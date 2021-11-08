Центробанк не поддержал инициативу.

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Минэкономразвития обсуждает возможное регулирование с представителями бизнеса, которые планируют представить проекты в ближайшее время. По данным ведомства, добыча криптовалют вписывается в определение предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса, пишут «Известия».

Предложение поддержали в Минфине, Минэнерго и Госдуме. По данным Минэнерго, потребители должны указывать уровень нагрузки: для бизнеса или для личного расходования.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил повысить тариф на электроэнергию для майнеров, так как сейчас многие из них не платят никаких налогов.

В Центробанке не поддерживают предложение Минэкономразвития. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — ответил регулятор.