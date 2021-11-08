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Новости
Sasha Shambilova

Толпа мигрантов со стороны Белоруссии подошла к границе с Польшей. Варшава стянула туда 12 тысяч солдат. Главное Статьи редакции

Польские власти считают происходящее провокацией, которая может привести к жертвам. Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.

171 171 комментарий
10 560 просмотров
Фото Минобороны Польши

Утром 8 ноября в соцсетях распространились видео с колонной беженцев, которые в сопровождении людей в военной форме и с собаками движутся со стороны Белоруссии к границе с Польшей. На роликах видно, что в толпе также идут женщины с детьми.

Информацию подтвердил министр спецслужб Польши Станислав Жарын. Он назвал происходящее «крупнейшей попыткой силового вторжения» в страну.

Hanna Liubakova @HannaLiubakova
#Belarus Look at what is happening on the border. A huge crowd of migrants is walking towards the Polish border. Bruzgi-Kuznica border crossing
Посмотрите, что происходит на границе. Огромная толпа мигрантов идёт к польской границе. Пограничный переход «Брузги»-«Кузница»
Kyle Glen @KyleJGlen
Belarusian troops are leading a huge group of refugees to the Polish border this morning. Another example of Belarus weaponising the crisis.
Белорусские военные ведут к польской границе огромную группу беженцев сегодня. Ещё один пример того, как Беларусь использует кризис.
Hanna Liubakova @HannaLiubakova
#Belarus A video from one of the migrants, in which you can carefully see the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland. Strong response from the EU is needed. This is major provocation from the regime in Minsk
Видео от одного из мигрантов, на котором хорошо видно вооружённых людей, которые потом загнали мигрантов в лес к границе с Польшей. Требуется решительный ответ со стороны ЕС. Это серьёзная провокация Минска.

Белорусские пограничники рассказали РИА «Новости», что колонна состоит из тысячи мигрантов, среди которых много женщин и детей. Они заверили, что толпа не представляет угрозы. Польские пограничники же заявили, что в колонне несколько тысяч беженцев. По их словам, белорусские силовики ведут мигрантов не к границе, а в лес.

Из какой страны прибыли мигранты на самом деле — неизвестно, но телеграм-канал «Варшавская русалка» пишет, что в толпе — «тысячи курдских беженцев, которые хотят добраться до Германии». Об этом же сообщает председатель одной из партий в Польше Дариуш Матецки.

После Минобороны Польши опубликовало видео, снятое у пункта пропуска «Кузница». На нём видна толпа мигрантов, которые вплотную стоят у пограничного ограждения. С другой стороны забора выстроились польские военные, к границе пригнали автомобили.

Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 @MON_GOV_PL
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy
Группа мигрантов сейчас находится в окрестностях «Кузницы»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность. Как сообщает «Sputnik Беларусь», туда также прибыли военнослужащие внутренних войск.

К польско-белорусской границе также двинулись войска Литвы, об этом Служба охраны государственной границы страны (СОГГЛ) сообщила Delfi. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести чрезвычайное положение.

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Власти Польши считают, что мигрантов специально заставили идти к границе для «насильственного пересечения». Замглавы МИД страны Петр Важик заявил в эфире Polskie Radio, что это — провокация, которая может привести к жертвам.

Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убеждён, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведёт к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы.

Петр Важик
замглавы МИД Польши

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что на такой шаг мигрантов сподвигло «равнодушное и бесчеловечное отношение польских властей», которые «тысячами вытесняют их к границе». Представитель ведомства Антон Бычковский рассказал РБК, что они предпринимают все меры для «безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Около 15:00 по Москве мигранты начали первые попытки пересечения границы, заявили польские пограничники.

Straż Graniczna @Straz_Graniczna
PSG Kuźnica:
Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL

#TrzymamyStraz
«Кузница»: ещё одну многочисленную группу мигрантов белорусские службы ведут к приграничной полосе Польши и Белоруссии. Мигранты делают первые попытки прорваться через границу.

Ситуация на границе с Белоруссией обострилась после посадки самолёта Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ответ на это ЕС расширил санкции против страны.

В конце августа Польша объявила о начале строительства забора на границе с Белоруссией. В июле также поступила Литва, но проект пришлось заморозить. Контроль на границе усилила и Латвия. В августе власти ввели режим ЧС в трёх районах и городе Даугавпилсе из-за наплыва нелегальных мигрантов.

