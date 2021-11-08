Польские власти считают происходящее провокацией, которая может привести к жертвам. Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.

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Фото Минобороны Польши

Утром 8 ноября в соцсетях распространились видео с колонной беженцев, которые в сопровождении людей в военной форме и с собаками движутся со стороны Белоруссии к границе с Польшей. На роликах видно, что в толпе также идут женщины с детьми.

Информацию подтвердил министр спецслужб Польши Станислав Жарын. Он назвал происходящее «крупнейшей попыткой силового вторжения» в страну.

Hanna Liubakova @HannaLiubakova #Belarus Look at what is happening on the border. A huge crowd of migrants is walking towards the Polish border. Bruzgi-Kuznica border crossing Посмотрите, что происходит на границе. Огромная толпа мигрантов идёт к польской границе. Пограничный переход «Брузги»-«Кузница»

Kyle Glen @KyleJGlen Belarusian troops are leading a huge group of refugees to the Polish border this morning. Another example of Belarus weaponising the crisis. Белорусские военные ведут к польской границе огромную группу беженцев сегодня. Ещё один пример того, как Беларусь использует кризис.

Hanna Liubakova @HannaLiubakova #Belarus A video from one of the migrants, in which you can carefully see the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland . Strong response from the EU is needed. This is major provocation from the regime in Minsk Видео от одного из мигрантов, на котором хорошо видно вооружённых людей, которые потом загнали мигрантов в лес к границе с Польшей. Требуется решительный ответ со стороны ЕС. Это серьёзная провокация Минска.

Белорусские пограничники рассказали РИА «Новости», что колонна состоит из тысячи мигрантов, среди которых много женщин и детей. Они заверили, что толпа не представляет угрозы. Польские пограничники же заявили, что в колонне несколько тысяч беженцев. По их словам, белорусские силовики ведут мигрантов не к границе, а в лес.

Из какой страны прибыли мигранты на самом деле — неизвестно, но телеграм-канал «Варшавская русалка» пишет, что в толпе — «тысячи курдских беженцев, которые хотят добраться до Германии». Об этом же сообщает председатель одной из партий в Польше Дариуш Матецки.

После Минобороны Польши опубликовало видео, снятое у пункта пропуска «Кузница». На нём видна толпа мигрантов, которые вплотную стоят у пограничного ограждения. С другой стороны забора выстроились польские военные, к границе пригнали автомобили.

Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 @MON_GOV_PL Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy Группа мигрантов сейчас находится в окрестностях «Кузницы»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность. Как сообщает «Sputnik Беларусь», туда также прибыли военнослужащие внутренних войск.

К польско-белорусской границе также двинулись войска Литвы, об этом Служба охраны государственной границы страны (СОГГЛ) сообщила Delfi. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести чрезвычайное положение.

Власти Польши считают, что мигрантов специально заставили идти к границе для «насильственного пересечения». Замглавы МИД страны Петр Важик заявил в эфире Polskie Radio, что это — провокация, которая может привести к жертвам.

Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убеждён, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведёт к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы. Петр Важик замглавы МИД Польши

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что на такой шаг мигрантов сподвигло «равнодушное и бесчеловечное отношение польских властей», которые «тысячами вытесняют их к границе». Представитель ведомства Антон Бычковский рассказал РБК, что они предпринимают все меры для «безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Около 15:00 по Москве мигранты начали первые попытки пересечения границы, заявили польские пограничники.

Straż Graniczna @Straz_Graniczna

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL



#TrzymamyStraz PSG Kuźnica:Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna «Кузница»: ещё одну многочисленную группу мигрантов белорусские службы ведут к приграничной полосе Польши и Белоруссии. Мигранты делают первые попытки прорваться через границу.

Ситуация на границе с Белоруссией обострилась после посадки самолёта Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ответ на это ЕС расширил санкции против страны.