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vc.ru

WSJ: Китай разрешит образовательным компаниям возобновить репетиторство — в обмен на бесплатные занятия со школьниками Статьи редакции

В июле сервисам, преподающим школьную программу, запретили получать прибыль, привлекать инвестиции и выходить на биржу. После этого их акции обрушились.

  • Правительство Китая планирует выдавать образовательным компаниям лицензии, которые позволят оказывать платные репетиторские услуги, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • Компании будут обязаны проводить бесплатные занятия для школьников до девятого класса. В обмен они смогут зарабатывать на других услугах — например, репетиторстве для взрослых, которые готовятся к профессиональным экзаменам.
  • Также правительство хочет установить ограничение на цену за одно занятие, сообщили несколько источников издания. Для получения лицензии компании придётся создать некоммерческий фонд для сбора доходов от внеклассных занятий.
  • О решении власти объявят в ноябре, пишет WSJ. Кто именно получит лицензии, пока неизвестно, но переговоры с правительство ведут Gaotu и Yuanfudao, говорят источники.
  • В июле власти Китая запретили компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать иностранные инвестиции или выходить на биржу. Сервисы обязаны зарегистрироваться как некоммерческие организации. За день акции онлайн-репетиторов упали на 54-98%.

#новости #китай

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Желающий Мика

я просто школьник дима город новосибирск любить китай бесплатный школа русский школа дурдом на колесах бумагу порти и тупей. Хотеть как в Китай умней со скоростью Xi , смарт дневник оценки высший класс, китайская учительница кошкожена, русская училка тупая мразь бить указкой.

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33
Желающий Мика

я просто школьник дима город новосибирск любить китай бесплатный школа русский школа дурдом на колесах бумагу порти и тупей.

Описал всю первую половину моей жизни одним предложением

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9
Желающий Мика

минус миска юань

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6
Андрей Рядькин

Берём Tal

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2
имя мне легион

Уже взял по $4, думаю надо еще докупить

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0
Андрей Рядькин

Завтра будет 3)

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0
имя мне легион

А через месяц-два - 15 🙃

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0
Виталий Чухнов

Но я то брал по 24

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1
Андрей Рядькин

Вот это будет шикарно

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0
Люц Шнайдер

А чё там с новостью про банкротство?

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0
Андрей Рядькин

Уже похуй. Спекулируем

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0
Виталий Чухнов

Взял по 24 уже

Ответить
0
Андрей Рядькин

погоди пока, не режь

Ответить
0
Виталий Чухнов

Я усреднил до 11

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0
Андрей Рядькин

стонкс

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0
Артемий Дорофеев

великая программы партия поддержать решение я простой рабочий россия Артем. даешь только китайское образование западные компании заговор китайская мысль си ура 10 000 лет процветания

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1
Желающий Мика

капиталист злится миска риса была опустошена. Великий нефритовый стрежень Xi помог

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1
solawind

Вот вот построят коммунизм, осталось только принять ещё 10500 запретов и разрешений, и все сразу станет лучше чем в странах с свободным рынком

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0
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