Минэкономразвития предложило признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом Статьи редакции
Центробанк не поддержал инициативу.
Минэкономразвития обсуждает возможное регулирование с представителями бизнеса, которые планируют представить проекты в ближайшее время. По данным ведомства, добыча криптовалют вписывается в определение предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса, пишут «Известия».
Предложение поддержали в Минфине, Минэнерго и Госдуме. По данным Минэнерго, потребители должны указывать уровень нагрузки: для бизнеса или для личного расходования.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил повысить тариф на электроэнергию для майнеров, так как сейчас многие из них не платят никаких налогов.
В Центробанке не поддерживают предложение Минэкономразвития. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — ответил регулятор.
В сентябре ЦБ предложил банкам «тормозить» платежи россиян криптобиржам для борьбы с «эмоциональными покупками» криптовалюты. Регулятор не раз выступал против криптовалют. В феврале на фоне резкого роста стоимости биткоина глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что его использование сопряжено с рисками. В августе первый заместитель главы ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле.