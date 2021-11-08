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Новости
vc.ru

Минэкономразвития предложило признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом Статьи редакции

Центробанк не поддержал инициативу.

36 36 комментариев
2056 просмотров

Минэкономразвития обсуждает возможное регулирование с представителями бизнеса, которые планируют представить проекты в ближайшее время. По данным ведомства, добыча криптовалют вписывается в определение предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса, пишут «Известия».

Предложение поддержали в Минфине, Минэнерго и Госдуме. По данным Минэнерго, потребители должны указывать уровень нагрузки: для бизнеса или для личного расходования.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил повысить тариф на электроэнергию для майнеров, так как сейчас многие из них не платят никаких налогов.

В Центробанке не поддерживают предложение Минэкономразвития. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — ответил регулятор.

В сентябре ЦБ предложил банкам «тормозить» платежи россиян криптобиржам для борьбы с «эмоциональными покупками» криптовалюты. Регулятор не раз выступал против криптовалют. В феврале на фоне резкого роста стоимости биткоина глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что его использование сопряжено с рисками. В августе первый заместитель главы ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле.

#новости #криптовалюты

36 36 комментариев
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Предметный Гоша

денежных суррогатов

Рубль недалеко ушёл

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12
Предметный Гоша

Рубль - это скорее суррогат туалетной бумаги или билетов банка приколов

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10
испанский смех

сеньораж примерно такой и есть ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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2
Romula Daraa

у рубля есть нефть, золото и Путин, а что есть у битка?! /s

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2
испанский смех
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10
Предметный Гоша

Какого программиста потеряли

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1
Имя И Фамилия

у битка этого ничего нет. он поэтому и не падает.

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4
Предметный Гоша

Ну последнее это очень сомнительный актив

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1
Comrade EightEightSeven

Наивная простота - выйди во двор, там каждая бабка на него чуть ли не молится. Причём её совершенно не смущает, что она могла уже пенсию получать, а приходится продолжать работать.

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0
Comrade EightEightSeven

Куча теневых деятелей, не желающих показывать, чем они занимаются.

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0
Предметный Гоша

Одни убытки от этого путина

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0
испанский смех

а налоговый вычет будет, если биток обвалится?

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4
Llaren Hlaalo
Ответить
7
Предметный Гоша

если биток обвалится - ты сядешь

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3
pashazaur

а если не обвалится - тоже сядешь

Ответить
0
Comrade EightEightSeven

А с проигрышей в ставках как там с вычетами?

Ответить
0
испанский смех

СТАВКИ НА СПОРТ!

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2
Холден Колфилд

БОЛЬШИЕ ВЫИГРЫШИ!

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2
испанский смех

1ХВЕТ!

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1
Люц Шнайдер

Налоговый вычет можно вернуть только с ИИС. Не думаю, что биток разрешат покупать на ИИС.

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0
испанский смех

я бы разрешил

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0
Предметный Гоша

Таких не берут в госдуру

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0
испанский смех

жаль

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0
Предметный Гоша

Надо требовать ЛДВ
Ну или сальдирование

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0
Предметный Гоша

Ну или как с валютой
Держишь больше 3х лет, то при продаже не платишь налог с переоценки
Хотя не проверял, я ж не дурак валюту продавать ахаха

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0
Предметный Гоша

У битка юридической силы сейчас как у внутриигровой валюты примерно

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0
PROHLADNY

У нестора про крипту было норм

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0
Valeriy Viskalin

В Повести временных лет?

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7
PROHLADNY

Почти

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0
Имя И Фамилия

Чего-то там нежизнеспособного понапредлагали, вот и день прошёл. Вы может забыли, но в госдуме официально зп чуть меньше полумиллиона. Мне б так.

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1
Luchano Spaguetti

99% налога с прибыли, для майнящих на видеокартах, было бы великолепно.

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1
Последствия Диморфизма

Тем временем сетка эфира

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0
Предметный Гоша

цб не хочет сама себе платить налог

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0
Вадим Кондратьев

В случае нологов, если я крипту буду выводить с биржи через p2p то перестанут карты блокировать по фз сто какой то там?

Как они процесс вывода крипты в рубль предполагают сделать?

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0
Последствия Диморфизма

Та ничего они не предлагают, так кто-то думал деняг за законопроект поднимет, но не прокатило

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0
Антон Лисин

https://ria.ru/20211108/prigovor-1758040358.html

В ЕАО вынесли приговор священнику и звонарю…
В Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря…
ria.ru
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0
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