

Welp, this is frightening

Журналист Рене Родригес, работавший в Miami Herald с 1989 года, 10 октября опубликовал в газете свой последний текст о недвижимости. После этого руководство американского издания «наняло» на работу нейросеть, пишет Miami New Times.