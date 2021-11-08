Мы надеемся, что этот проект не только соберет средства на работу организации «Мой Байкал», но и поможет людям задуматься об ответственном потреблении. Ведь все, что мы покупаем в магазине, уже есть на Байкале. Становитесь волонтерами, делайте пожертвование в «Мой Байкал» — добавьте мусор в корзину магазина!