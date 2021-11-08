США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского. Их считают причастными к хакерской группировке REvil Статьи редакции
Власти страны обвиняют их в кибервымогательстве. CNN сообщает, что Васинского уже задержали в Польше.
Евгения Полянина и Ярослава Васинского обвиняют в киберпреступлениях, связанных с программами-вымогателями. Их внесли в санкционные списки США. Туда также попал интернет-ресурс CHATEX, который позиционируется как криптобанк. Он базируется в Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Минфин страны.
Согласно заявлению властей, Полянин и Васинский — члены хакерской группировке REvil. Они причастны минимум к девяти атакам на компании США, в результате которых получили более 200 миллионов долларов. Их также подозревают во взломе 1500 предприятий через Kaseya — американского производителя корпоративного ПО.
По данным CNN, Васинского задержали в Польше и предъявили обвинение по 11 пунктам. Он ждёт экстрадиции в США. Полянин всё ещё остаётся на свободе. Также сообщается о конфискации шести миллионов долларов.
Власти Румынии заявили о поимке ещё двух членов REvil, связанных с атакой на Kaseya. Они заработали около 580 тысяч долларов. Об этом сообщает WSJ.
Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.
В конце октября спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого группировка прекратила деятельность.
@Arthur Sergeev к ответу
@Arthur Sergeev по какому критерию организация будет украинской?
Украинский хакер должен быть доминантным? Или достаточно того, что группировка основана в Украине?
А если после прихода российского хакера группировка сделала первый большой взлом? Они российско-украинские? Как думаешь, без российского хакера они бы так смогли?