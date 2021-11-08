Штаты будут пускать туристов, привитых препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

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Аэропорт Хитроу в Лондоне, откуда в США направились тысячи британских путешестенников Фото Getty Images

8 ноября США сняли ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников препаратами Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm. 25 октября Джо Байден подписал указ о разрешении на въезд только для вакцинированных иностранцев.

Помимо сертификата о вакцинации туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трёх дней. Карантин проходить не нужно. США также открыли сухопутные границы с Мексикой и Канадой — там не нужно предъявлять справку о ПЦР.

CNBC уточняет, что границы открыли в том числе для туристов из стран ЕС, Китая, Индии, Бразилии и Великобритании. России в этом списке нет — ВОЗ пока рассматривает одобрение вакцины «Спутник V» для экстренного применения.

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран с низкой доступностью вакцин, включая большую часть Африки, Афганистан, Ирак и Армению. Граждане этих стран смогут въехать по неиммиграционной визе, но не B-1 или B-2.