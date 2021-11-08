Американская газета после ухода журналиста-ветерана «наняла» нейросеть. Она написала 50 текстов и напугала коллегу Статьи редакции
Бот пишет о недвижимости и любит упоминать в заголовках Флориду тогда, когда не нужно.
Журналист Рене Родригес, работавший в Miami Herald с 1989 года, 10 октября опубликовал в газете свой последний текст о недвижимости. После этого руководство американского издания «наняло» на работу нейросеть, пишет Miami New Times.
В первый день работы Miami Herald Bot опубликовал четыре заметки. За две с половиной недели под авторством нейросети вышло 50 статей о недвижимости. Каждый текст сопровождается плашкой, поясняющей, что он написан искусственным интеллектом. Журналистке Селии Алмейда она показалась пугающей.
Обычно бот пишет не более двух абзацев о продаже недвижимости, включая информацию о дате торгов, цене за квадратный метр и количестве комнат. Нейросети также нравится упоминать в заголовках Флориду даже там, где это не нужно. Иногда бот ошибается. Например, в новости «Дом в районе Брикелл, штат Флорида, продали за 825 тысяч долларов» нейросеть сделала фактическую ошибку — на самом деле здание находилось в Опа-Лока.
Несмотря на ошибки, статьи Miami Herald Bot популярны среди читателей газеты. Согласно твиту репортёра Дэвида Овалье, публикация нейросети о продаже дома в районе Брикелл набрала больше всего просмотров за день.
Miami Herald — не первое издание, которое использует в работе нейросети. Forbes, Associated Press, Bloomberg, Guardian и другие СМИ используют ботов для написания новостей и статей о спорте, политике и культуре. Например, бот, созданный бывшим журналистом Los Angeles Times Кеном Швенке, первым из медиа сообщил о землетрясении в Лос-Анджелесе в 2014 году. По состояние на 2019 год почти треть контента Bloomberg создана с использованием искусственного интеллекта.
@Яна Ломакина ты зачем Цыплухину подкидываешь идеи?
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