#новости #польша #белоруссия

171 171 комментарий
1
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171 комментарий
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Предметный Гоша

Лукашенко пидорас, хуесос и пакостник, который решил сыграть жизнями людей. Мигрантам, как я уже писал под другой статьёй, надо развернуться и оттарабанить его в сраку.

Ответить
109
Андрей Штольц

Думается, мигрантам пояснили, что если они развернутся - они уже никуда не пойдут, благо на любые санкции и озабоченность запада картофельному чухану наплевать.

Ответить
19
Алексей Чанков

Тут может ещё добавиться озабоченность арабских стран.

Ответить
2
10 комментариев
Предметный Гоша

благо на любые санкции и озабоченность запада картофельному чухану наплевать

Это он сам так говорит? Или его ручные говорящие головы?

Ответить
0
1 комментарий
Andy Rorsha

а как они это сделают?

Ответить
3
Предметный Гоша

Я бы выложил, но за такой контент меня забанят.

Ответить
3
1 комментарий
thekitakun

решил сыграть жизнями людей

Никогда такого в политике не было и вот опять

Ответить
2
Предметный Гоша
Ответить
49
Andy Rorsha

В этой новости больше удивило, что у Польши есть 12 000 военных.

Ответить
1
Алексей Чанков

Население под 40 миллионов, почему у них не может быть 12000 военных?

Ответить
68
Andy Rorsha

а почему должно быть 12 000 при 40 млн.?

Ответить
–41
7 комментариев
Константин Санкин

предполагаю, что это толстый рашкованский юмор о том что у польши слабая армия

Ответить
4
1 комментарий
Предметный Гоша

Скажу по секрету, для такой большой страны ничего удивительного, там 200-250 тысяч военных

Ответить
8
Михаил Желтухин

население 38 млн

Ответить
6
Andy Rorsha

а есть какой то закон о корреляции численности вс к численности населения?

Ответить
–9
1 комментарий
Николай Вакуленко

И половина из них белорусы)

Ответить
2
Предметный Гоша

а вторая половина украинцы

Ответить
0
Stas Klymenko

У Польши около 193,500 военного персонала, из которых около 120,000 - активны.

Ответить
2
amd

Сексуально?

Ответить
–1
Alex Rudnitsky

Вообще-то у Польши кроме этих есть ещё 132 тысячи военных. А что?

Ответить
0
norm

Можно много писать о том, как это плохо, некрасиво, не по-человечески. Но стоит признать, что это пиздец царский троллинг.

В этой ситуации почему-то все с осуждением смотрят лишь на Усача, но чёт ЕС нихуя сделать не может, и на это никто не обращает внимание. Когда беларусов пиздили до синевы, ЕС лишь традиционно выражал озабоченность. Ну пускай и сейчас выражает, хули.

Ответить
–64
Madegghead

в смысле? А что ЕС должен был делать?
Белорусы свои внутренние проблемы должны решать сами. Верить что прилетит спецсназ НАТО и решит проблемы за них глупо.
В данном же случае Усатый пытается напасть на другую страну, и конечно же она будет защищать себя, а не выражать ноты протеста. Т.к. это уже ее интересы.

Ответить
56
Сознательный франт

Усатый пытается напасть на другую страну

Как он пытается? Он всего лишь предложил дорогу мирным мигрантам. Не его вина, что поляндия их не хочет принимать. С поляндии ещё спросят, если ес посчитает, что они отвечают слишком жёстко беззащитным нелегальным мигрантам.

Ответить
–43
17 комментариев
norm

Вводить нормальные санкции, а не яйца щекотать.

Ответить
–2
2 комментария
Sam Lowry

Ник и ничего никому не должен. Но о соседях думать стоит просто из чувства здравого смысла - чтобы тебе не прилетело. Европейцы зажрались и стали неповоротливыми - вот и прилетело.

Ответить
0
1 комментарий
AZP

Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам.

Надеюсь, поляки будут стрелять.
Если люди не понимают, что въезжать в страну нужно через КПП, а не через лес, то оружие заставит их понять.

Ответить
20
Яня

Так баженцам в спину другая сторона стрелять будет если они развернутся

Деньги заплачены, они прилетели, деваться уже некуда. Многие там целыми семьями. Они в ужасном положении, на самом деле

Ответить
10
Кирилл Вселенский

Плак плак, не могут прорваться к немецким пособиям 😭😭😭

Ответить
19
2 комментария
AZP

Ну и прекрасно.
Одни а лицо стреляют, другие в спину.
Так и исчезнет проблема.

Ответить
0
Photuum

Пока снег не выпал, терпимо. Дальше хуже будет.

