В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время Статьи редакции
Начальникам также запрещено контролировать сотрудников во время работы из дома.
В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удалённой работе. Начальство может получить штраф за обращение к сотрудниками в нерабочее время. При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек. Об этом пишет Euronews.
Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию «бизнес-расходов».
По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.
В правительстве страны считают, что новые правила удалённой работы помогут Португалии извлечь выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку.
Португалия стала первой европейской страной, которая в январе 2021 года изменила правила удалённой работы в результате пандемии коронавируса. По новым правилам в трудовом законодательстве работодателям необходимо обеспечивать необходимым оборудованием своих сотрудников для работы дома.
Добрый день. Сегодня зайдите в кассу компании и получите годовую премию "- 10тыс.руб". Не забудьте свой кошелек с наличными, т.к. на карте нет данной суммы, списать не получилось.
И при входе не забудьте показать QR код, если у вас его нет, то получите штраф в размере 5тыс.рублей. За неявку в кассу в течении 3х дней, штраф - 20тыс.руб. Данные денежные средства будут включены в ежемесячную ведомость по заработной плате.
В случае увольнения в течении 6мес. после получения данного сообщения, вы обязаны выплатить неустойку в размере 5млн.рублей.
Мы рады, что вы в нашей команде. Команда чемпионов. Мы вас любим.
А у тебя не бывает, что в рабочее время надо отлучится по личным делам? Ну, там, к стоматологу, например. Просто лояльность в обе стороны работает.
Я не сломаюсь, если раз в месяц меня дёрнут в нерабочее время, если там что-то срочное. В свою очередь работодатель нормально отнесётся, если мне понадобится опоздать/уйти пораньше.
Для экстренной хуеты есть дежурная смена, у которой это входит в должностные обязанности и которой за это платят. Обычный работяга и без этого закона может не отвечать на сообщения/звонки в нерабочее время и будет прав, ничего ты ему не предъявишь. Хотя бы как минимум потому что он мог реально не видеть и не слышать даже при желании.