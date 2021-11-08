Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":888,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=888&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=77cf75c3baeec783d6a1cec09362482230d39e7334229186da27e5cdaabcf37a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского. Их считают причастными к хакерской группировке REvil Статьи редакции

Власти страны обвиняют их в кибервымогательстве. CNN сообщает, что Васинского уже задержали в Польше.

26 26 комментариев
1240 просмотров

Евгения Полянина и Ярослава Васинского обвиняют в киберпреступлениях, связанных с программами-вымогателями. Их внесли в санкционные списки США. Туда также попал интернет-ресурс CHATEX, который позиционируется как криптобанк. Он базируется в Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Минфин страны.

Согласно заявлению властей, Полянин и Васинский — члены хакерской группировке REvil. Они причастны минимум к девяти атакам на компании США, в результате которых получили более 200 миллионов долларов. Их также подозревают во взломе 1500 предприятий через Kaseya — американского производителя корпоративного ПО.

По данным CNN, Васинского задержали в Польше и предъявили обвинение по 11 пунктам. Он ждёт экстрадиции в США. Полянин всё ещё остаётся на свободе. Также сообщается о конфискации шести миллионов долларов.

Власти Румынии заявили о поимке ещё двух членов REvil, связанных с атакой на Kaseya. Они заработали около 580 тысяч долларов. Об этом сообщает WSJ.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.

В конце октября спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого группировка прекратила деятельность.

#новости #безопасность #взломы #сша #санкции

26 26 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Предметный Гоша

Ну шо, драка по поводу украинская это команда или российская будет?

Ответить
24
Антигравитационный торт

ну это доказывает что кроме политиков мы братья навек

Ответить
1
Предметный Гоша

Уже три века прошло, можно и прощаться.
Оставьте ваши Нимбусы себе.

Ответить
0
Антигравитационный торт

можно и прощаться

ну видишь в быту все наоборот

Ответить
1
Предметный Гоша

Инерция

Ответить
0
Антигравитационный торт

лол, 73% голосовали за мир и дружбу

Ответить
1
Предметный Гоша

Вам-то виднее)))

Ответить
1
Роман Яремчук

за новые лица и изменения

Ответить
1
Предметный Гоша

За все хорошее против всего плохого))))

Ответить
0
Tim Hansen

@Arthur Sergeev к ответу

Ответить
0
Предметный Гоша

Надеюсь номер_1 как всегда, успеет опозориться

Ответить
0
Tim Hansen

@Arthur Sergeev по какому критерию организация будет украинской?
Украинский хакер должен быть доминантным? Или достаточно того, что группировка основана в Украине?
А если после прихода российского хакера группировка сделала первый большой взлом? Они российско-украинские? Как думаешь, без российского хакера они бы так смогли?

Ответить
2
Предметный Гоша

Как много вопросов об украинском it)

Ответить
1
No Name

Уже вторая новость говорит о том, русские с украинцами - хороший союз

Ответить
9
Предметный Гоша

А если бы поймали хакера с монголии и с аргентины это тоже делает их братскими народами на века?

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Лучше вместе ебанем по Тбилиси

Ответить
1
пепси

В этом то и соль

Ответить
1
Предметный Гоша

Евгения Полянина и Ярослава Васинского обвиняют в киберпреступлениях

По данным CNN, Васинского задержали в Польше и предъявили обвинение по 11 пунктам.

Ответить
4
Coronadoden van Voronezj

@Denis Shiryaev уведомление

Ответить
0
Предметный Гоша

Их считают причастными к российско-украинской (украино-российской) хакерской группировке REvil

Ответить
2
Сталин спас Россию

Короче, к русской

Ответить
1
пепси

Короче, мать твоя

Ответить
1
Предметный Гоша

Збс

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Объясните мне, зачем с такими "подвигами" ехать в Польшу? Не благоразумнее ли сидеть в России и не соваться в другие страны? Ведь даже если тебя прижмут здесь, всегда есть шанс, что кое-кого заинтересуют твои навыки по взлому иностранных сетей и ты отделаешься испугом.

Ответить
0
Super 72

Все хотят хорошо жить

Ответить
0
Предметный Гоша

С такими навыками скорее быстрее набутылят у нас

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null