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Новости
Sasha Shambilova

Сотрудникам агентства РИА «Новости» запретили называть «Талибан» запрещённой организацией Статьи редакции

Теперь маркировка выглядит так: «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

29 29 комментариев
921 просмотров
Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня» разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране организацию. Туда входят РИА «Новости» и Sputnik. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА «Новости» от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.

Скриншот TJ

21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #сми #афганистан

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Предметный Гоша

А ты за репост сядешь.

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19
Артём Мазанов

нет ты

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2
Предметный Гоша

Сядут все!

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6
Предметный Гоша

Я памятник, куда я сяду?

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1
Кирилл Вселенский

На бутылку

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0
Илья П.

за репост тж

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0
Предметный Гоша

Ну это же не экстремисты Навальнисткие, тут ребята просто под санкции попали, прямо вот как мы, например.

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14
Brown Zweig

Кто первый надел халат тот и доктор

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0
Минтимер Шаймиев

Так они по закону должны эту сноску делать. Можно теперь смело писать на них заяву в сопртлото

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5
Предметный Гоша

Напишешь?

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0
Dangerus

Значит про ФБК можно просто писать *Организация, которая находится под санкциями РФ за политическую и антикоррупционную деятельность ?

Журналисты тут, когда будете вводить мое рацпредложение? ред.

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3
Предметный Гоша

Никто не хочет сидеть))0

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0
Сергей Шестаков
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2
Предметный Гоша

оттепель

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1
Предметный Гоша

Слава богу что мы живём в России, а не в Америке!! Слава богу

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1
Ertha

Хуесосы я смотрю закон хотят нарушить. Не хорошо.

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1
Предметный Гоша

Сотрудникам агентства РИА «Новости»

Заголовки должны быть как можно короче. Вместо этой конструкции можно было написать просто «Хуесосам».

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1
Тиджей

******

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0
Selfish Ledger

Обьектиная реальность. Они власть в Афганистане и с ними надо вести диалог.

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–4
Тиджей

брат прости я отредачил пока ты писал

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4
Предметный Гоша

Красавчик💪

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0
Vld Mkrv

Вы находитесь здесь

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0
van der Pusch
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0
Предметный Гоша

это позор

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0
Старая бабка

«Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, но вообще норм мужики, отвечаем»

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0
FOX

в копилку

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0
Предметный Гоша

Слова нет, а жопа есть

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0
Предметный Гоша

Ну не привыкать же. У нас и с режимом реального людоеда, были дружеские отношения.

Бокасса, Жан Бедель
Жан Бедель Бокасса (фр. Jean-Bedel Bokassa), также известный как Салах эд-Дин Ахмед Бокасса…
ru.wikipedia.org
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0
Selfish Ledger

Обьектиная реальность. Они власть в Афганистане и с ними надо вести диалог.

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–7
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