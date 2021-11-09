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Новости
Sasha Shambilova

В Сингапуре перестанут бесплатно лечить невакцинированных граждан, заразившихся Covid-19 Статьи редакции

Новое правило распространится на тех, кто отказался от прививки «по собственному желанию», не имея противопоказаний.

С 8 декабря власти Сингапура откажутся от покрытия расходов на лечение Covid-19 для невакцинированных граждан. Всего в стране не привились 15% населения. Об этом сообщает Минздрав Сингапура.

Согласно заявлению властей, именно отказавшиеся от вакцины «по собственному желанию» граждане «непропорционально нагружают систему здравоохранения», занимая большинство коек. Из всех новых случаев заражений им чаще остальных требуется госпитализация.

Бесплатное лечение останется доступным для тех, у кого есть противопоказания к вакцине. Также такое право имеют дети до 12 лет, которым ещё нельзя сделать прививку.

Мы должны отправить этот важный сигнал, чтобы призвать всех сделать прививку, если вы имеете на это право.

Онг Е Кунг
министр здравоохранения Сингапура

По данным Минздрава страны, за последние 28 дней в Сингапуре зарегистрировали около 91 тысячи новых случаев Covid-19. Из них 98,7% протекают легко или бессимптомно. В больницах находятся 1725 человек, из которых 301 нуждается в кислороде, 62 находятся под пристальном наблюдением в отделении интенсивной терапии и 67 тяжело больны. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения достигла 68,5%.

#новости #сингапур #вакцинация #covid19

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Спасибо за наводку Владимир Климов
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248 комментариев
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Желающий Мика

Не зассали, красавчики. Жду либьертарианскую бурю в комментах.

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37
Dr Serj

Ты наверно хотел написать "либеральную".

Либертарианцы только одобрят, они против соц пособий и чтобы за лечение одних платили другие люди. ред.

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0
Желающий Мика

Либертарианцы против соц пособий и чтобы за лечение одних платили другие люди.

Вот ведь идиоты.

Но вообще нет, они ещё и против "всех видов насилия", принудительная вакцинация в их числе.

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2
12 комментариев
Желающий Мика

А туалеты отдельные для них они ещё не начали делать? Я за вакцинацию, но против сегрегации по этому признаку.

Ответить
12
rustyrazor

Сегрегация это заебись.
Надо устраивать антиваксерам такой ад с ограничениями, чтобы даже самый лютый мракобес пошел и сделал себе прививку.

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1
Желающий Мика

О, а кого бы ты ещё запер? Как к курильщикам относишься?

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11
31 комментарий
АТВ

Мне всякий раз, когда я такую херню читаю - это точно не боты, а реальные люди ? Ну нельзя же всерьёз так думать

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3
12 комментариев
Сергей Дворниченко

У них яиц не хватит без добровольного согласия и пукнуть) Кому ты ад устроишь? Чиновникам? Силовикам? Казакам с нагайками? Священикам? Вот умора то

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–1
6 комментариев
Сергей Дворниченко

ну они чисто ковид не будут лечить бесплатно, это как не лечить бесплатно курильщика сигарет от болезни легких каких то

Ответить
2
Eldar

Курильщики платят акцизы с сигарет, антиваксерам тоже можно налог дополнительный ебануть.

Ответить
4
2 комментария
Желающий Мика

Они да, что всё равно странно, если люди платили налоги.

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1
10 комментариев
Anton Kuchumov

Логично, логично

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0
k-trif

За непристёгнутый ремень в машине - штраф, хотя при аварии непристёгнутый скорее всего умрёт сам, но не убьёт остальных.
Сегрегация в данном случае спасает жизни. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
Ваше право не быть привитым против здоровья и жизни других.

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3
Желающий Мика

Я привит, если что.
За непристёгнутый ремень в машине - штраф

Я где-то дальше в ветке указываю на то, что вакцинация добровольная в первую очередь с точки зрения закона.

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0
Ильназ Акпамбеков

Это вполне справедливая реакция государства

Ты извещаешь свое население, что прививки снизят нагрузку на мед учреждения. Среди населения находятся люди, которые игнорят все это и попадают в больницу. Государство из-за огромного кол-ва больных вынужденно выплачивать доп средства за работу врачам, уборщикам и поварам + платить за лекарства + найти место для размещения. У сотрудников случаются выгорания из-за большого кол-ва смен.

