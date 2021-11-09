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Новости
Артём Мазанов

У съёмочной группы шоу Виталия Наливкина прошли обыски по уголовному делу о хулиганстве из-за гранатомёта в видео Статьи редакции

Ролик вышел в сентябре, но правоохранители заинтересовались им только после пародии на представителя МВД Ирину Волк.

71 71 комментарий
9344 просмотров
Обновлено: МВД рассказало, что уголовное дело о хулиганстве в Уссурийске возбудили из-за

использования «самодельного взрывного устройства» на остановке автобуса.

Автор проекта про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков рассказал, что дома у актёров проходят обыски. Об этом пишет журналист Алексей Пивоваров.

По словам Клочкова, съёмочную группу обвиняют по статье 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Нарушение общественного порядка выявили в видео, где Наливкин попытался гранатомётом обезвредить оставленную на остановке сумку.

Клочков рассказал Baza, что правоохранительные органы пришли с обысками на студию в Уссурийске 4 ноября, а позже провели обыски дома у трёх подозреваемых – оператора Александра Анимова, продюсера Семёна Вавилова и самого Клочкова. По его словам, ролик снимали в безлюдном месте, никакого ущерба не нанесли.

Обновлено в 15:27: МВД подтвердило, что в Уссурийске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Там рассказали, что власти пожаловались на повреждение автобусной остановки. Экспертиза установила, что повреждение произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета».

21 октября актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трём месяцам колонии.

Депутат Виталий Наливкин решает проблемы…
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды…
tjournal.ru

#новости #обыски #виталийналивкин

71 71 комментарий
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Stanley Lieman

Ну, сериал из высмеивания региональных чиновников постепенно превратился в высмеивание силовиков.

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131
Bad Mother Fucker

потому что среди всех чиновников силовики самые отмороженые уёбки

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69
Сергей Воробьёв

Я сначала подумал лайк поставить, а потому вспомнил что у меня не убрано дома, а швабры нет, что делать?

Ответить
9
Lolodin Log

Не волнуйся. Они с собой принесут.

Ответить
18
Павел Морозов

Я уже купил на самом деле с тонкой ручкой

Ответить
0
Александр Авдеев

Терпеть

Ответить
0
Nick Rosenberg

Постепенно сломал 4ю стену.

Ответить
2
Желающий Мика

Да, в нашей стране Саше Б. Коэну было бы не до шуток

Ответить
73
Желающий Мика

Кто-нибудь скажите им, что это все не по-настоящему!
И в фильмах никто не умирает на самом деле!

Ответить
69
Желающий Мика

Ага и пидоры не ебутся. Знаем знаем.
А ебуться так натурально, что можно геем стать

Ответить
1
notty notty

в фильмах никто не умирает на самом деле!
ред.

Ответить
1
Желающий Мика

В фильмах никто не умирает, только во время съёмок.

Ответить
0
Желающий Мика

разве гранатомет не страйкбольный?

Ответить
26
Желающий Мика

Государству виднее!

Ответить
40
Антигравитационный торт

Есть страйкбольный Тополь-М?

Ответить
23
Eugen T

Страйкбольная швабра

Ответить
15
испанский смех

орнул

Ответить
1
DarkFire

Страйкбольный новичок

Ответить
0
Желающий Мика

Сейчас в наличии нет, но мы можем вам предложить страйкбольный Т-90

Ответить
9
Антигравитационный торт

Спасибо, уже два таких

Ответить
3
Ирина Китаева

есть страйкбольный циклон-б

Ответить
1
Романелло Кивогенс

Ну понятно, что остановку с рекламным щитом не из гранатомёта подрывали. Но ведь подорвали всё-таки, и похоже, что по-настоящему (на компьютерную графику это не похоже), вот и пытаются сейчас хулиганство притянуть.

Только вот любопытно, почему так активизировались в последнее время? То ли сами обиделись (что косвенно может подтверждаться арестом актрисы, сыгравшей Марину Вульф), то ли кто-то всерьёз испугался, что за несколько лет Наливкин на таких роликах (а там, может, и фильмы с сериалами пошли бы) может вырасти в серьёзную политическую фигуру, как это произошло с Зеленским после "Слуги народа". Вот и решили нанести превентивный удар.

Ответить
8
Doktor Streyndzhlav

Скорее мелкая и не очень месть со стороны Вульф и пользователей ее вульф

Ответить
26
06e3b9Ha c rpaHaTou

Её вульв.

Ответить
8
Желающий Мика

А то было непонятно лол

Ответить
6
испанский смех

стало пикантнее

Ответить
–1
Ekaterina Sek

Да, наливкин народный президент!!! 😆😆😆😆
Человек, который способен урегулировать внутриэлитные конфликты и для народы быть своим🤣🤣🤣

Ответить
3
Полудохлый тушкан

Запретить страйкбол в россии!

Ответить
2
Максим Шпилёв
Ответить
1
Stanley H. Tweedle

@Олег Ивахнов а ты ещё сомневался в том что Пыня триггернулся на "Куклы".

Ответить
20
Желающий Мика

Не припомню разговора про пвню и кукол

Ответить
–3
Stanley H. Tweedle

Давно был прост, ты писал, какой Путин был хороший тогда вот, я утверждал что авторитарные интенции там были с самого начала.

Ответить
10
Сталин спас Россию

Такие интенции у любого человека есть, лол, сменяемость власти для того и придумали, чтобы эти интенции не успели вылиться через верх. Уйди Путин в 2007 - он бы остался хорошим (ну более-менее)

Ответить
9
Stanley H. Tweedle

Вопрос в средствах реализации же. Вот тогда - по звонку закрыли кукол. Ровно тогда же закладывали основы безголосой системной оппозиции и прочей хуйни которая актуальна сейчас.

