Теперь маркировка выглядит так: «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

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Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня» разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране организацию. Туда входят РИА «Новости» и Sputnik. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА «Новости» от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.

Скриншот TJ

21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.