Ответить
0
thekitakun

Надеюсь, поляки будут стрелять

Мы европейцы

Ответить
5
Ganna Olenyeva

А в чем несоответствие праваку? И европеец, и надеется, что будут стрелять?

Ответить
0
2 комментария
Предметный Гоша

равнодушное и бесчеловечное отношение

кто бы говорил

Ответить
15
Владимир Филатов

ТЖ

Ответить
0
Твоего деда дед

Белоруссия обвиняет их в «равнодушном и бесчеловечном отношении» к мигрантам

Две премии Мира этим господам

Ответить
14
Предметный Гоша

Колхозник оказался не так уж и прост

Ответить
–8
Предметный Гоша

Крепкий орешек

Ответить
20
Предметный Гоша

мощная куча

Ответить
16
1 комментарий
Syzygy

А у поляков что, нет никаких протоколов при незаконном пересечении границы или внешнем вторжении? Стрелять на поражение - это уже не комильфо, заходи, кто хочешь?

Ответить
8
Марк Рязанцев

Протокол как и везде задержать и выдворить, стрелять на поражение просто так не будут, только если что то будет угрожать жизни военных

Ответить
1
Syzygy

Одно дело - когда ты задерживаешь десяток, и совсем другое - когда через границу рвутся сотни и тысячи. Разумное государство должно себя защищать.

Ответить
4
3 комментария
Lofoten Forsake

Нетолератна!

Ответить
–2
Андрей Охапкин

Почему именно Польша? А не Украина, к примеру

Ответить
–8
Предметный Гоша

Давно Украина начала граничить с Германией? Они туда идут, а не в Польшу.

Ответить
16
Андрей Охапкин

Ааа

Ответить
0
1 комментарий
Предметный Гоша

не пизди

Ответить
2
Андрей Охапкин

Просто спросил

Ответить
3
thekitakun

На Украину пойдет группа армий Юг

Ответить
2
Лим Кирсанов

На границе Украины и Беларуси находятся довольно обширные Припятские (Пинские) болота

Ответить
1
Photuum

не пригодные для рытья туннелей

Ответить
0
Предметный Гоша

А вот хуй знает. На самом деле. Я каждый день этим вопросом задаюсь. Вполне возможно всё впереди. Но с другой стороны, вдоль границ с Украиной стоит военная техника союзного государства. Возможно намеренно не хотят привлекать туда внимания.

Ответить
0
Предметный Гоша

Каким же надо быть мудилой, чтобы пользоваться обездоленными людьми, которые отчаялись и готовы идти даже на такие авантюры, как своим оружием

Ответить
6
AZP

обездоленными людьми

Вот и получали бы визы, раз обездоленные.

Ответить
1
Дима Щербаков

Он своих граждан убивает, каким нужно быть

Ответить
0
Арина Потоцкая

Напомните, пожалуйста, зачем это Лукашенко? Удивляюсь полякам как им хватает выдержки терпеть такое.

Ответить
1
Maxim Rebitsky

Провокация на конфликт, возможно смерти (убийство) "мирных жителей/мигрантов", а дальше картинка для внутреннего потребления, мол вот какие Поляки и Литовцы плохие что творят, поэтому не дадим им расшатать наш режим! Что-то типа того.

Ответить
14
5 комментариев
Dizzy Dizz

Ну это Путенская методика дипломатии. "Вы меня хуепутолом назвали? Щас я покажу кто у вас хуепутоло!"

Ответить
1
Предметный Гоша

Затем, что это действия не Лукашенко, а Союзного Государства.
Усач получает свои 3-5-10 миллионов баксов и реализует то, что говорит Путин.
Раз уж армия беларуси есть армия союзного государства (это уже юридически), то и границы - тоже. А где границы, там и русских защищать надо.

Ответить
0
2 комментария
Synthia Jay

Лукашенко похоронит Россию. Следствием всего этого станет большой конфликт России с Западом. Потому что Лукашенко под защитой Путина. Это , как женщина заигрывает с соседом, чтобы проверить реакцию мужа. А у мужа большая ядерная дубина.

Ответить
3
Сергей Лещина

Было бы что хоронить, Путин эту стюардессу уже десятый раз откапывает

Ответить
4
Предметный Гоша

Урфин Лукаш и его деревянные солдаты

Ответить
3
thekitakun

Алексьян Лукашерейра, торговец черным деревом

Ответить
1
1 комментарий
Предметный Гоша

братский народ терпит и такое. дорогие соотечественники тем временем все еще верят, что с небес на них свалится прекрасная россия будущего

Ответить
3
Предметный Гоша

Какие претензии к заложникам?

