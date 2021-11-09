WP: израильская армия развернула систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев. Их принудительно фотографируют Статьи редакции
Военные уже два года используют эту систему, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.
Система распознавания лиц находится в специальном приложении для смартфона, а также в камерах в городе Хеврон. Об этом военные рассказали The Washington Post.
По словам шести солдат, они отслеживают палестинцев с помощью программы Blue Wolf. База в этом приложении — сокращённая версия информации из другой системы Wolf Pack, в которой есть данные о каждом палестинце на Западном берегу, в том числе — фотографии, семейная история и уровень опасности для окружающих.
Один из военных также рассказал, что в 2020 году во время патрулирования Хеврона им поручили сделать настолько много фотографий палестинцев, насколько возможно. Все снимки они выгрузили в Blue Wolf. Каждое подразделение армии сделало сотни фотографий, в качестве вознаграждения за наибольшее количество снимков солдатам обещали выходные.
При выгрузке фото в Blue Wolf приложение начинает мигать красным, жёлтым и зелёным. Это даёт понять военному, стоит ли задержать палестинца, сразу арестовать или отпустить.
Кроме фотографирования через приложение Blue Wolf, военные также установили камеры с системой распознавания лиц в Хевроне. Это помогает солдатам на контрольно-пропускных пунктах идентифицировать палестинцев ещё до того, как они предъявят документы. Как сказал один из военных, сеть камер Hebron Smart City иногда может отслеживать людей в их домах.
Согласно данным одного солдата и четырёх местных жителей, систему распознавания лиц в Хевроне применяют без уведомления и согласия. По словам исполнительного директора правозащитной группы Breaking the Silence Авнера Гварьяху, эта технология представляет «ещё один инструмент угнетения и подчинения палестинского народа».
Эта система не помешает провести теракт, если такой будет запланирован. Слышал как там люди на границе служат? Никакие камеры не помогут.
Зато практика использования таких систем позволит в будущем следить не только за палестинцами, но и за кем угодно. Готов отдать часть своей свободы? Я не готов.