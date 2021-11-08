Власти страны обвиняют их в кибервымогательстве. CNN сообщает, что Васинского уже задержали в Польше.

{"id":471208,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil","title":"\u0421\u0428\u0410 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u0418\u0445 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 REvil","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil&title=\u0421\u0428\u0410 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u0418\u0445 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 REvil","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil&text=\u0421\u0428\u0410 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u0418\u0445 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 REvil","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil&text=\u0421\u0428\u0410 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u0418\u0445 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 REvil","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0428\u0410 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u0418\u0445 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 REvil&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/471208-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyanina-polyanina-i-ukrainca-vasinskogo-ih-schitayut-prichastnymi-k-hakerskoy-gruppirovke-revil","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1240 просмотров

Евгения Полянина и Ярослава Васинского обвиняют в киберпреступлениях, связанных с программами-вымогателями. Их внесли в санкционные списки США. Туда также попал интернет-ресурс CHATEX, который позиционируется как криптобанк. Он базируется в Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Минфин страны.

Согласно заявлению властей, Полянин и Васинский — члены хакерской группировке REvil. Они причастны минимум к девяти атакам на компании США, в результате которых получили более 200 миллионов долларов. Их также подозревают во взломе 1500 предприятий через Kaseya — американского производителя корпоративного ПО.

По данным CNN, Васинского задержали в Польше и предъявили обвинение по 11 пунктам. Он ждёт экстрадиции в США. Полянин всё ещё остаётся на свободе. Также сообщается о конфискации шести миллионов долларов.

Власти Румынии заявили о поимке ещё двух членов REvil, связанных с атакой на Kaseya. Они заработали около 580 тысяч долларов. Об этом сообщает WSJ.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.