Пожилая женщина пожаловалась на проблемы с дыханием во время аномальной жары и лесных пожаров.

Врач из Британской Колумбии Кайл Мерритт первым в мире поставил пациенту диагноз «астма, вызванная изменением климата», сообщает The Science Times.

70-летняя пациентка летом пожаловалась на проблемы с дыханием. В это же время в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — более 46 градусов по Цельсию. Жители городов жаловались на смог от лесных пожаров. По данным NDTV, из-за жары за пять дней погибли около 500 канадцев.

Заведующий отделением неотложной помощи больницы в Британской Колумбии решил, что астма у женщины развилась из-за изменения климата. Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Соответствующую запись врач оставил в медицинской карте пациентки. «Если мы не начнём смотреть на основную причину заболеваний, а продолжим просто лечить симптомы, мы будем отставать всё сильнее и сильнее», — сказал Мерритт.

После этого он вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсёстры за здоровье планеты». Сообщество запланировало «выступать за улучшение здоровья путем защиты окружающей среды».