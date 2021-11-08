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Новости
Артём Мазанов

США спустя 20 месяцев сняли ограничения и открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран Статьи редакции

Теперь штаты будут пускать только туристов, привитых препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ. «Спутника V» в этом списке нет.

81 81 комментарий
3294 просмотров
Аэропорт Хитроу в Лондоне, откуда в США направились тысячи британских путешестенников Фото Getty Images

8 ноября США сняли ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников препаратами Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm. 25 октября Джо Байден подписал указ о разрешении на въезд только для вакцинированных иностранцев.

Помимо сертификата о вакцинации туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трёх дней. Карантин проходить не нужно. США также открыли сухопутные границы с Мексикой и Канадой — там не нужно предъявлять справку о ПЦР.

CNBC уточняет, что границы открыли в том числе для туристов из стран ЕС, Китая, Индии, Бразилии и Великобритании. России в этом списке нет — ВОЗ пока рассматривает одобрение вакцины «Спутник V» для экстренного применения.

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран с низкой доступностью вакцин, включая большую часть Африки, Афганистан, Ирак и Армению. Граждане этих стран смогут въехать по неиммиграционной визе, но не B-1 или B-2.

До этого США в том числе запрещали въезд туристам, которые в течение 14 дней перед поездкой посетили одну из стран ЕС. Из России в США можно было попасть по туристической визе, с отрицательным ПЦР-тестом. Таким образом, российские туристы смогут попасть в США только одобренной ВОЗ прививкой.

12 марта 2020 года Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в страну из европейских государств, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Гражданам Китая, где началось распространение Covid-19, въезд запретили ещё раньше.

#новости #covid19 #сша

81 81 комментарий
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81 комментарий
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Предметный Гоша

Молодой человек, не для вас написано

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23
Предметный Гоша

Эх, в США я не был. Почему-то не тянет. Что со мной не так?!

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0
Плотва обыкновенная

А меня в Рим не тянет. У каждого свои хотелки. Я с удовольствием бы по мелким городкам США поездил, для меня это интересней чем на Таймс-сквере постоять.

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16
Предметный Гоша

Барнаул в сердечке навсегда

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4
Предметный Гоша

Я там даже был несколько раз, кстати, проездом.

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0
Люц Шнайдер

В Барнауле?

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0
Предметный Гоша

Там есть небольшой аэропорт, вокзал. В целом ничего не запомнил.

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0
Дон Бужарон

И как там ихний Барнаул?

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0
Дмитрий Блинов

Ну не тянет и не тянет? Что дальше? Меня тоже много куда не тянет.

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1
van der Pusch

да все норм с тобой
мне в сша интересны только национальные парки
города как-то не очень

Ответить
1
Предметный Гоша

Что со мной не так?!

ты просто деревенщина.

Ответить
1
Предметный Гоша

А вы всегда едите всё, что дают?

Ответить
0
Предметный Гоша

да, ещё и добавки просим.

Ответить
0
Предметный Гоша

Вы её обильно сами выдаёте.

Ответить
0
Предметный Гоша

тем и сильны

Ответить
0
Предметный Гоша

Проклятые американцы опять Россию не включили в список, долбаные враги человечества

Ответить
0
Предметный Гоша
Ответить
8
Предметный Гоша

я из-за этой картинки каждый раз хочу пойти и купить себе маккофе

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11
Предметный Гоша

КЛЯТЫЕ АМЕРИКОСЫ

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3
Предметный Гоша
Ответить
1
Предметный Гоша

🤘

Ответить
0
Нейроникита

Будешь Sinopharm колоть, если предложат?

Ответить
0
Предметный Гоша

Модерну буду

Ответить
0
Нейроникита

Ответь про Синофарм

Ответить
0
Предметный Гоша

я не знаю что это

Ответить
0
Нейроникита

Не доверяешь мнению ВОЗ?

Ответить
0
Ху Эмай

Синофарм возможно просто водичка. Побочек ноль, даже температура не повышается.

Ответить
0
Нейроникита

Не мешай траллить Дыню

Ответить
1
Предметный Гоша

Да я один хер не понимаю о чем ты пытаешься меня затралить

Ответить
0
Нейроникита

Жаль

Ответить
0
Ху Эмай

запросто

Ответить
0
Предметный Гоша

Какого русским либералам осознавать, что США их за людей не считают

Ответить
–3
Предметный Гоша

Русские либералы уже пятую вкололи. Наверняка все разные!

Ответить
6
Предметный Гоша

Кац уже на мем становится похож

Ответить
4
Lofoten Forsake

Они и подписку оформили бы на вакцину каждый месяц. Может и будет скоро.

Ответить
0
Сергей Лукин

Лол, так это же патриоты топят за то, что Спутник - безопасная и полезная вакцина.

Либералы наоборот топят за ввоз иностранных вакцин и отмену принудительного вакцинирования Спутником.

Так що, Wake up, Vatnik, you obosralsya

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3
Предметный Гоша

это же патриоты топят за то, что Спутник - безопасная и полезная вакцина.

