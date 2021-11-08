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Новости
Sasha Shambilova

Толпа мигрантов из Белоруссии подошла к границе с Польшей. Варшава стянула туда 12 тысяч солдат. Главное Статьи редакции

Польские власти считают происходящее провокацией, которая может привести к жертвам. Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.

80 80 комментариев
4604 просмотров
Фото Минобороны Польши

Утром 8 ноября в соцсетях распространились видео с колонной беженцев, которые в сопровождении людей в военной форме и с собаками движутся со стороны Белоруссии к границе с Польшей. На роликах видно, что в толпе также идут женщины с детьми.

Информацию подтвердил министр спецслужб Польши Станислав Жарын. Он назвал происходящее «крупнейшей попыткой силового вторжения» в страну.

Hanna Liubakova @HannaLiubakova
#Belarus Look at what is happening on the border. A huge crowd of migrants is walking towards the Polish border. Bruzgi-Kuznica border crossing
Посмотрите, что происходит на границе. Огромная толпа мигрантов идёт к польской границе. Пограничный переход «Брузги»-«Кузница»
Kyle Glen @KyleJGlen
Belarusian troops are leading a huge group of refugees to the Polish border this morning. Another example of Belarus weaponising the crisis.
Белорусские военные ведут к польской границе огромную группу беженцев сегодня. Ещё один пример того, как Беларусь использует кризис.
Hanna Liubakova @HannaLiubakova
#Belarus A video from one of the migrants, in which you can carefully see the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland. Strong response from the EU is needed. This is major provocation from the regime in Minsk
Видео от одного из мигрантов, на котором хорошо видно вооружённых людей, которые потом загнали мигрантов в лес к границе с Польшей. Требуется решительный ответ со стороны ЕС. Это серьёзная провокация Минска.

Белорусские пограничники рассказали РИА «Новости», что колонна состоит из тысячи мигрантов, среди которых много женщин и детей. Они заверили, что толпа не представляет угрозы. Польские пограничники же заявили, что в колонне несколько тысяч беженцев. По их словам, белорусские силовики ведут мигрантов не к границе, а в лес.

Телеграм-канал «Варшавская русалка» пишет, что в толпе — «тысячи курдских беженцев, которые хотят добраться до Германии». Об этом же сообщает председатель одной из партий в Польше Дариуш Матецки.

После Минобороны Польши опубликовало видео, снятое у пункта пропуска «Кузница». На нём видна толпа мигрантов, которые вплотную стоят у пограничного ограждения. С другой стороны забора выстроились польские военные, к границе пригнали автомобили.

Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 @MON_GOV_PL
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy
Группа мигрантов сейчас находится в окрестностях «Кузницы»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность. Как сообщает «Sputnik Беларусь», туда также прибыли военнослужащие внутренних войск.

К польско-белорусской границе также двинулись войска Литвы, об этом Служба охраны государственной границы страны (СОГГЛ) сообщила Delfi. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести чрезвычайное положение.

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Власти Польши считают, что мигрантов специально заставили идти к границе для «насильственного пересечения». Замглавы МИД страны Петр Важик заявил в эфире Polskie Radio, что это — провокация, которая может привести к жертвам.

Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убеждён, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведёт к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы.

Петр Важик
замглавы МИД Польши

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что на такой шаг мигрантов сподвигло «равнодушное и бесчеловечное отношение польских властей», которые «тысячами вытесняют их к границе». Представитель ведомства Антон Бычковский рассказал РБК, что они предпринимают все меры для «безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Около 15:00 по Москве мигранты начали первые попытки пересечения границы, заявили польские пограничники.

Straż Graniczna @Straz_Graniczna
PSG Kuźnica:
Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL

#TrzymamyStraz
«Кузница»: ещё одну многочисленную группу мигрантов белорусские службы ведут к приграничной полосе Польши и Белоруссии. Мигранты делают первые попытки прорваться через границу.

Ситуация на границе с Белоруссией обострилась после посадки самолёта Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ответ на это ЕС расширил санкции против страны.

