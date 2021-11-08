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Новости
Яна Ломакина

Жительница Канады стала первой в мире пациенткой с диагнозом «астма, вызванная изменением климата» Статьи редакции

Пожилая женщина пожаловалась на проблемы с дыханием во время аномальной жары и лесных пожаров.

Врач из Британской Колумбии Кайл Мерритт первым в мире поставил пациенту диагноз «астма, вызванная изменением климата», сообщает The Science Times.

70-летняя пациентка летом пожаловалась на проблемы с дыханием. В это же время в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — более 46 градусов по Цельсию. Жители городов жаловались на смог от лесных пожаров. По данным NDTV, из-за жары за пять дней погибли около 500 канадцев.

Заведующий отделением неотложной помощи больницы в Британской Колумбии решил, что астма у женщины развилась из-за изменения климата. Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Соответствующую запись врач оставил в медицинской карте пациентки. «Если мы не начнём смотреть на основную причину заболеваний, а продолжим просто лечить симптомы, мы будем отставать всё сильнее и сильнее», — сказал Мерритт.

После этого он вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсёстры за здоровье планеты». Сообщество запланировало «выступать за улучшение здоровья путем защиты окружающей среды».

#новости #канада #здравоохранение #экология

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32 32 комментария
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Предметный Гоша

на подходе "дрисня, вызванная миграционным кризисом"

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33
Alexander Personazhe

Дрисня, вызванная миграционным кризисом, обычно обитает в коментах на Фейсбуке. :)

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3
Предметный Гоша

дрисню вызывает ковид

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2
умный человек

Сегодня сходил в пятёрочку и осуществил транс-переход моих денег в конфеты "Птица дивная" от акконда
Акции на них нету, пришлось заплатить за это высокую цену

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16
умный человек

Сейчас вызову изменение климата в чайнике, чтобы потом насладиться конфетами

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14
Предметный Гоша

Довольно умно́, человек

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2
Ivan D

Вкусные конфеты? Не слыхал о таких

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2
умный человек

Вкусное

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1
умный человек

из Чебоксар привезённые

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0
Предметный Гоша

транс-переход

Плеоназм какой-то.

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0
Минтимер Шаймиев

Ой блять ну и хуета

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12
Предметный Гоша

Тю, а на каменно угольных бассейнах тоже получается от изменения климата болячки вызываются?
Ладно, там не было этого, но была аномалия и это не впервые в истории.

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9
Предметный Гоша

и это не впервые в истории.

Как насчёт почитать заметку.

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0
Предметный Гоша

То есть начинается причина заболевания отмечаться только с этого момента, правильно?

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1
Alexander Personazhe

это не впервые в истории

Впервые в истории поставлен официальный диагноз с такой формулировкой. А так-то да, подобных случаев и раньше наверняка был вагон. Просто причины другие указывали (или не указывали вообще), писали то-то типа «естественных причин».

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0
Предметный Гоша

Я имел ввиду климатические аномалии. Сам факт постановления причины такого диагноза - интересный прецедент, но что от него будет - вот тут сомневаюсь что что-то годное.

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0
Артур Хачатуров

МКБ? Не, не слышал...

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6
Vadim Zero

Международные классификации придумали белые цисгендерные угнетатели. Продвинутые врачи сами классифицируют болезни так как считают нужным.

Ответить
12
So Dope

Этих шизов уже не остановить

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8
Предметный Гоша

Заведующий отделением неотложной помощи больницы в Британской Колумбии решил, что астма у женщины развилась из-за изменения климата.

И получил Нобелевскую премию

Ответить
4
Emile Zäkiev

сразу две - одну мира, другую - медицинскую

вручение произошло в дурке

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5
Corbyan

После этого он вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсёстры за здоровье планеты»

Открыл краудфандинг, купил себе Феррари и скрылся в неизвестном направлении

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4
Предметный Гоша

Скорее купил себе дом на берегу океана

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0
Emile Zäkiev

1. start up
2. cash in
3. sell out
4.bro down

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0
Артур Логвинов

Маски зато астму не вызывают и дышать астматикам не мешают

Ответить
4
Чудом Выжил

ага, да

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3
Aнус Роскомнадзора

🤡🌎

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2
Магическая пустельга

Думается мне что это даалеко не последний такой диагноз))

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1
Emile Zäkiev

вы думоли я вратч?
а может лудше эко-активизд

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1
Папуша

Ой всё

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0
Предметный Гоша

Да там климакс скорее

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

выживут сильнейшие

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0
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