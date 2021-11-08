РИА «Новости» и RT перестали называть «Талибан» запрещённой организацией. Теперь они указывают на санкции ООН Статьи редакции
По данным телеграм-каналов, сотрудникам РИА «Новости» пришло письмо от руководства с новым требованием.
Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня» разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране организацию. Туда входят РИА «Новости» и Sputnik. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА «Новости» от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.
Один из сотрудников РИА «Новости» подтвердил получение письма с новым распоряжением телеграм-каналу «Можем объяснить».
21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.
Обновлено: изначально в заголовке новости говорилось, что сотрудникам РИА «Новости» запретили называть «Талибан» запрещённой в России организацией. Но это информация источников двух телеграм-каналов. Мы исправили заголовок на корректный.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Немецкий филолог Виктор Кремперер в книге "Язык Третьего рейха" (Lingua Tertii Imperii) исследует интересный феномен языка тоталитарного государства в плане использования эвфемизмов вместо хорошо известных слов и словосочетаний. Когда нацистское радио начинало особенно часто употреблять прилагательное «героический», это означало, что речь шла о разгроме. Слово «уничтожение» было заменено на слово «спецобработка», а «массовое уничтожение» – на «окончательное решение».
Ну и среди прочих особенностей преображения языка из понмального в тоталитарный он выделял:
— непременную, регулярную и прямую, без каких бы то ни было посредников, апелляцию к предельной общности («народу», отсюда и специфический интонационный упор на слова «наш», «народный», «немецкий»);
— «иронические кавычки», навязчиво подчеркивающие и обязательно снижающие «чужое слово» — даже самые обычные вещи становятся при этом «так называемыми»;
— постоянные эпитеты типа «государственный», «исторический», «фанатический» («фанатически предан»);
— всегдашнюю и заблаговременную агрессивность обращения, бойцовский характер любых утверждений и оценок, военную и спортивную метафорику схватки, триумфа вместе с изгнанием из публичной речи любых признаков рефлексии, включая языковое сомнение, сознание условности.
(https://urokiistorii.ru/articles/viktor-klemperer-lti-jazyk-tretego-rej)
Без комментариев, как говорится.
Они хотят контролировать свою страну по своим варварским обычаям. Одновременно они не против продавать наркоту везде где купят. Если с ними вести переговоры то можно намекнуть что в Россию лучше не лезть и давайте будем мирно все обсуждать.
Твое решение это как не разговаривать о России вообще до тех пор пока Крым не станет украинским.
Ну не привыкать же. У нас и с режимом реального людоеда, были дружеские отношения.
@Sasha Shambilova ссылка на пример материала РИА новости сбилась, поправьте, пожалуйста. Сейчас на сайт ФСБ ведет