В конце августа Польша объявила о начале строительства забора на границе с Белоруссией. В июле также поступила Литва, но проект пришлось заморозить. Контроль на границе усилила и Латвия. В августе власти ввели режим ЧС в трёх районах и городе Даугавпилсе из-за наплыва нелегальных мигрантов.

#новости #польша #белоруссия

80 80 комментариев
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Предметный Гоша

Лукашенко пидорас, хуесос и пакостник, который решил сыграть жизнями людей. Мигрантам, как я уже писал под другой статьёй, надо развернуться и оттарабанить его в сраку.

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45
Андрей Штольц

Думается, мигрантам пояснили, что если они развернутся - они уже никуда не пойдут, благо на любые санкции и озабоченность запада картофельному чухану наплевать.

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4
Алексей Чанков

Тут может ещё добавиться озабоченность арабских стран.

Ответить
1
Андрей Штольц

Может. А может нет.
Да и есть ощущение, что ему уже похуй, там абсолютная шиза уже и желание мести соседним странам, которые посмели принять беларусских беженцев

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8
Llaren Hlaalo

Лол нет. Ща бы им ещё думать о богом забытой земле полной болот да картофана. Особенно когда ни одна из арабских стран ну вот нихуёшоньки Беларуси сделать не сможет.

Ответить
0
Алексей Чанков

Арабские страны имеют влияние кто на Россию, кто на США. Вопрос в том, что белорусы сделают с этими мигрантами. К тому же, есть ещё и фанатики. Могут очередным рейсом прилететь в Белорусь.
Всё же поганую игру Лукашенко затеял, не понимаю, что он тут может выиграть. ред.

Ответить
0
Предметный Гоша

Эго тешит

Ответить
0
Andy Rorsha

а как они это сделают?

Ответить
3
Предметный Гоша

Я бы выложил, но за такой контент меня забанят.

Ответить
1
Andy Rorsha

стоит того)

Ответить
0
thekitakun

решил сыграть жизнями людей

Никогда такого в политике не было и вот опять

Ответить
1
Предметный Гоша
Ответить
20
Andy Rorsha

В этой новости больше удивило, что у Польши есть 12 000 военных.

Ответить
4
Алексей Чанков

Население под 40 миллионов, почему у них не может быть 12000 военных?

Ответить
24
Andy Rorsha

а почему должно быть 12 000 при 40 млн.?

Ответить
–9
Алексей Чанков

Ну население большое, денег достаточно (ВВП на душу больше чем в России). Они не должны о своей безопасности думать или что?

Ответить
10
Алексей Чанков

Ну и они состоят в НАТО, а значит есть обязательства перед альянсом в этом отношении. ред.

Ответить
3
Alex Rudnitsky

Вообще-то кроме обязательств по отношению к НАТО у Польши есть т.н. Сувалкский коридор, который армии придется, скорее всего, оборонять в ближайшие пару десятилетий.

Ответить
1
Михаил Желтухин

население 38 млн

Ответить
3
Andy Rorsha

а есть какой то закон о корреляции численности вс к численности населения?

Ответить
–2
Madegghead

корреляция есть, но фактор не единственный.

Ответить
0
Предметный Гоша

Скажу по секрету, для такой большой страны ничего удивительного, там 200-250 тысяч военных

Ответить
2
Николай Вакуленко

И половина из них белорусы)

Ответить
0
Stas Klymenko

У Польши около 193,500 военного персонала, из которых около 120,000 - активны.

Ответить
0
Alex Rudnitsky

Вообще-то у Польши кроме этих есть ещё 132 тысячи военных. А что?

Ответить
0
norm

Можно много писать о том, как это плохо, некрасиво, не по-человечески. Но стоит признать, что это пиздец царский троллинг.

В этой ситуации почему-то все с осуждением смотрят лишь на Усача, но чёт ЕС нихуя сделать не может, и на это никто не обращает внимание. Когда беларусов пиздили до синевы, ЕС лишь традиционно выражал озабоченность. Ну пускай и сейчас выражает, хули.

