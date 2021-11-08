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Новости
Артём Мазанов

США спустя 20 месяцев открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран Статьи редакции

Штаты будут пускать туристов, привитых препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

23 23 комментария
324 просмотров
Аэропорт Хитроу в Лондоне, откуда в США направились тысячи британских путешестенников Фото Getty Images

8 ноября США сняли ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников препаратами Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm. 25 октября Джо Байден подписал указ о разрешении на въезд только для вакцинированных иностранцев.

Помимо сертификата о вакцинации туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трёх дней. Карантин проходить не нужно. США также открыли сухопутные границы с Мексикой и Канадой — там не нужно предъявлять справку о ПЦР.

CNBC уточняет, что границы открыли в том числе для туристов из стран ЕС, Китая, Индии, Бразилии и Великобритании. России в этом списке нет — ВОЗ пока рассматривает одобрение вакцины «Спутник V» для экстренного применения.

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран с низкой доступностью вакцин, включая большую часть Африки, Афганистан, Ирак и Армению. Граждане этих стран смогут въехать по неиммиграционной визе, но не B-1 или B-2.

12 марта 2020 года Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в страну из европейских государств, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Гражданам Китая, где началось распространение Covid-19, въезд запретили ещё раньше.

#новости #covid19 #сша

23 23 комментария
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23 комментария
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Предметный Гоша

Молодой человек, не для вас написано

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4
Предметный Гоша

Проклятые американцы опять Россию не включили в список, долбаные враги человечества

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1
Предметный Гоша
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3
Предметный Гоша

я из-за этой картинки каждый раз хочу пойти и купить себе маккофе

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2
Предметный Гоша

КЛЯТЫЕ АМЕРИКОСЫ

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1
Нейроникита

Будешь Sinopharm колоть, если предложат?

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0
Ху Эмай

запросто

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0
Предметный Гоша

Модерну буду

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0
Нейроникита

Ответь про Синофарм

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0
Предметный Гоша

Эх, в США я не был. Почему-то не тянет. Что со мной не так?!

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0
Плотва обыкновенная

А меня в Рим не тянет. У каждого свои хотелки. Я с удовольствием бы по мелким городкам США поездил, для меня это интересней чем на Таймс-сквере постоять.

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1
Антигравитационный торт

@qq как ездил?

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0
Предметный Гоша

Это всё cgi.

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0
Антигравитационный торт

клятi погромистi

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0
Предметный Гоша

🤡

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0
Андрей Охапкин

Это же культурная апроприация..... 🤦🏻‍♂️🤦🏾‍♀️

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0
Предметный Гоша

не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из Армении

Очевидно, что серый кардинал в СШП это Кардашьяны

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0
Плотва обыкновенная

Даже Уганду пустили, а Украину нет..

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0
Предметный Гоша

В Украине есть АстраЗенека же

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0
Плотва обыкновенная

В Украине много чего есть

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0
Предметный Гоша

Ну вот, ширнулся и поехал, если надо.

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0
Предметный Гоша

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран с низкой доступностью вакцин

Мы в каком-то интересном положении получились — у нас и доступность вакцины не низкая, но и вакцина не одобренная. Ни туды, ни сюды.

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Предметный Гоша

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран

Вижу дыру в их плане.

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