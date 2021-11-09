Военные уже два года используют эту систему, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.

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Фото The Washington Post

Система распознавания лиц находится в специальном приложении для смартфона, а также в камерах в городе Хеврон. Об этом военные рассказали The Washington Post.

По словам шести солдат, они отслеживают палестинцев с помощью программы Blue Wolf. База в этом приложении — сокращённая версия информации из другой системы Wolf Pack, в которой есть данные о каждом палестинце на Западном берегу, в том числе — фотографии, семейная история и уровень опасности для окружающих.

Один из военных также рассказал, что в 2020 году во время патрулирования Хеврона им поручили сделать настолько много фотографий палестинцев, насколько возможно. Все снимки они выгрузили в Blue Wolf. Каждое подразделение армии сделало сотни фотографий, в качестве вознаграждения за наибольшее количество снимков солдатам обещали выходные.

При выгрузке фото в Blue Wolf приложение начинает мигать красным, жёлтым и зелёным. Это даёт понять военному, стоит ли задержать палестинца, сразу арестовать или отпустить.

Кроме фотографирования через приложение Blue Wolf, военные также установили камеры с системой распознавания лиц в Хевроне. Это помогает солдатам на контрольно-пропускных пунктах идентифицировать палестинцев ещё до того, как они предъявят документы. Как сказал один из военных, сеть камер Hebron Smart City иногда может отслеживать людей в их домах.

У камер есть только один глаз — и он видит палестинцев. С того момента, как вы выходите из дома, до момента, когда вы возвращаетесь домой, за вами наблюдают камеры. Ясер Абу Мархья житель Хеврона

Согласно данным одного солдата и четырёх местных жителей, систему распознавания лиц в Хевроне применяют без уведомления и согласия. По словам исполнительного директора правозащитной группы Breaking the Silence Авнера Гварьяху, эта технология представляет «ещё один инструмент угнетения и подчинения палестинского народа».