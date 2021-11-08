Сотрудникам агентства РИА «Новости» запретили называть «Талибан» запрещённой организацией Статьи редакции
Теперь маркировка выглядит так: «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня» разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране организацию. Туда входят РИА «Новости» и Sputnik. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА «Новости» от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.
21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Ну не привыкать же. У нас и с режимом реального людоеда, были дружеские отношения.