Ответить
–24
Madegghead

в смысле? А что ЕС должен был делать?
Белорусы свои внутренние проблемы должны решать сами. Верить что прилетит спецсназ НАТО и решит проблемы за них глупо.
В данном же случае Усатый пытается напасть на другую страну, и конечно же она будет защищать себя, а не выражать ноты протеста. Т.к. это уже ее интересы.

Ответить
17
Сознательный франт

Усатый пытается напасть на другую страну

Как он пытается? Он всего лишь предложил дорогу мирным мигрантам. Не его вина, что поляндия их не хочет принимать. С поляндии ещё спросят, если ес посчитает, что они отвечают слишком жёстко беззащитным нелегальным мигрантам.

Ответить
–13
Maxim Rebitsky

Нападать можно не только стреляя из одной стороны в другую, а провоцировать на конфликт "людьми", что он сейчас делает.

Ответить
3
Сознательный франт

Пусть строят стену.

Ответить
–3
Maxim Rebitsky

Ну они то построили, но как видишь не сильно она спасает толпу которую сзади гонят такие же как усатый маразматики. Я более чем уверен что они понимают что пути назад в Беларусь у них нет и жизни им там не дадут.

Ответить
2
Сознательный франт

Ну они то построили

Не построили. Проволки не хватило.

Ответить
–1
Maxim Rebitsky

Ты видимо читать не умеешь или через одно слово читаешь, проволки не хватило не у Польши, прочти еще раз и возвращайся.

Ответить
3
Сознательный франт

Лол, я и забыл, что он сразу двух соседов так травит.

Ответить
–7
Madegghead

а с каких пор кто-то обязан принимать дармоедов на своей территории?
Россия готова принять пару миллионов беззащитных афганцев? Нет? Будет сразу по уставу пограничной службы стрелять на поражение? Вот то-то же...

Ответить
1
Сознательный франт

с каких пор кто-то обязан принимать дармоедов на своей территории

Спроси ес об этом.

Ответить
–3
Maxim Rebitsky

Спросил, сказали каждая страна сама решает кого принимать через свои границы, кого нет 🤔

Ответить
4
Madegghead

так это же ты пытаешься доказать нам что кто-то обязан такое делать.
Причем тут ЕС? Они такого не делают.

Ответить
0
Имя Фамилия

Ты тролишь? Усатый же свозит мигрантов в Беларусь и ведёт их на границу с Польшой, получая ещё деньги от них за транзит.

Ответить
0
norm

Вводить нормальные санкции, а не яйца щекотать.

Ответить
0
Предметный Гоша

равнодушное и бесчеловечное отношение

кто бы говорил

Ответить
7
Владимир Филатов

ТЖ

Ответить
0
AZP

Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.

Надеюсь, поляки будут стрелять.
Если люди не понимают, что въезжать в страну нужно через КПП, а не через лес, то оружие заставит их понять.

Ответить
5
Яня

Так баженцам в спину другая сторона стрелять будет если они развернутся

Деньги заплачены, они прилетели, деваться уже некуда. Многие там целыми семьями. Они в ужасном положении, на самом деле

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Плак плак, не могут прорваться к немецким пособиям 😭😭😭

Ответить
2
thekitakun

Надеюсь, поляки будут стрелять

Мы европейцы

Ответить
1
Арина Потоцкая

Напомните, пожалуйста, зачем это Лукашенко? Удивляюсь полякам как им хватает выдержки терпеть такое.

Ответить
1
Maxim Rebitsky

Провокация на конфликт, возможно смерти (убийство) "мирных жителей/мигрантов", а дальше картинка для внутреннего потребления, мол вот какие Поляки и Литовцы плохие что творят, поэтому не дадим им расшатать наш режим! Что-то типа того.

Ответить
9
Арина Потоцкая

Все равно не понимаю, если честно. Что такого ужасного, если поляков представят поклонникам усатого как ужасных кровожадных и тд и тп. Это типа повысит его рейтинг? Или может это чтобы разозлить поляков и других соседей, чтобы они вообще запретили въезд из Беларуси и туда не сбегала оппозиция?

