Толпа мигрантов из Белоруссии подошла к границе с Польшей. Варшава стянула туда 12 тысяч солдат. Главное Статьи редакции
Польские власти считают происходящее провокацией, которая может привести к жертвам. Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.
Утром 8 ноября в соцсетях распространились видео с колонной беженцев, которые в сопровождении людей в военной форме и с собаками движутся со стороны Белоруссии к границе с Польшей. На роликах видно, что в толпе также идут женщины с детьми.
Информацию подтвердил министр спецслужб Польши Станислав Жарын. Он назвал происходящее «крупнейшей попыткой силового вторжения» в страну.
Белорусские пограничники рассказали РИА «Новости», что колонна состоит из тысячи мигрантов, среди которых много женщин и детей. Они заверили, что толпа не представляет угрозы. Польские пограничники же заявили, что в колонне несколько тысяч беженцев. По их словам, белорусские силовики ведут мигрантов не к границе, а в лес.
Телеграм-канал «Варшавская русалка» пишет, что в толпе — «тысячи курдских беженцев, которые хотят добраться до Германии». Об этом же сообщает председатель одной из партий в Польше Дариуш Матецки.
После Минобороны Польши опубликовало видео, снятое у пункта пропуска «Кузница». На нём видна толпа мигрантов, которые вплотную стоят у пограничного ограждения. С другой стороны забора выстроились польские военные, к границе пригнали автомобили.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность. Как сообщает «Sputnik Беларусь», туда также прибыли военнослужащие внутренних войск.
К польско-белорусской границе также двинулись войска Литвы, об этом Служба охраны государственной границы страны (СОГГЛ) сообщила Delfi. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести чрезвычайное положение.
Власти Польши считают, что мигрантов специально заставили идти к границе для «насильственного пересечения». Замглавы МИД страны Петр Важик заявил в эфире Polskie Radio, что это — провокация, которая может привести к жертвам.
Пограничный комитет Белоруссии заявил, что на такой шаг мигрантов сподвигло «равнодушное и бесчеловечное отношение польских властей», которые «тысячами вытесняют их к границе». Представитель ведомства Антон Бычковский рассказал РБК, что они предпринимают все меры для «безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Около 15:00 по Москве мигранты начали первые попытки пересечения границы, заявили польские пограничники.
Ситуация на границе с Белоруссией обострилась после посадки самолёта Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ответ на это ЕС расширил санкции против страны.
В конце августа Польша объявила о начале строительства забора на границе с Белоруссией. В июле также поступила Литва, но проект пришлось заморозить. Контроль на границе усилила и Латвия. В августе власти ввели режим ЧС в трёх районах и городе Даугавпилсе из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Можно много писать о том, как это плохо, некрасиво, не по-человечески. Но стоит признать, что это пиздец царский троллинг.
В этой ситуации почему-то все с осуждением смотрят лишь на Усача, но чёт ЕС нихуя сделать не может, и на это никто не обращает внимание. Когда беларусов пиздили до синевы, ЕС лишь традиционно выражал озабоченность. Ну пускай и сейчас выражает, хули.
в смысле? А что ЕС должен был делать?
Белорусы свои внутренние проблемы должны решать сами. Верить что прилетит спецсназ НАТО и решит проблемы за них глупо.
В данном же случае Усатый пытается напасть на другую страну, и конечно же она будет защищать себя, а не выражать ноты протеста. Т.к. это уже ее интересы.
Проблема в том, что в текущей обстановке Поляки будут показаны как "кровожадные убийцы" для мирового сообщества.(читай Запад) Независимо от того что делает Лукаш, все бояться испачкать свои руки кровью. В том числе ЕС, частью которого Польша является.
Если бы условные США стреляли на поражение любого нелегала из Никарагуа итп, то визг был бы похлеще БЛМ. А это нестабильность, соц.взрывы и прочая хрень. В качестве бонуса, Польша и так не в фаворе сейчас у Брюселля.
В целом все что ты описал в куче. Есть часть оппозиции которая в целом ни туда ни судя, вот как минимум их он оставит в своем "поле влияния", а те кто и так были за него еще больше "сплотятся" вокруг единого врага. Что-то подобное Россия делает в отношении США и вообще НАТО, создавая образ врага который вот-вот нападет. А тут картинка еще лучше, военные Польши с оружием прям у границ, идеальная картинка же.