Ответить
9
Сталин спас Россию

Хуясе по звонку, там был долгий и сложный отжим НТВ под вывеской спора хозяйствующих субъектов. И дело не только в Куклах было, там три условия чётко озвучили: перестать затрагивать тему коррупции в Кремле, сменить угол освещения конфликта в Чечне и не упоминать лично Путина в критическом и пародийном ключе.

Ровно тогда же закладывали основы безголосой системной оппозиции и прочей хуйни которая актуальна сейчас

Закладывать можно много чего, это не особенно важно. Ты зачем-то акцентируешь внимание на личностях, как будто есть какие-то распрекрасные демократы-идеальные правители, и есть всякое авторитарное говно. На самом деле, любой политик по умолчанию - авторитарное говно, поэтому их нужно менять почаще. Суть не в личностях, а в системе.

Ответить
12
Stanley H. Tweedle

Если ты будешь менять авторитаристов у тебя всё равно будет авторитарная страна. То, что у тебя "не особенно важно" на самом деле является центром демократического общества - институции должны мешать власть узурпировать, пусть хоть узурпатор 20 лет сидит на троне, а не частая смена тупорылых кухарок каждая со своей агендой.

Ответить
5
Сталин спас Россию

институции должны мешать власть узурпировать

Вот именно что институции должны мешать конкретным людям. Вместо того чтобы искать на посты этих людей каких-то идеальных демократов, которых в природе не существует.

Ответить
3
Stanley H. Tweedle

Ну так кто-то должен их сформировать. Тут-то идеалисты и нужны.

Ответить
0
Желающий Мика

Я не говорил что путин был хороший я говорил что люди возлагали на него надежды.

Ответить
1
Владислав Егоров

С каких пор после хулиганства обыски проводятся?

Ответить
11
Eugen T

статья Конституции, провозглашающая «неприкосновенность жилища» - абсолютно пустой звук. Фикция. Эта статья не гарантирует нам НИЧЕГО. Абсолютно в любой момент, даже ночью, даже без постановления судьи, даже в случае, когда на вас не заведено никакого дела, даже в случае, если вы нигде не проходите даже свидетелем (а уж тем более, если вы проходите где-то ХОТЯ БЫ свидетелем) – к вам в дом могут ворваться, перевернуть там все вверх дном, все порвать, разбить, загадить, а напоследок и ограбить – и все это будет абсолютно ЗАКОННО. Даже обжаловать будет нечего

Ответить
10
Никитин Алексей

А че тогда у меня в соседнем подьезде не врываются к буянящим алкашам, когда они ментам не открывают двери?

Ответить
1
Eugen T

Значит оно им не надо/нет команды.
Почему могут не приехать на вызов "помогите, убивают!"? Потому что могут

Ответить
2
Желающий Мика

Этот сериал попадает под пропаганду какую-то?

Ответить
0
Сергій Осипчук

Создание негативного образа чиновника. Запротеть

Ответить
29
Желающий Мика

Согласен, пишу донос

Ответить
1
Соколов Андрей

3 Ирочки Волк генерала фелляционных дел не бомбит

Ответить
8
испанский смех

а чем она занимается каждый день в офисе?

Ответить
1
Соколов Андрей

Вопросики обкашливает

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Почему силовики такие обидчивые и вечно оскорбленные? Неужели так сложно воспринимать шутки?

Ответить
4
Doktor Streyndzhlav

Потому что силовик - это как твиторные обиженки, но имеют реальную власть.

Ответить
4
Желающий Мика

Саня ты что глупые вопросы задаешь? Это подрывает авторитет власти

Ответить
0
Желающий Мика

Вот у того, кто изо всех сил, пытается не уронить авторитет, авторитета как раз и нет.

Ответить
0
anwas

Видимо, по воровским понятиям не положено.

Ответить
0
Eugen T

Не видел этот выпуск. Спасибо Артёму и полиции за рекламу

Ответить
5
Nick Rosenberg

Всех киношников теперь тоже по этой статье привлекут или ДРУГОЕ?

Ответить
5
Алексей Иванов

Я даже удивлен, что они столько времени продержались до вот этого всего, обысков и прочего, ведь высмеивание режима было 10/10. Не будет удивлением и реальные сроки. Какая-то мразь, видимо, очень оскорбилась

Ответить
4
Jonny Odyssey

не страна, а цирк имени бункерного дятла.
Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, силы ФСБ брошены на борьбу с комиками, а Росгвардия на борьбу с бабушками на митингах.
Стыдно за таких уебков

Ответить
3
Он Самый

Только не дятел, а моль. Вооот такенная

Ответить
3
Желающий Мика

дедам не смешно, дедам страшно что над ними смеятся будут

Ответить
1
Ekaterina Sek

Уже....

Ответить
1
Колыван Пряничков

Спасибо поржал 😂👏

Ответить
1
Al

Зачитал голосом их дикторши)0)

Ответить
1
Егор Ниглов

Дудю надо успеть сделать о них фильм, пока всех не пересажали

Ответить
1
Serj Pavlov

Не думал, что это стало так популярно, пару раз видел)) АХахаах, но это так смешно, с Марины Вульф просто в осадок выпал)
Ну они там конечно эмблему ЕдРа взорвали, наверное за это и прилетело) Плюс Ирине Волк наверное обидно из-за Марины Вульф

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1

Комментарий удален

Сергей Дворниченко
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2
Желающий Мика

@Вахтёр тут какой-то мутный спам

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0
Федя Прозоров

Мулатный

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1
Желающий Мика

эко тебя завела дорога брат..

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0
Николай Вакуленко

Всегда удивлялся почему это шоу ещё идёт. Ну теперь уже походу всё)

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0
Лис Снежный

Когда обиделся на шутку, потому что это не шутка, а правда)

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0
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