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Новости
Артём Мазанов

Продюсер шоу Виталия Наливкина рассказал об обысках у съёмочной группы по делу о хулиганстве из-за гранатомёта в видео Статьи редакции

Ролик вышел в сентябре, но правоохранители заинтересовались им только после пародии на представителя МВД Ирину Волк.

39 39 комментариев
3640 просмотров

Автор проекта про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков рассказал, что дома у актёров проходят обыски. Об этом пишет журналист Андрей Пивоваров.

По словам Клочкова, съёмочную группу обвиняют по статье 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Нарушение общественного порядка выявили в видео, где Наливкин попытался гранатомётом обезвредить оставленную на остановке сумку.

Клочков рассказал Baza, что правоохранительные органы пришли с обысками на студию в Уссурийске 4 ноября, а позже провели обыски дома у трёх подозреваемых – оператора Александра Анимова, продюсера Семёна Вавилова и самого Клочкова.

По его словам, ролик снимали в безлюдном месте, никакого ущерба не нанесли.

21 октября актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трём месяцам колонии.

Депутат Виталий Наливкин решает проблемы…
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды…
tjournal.ru

#новости #обыски #виталийналивкин

39 39 комментариев
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Stanley Lieman

Ну, сериал из высмеивания региональных чиновников постепенно превратился в высмеивание силовиков.

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47
Bad Mother Fucker

потому что среди всех чиновников силовики самые отмороженые уёбки

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14
Сергей Воробьёв

Я сначала подумал лайк поставить, а потому вспомнил что у меня не убрано дома, а швабры нет, что делать?

Ответить
0
Lolodin Log

Не волнуйся. Они с собой принесут.

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0
Желающий Мика

Да, в нашей стране Саше Б. Коэну было бы не до шуток

Ответить
33
Желающий Мика

Кто-нибудь скажите им, что это все не по-настоящему!
И в фильмах никто не умирает на самом деле!

Ответить
29
Желающий Мика

Ага и пидоры не ебутся. Знаем знаем.
А ебуться так натурально, что можно геем стать

Ответить
0
Желающий Мика

разве гранатомет не страйкбольный?

Ответить
12
Желающий Мика

Государству виднее!

Ответить
21
Антигравитационный торт

Есть страйкбольный Тополь-М?

Ответить
11
Желающий Мика

Сейчас в наличии нет, но мы можем вам предложить страйкбольный Т-90

Ответить
4
Антигравитационный торт

Спасибо, уже два таких

Ответить
2
Eugen T

Страйкбольная швабра

Ответить
2
Ирина Китаева

есть страйкбольный циклон-б

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Ну понятно, что остановку с рекламным щитом не из гранатомёта подрывали. Но ведь подорвали всё-таки, и похоже, что по-настоящему (на компьютерную графику это не похоже), вот и пытаются сейчас хулиганство притянуть.

Только вот любопытно, почему так активизировались в последнее время? То ли сами обиделись (что косвенно может подтверждаться арестом актрисы, сыгравшей Марину Вульф), то ли кто-то всерьёз испугался, что за несколько лет Наливкин на таких роликах (а там, может, и фильмы с сериалами пошли бы) может вырасти в серьёзную политическую фигуру, как это произошло с Зеленским после "Слуги народа". Вот и решили нанести превентивный удар.

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3
Doktor Streyndzhlav

Скорее мелкая и не очень месть со стороны Вульф и пользователей ее вульф

Ответить
4
06e3b9Ha c rpaHaTou

Её вульв.

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1
Полудохлый тушкан

Запретить страйкбол в россии!

Ответить
2
Желающий Мика

Этот сериал попадает под пропаганду какую-то?

Ответить
0
Сергій Осипчук

Создание негативного образа чиновника. Запротеть

Ответить
9
Желающий Мика

Согласен, пишу донос

Ответить
1
Соколов Андрей

3 Ирочки Волк генерала фелляционных дел не бомбит

Ответить
3
Stanley H. Tweedle

@Олег Ивахнов а ты ещё сомневался в том что Пыня триггернулся на "Куклы".

Ответить
1
Желающий Мика

Не припомню разговора про пвню и кукол

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0
Stanley H. Tweedle

Давно был прост, ты писал, какой Путин был хороший тогда вот, я утверждал что авторитарные интенции там были с самого начала.

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0
Сталин спас Россию

Такие интенции у любого человека есть, лол, сменяемость власти для того и придумали, чтобы эти интенции не успели вылиться через верх. Уйди Путин в 2007 - он бы остался хорошим (ну более-менее)

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2
Stanley H. Tweedle

Вопрос в средствах реализации же. Вот тогда - по звонку закрыли кукол. Ровно тогда же закладывали основы безголосой системной оппозиции и прочей хуйни которая актуальна сейчас.

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0
Сталин спас Россию

Хуясе по звонку, там был долгий и сложный отжим НТВ под вывеской спора хозяйствующих субъектов. И дело не только в Куклах было, там три условия чётко озвучили: перестать затрагивать тему коррупции в Кремле, сменить угол освещения конфликта в Чечне и не упоминать лично Путина в критическом и пародийном ключе.

Ровно тогда же закладывали основы безголосой системной оппозиции и прочей хуйни которая актуальна сейчас

Закладывать можно много чего, это не особенно важно. Ты зачем-то акцентируешь внимание на личностях, как будто есть какие-то распрекрасные демократы-идеальные правители, и есть всякое авторитарное говно. На самом деле, любой политик по умолчанию - авторитарное говно, поэтому их нужно менять почаще. Суть не в личностях, а в системе.

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3
Stanley H. Tweedle

Если ты будешь менять авторитаристов у тебя всё равно будет авторитарная страна. То, что у тебя "не особенно важно" на самом деле является центром демократического общества - институции должны мешать власть узурпировать, пусть хоть узурпатор 20 лет сидит на троне, а не частая смена тупорылых кухарок каждая со своей агендой.

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0
Желающий Мика

Я не говорил что путин был хороший я говорил что люди возлагали на него надежды.

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0
Eugen T

Не видел этот выпуск. Спасибо Артёму и полиции за рекламу

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1

Комментарий удален

Сергей Дворниченко
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2
Желающий Мика

@Вахтёр тут какой-то мутный спам

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0
Федя Прозоров

Мулатный

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1
Желающий Мика

эко тебя завела дорога брат..

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0
Дизайнер Павленко

Почему силовики такие обидчивые и вечно оскорбленные? Неужели так сложно воспринимать шутки?

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0
Doktor Streyndzhlav

Потому что силовик - это как твиторные обиженки, но имеют реальную власть.

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1
Желающий Мика

Саня ты что глупые вопросы задаешь? Это подрывает авторитет власти

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0
Николай Вакуленко

Всегда удивлялся почему это шоу ещё идёт. Ну теперь уже походу всё)

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0
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