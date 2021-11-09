Продюсер шоу Виталия Наливкина рассказал об обысках у съёмочной группы по делу о хулиганстве из-за гранатомёта в видео Статьи редакции
Ролик вышел в сентябре, но правоохранители заинтересовались им только после пародии на представителя МВД Ирину Волк.
Автор проекта про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков рассказал, что дома у актёров проходят обыски. Об этом пишет журналист Андрей Пивоваров.
По словам Клочкова, съёмочную группу обвиняют по статье 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Нарушение общественного порядка выявили в видео, где Наливкин попытался гранатомётом обезвредить оставленную на остановке сумку.
Клочков рассказал Baza, что правоохранительные органы пришли с обысками на студию в Уссурийске 4 ноября, а позже провели обыски дома у трёх подозреваемых – оператора Александра Анимова, продюсера Семёна Вавилова и самого Клочкова.
По его словам, ролик снимали в безлюдном месте, никакого ущерба не нанесли.
21 октября актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трём месяцам колонии.
Ну понятно, что остановку с рекламным щитом не из гранатомёта подрывали. Но ведь подорвали всё-таки, и похоже, что по-настоящему (на компьютерную графику это не похоже), вот и пытаются сейчас хулиганство притянуть.
Только вот любопытно, почему так активизировались в последнее время? То ли сами обиделись (что косвенно может подтверждаться арестом актрисы, сыгравшей Марину Вульф), то ли кто-то всерьёз испугался, что за несколько лет Наливкин на таких роликах (а там, может, и фильмы с сериалами пошли бы) может вырасти в серьёзную политическую фигуру, как это произошло с Зеленским после "Слуги народа". Вот и решили нанести превентивный удар.
@Олег Ивахнов а ты ещё сомневался в том что Пыня триггернулся на "Куклы".
Хуясе по звонку, там был долгий и сложный отжим НТВ под вывеской спора хозяйствующих субъектов. И дело не только в Куклах было, там три условия чётко озвучили: перестать затрагивать тему коррупции в Кремле, сменить угол освещения конфликта в Чечне и не упоминать лично Путина в критическом и пародийном ключе.
Ровно тогда же закладывали основы безголосой системной оппозиции и прочей хуйни которая актуальна сейчас
Закладывать можно много чего, это не особенно важно. Ты зачем-то акцентируешь внимание на личностях, как будто есть какие-то распрекрасные демократы-идеальные правители, и есть всякое авторитарное говно. На самом деле, любой политик по умолчанию - авторитарное говно, поэтому их нужно менять почаще. Суть не в личностях, а в системе.
Если ты будешь менять авторитаристов у тебя всё равно будет авторитарная страна. То, что у тебя "не особенно важно" на самом деле является центром демократического общества - институции должны мешать власть узурпировать, пусть хоть узурпатор 20 лет сидит на троне, а не частая смена тупорылых кухарок каждая со своей агендой.
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@Вахтёр тут какой-то мутный спам