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Новости
Sasha Shambilova

WP: израильская армия развернула систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев. Их принудительно фотографируют Статьи редакции

Военные уже два года используют эту систему, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.

71 71 комментарий
1680 просмотров
Фото The Washington Post

Система распознавания лиц находится в специальном приложении для смартфона, а также в камерах в городе Хеврон. Об этом военные рассказали The Washington Post.

По словам шести солдат, они отслеживают палестинцев с помощью программы Blue Wolf. База в этом приложении — сокращённая версия информации из другой системы Wolf Pack, в которой есть данные о каждом палестинце на Западном берегу, в том числе — фотографии, семейная история и уровень опасности для окружающих.

Один из военных также рассказал, что в 2020 году во время патрулирования Хеврона им поручили сделать настолько много фотографий палестинцев, насколько возможно. Все снимки они выгрузили в Blue Wolf. Каждое подразделение армии сделало сотни фотографий, в качестве вознаграждения за наибольшее количество снимков солдатам обещали выходные.

При выгрузке фото в Blue Wolf приложение начинает мигать красным, жёлтым и зелёным. Это даёт понять военному, стоит ли задержать палестинца, сразу арестовать или отпустить.

Кроме фотографирования через приложение Blue Wolf, военные также установили камеры с системой распознавания лиц в Хевроне. Это помогает солдатам на контрольно-пропускных пунктах идентифицировать палестинцев ещё до того, как они предъявят документы. Как сказал один из военных, сеть камер Hebron Smart City иногда может отслеживать людей в их домах.

У камер есть только один глаз — и он видит палестинцев. С того момента, как вы выходите из дома, до момента, когда вы возвращаетесь домой, за вами наблюдают камеры.

Ясер Абу Мархья
житель Хеврона

Согласно данным одного солдата и четырёх местных жителей, систему распознавания лиц в Хевроне применяют без уведомления и согласия. По словам исполнительного директора правозащитной группы Breaking the Silence Авнера Гварьяху, эта технология представляет «ещё один инструмент угнетения и подчинения палестинского народа».

Хотя слежка и неприкосновенность частной жизни активно обсуждаются в глобальном общественном дискурсе, мы видим здесь ещё одно позорное предположение израильского правительства и военных, что основные права человека просто не имеют значения, когда дело доходит до палестинцев.

Авнер Гварьяху
исполнительный директор Breaking the Silence

#новости #израиль #палестина #технологии #распознаваниелиц

71 71 комментарий
16
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71 комментарий
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Lolodin Log

Действительно, с чего бы следить за палестинцами...

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16
АТВ

У вас маца отклеилась

Ответить
4
new_comment

Метро хотят провести.

Ответить
2
Желающий Мика

Дествительно, с чего бы следить за русскими

Ответить
0
Anatoliy Lyashenko

Палестинцы - израильская версия китайских уйгуров

Ответить
0
Сталин спас Россию

Почему Израилю позволяют такие проявления нацизма??

Ответить
6
Андрей Охапкин

Богоизбранный народ...

Ответить
9
Имя Фамилия

Иисус был евреем или американцем по национальности?

Ответить
1
Степан Анейчик

Иисус был?

Ответить
0
Имя Фамилия

евреем или американцем?

Ответить
3
Андрей Малинин

Казахом.

Ответить
2
Bad Mother Fucker

Иисус был недостоин быть казахом

Ответить
0
Андрей Охапкин

Тогда американцев ещё не придумали

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Потому что это в чью сторону надо нацизм.
Такой можно.

Ответить
4
Dr. Acula

эт кто разрешил

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Гит...Мммм... Гитлерман

Ответить
5
Желающий Мика

А почему бы таки и нет?

Ответить
3
Сталин спас Россию

Почему украинцы не видят ничего плохого в нацизме??

Ответить
1
Андрей Охапкин

Это скрепа

Ответить
1
Желающий Мика

А таки при чем тут украинцы?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

потому что "Сталин спас Россию" украинец

Ответить
0
Желающий Мика

из Костоная

Ответить
0
Владислав Косинов

Почему такое позволяют Китаю? Ровно по той же самой причине - потому что они не спрашивают разрешения. Кто сильнее, тот и прав, как это было правдой тысячу лет назад, так и будет еще столько же.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Привет! Что думаешь насчёт возвращения Крыма?

Ответить
0
Желающий Мика

У камер есть только один глаз

Шоколадный.

Ответить
9
испанский смех

халяльный

Ответить
3
Желающий Мика

Кошерный.

Ответить
2
испанский смех

халяльно-кошерный шоколадный глаз

Ответить
1
Мощный Каковощи

и он видит

Ответить
0
Желающий Мика

Полная хрень. Я понимаю почему Израиль это использует, но такое никому не должно быть позволено. Попирать свободы ради мнимой безопастности просто глупо. Сейчас попираешь ты, а потом и за тебя возьмутся.

Ответить
5
Ludvig Imyarec

А почему "мнимой" безопасности? В тех местах работают настоящие экстремистские организации. Борьбу эти организации ведут точно не с коррупцией, бросают не бумажные стаканчики. В чём мнимость?

Ответить
4
Желающий Мика

Эта система не помешает провести теракт, если такой будет запланирован. Слышал как там люди на границе служат? Никакие камеры не помогут.
Зато практика использования таких систем позволит в будущем следить не только за палестинцами, но и за кем угодно. Готов отдать часть своей свободы? Я не готов.

Ответить
1
Желающий Мика

Алло, откуда ты пишешь и о какой свободе говоришь?

Ответить
1
Желающий Мика

Казалось бы, при чём тут Украина?

Сказать то чего хотел?

Ответить
3
Желающий Мика

Просто интересно что это за такая часть свободы, которая осталась, и как событие в Израиле на неё влияет)))
Откуда пишешь?

Ответить
1
Александр Денисов

Что б ты понимал, в начале 2000-х в Израиле каждый день взрывался яавтоубс, после установки стены и вот введения систем, количество террактов в Израиле стало не больше чем количество террактов в России.

Ответить
0
Желающий Мика

Очень удобно)))

Ответить
0
Желающий Мика

Я это всё знаю. Распознавание лиц тут при чём?

Ответить
0
Александр Денисов

Подумай чутка

Ответить
0
Марк Рязанцев

С чего ты взял что она не помешает? Большинство нападений происходит как раз на границе, когда человек подходит к кпп, достаёт нож и начинает резать людей, естественно его отловят благодаря этому

Ответить
0
испанский смех

Цахал с помощью агентурной сети обезвреживает большинство планируемых терактов. Эта система нужна для защиты от обычных палестинцев

Ответить
0
Желающий Мика

вот что делает с людьми постоянный страх

Ответить
0
испанский смех

и ненависть

Ответить
1
Eugen T

На кп и при проверке - норм, ящитаю

Ответить
0
АТВ

А прикол в том, что иные евреи выглядят почти как арабы внешне! Да, ИИ типа продвинутый нынче, но ошибки не могут не быть

Ответить
0
Желающий Мика

чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.

звучит пиздец канешн... антиутопия какая-то...

Ответить
6
Желающий Мика

Система Сивилла.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Фашизм...

Ответить
1
Желающий Мика

Не пройдет

Ответить
4
испанский смех

мимо системы распознавания

Ответить
2
Желающий Мика

Другое дело система распознавания лиц в рф?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Почему другое?

Ответить
0
Желающий Мика

Не другое?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Я тебя не понял. Система оплаты лицом в метро? Система распознавания лиц? Всё может использоваться в плохих целях

Ответить
0
Желающий Мика

Согласен

Ответить
–1
Желающий Мика

Комментарии модерируются агентами МОССАД.

Ответить
3
АТВ

Приказ Израиля ?

Ответить
0
испанский смех

красавы, технологии которые служат на благо общества

Ответить
2
Тиджей
Ответить
2
Max Yankov

Анкапистан?

Ответить
2
Марк Рязанцев

И в чем угнетение и подчинение палестинского народа? Эти камеры стоят на 20% территории которые под контролем Израильской армии, остальная палестинская часть Хеврона, что логично ими не покрыта, как и газа, как остальной западный берег который контролирует палестинская автономия.

Ответить
0
Anatoliy Lyashenko

За уйгурами тоже следят - это норма?

Ответить
0
Желающий Мика

С голубыми волками жить - ну вы понели

Ответить
1
испанский смех

голубые ели

Ответить
2
Соколов Андрей

Отлично ваще

Ответить
0
Акиф Гаджиев

ладно

Ответить
0
робот-бёрдвотчер

Москвичи как палестинцы?

Ответить
0
испанский смех

как палестинцы в снегу

Ответить
0
Марк Рязанцев

Эта система работает не только на западном берегу но ты самом Израиле, блять на каждой станции поезда стоит система распознавания лиц.

Ответить
–1
amd

Да не бомбит у меня

Ответить
0
Марк Рязанцев

ээ а почему у меня не должно бомбить если тут понаписана хуета?

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0
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