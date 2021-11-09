Ролик вышел в сентябре, но правоохранители заинтересовались им только после пародии на представителя МВД Ирину Волк.

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Обновлено: МВД МВД рассказало , что уголовное дело о хулиганстве в Уссурийске возбудили из-за использования «самодельного взрывного устройства» на остановке автобуса.

Автор проекта про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков рассказал, что дома у актёров проходят обыски. Об этом пишет журналист Алексей Пивоваров.

По словам Клочкова, съёмочную группу обвиняют по статье 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Нарушение общественного порядка выявили в видео, где Наливкин попытался гранатомётом обезвредить оставленную на остановке сумку.

Клочков рассказал Baza, что правоохранительные органы пришли с обысками на студию в Уссурийске 4 ноября, а позже провели обыски дома у трёх подозреваемых – оператора Александра Анимова, продюсера Семёна Вавилова и самого Клочкова. По его словам, ролик снимали в безлюдном месте, никакого ущерба не нанесли.

Обновлено в 15:27: МВД подтвердило, что в Уссурийске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Там рассказали, что власти пожаловались на повреждение автобусной остановки. Экспертиза установила, что повреждение произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета».