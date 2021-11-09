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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор предложил запретить видеосервисам показ секс-девиаций и нетрадиционных сексуальных отношений Статьи редакции

Под действие новых ограничений могут попасть фильм «50 оттенков серого» и сериалы «Миллиарды» и Happy End.

91 91 комментарий
2506 просмотров

Запреты предлагается прописать в статье закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Материалы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации», предлагается включать в реестр запрещённой информации и удалять по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство также предлагает добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на описание и демонстрацию таких отношений. За нарушения для онлайн-кинотеатров могут установить штраф до миллиона рублей или приостановить деятельность до 90 дней. Санкции установят по аналогии со статьёй о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ).

Источник издания, присутствующий на презентации предложений Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщил, что на заседании выступал глава ведомства Андрей Липов. Он ссылался на речь Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», когда президент назвал чудовищными ситуации о внушении детям, что мальчик может стать девочкой и наоборот.

Действующее российское законодательство допускает показ гомосексуальных отношений, но с маркировкой «18+». Однако в прокате уже вырезали подобные сцены. Например, как это было в фильме «Рокетмен» об Элтоне Джоне, где убрали сцены с поцелуями и сексом.

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tjournal.ru

К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Свод психологических заболеваний постоянно изменяется — раньше в этот список входили гомосексуализм и транссексуализм.

#новости #фильмы #сериалы

91 91 комментарий
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91 комментарий
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Андрей Рядькин

всегда кекаю с "злоупотребления свободой массовой информации"

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31
Andrew Muralov

В прокате то есть останутся только фильмы про трансов?

Ответить
0
Желающий Мика

про т 34

Ответить
5
Андрей Лузин

И его любовь к боевым вертолётам?

Ответить
0
Желающий Мика

Строем еще пусть героев ходить заставят и неимоверную любовь к партии выражать, чего уж мелочиться.

Ответить
24
Андрей Охапкин

Уже скоро)

Ответить
10
new_comment

неимоверную любовь к партии выражать

Это разве не пропаганда гомосексуализма и нетрадиционных отношений?

Ответить
6
Eugen T
Ответить
2
Андрей Охапкин

Да.

Ответить
1
Slow Dimon

Нет. Это просто мужская любовь к мужчине

Ответить
1
Petr

Может, если бы запрет ввели раньше, то твой ник был бы Натуралёт

Ответить
1
Andrew Sychev

Это пропаганда нетрадиционных отношений

Ответить
0
Желающий Мика

Партия решит, где патриотизм, а где гомосексуализм)

Ответить
0
Федя Прозоров

А я только хотел написать сценарий про двух геев на фронтах ВОВ

Ответить
0
rustyrazor

Мм, минус половина нормальных сериалов. РКН на страже долбоебизма.

Ответить
15
Желающий Мика

Это уже не нормальные сериалы, это - Сериалы снятые и распространены с целью гей-гомо-трансформеро-радужно-жизне пропагандой для осквернения исконно устоявшихся духовных скреп богом избранного народа*

Ответить
4
Slow Dimon

По тонкому льду ходите. Каким богом? Какой народ подразумеваете?

Ответить
1
Желающий Мика

Выноска к сожалению не прикрепилась.

* богом избранный народ - этнос человеческой расы населяющий территорию РФ на данный момент и который зарегистрирован в системе законодательных органов российской федерации.

Ответить
1
Slow Dimon

Посейдон с вами не согласен.

Ответить
1
Желающий Мика

* Посейдон - СМИ и/либо бог иностранный агент исполняющий роль иностранного бога на территории РФ

Ответить
5
Константин Марков

Предложи свой вариант развития страны...

Ответить
0
Желающий Мика

Надо немного потерпеть, все решиться

Ответить
2
Константин Марков

Согласен. Не надо раскачивать лодку.

Ответить
1
Tural

это весь Нетфликс:)

Ответить
0
Желающий Мика

Я вот думаю, а можно новый бренд запатентовать - ФСИНотека / Тюрекликс / СИЗОмазон

Ответить
1
Андрей Лузин

ФСИНOkko

Ответить
2
Желающий Мика

Мой провтык, не додумался)

Ответить
0
Желающий Мика

И правильно! Геи для Европы, а у нас швабры есть.

Ответить
9
Константин Марков

Швабры заменили бутылки?

Ответить
0
Желающий Мика

Бутылки в СИЗО, в пенитенциарных (дома исполнений наказаний) же учреждениях только швабры.
Мы должны классифицировать данные инструменты исполнения наказаний.

Ответить
0
Some Dude

Материалы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации»

К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Жирика теперь перестанут по тв показывать?

Ответить
7
Gazin Vladislav

Когда в России запретят пытать людей в тюрьмах?

Ответить
6
Имя Фамилия

Или полное прекращение Telegram?

Ответить
3
Желающий Мика

Влад, осторожнее. А то сейчас донос напишут)

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Православный талибан, хули

Ответить
6
Александр Мирошников

Так это что и мифы древней Греции запретят?!

Ответить
5
Аристотель Аваносов

Да легко, и не задумываясь

Ответить
0
Федя Прозоров

Оставят мифы и легенды современной России

Ответить
0
Желающий Мика

ну ок, на торрентах будут подобные сериалы с более интересной озвучкой

Ответить
3
Al

Торренты вымирают

Ответить
–2
Желающий Мика

смешно)

Ответить
0
Желающий Мика

Только люди стали привыкать платить за контент, как они готовы сделать два шага назад после шага вперёд.

Ответить
3
Владимир Шиловский

Шикарно (и это искренне). Только надо еще запретить пропаганду гетеросексуального прелюбодеяния.

Ответить
0
Желающий Мика

должно быть и то и то, зритель сам выберет что ему смотреть

Ответить
1
Andrew Muralov

Народонаселение ещё не созрел до такого выбора, что ему смотреть и под влиянием неправильных телефильмов легко впадает в ереси, поэтому сначала программу одобряет Комитет по культуре, потом РКН, а затем батюшка местного прихода РПЦ благословляет на просмотр определённой телепрограммы.

Ответить
3
Andrew Muralov

Это следующий шаг. Политика меняется с "разрешено всё, что не запрещёно" на "запрещено все, что не разрешено" будет список разрешённых тем для фильмоаа, ну про ветеранов там, про биографию пыни, про единство народов братской страны. А геев, наркотиков, маньяков и суицидов в нашей стране нет.

Ответить
2
Желающий Мика

Минус Доктор Кто

А я только начал смотреть легально на кинопоиске. М-да, придётся снова ориг смотреть

Ответить
2
Желающий Мика

А ведь это вообще стал супер семейный сериал

Ответить
1
Eugen T
Ответить
1
Алексей Егоров

От Чмбнелла вообще не жалко, срань. Выбросить и сжечь.

Ответить
0
Желающий Мика

когда уже ГОСТ по сексу выпустят, то бля непонятно как можно как нельзя

Ответить
2
Ден

Дрожи pornhub, страна благородных девиц и мальчиков-девственников вышла на тропу войны.
PS Видимо, недрочабрь так быстро на их мозг повлиял.

Ответить
2
Андрей Охапкин

Какие тут могут быть обсуждения?

Ответить
–1
new_comment

Вопрос: если что-то показывают в кино, то это - пропаганда? Если в кино, допустим, главный злодей - гей, то такое можно показывать?

Ответить
1
Желающий Мика

геев же типа не существует, как герой может быть геем, если даже и злодеем?

Ответить
6
Mezzo Deesa

Я думаю слово гей используется как приемлемая замена для: педрила, педераст, фэгот, либерал, демократ, республиканец, линуксоид, веган, зелёный, женщина, винишко-тян, колхозник, реднек, тжшник и блм.
Или типа того.

Ответить
0
Желающий Мика

ну если только в твоей вселенной

Ответить
0
Андрей Охапкин

Это хороший вопрос.

Ответить
0
Желающий Мика

сексуальные девиации

Есть регламент что норм, а что уже девиация? Кто его регулирует?

Ответить
1
Skomorokh

РКН будет регулировать, хули им, они во всем мастера.

Ответить
0
Антон Лисин

Мне кажется в роском все руководство Джилл в бабской семье и без отцов. И бабы учили парней, что ебаться надо только в одной позе и с противоположными полом

Ответить
1
Андрей Заварзин

ну сейчас во всех новых сериалах +- такое есть, даже в Игре престолов есть и геи и лесби, давайте запретим вообще все сериалы

Ответить
0
new_comment

Разрешить только сериалы про ВОВ и православие!
Умеренный консерватизм, он такой.

Ответить
1
Желающий Мика

Себе же в ноге стреляют. Народ начнет эти сериалы с торрентов качать. Думаю, кинотеатры выступят против такого запрета.

Ответить
0
Сергей Лещина

Им не привыкать, обрежут процентов десять хронометража и продолжат показывать. А выступать против тупых законопроектов надо было тогда, когда маховик ещё не раскачался, но в тот момент компании сидели по своим уютным норкам.

Ответить
1
Желающий Мика

моногамные отношения наносят вред психологическому и сексуальному здоровью

Ответить
0
Алексей Иванов

В России две проблемы - пидорасы и иностранные агенты
(но речь вовсе не про лгбт и независимые сми) ред.

Ответить
0
Желающий Мика

Главное, чтобы тот новый российский сериал про тюрьму продлили на пару сезонов

Ответить
0
Kyle Higgins

Вырежут сцены со шваброй

Ответить
0
Желающий Мика

@Some Dude постили новость на ДТФ? Небось тамошние глубинные люмпены сейчас плясать от радости будут

Ответить
0
Желающий Мика

пока еще нет, ведем наблюдение

Ответить
0
Some Dude

хз, я вроде не видел. но я туда и не заходил практически сегодня

Ответить
0
Желающий Мика

только что

Ответить
0
Some Dude

пока 2 коммента не очень радостные

Роскомнадзор обсуждает запрет показа в…
Под действие новых ограничений могут попасть фильм «50 оттенков серого» и сериалы «Миллиарды» и…
dtf.ru
Ответить
0
Желающий Мика

Ну, в точности как предсказывалось, сначала вам задвигают РАДИ ДЕТЕЙ, потом ебут в жопу.

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0
KeeF3ar

Вот только на 95% на легальный кино\сериало контент сел. А тут то маты хотят вырезать, то "пропаганду" нетрадиционных отношений. Опять в эру торрентов и пиратских кинотеатров толкают?

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0
DosRaven

Миллиарды

Я вот смотрел сериал, но теперь ЗАДУМАЛСЯ. А где они там умудрились выискать «те самые кадры».
Ну то есть смотришь кино, наслаждаешься сюжетом, а кто-то сидит и смотрит на другое, так еще «оскорбляется». Причем у него есть пометка +18, но нет…

Ответить
0
Желающий Мика

дык причем по настоящему "горячие сцены" как правило в каких нибудь режиссерских версиях есть

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0
Nike RossXP

а они обиженки там поголовно, плюс по факту они пидарасы, считают любое упоминание "нетрадиционности" как личное оскорбление, а себя "нормальными".

Ответить
0
Желающий Мика

Коллеги из теперь-уже-не-террористической организации потребовали в ходе переговоров?

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0
Желающий Мика

В дурдоме валенки ебут...

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0
Федя Прозоров

маркировка 18+

защита детей

Кидалты, ркн ради вас старается!

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0
Старая бабка

Ну как-то же надо поднимать просмотры спонсируемому фондом кино дерьмо про шлюх и «невыдуманные истории»
А ещё интересно: Ревву тоже запретят с его «бабкой»? А джентльменов удачи?

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0
Желающий Мика

когда вконтакте заблокируют гей-порно?

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0
Федя Прозоров

Единственное нормальное порно ты хотел сказать?

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0
Сергей Сергеич

Сука дебилы. Когда там уже все с совковым разумом скопытятся то?

Happy end кстати классный сериал. И да, довольно необычный для российской аудитории, но в том числе этим он и хорош.

Мне вот интересно, ладно легко понять, где показывают нетрадиционные сексуальные отношения, а как понять, где показывают сексуальные девиации? Или в понимании этих ханжей всё, что не миссионерская поза - девиации? ред.

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0
fullmetalboy48151623 .

Не напомнишь, где там "девиации" были? Смотрел первый сезон на выходе, подзабыл.

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0
Сергей Сергеич

Какой "первый сезон"? Там всего один сезон. Ну в понимании этих дебилов там всё девиации наверное.

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0
NavaGava

Диктатура полным ходом

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0
Coronadoden van Voronezj

Понеслось говно по трубам. Девиации — это всё, кроме миссионерской позы?

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0
Ivan Boldyrev

Девиации — это всё, кроме любви к Путину.

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0
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