И все это потому, что чувак проигнорил вакцинацию, ну клево че

Ответить
3
Сергей Дворниченко

так если они привиты почти все, откуда большая нагрузка ?

Ответить
0
5 комментариев
Alex Volkov

Для кого, для них? И как связаны туалеты и нагрузка на систему здравоохранения?

Ответить
0
Желающий Мика

Для невакцинированных. Туалеты связаны с сегрегацией.

Ответить
0
7 комментариев
Алексей Акулов

Так все закономерно, не вижу никакой сегрегации. Каждый несет адекватную ответственность за решения. Проблемы у вакцинированного? Спрос с государства. Проблемы у непривитого? Спрос с него.

Ответить
0
Желающий Мика

Ты можешь почитать ветку, там подробнее.

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0
Вадим Ручка

Тут ближе будет аналогия с какой-то страховой компанией. Ведь по факту, страна этим и занимается на глобальном уровне. Просто пометили определенный кейс как не страховой случай - если не сделал прививку, хотя не имел противопоказаний. Так же как и «разбил тачку будучи бухим - плати за ремонт сам»

Ответить
0
Желающий Мика

Только они это сделали в одностороннем порядке, как я уже писал в ветке. Новые правила только с новым договором.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Тоесть в коронавирусных госпиталях настолько много вакцинированых больных , что решили не лечить бесплатно не вакцинированых?=))))))

Ответить
1
Some Dude

ты умеешь читать? невакцинированные занимают большую часть коек при том, что вакцинированно 85% населения

Ответить
16
Сергей Дворниченко

"в коронавирусных госпиталях"

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–5
36 комментариев
Желающий Мика

окей, а налоги невакцинированные платят, чтобы эти больницы работали?

Ответить
8
Желающий Мика

если да, то спрашивается, какого хуя

Ответить
7
Жабка

Родители детей с СМА тоже платят налоги.

Ответить
2
пепси

налоги платят не только они

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Там есть слово "непропорционально". Это означает, что они создают нагрузку "непропорционально" уплаченным налогам. Разницу предлагают оплатить.

Я не говорю сейчас про то, насколько это справедливо рассчитано, я про сам тезис.

Ответить
3
ユリー シャネ

В последнее время стал замечать, что сторонники вакцин намного более ебанутые люди чем антиваксеры. Антиваксеры просто считают, что другие дурачки, которые их тайн не знают, а вакцинщикам дай волю они всех кто против начнут вешать на столбах.

мимовакцинированный

Ответить
7
Слава Инженеров

человек склонен во всем искать подтверждения выбранной ранее точки зрения

Ответить
1
ユリー シャネ
Ответить
1
Some Dude

а можно у нас тоже это ввести?

Ответить
6
Рыжий

у нас бесплатной медицины по сути и нет. Хочешь, чтобы было хорошо - плати, и плати хорошо. Исключение - разные квоты на операции в хороших клиниках

Ответить
1
Алина Кипр

Может антиваксерство в РФ Это добро ( кто знает что это за спутник).
Но в Украине настоящее зло.
Тебе падает ветка дерева на голову но скорой ты не дождежся так как они развозят антиваксеров по больницам.
Ты умираешь потому что эти больные верят в чипизацию но кислород им подай точно вовремя.

Ответить
4
Сергей Дворниченко

Ну вы же сами это придумали ну..

Ответить
0
Алина Кипр

В смысле? Антиваксеры когда начинают задыхаться принципиально не звонят в скорую?

Ответить
1
19 комментариев
House M.D.

А пьяных, наркоманов, гонщиков и депутатов не развозят? Бабулек не проверяют с их "сердце кольнуло"?

Ответить
1
Сергей Ахрем

ну заебись придумали ,собирать налоги и не лечить

Ответить
3
Слава Инженеров

налогов ты не платишь столько сколько на тебя уходит, не рассчитана медицина на то, что в один момент времени будет болеть людей больше определенного количества.

