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Новости
Яна Ломакина

Американская газета после ухода журналиста-ветерана «наняла» нейросеть. Она написала 50 текстов и напугала коллегу Статьи редакции

Бот пишет о недвижимости и любит упоминать в заголовках Флориду тогда, когда не нужно.

17 17 комментариев
1485 просмотров

Журналист Рене Родригес, работавший в Miami Herald с 1989 года, 10 октября опубликовал в газете свой последний текст о недвижимости. После этого руководство американского издания «наняло» на работу нейросеть, пишет Miami New Times.

В первый день работы Miami Herald Bot опубликовал четыре заметки. За две с половиной недели под авторством нейросети вышло 50 статей о недвижимости. Каждый текст сопровождается плашкой, поясняющей, что он написан искусственным интеллектом. Журналистке Селии Алмейда она показалась пугающей.

Celia Almeida @CeliaIsJustAFan
Welp, this is frightening

Обычно бот пишет не более двух абзацев о продаже недвижимости, включая информацию о дате торгов, цене за квадратный метр и количестве комнат. Нейросети также нравится упоминать в заголовках Флориду даже там, где это не нужно. Иногда бот ошибается. Например, в новости «Дом в районе Брикелл, штат Флорида, продали за 825 тысяч долларов» нейросеть сделала фактическую ошибку — на самом деле здание находилось в Опа-Лока.

Несмотря на ошибки, статьи Miami Herald Bot популярны среди читателей газеты. Согласно твиту репортёра Дэвида Овалье, публикация нейросети о продаже дома в районе Брикелл набрала больше всего просмотров за день.

Скриншот Дэвида Овалье 

Miami Herald — не первое издание, которое использует в работе нейросети. Forbes, Associated Press, Bloomberg, Guardian и другие СМИ используют ботов для написания новостей и статей о спорте, политике и культуре. Например, бот, созданный бывшим журналистом Los Angeles Times Кеном Швенке, первым из медиа сообщил о землетрясении в Лос-Анджелесе в 2014 году. По состояние на 2019 год почти треть контента Bloomberg создана с использованием искусственного интеллекта.

#новости #сми #сша #нейросети

17 17 комментариев
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Антигравитационный торт

@Яна Ломакина ты зачем Цыплухину подкидываешь идеи?

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0
Яна Ломакина

меня так запрограммировали

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14
Предметный Гоша

Тижорнал после ухода Ширяева «наняла» нейросеть Яну. Она написала 50 новостей и напугала Мазанова.

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4
Предметный Гоша

мне иногда кажется, что на 9 из 10 новостных изданий и так работают нейросети) особенно в каких-то городских/региональных, где будто бы просто нагоняют трафик для продажи всратой рекламы

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3
Никита Логинов

Меня тоже напугало

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2
Предметный Гоша

Собирать клубнику в Польше нейросети ещё не научили, так что работа будет

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1
Ху Эмай

Американская газета после ухода журналиста-ветерана «наняла» нейросеть. Она написала 50 текстов и уволилась

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2
Andrew Nehrych

А что если этой нейросетью заменить президента??
Напугаем деда?

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1
aliftin

Как выглядит журналист-ветеран?

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0
Дамир Камалетдинов

Обычно не очень

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0
aliftin
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2
Ваша Закладко

как вет как вет

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0
Aram Mirzoyants

любит упоминать в заголовках Флориду тогда, когда не нужно

нейросеть с синдром Туретта

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0
Ху Эмай

Теперь надо создать нейросеть, которая будет это все читать.

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0
Предметный Гоша

Могу писать о недвижимости и упоминать в заголовках Флориду тогда, когда не нужно за небольшое вознаграждение

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0
Nikolay Churin

Это не наш ветеран, наш уволился месяц назад!

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0

Комментарий удален

123

Сейчас gpt-4 подъедет и заменит журналистов. И аватарки редакторов заодно нагенерит чтобы люди не пугались. ред.

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