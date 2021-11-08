Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

РИА «Новости» и RT перестали называть «Талибан» запрещённой организацией. Теперь они указывают на санкции ООН Статьи редакции

По данным телеграм-каналов, сотрудникам РИА «Новости» пришло письмо от руководства с новым требованием.

76 76 комментариев
7137 просмотров
Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня» разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране организацию. Туда входят РИА «Новости» и Sputnik. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА «Новости» от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.

Один из сотрудников РИА «Новости» подтвердил получение письма с новым распоряжением телеграм-каналу «Можем объяснить».

Скриншот TJ

21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.

Обновлено: изначально в заголовке новости говорилось, что сотрудникам РИА «Новости» запретили называть «Талибан» запрещённой в России организацией. Но это информация источников двух телеграм-каналов. Мы исправили заголовок на корректный.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #сми #афганистан

76 76 комментариев
106
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Предметный Гоша

А ты за репост сядешь.

Ответить
110
Артём Мазанов

нет ты

Ответить
8
Предметный Гоша

Сядут все!

Ответить
75
Предметный Гоша

Я памятник, куда я сяду?

Ответить
2
Кирилл Вселенский

На бутылку

Ответить
1
Предметный Гоша

На швабру

Ответить
0
Ирина Ермолова

вы оба)

Ответить
0
Илья П.

за репост тж

Ответить
0
Предметный Гоша

Ну это же не экстремисты Навальнисткие, тут ребята просто под санкции попали, прямо вот как мы, например.

Ответить
79
Brown Zweig

Кто первый надел халат тот и доктор

Ответить
7

Комментарий удален

Alex

Ну они то действительно не виноваты, тут другое

Ответить
0
Dangerus

Значит про ФБК можно просто писать *Организация, которая находится под санкциями РФ за политическую и антикоррупционную деятельность ?

Журналисты тут, когда будете вводить мое рацпредложение? ред.

Ответить
41
Предметный Гоша

Дождь кстати про иноагентов добавляет "государство требует чтобы мы везде их так называли"

Ответить
5
Предметный Гоша

Никто не хочет сидеть))0

Ответить
0
Михаил Кометов

Звучит круто, кстати

Ответить
0
Минтимер Шаймиев

Так они по закону должны эту сноску делать. Можно теперь смело писать на них заяву в сопртлото

Ответить
25
Предметный Гоша

Напишешь?

Ответить
1
Слава Инженеров

Бля ,фломастер кончился, напиши плиз

Ответить
1
Предметный Гоша

Я не русский

Ответить
0
Слава Инженеров

У каждого свои недостатки

Ответить
19
Предметный Гоша

Это точно. Слава богу я не русский.

Ответить
2
Русский

Да , потому что это я

Ответить
1
FOX

в копилку

Ответить
19
Предметный Гоша

Сотрудникам агентства РИА «Новости»

Заголовки должны быть как можно короче. Вместо этой конструкции можно было написать просто «Хуесосам».

Ответить
12
Сергей Шестаков
Ответить
10
Твой Полиомелит

Пишут про Талибан [организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность, деятельность которой запрещена на территории Российской федерации]. [Написано лицом, возможно уже признанным непонятно чьим Иноагентом]

Ответить
5
Предметный Гоша

Слова нет, а жопа есть

Ответить
11
Grosse Tete

Немецкий филолог Виктор Кремперер в книге "Язык Третьего рейха" (Lingua Tertii Imperii) исследует интересный феномен языка тоталитарного государства в плане использования эвфемизмов вместо хорошо известных слов и словосочетаний. Когда нацистское радио начинало особенно часто употреблять прилагательное «героический», это означало, что речь шла о разгроме. Слово «уничтожение» было заменено на слово «спецобработка», а «массовое уничтожение» – на «окончательное решение».

Ну и среди прочих особенностей преображения языка из понмального в тоталитарный он выделял:

— непременную, регулярную и прямую, без каких бы то ни было посредников, апелляцию к предельной общности («народу», отсюда и специфический интонационный упор на слова «наш», «народный», «немецкий»);

— «иронические кавычки», навязчиво подчеркивающие и обязательно снижающие «чужое слово» — даже самые обычные вещи становятся при этом «так называемыми»;
— постоянные эпитеты типа «государственный», «исторический», «фанатический» («фанатически предан»);
— всегдашнюю и заблаговременную агрессивность обращения, бойцовский характер любых утверждений и оценок, военную и спортивную метафорику схватки, триумфа вместе с изгнанием из публичной речи любых признаков рефлексии, включая языковое сомнение, сознание условности.

(https://urokiistorii.ru/articles/viktor-klemperer-lti-jazyk-tretego-rej)

Без комментариев, как говорится.

Ответить
9
Selfish Ledger

Обьектиная реальность. Они власть в Афганистане и с ними надо вести диалог.

Ответить
–35
Предметный Гоша

С террористами переговоров не ведём

Ответить
20
Rina

Что-то там что-то там про мочить в сортирах.

Ответить
7
Selfish Ledger

Ну поэтому они и перестают быть террористами потому что с кем-то надо вести переговоры, а они единсвенная власть там.

