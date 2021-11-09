Под действие новых ограничений могут попасть фильм «50 оттенков серого» и сериалы «Миллиарды» и Happy End.

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Запреты предлагается прописать в статье закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Материалы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации», предлагается включать в реестр запрещённой информации и удалять по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство также предлагает добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на описание и демонстрацию таких отношений. За нарушения для онлайн-кинотеатров могут установить штраф до миллиона рублей или приостановить деятельность до 90 дней. Санкции установят по аналогии со статьёй о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ).

Источник издания, присутствующий на презентации предложений Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщил, что на заседании выступал глава ведомства Андрей Липов. Он ссылался на речь Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», когда президент назвал чудовищными ситуации о внушении детям, что мальчик может стать девочкой и наоборот.

Действующее российское законодательство допускает показ гомосексуальных отношений, но с маркировкой «18+». Однако в прокате уже вырезали подобные сцены. Например, как это было в фильме «Рокетмен» об Элтоне Джоне, где убрали сцены с поцелуями и сексом.