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Проблема в том, что в текущей обстановке Поляки будут показаны как "кровожадные убийцы" для мирового сообщества.(читай Запад) Независимо от того что делает Лукаш, все бояться испачкать свои руки кровью. В том числе ЕС, частью которого Польша является.
Если бы условные США стреляли на поражение любого нелегала из Никарагуа итп, то визг был бы похлеще БЛМ. А это нестабильность, соц.взрывы и прочая хрень. В качестве бонуса, Польша и так не в фаворе сейчас у Брюселля.

Ответить
3
Предметный Гоша

Плюс, есть теория, что по мнению Лукаша, Варшава пойдет на уступки и выдорит белорусскую оппозицию. Скорее всего ради этого и создавался конфликт

Ответить
2
Maxim Rebitsky

В целом все что ты описал в куче. Есть часть оппозиции которая в целом ни туда ни судя, вот как минимум их он оставит в своем "поле влияния", а те кто и так были за него еще больше "сплотятся" вокруг единого врага. Что-то подобное Россия делает в отношении США и вообще НАТО, создавая образ врага который вот-вот нападет. А тут картинка еще лучше, военные Польши с оружием прям у границ, идеальная картинка же.

Ответить
1
Syzygy

А у поляков что, нет никаких протоколов при незаконном пересечении границы или внешнем вторжении? Стрелять на поражение - это уже не комильфо, заходи, кто хочешь?

Ответить
3
Марк Рязанцев

Протокол как и везде задержать и выдворить, стрелять на поражение просто так не будут, только если что то будет угрожать жизни военных

Ответить
0
Syzygy

Одно дело - когда ты задерживаешь десяток, и совсем другое - когда через границу рвутся сотни и тысячи. Разумное государство должно себя защищать.

Ответить
1
Lofoten Forsake

Нетолератна!

Ответить
0
Предметный Гоша

Колхозник оказался не так уж и прост

Ответить
–2
Предметный Гоша

Крепкий орешек

Ответить
6
Предметный Гоша

мощная куча

Ответить
3
Владимир Филатов

могучая кучка, ты хотел сказать?

Ответить
0
Предметный Гоша

Урфин Лукаш и его деревянные солдаты

Ответить
2
thekitakun

Алексьян Лукашерейра, торговец черным деревом

Ответить
0
Твоего деда дед

Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам

Две премии Мира этим господам

Ответить
2
Андрей Охапкин

Почему именно Польша? А не Украина, к примеру

Ответить
–7
Предметный Гоша

Давно Украина начала граничить с Германией? Они туда идут, а не в Польшу.

Ответить
5
Андрей Охапкин

Ааа

Ответить
0
Предметный Гоша

Обращайся!

Ответить
5
thekitakun

На Украину пойдет группа армий Юг

Ответить
2
Предметный Гоша

не пизди

Ответить
0
Андрей Охапкин

Просто спросил

Ответить
1
Андрей Рядькин

Интересно, а Европа делает какую то пропаганду в странах этих мигрантов типа не езжайте в Белорусь тут хуй дадут перейти границу, потеряете деньги и скорее всего жизнь. Это кажется логичным начать еще месяц назад

Ответить
1
Люц Шнайдер

А на что они надеятся? Типа беги всех не перестреляют или что?

Ответить
1
Владимир Филатов

.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Мирного решения не будет.

Ответить
0
Предметный Гоша

просто зеленые человечки?))))

Ответить
0
Александр Горелик

лукашенко применил биологическое оружие. потом поди тоже в музее диктатуры будет беженца на цепи экспонировать

Ответить
0
Предметный Гоша

Возможно уже завтра к вечеру брестчане и гродненцы будут жить в евросоюзе.

Ответить
0
Stanley Lieman

Мда ред.

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0
Предметный Гоша

в мексику нелегалы рвутся повеселее

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0
Чудом Выжил
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–1
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