Гордо сидеть и ждать пока либералы(хаха) придут к власти в Афгане пока талибы будут гонять наркоту в Россию это очень рационально.

Ответить
–13
Предметный Гоша

Разговаривать надо с правительством Пакистана и Китая а не с бородачами

Ответить
5
Selfish Ledger

Войну хочешь? Демократию афганцам принести? Там были носители ценностей 20 лет, ушли только что. И все сдались новым властям без выстрелов. С кем воевать и за что?

Ответить
–15
Предметный Гоша

Зачем воевать , просто спросить у авторов этого проекта чего и сколько они хотят , и какие наши условия. Эта история вообще не про власть в Афганистане, это так, сопутствующий ущерб

Ответить
6
Selfish Ledger

Они хотят контролировать свою страну по своим варварским обычаям. Одновременно они не против продавать наркоту везде где купят. Если с ними вести переговоры то можно намекнуть что в Россию лучше не лезть и давайте будем мирно все обсуждать.

Твое решение это как не разговаривать о России вообще до тех пор пока Крым не станет украинским.

Ответить
–12
Предметный Гоша

Автор ты идеот???

Ответить
0
Вибромассажер с нежными ушками

Скорее либертарианец.

Ответить
2
Selfish Ledger

Причём здесь вообще либертарианство? Есть реальный Талибан в реальном Афгане и это единственные люди имеющие власть.

Ответить
–4
Старая бабка

«Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, но вообще норм мужики, отвечаем»

Ответить
6
Ertha

Хуесосы я смотрю закон хотят нарушить. Не хорошо.

Ответить
4
RomanImpalo
Ответить
4
Тиджей

******

Ответить
3
Selfish Ledger

Обьектиная реальность. Они власть в Афганистане и с ними надо вести диалог.

Ответить
–20
Тиджей

брат прости я отредачил пока ты писал

Ответить
8
Предметный Гоша

Красавчик💪

Ответить
0
maxi

не хочу с тобой разговаривать, позови кожаного мешка

Ответить
0
Предметный Гоша

Слава богу что мы живём в России, а не в Америке!! Слава богу

Ответить
2
Предметный Гоша

Ну не привыкать же. У нас и с режимом реального людоеда, были дружеские отношения.

Бокасса, Жан Бедель
Жан Бедель Бокасса (фр. Jean-Bedel Bokassa), также известный как Салах эд-Дин Ахмед Бокасса…
ru.wikipedia.org
Ответить
2
Предметный Гоша

Это какой то сложный пример.
На эту тему очень полезно почитать вырезки советских газет 1939 года .

Ответить
0
Necronomicon
Ответить
–1
Предметный Гоша

оттепель

Ответить
1
Vld Mkrv

Вы находитесь здесь

Ответить
1
Ирина Ермолова

ДОЖДАЛИСЬ

Ответить
1
Вибромассажер с нежными ушками

Русским арабы роднее, чем свои русские граждане.

Ответить
1
Lofoten Forsake

Ну вот и всё! Года через 3 никто даже и не вспомнит, что Талибан делал на протяжении 30 лет.

Ответить
1
Bulat Akhmetshin

Почему РИА даже на фоне остальных изданий такая помойка? Все эти хлопки газа, подтопления, восхищенные болгары - это же все их изобретения. Теперь еще и это.

Ответить
1
Предметный Гоша

Ахахаззазахаххахаххахаха, то есть, мяу

Ответить
1
Dennis Ko

Ахахаха, какой йобаный пиздетс

Ответить
1
van der Pusch
Ответить
0
Предметный Гоша

это позор

Ответить
0
Предметный Гоша

Идеальный подзаголовок для учебника новейшей истории.

Ответить
0
Предметный Гоша

ну вот, а вы говорите Путин со всеми ссорится

Ответить
0
гачик ascended

сотрудники риа это говно из жопы а не журналисты, поэтому похуй

Ответить
0
Предметный Гоша

Так можно или нет?

Ответить
0
Предметный Гоша

Талибан является запрещённой в России террористической и экстремистской группировкой , управляемая и спонсируемая правительством Пакистана

Ответить
0
Предметный Гоша

я хочу убить россию

Ответить
0
Предметный Гоша

У тебя опять водянка протекла?

Ответить
0
Предметный Гоша

Россия хочет убить тебя

Ответить
0
Предметный Гоша

Запрещенная запрещенная организация.

Ответить
0
Твой Полиомелит

Система пожирает сама себя! Дебилизм наконец-то заклинило.

Ответить
0
Предметный Гоша

Режим падёт! Всё, это последняя агония!

Ответить
0
Павел Макров

@Sasha Shambilova ссылка на пример материала РИА новости сбилась, поправьте, пожалуйста. Сейчас на сайт ФСБ ведет

Ответить
0
Sasha Shambilova

спасибо большое, не заметила. сейчас всё поправится)

Ответить
0
HL3 confirmed

сначала прочитал как
«Талибан»* всё ещё чилится в списке террористических организаций

Ответить
0
Паисий Пчельник

В следующей редакции будет добавлено слово "якобы"

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 76 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null