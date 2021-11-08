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Новости
Sasha Shambilova

На Байкале открыли супермаркет мусора с берега озера. Там можно купить бутылки, использованные батарейки и подгузники Статьи редакции

Цены товаров рассчитаны на основе ущерба окружающей среде.

39 39 комментариев
1968 просмотров
Скриншот с сайте супермаркета «Мой Байкал»

Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» вместе с и коммуникационным агентством SLD открыла первый супермаркет мусора, который собрали с берегов озера. вырученные деньги получат экоактивисты, которые очищали Байкал с 2013 года. Об этом сообщают «Такие дела».

В интернет-магазине можно купить пакет за 304 рубля, пачку сигарет за 256 или использованные батарейки за 10 тысяч 560 рублей. Цены рассчитывал эколог, основываясь на ущербе для окружающей среды. Он учитывал сроки разложения, особенности производства, стоимость переработки и другие факторы.

Чтобы забрать товар, покупателю нужно приехать на указанный на карте участок берега Байкала. Как сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций организации «Мой Байкал» Полина Кайзер, главная цель проекта — донести мысль, что «Байкал — общее дело».

Креативный директор SLD Александр Чумаченко заявил, что также важно заставить людей задуматься об ответственном потреблении. Он отметил, что в этом проекте «было важно подсветить суровую действительность».

Мы надеемся, что этот проект не только соберет средства на работу организации «Мой Байкал», но и поможет людям задуматься об ответственном потреблении. Ведь все, что мы покупаем в магазине, уже есть на Байкале. Становитесь волонтерами, делайте пожертвование в «Мой Байкал» — добавьте мусор в корзину магазина!

Александр Чумаченко
креативный директор SLD

#новости #экология

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Антигравитационный торт

Нужно тоже такой открыть, но цены сделать меньше

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16
Антигравитационный торт

@serguun42 Лига Тёмных Тем Edit с меня идея, с тебя сайт и все остальное

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7
Предметный Гоша

2 гривни

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6
Предметный Гоша

чого так дорого

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2
Предметный Гоша

зажрались вы в своей москве

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4
Предметный Гоша

я в доле, 30% мне

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2
Предметный Гоша

С тебя услуги капитана судна

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1
Предметный Гоша

Лево руля!!!

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2
Предметный Гоша

Швартовы отдай сначала, школьник

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3
Предметный Гоша

Похуй, мы в тазике на педалях ПЛАВАТЬ будем

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2
Предметный Гоша

Швартовы отдать, так точно капитан!

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1
Предметный Гоша

опять в коммунизм?

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0
Предметный Гоша
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0
Антигравитационный торт

Можем взять поставщиком продукции, кто-то должен будет по помойкам затариваться

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1
Предметный Гоша

с меня лайк, с вас всё остальное

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1
dismas

Креативно, только это не от людей зависит что у нас не могут организовать ни раздельный сбор мусора, ни нормальную переработку

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2
имя мне легион

В крупных городах давно уже

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0
dismas

В России? Нет, процент перерабатываемых отходов крайне низок - их в основном сжигают или тупо сваливают. В Москве из раздельных контейнеров один хуй все сваливают в одно.

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4
Предметный Гоша

просто добавьте в каталог просрочку и авторы сделают СТОНКС

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3
Предметный Гоша

купить использованные батарейки

Я организовал в своём подъезде "корзину" для б/у батареек и аккумуляторов.
Знаете с какими проблемами я столкнулся?

1) В неё бросают вейпы, роутеры, шуруповёрты... а так же бытовой мусор. Вот прям целыми пакетами

2) Хуй ты куда сдашь разношорстные аккумуляторы, если это не батарейки АА

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2
Предметный Гоша

У нас в подъезде просто поставили бутылки из-под воды 5 литров. Там горлышко узкое, большой аккум и бытовой мусор не засунешь

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2
Предметный Гоша

И в соседних подъездах тоже. Если сделать себе универсальный ключ от домофонов, то можно вообще со всех подъездов батарейки собирать.

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0
Предметный Гоша

Смекалка

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0
Предметный Гоша

Я сам сначала не понял, почему в подъездах стоят именно бутылки. А потом КАК понял!

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0
Предметный Гоша

У нас на автоматах, где артезианскую воду разливают, ящики по приёму батареек повесили. А эти автоматы примерно каждые 500 есть (в основном у магазинов), так что батарейки можно сдать по пути не затрудняясь.

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0
Павел Фролов

Да я готов за пол цены поехать собирать там этот мусор, что же они 100к или 1ккк за батарейки не поставили?

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2
Предметный Гоша

Я за экологию, все дела... Меценатство - тоже хорошо. Но что-то меня этот проект не вдохновляет.
Чтобы забрать товар, покупателю нужно приехать на указанный на карте участок берега Байкала

То есть мусор не убирают за твои деньги, а ты сам должен приехать и убрать его? Почему бы купленный мусор по почте не присылать в качестве сувенира? ред.

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1
Предметный Гоша

Потому что я сделаю сайт, найму бомжа в Северобайкальске, и буду слать мусор в любую точку мира за ваши деньги)

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1
Предметный Гоша

Давно бы так!

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0
Предметный Гоша

Дропшиппинг, ёбтеть!

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0
Предметный Гоша

мало было просрочки из магазов

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1
лала лало

Куколды покупайте то что высрало быдло

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0
лала лало

Прочитал, это не куколдизм, это еще и наебка. На собранные деньги мусор не убирают, куда тогда деньги идут и зачем платить?

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1
Полудохлый тушкан

Продаю свои ношенные трусы, цена договорная.

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0
Предметный Гоша

прикольно

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0
Предметный Гоша

Прикольная идея

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0
Предметный Гоша

блёа, это же магазин из любого Фалаута

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0
Предметный Гоша

просто офигеть

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0
Предметный Гоша

Vogue menthe уже и в рознице стоит 220

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0
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