Очень спорно, кстати. На том же тж Спктник хейтят антиваксеры, а политические взгляды особой роли не играют.

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1
Андрей Лузин

Объективно за него чиновники могут топить, но вообще со своими мотивами. А за ними их фанатики, которые во всем их поддерживают. Например, правительству областей выгодно, чтоб было меньше больных в их регионах.

В остальном я не тоже не вижу политоты. Тем более Спутник исследуют и в других странах и данные более менее схожи

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1
Андрей Лузин

А либерал не может быть патриотом?

Ответить
0
Предметный Гоша

Это местный наброськин

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–1
Lich Vehemens

Да что уж там... В России вообще всех русских за людей не считают.

Ответить
0
Предметный Гоша

куда съездить в отпуск в штаты и не отпиздят ли меня в Техасе ?

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0
Предметный Гоша

Мне больше всего зашли нац парки в калифорнии и юте. Там топчик где-то с мая по октябрь

Ответить
7
Предметный Гоша

Да

Ответить
1
Предметный Гоша

Но из НСКа удобнее всего в Барнаул )

Ответить
3
Предметный Гоша

не дави на больное, я его из окна вижу

Ответить
2
Предметный Гоша

А я там 30 лет прожил, психологическая травма теперь )

Ответить
1
Предметный Гоша

не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из Армении

Очевидно, что серый кардинал в СШП это Кардашьяны

Ответить
2
Предметный Гоша

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран с низкой доступностью вакцин

Мы в каком-то интересном положении получились — у нас и доступность вакцины не низкая, но и вакцина не одобренная. Ни туды, ни сюды.

Ответить
2
Предметный Гоша

США также не будут требовать сертификат о вакцинации от путешественников из 50 стран

Вижу дыру в их плане.

Ответить
2
AZP

«Спутника V» в этом списке нет.

Нахуй вы там нужны.

Ответить
1
Предметный Гоша

🤡

Ответить
0
Андрей Охапкин

Это же культурная апроприация..... 🤦🏻‍♂️🤦🏾‍♀️

Ответить
1
Плотва обыкновенная

Даже Уганду пустили, а Украину нет..

Ответить
0
Алексей Алексеев

Из Украины и до этого можно было ездить в США без проблем. Только с пересадкой в ЕС нельзя было, все летали через Стамбул.

Ответить
1
Предметный Гоша

В Украине есть АстраЗенека же

Ответить
0
Плотва обыкновенная

В Украине много чего есть

Ответить
1
Алексей Алексеев

В Украине и Пфаезер с Модерной есть, а также Синовак.

Ответить
1
Предметный Гоша

Ну вот, ширнулся и поехал, если надо.

Ответить
0
Плотва обыкновенная

Так Украины нет в списке стран какие США пускает в себя.

Ответить
0
Плотва обыкновенная

упд: Ой я что то перепутал походу. То я не в тот список посмотрел

Ответить
1
Предметный Гоша

Чот не понял. Новость сформулирована так, будто до этого никому нельзя было въезжать. Но по ПЦР-тесту ж можно было и без прививки

Ответить
0
Артём Мазанов

Там было много ограничений https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2HF1ZB/biden-rouvre-les-usa-aux-voyageurs-vaccines-a-partir-du-8-novembre.html

Biden rouvre les USA aux voyageurs vaccinés à…
WASHINGTON - Joe Biden a signé lundi un décret imposant à la plupart des voyageurs étrangers…
www.latribune.fr
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0
Предметный Гоша

В октябре вот сейчас ездил. Нужен был только пцр, который я в россии сделал. Вакцинирован спутником, но он никому там не нужен

Ответить
1
Артём Мазанов

А на Россию и не было ограничений

Ответить
1
Предметный Гоша

В новость добавили. До этого не видел

Ответить
0
Артём Мазанов

Да, после комментария и добавил, чтобы было яснее.

Ответить
1
Антигравитационный торт

@qq как ездил?

Ответить
0
Предметный Гоша

Это всё cgi.

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0
Антигравитационный торт

клятi погромистi

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1
Предметный Гоша

-bin

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0
Peting berkah

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Пп Пп

@Вахтёр

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Борис Зайчик

А мне вот интересно спросить у людей привитых. В связи с чем, спутник не входит в общий перечень? Не иначе Всемирный заговор? И как теперь быть?

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0
Владимир Филатов

А причём здесь привитые люди? ВОЗ не одобрила его, вот и всё.

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0
Борис Зайчик

А при том, что больше всех топите за эту вакцину. А людям, которым хотелось бы привиться пфайзером приходится придумывать приключения на пятую точку. Или это вопрос к ВОЗ адресовать?

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0
Владимир Филатов

больше всех топите за эту вакцину

Чувак, ты попутал. Я никак не связан со спутником и с Россией)

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0
Борис Зайчик

Извини. Просто напрягает тут срач тех, кто уверен в своей правоте, прививаясь спутником.

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0
Владимир Филатов

если у людей нет выбора, то приходится брать то что есть. А что, у вас только российские есть?

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0
Борис Зайчик

Да, только отечественного производства. Вот интересно, а в США можно сделать прививку по прилёту?

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