Ответить
1
George Clooney

Картофельный утырок нарисовал себе 80.1 % и заварил такую кашу...

Ответить
2
Сергей Янукович

Каша — это отдельное действие. Честно говоря, Европа не стала бы напрягаться из-за 80% и даже последующих событий, если бы её не трогали. А когда начали сажать чужие самолёты и атаковать границы иммигрантами, тут хочешь не хочешь придётся реагировать.

Ответить
0
Предметный Гоша

А кто эти мигранты вообще?

Люди откуда-то (иностранцы), въехавшие легально в Беларусь, но с целью пересечь границу с Польшей, чтобы потом перебраться в Германию?

Ответить
2
Alex Rudnitsky

Именно.

Ответить
0
4 комментария
Андрей Рядькин

Интересно, а Европа делает какую то пропаганду в странах этих мигрантов типа не езжайте в Белорусь тут хуй дадут перейти границу, потеряете деньги и скорее всего жизнь. Это кажется логичным начать еще месяц назад

Ответить
2
Alex Rudnitsky

Да. Довольно быстро прекратились рейсы в Минск из множества провинциальных иракских аэропортов, например.

Ответить
0
5 комментариев
Предметный Гоша

Возможно уже завтра к вечеру брестчане и гродненцы будут жить в евросоюзе.

Ответить
2
Владислав Недзвецкий

Красивое! После демонстраций избиения белорусов по европейским сми, теперь он будет показывать как европейцы пиздят бедных курдов, стариков и детей. Надеюсь русская разработка и в ней замешаны наши любители английских соборов.

Ответить
2
Ярослав Дитковский

Где специалисты по Польско-Белорусскому вопросу?

Ответить
1
Предметный Гоша

г. Минск, ул. Карла Маркса 38.

Ответить
3
Dmitry Sursin

Они сейчас в Твиттере под реакцией на эту новость наших оппозиционеров...
P.s. Грустно конечно наблюдать как общество формирует мнение ссылаясь на крикунов.

Ответить
0
Предметный Гоша

вовремя выехал

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

Посмотри там под фурой. Вдруг прицепился кто.

Ответить
3
2 комментария
Александр Горелик

лукашенко применил биологическое оружие. потом поди тоже в музее диктатуры будет беженца на цепи экспонировать

Ответить
1
Люц Шнайдер

А на что они надеятся? Типа беги всех не перестреляют или что?

Ответить
1
Photuum

Предлагаю такую тактику:
Собирается толпа у границы, туда стягиваются польские военные. В это время в стороне в тихом месте три Камаза с мигрантами топят прямо через колючку. Готово - 100 человек в Польше.

Ответить
1
Чудом Выжил
Ответить
0
Андрей Охапкин

Мирного решения не будет.

Ответить
0
Ваша Закладко

под утро их пошлют на прорыв

Ответить
1
1 комментарий
Дмитрий Шубкин

Надо за такое и белорусов, и их союзников ебать санкциями.

Ответить
0
Dizzy Dizz

От Воронежа так вообще ничего не останется(

Ответить
1
Степан Анейчик

мигранты из ближнего востока бегут от диктатора: дикари и животные
мигранты из белоруси бегут от диктатора: кококо нарушение прав человека, пустите бедных людей

Ответить
–6
Зянон

Им что-то угрожает в Беларуси? Если нет, то пусть бы и оставались.

Ответить
1
1 комментарий
Владимир Филатов

.

Ответить
0
Предметный Гоша

просто зеленые человечки?))))

Ответить
0
Stanley Lieman

Мда ред.

Ответить
0
Предметный Гоша

в мексику нелегалы рвутся повеселее

Ответить
0
Дима Щербаков

Из США?

Ответить
0
2 комментария
Предметный Гоша

Хуле не перестреляли боевых петушков?

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Откуда мигранты сука откуда они мигрируют? Белорусы белорусов под оружием выводят в Польшу или как? Понабрали блядь по объявлениям.

Ответить
0
Жак Фреско

Двести тысяч мигрантов готовы пересечь границу и ещë миллион на подходе

Ответить
0
Андрей Иванов

Польша всегда напоминает человека неспособного отвечать за свою истеричность и агрессию. Русофобство как единственная артерия что питает польскую государственность. А в этой ситуации ещё забавнее европейские принципы против крайней правой политики Польши. При любом решении они в проигрыше)

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–3
2 комментария
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