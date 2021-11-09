В Сингапуре перестанут бесплатно лечить невакцинированных граждан, заразившихся Covid-19 Статьи редакции
Новое правило распространится на тех, кто отказался от прививки «по собственному желанию», не имея противопоказаний.
С 8 декабря власти Сингапура откажутся от покрытия расходов на лечение Covid-19 для невакцинированных граждан. Всего в стране не привились 15% населения. Об этом сообщает Минздрав Сингапура.
Согласно заявлению властей, именно отказавшиеся от вакцины «по собственному желанию» граждане «непропорционально нагружают систему здравоохранения», занимая большинство коек. Из всех новых случаев заражений им чаще остальных требуется госпитализация.
Бесплатное лечение останется доступным для тех, у кого есть противопоказания к вакцине. Также такое право имеют дети до 12 лет, которым ещё нельзя сделать прививку.
По данным Минздрава страны, за последние 28 дней в Сингапуре зарегистрировали около 91 тысячи новых случаев Covid-19. Из них 98,7% протекают легко или бессимптомно. В больницах находятся 1725 человек, из которых 301 нуждается в кислороде, 62 находятся под пристальном наблюдением в отделении интенсивной терапии и 67 тяжело больны. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения достигла 68,5%.
Это вполне справедливая реакция государства
Ты извещаешь свое население, что прививки снизят нагрузку на мед учреждения. Среди населения находятся люди, которые игнорят все это и попадают в больницу. Государство из-за огромного кол-ва больных вынужденно выплачивать доп средства за работу врачам, уборщикам и поварам + платить за лекарства + найти место для размещения. У сотрудников случаются выгорания из-за большого кол-ва смен.
И все это потому, что чувак проигнорил вакцинацию, ну клево че
общество, кек
применительно к рф, чел сам башляет со своей зарплаты отчисления в фомс
условный петя, получающий 100к в месяц, чехлит 70к в год на свое медицинское обслуживание. возможно он один раз по незнанке пришел к терапевту, который ему выписал арбидол и гриппферон + рассасывать стрепсилс со вкусом апельсина
после этого петя больше к врачам не обращался
внезапно петя заболевает ковидом с 50% поражения легких и ему говорят, а доплати-ка еще, родной
а челики в коментах еще напишут, что ему общество скинулось, чето в голос
В России кол-во антиваксеров абсолютно понятно, Спутник не у всех вызывает доверие, ВОЗ он не сертифицирован, выбора россиянам не предоставляют, что обоснованно навевает подозрения.
А почему в Украине так всё плохо с вакцинацией? У вас есть выбор, чем ширнуться, и пфайзеры, и модерны, что вас останавливает?
Еще интересно почитать, как дела с короной в Беларуси. Знаю, что усатый корону не признал, но нужны реальные новости с народа.
P.S. чипированный спутником.