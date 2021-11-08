На Байкале открыли супермаркет мусора с берега озера. Там можно купить бутылки, использованные батарейки и подгузники Статьи редакции
Цены товаров рассчитаны на основе ущерба окружающей среде.
Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» вместе с и коммуникационным агентством SLD открыла первый супермаркет мусора, который собрали с берегов озера. вырученные деньги получат экоактивисты, которые очищали Байкал с 2013 года. Об этом сообщают «Такие дела».
В интернет-магазине можно купить пакет за 304 рубля, пачку сигарет за 256 или использованные батарейки за 10 тысяч 560 рублей. Цены рассчитывал эколог, основываясь на ущербе для окружающей среды. Он учитывал сроки разложения, особенности производства, стоимость переработки и другие факторы.
Чтобы забрать товар, покупателю нужно приехать на указанный на карте участок берега Байкала. Как сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций организации «Мой Байкал» Полина Кайзер, главная цель проекта — донести мысль, что «Байкал — общее дело».
Креативный директор SLD Александр Чумаченко заявил, что также важно заставить людей задуматься об ответственном потреблении. Он отметил, что в этом проекте «было важно подсветить суровую действительность».
@serguun42 Лига Тёмных Тем Edit с меня идея, с тебя сайт и все остальное
купить использованные батарейки
Я организовал в своём подъезде "корзину" для б/у батареек и аккумуляторов.
Знаете с какими проблемами я столкнулся?
1) В неё бросают вейпы, роутеры, шуруповёрты... а так же бытовой мусор. Вот прям целыми пакетами
2) Хуй ты куда сдашь разношорстные аккумуляторы, если это не батарейки АА
Я за экологию, все дела... Меценатство - тоже хорошо. Но что-то меня этот проект не вдохновляет.
Чтобы забрать товар, покупателю нужно приехать на указанный на карте участок берега Байкала
То есть мусор не убирают за твои деньги, а ты сам должен приехать и убрать его? Почему бы купленный мусор по почте не присылать в качестве сувенира? ред.