Ответить
2
Сергей Ахрем

прикинь блять так страховка и работает ,при наступлении страхового случая ты невыгоден страховой ,но за счёт массы у которых всё ок страховая жирует и компенсирует тебе страховку

Ответить
3
13 комментариев
House M.D.

А теперь то же самое про Осаго перескажите.

Ответить
0
8 комментариев
Nick Rosenberg

Ну и в чем они не правы? Почему общество должно скидываться на лечение маням которые сами плевали на свое здоровье?

Ответить
2
Сергей Дворниченко

ты про курильщиков, тех кто пьет алкоголь и про других наркоманов?

Ответить
4
Nick Rosenberg

Для этих я бы тоже повысил страховые сборы, но они по крайней мере свою заразу дальше не передают.

Ответить
3
3 комментария
THEKRONOS31 .

общество, кек
применительно к рф, чел сам башляет со своей зарплаты отчисления в фомс
условный петя, получающий 100к в месяц, чехлит 70к в год на свое медицинское обслуживание. возможно он один раз по незнанке пришел к терапевту, который ему выписал арбидол и гриппферон + рассасывать стрепсилс со вкусом апельсина
после этого петя больше к врачам не обращался

внезапно петя заболевает ковидом с 50% поражения легких и ему говорят, а доплати-ка еще, родной

а челики в коментах еще напишут, что ему общество скинулось, чето в голос

Ответить
0
3 комментария
vlad novikov

Вполне здравый и разумный закон.

Ответить
2
Eugen T

Передовой зарубежный опыт©

Ответить
1
Владимир Швецов

Да почему все надрачивают так на Сингапур? Откуда феномен пошел кроме "Ну Ли Куан Ю ну мужиииик"

Ответить
1
Serj Pavlov

Вот у антиваксеров подгорит))

Ответить
1
Сергей Дворниченко

чел если они не хотят прививатса, они как бы и не боятса что попадут туда

Ответить
0
syrslava

Между прочим, у сферического антиваксера в вакууме подгорит так же справедливо =D

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

67 тяжелобольных это 70% коек?

Ответить
1
German Times

а не тяжелобольных они в больницу не кладут что ли? Или считаем только тех, кто на ИВЛ?

Ответить
0
3 комментария
Желающий Мика

новость про Сингапур, но фотка с лампочкой "выход"

Ответить
0
Желающий Мика

не вижу никакой лампочки))

Ответить
1
3 комментария
Сергей Дворниченко

del.

Ответить
0
Желающий Мика

я так понимаю это пасхалка, типа выход из ситуации - приехать лечиться в РФ

Ответить
0
Александра Утёнкова

Сейчас это возьмут на вооружение

Ответить
0
пепси

Давно пора

Ответить
1
3 комментария
Дмитрий Ляпун

И правильно сделают

Ответить
1
Рыжий

На самом деле было бы прикольно. Чем больше социальной напряженности - тем интереснее

Ответить
0
пепси

Наконец-то! Фашики, вы со мной?! Дожмём нивчомнивинаватых антиваксров! МЫ ЖЕ УБЛЮДКИ! ред.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

угрожаешь дожать чиновников? ваще шоле ?

Ответить
1
2 комментария
Егор Ниглов

Хотите, чтобы было как в Сингапуре?!

Oh wait...

Ответить
0
Seon

Странно что в Сингапуре вроде жесткие законы, а вакцинировать всех яиц нету.

Ответить
0
Дмитрий Ляпун

И все правильно. Есть несколько путей решения проблемы, самый дешевый, средний и дорогой. Зачем эти бесполезные траты на людей, которые такие - бля, сиями для бомжей, хочу айфон.

Ответить
0
Игорь Полоцкий

У нас так же надо делать. Зачем дебилов бесплатно лечить.

Ответить
0
Ivan Nikiforenko

В России кол-во антиваксеров абсолютно понятно, Спутник не у всех вызывает доверие, ВОЗ он не сертифицирован, выбора россиянам не предоставляют, что обоснованно навевает подозрения.
А почему в Украине так всё плохо с вакцинацией? У вас есть выбор, чем ширнуться, и пфайзеры, и модерны, что вас останавливает?
Еще интересно почитать, как дела с короной в Беларуси. Знаю, что усатый корону не признал, но нужны реальные новости с народа.

P.S. чипированный спутником.

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0
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