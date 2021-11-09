Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":868,"title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439\u00bb. \u0422\u0435\u043c\u044b: \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=868&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458804-novaya-vakansiya-redaktor-otdela-tehnologiy&placeBit=1&hash=3aefe988eedaea3f200032261c468888f7721abf81441097693333957a7a407e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время Статьи редакции

Начальникам также запрещено контролировать сотрудников во время работы из дома.

46 46 комментариев
2464 просмотров

В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удалённой работе. Начальство может получить штраф за обращение к сотрудниками в нерабочее время. При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек. Об этом пишет Euronews.

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию «бизнес-расходов».

По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.

В правительстве страны считают, что новые правила удалённой работы помогут Португалии извлечь выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку.

Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удалённая работа может стать «переломным моментом» для государства, если мы извлечём для себя выгоду и уменьшим её недостатки.

Ана Мендес Годиньо
министр труда Португалии

Португалия стала первой европейской страной, которая в январе 2021 года изменила правила удалённой работы в результате пандемии коронавируса. По новым правилам в трудовом законодательстве работодателям необходимо обеспечивать необходимым оборудованием своих сотрудников для работы дома.

#португалия #новости

46 46 комментариев
1
29
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
TJaba

Что, хотите как в Португалии?

Ответить
31
Ёршик Золотой

Да! Куда мы хотим? В Португалию! )

Ответить
1
Анар FS

Добрый день. Сегодня зайдите в кассу компании и получите годовую премию "- 10тыс.руб". Не забудьте свой кошелек с наличными, т.к. на карте нет данной суммы, списать не получилось.

И при входе не забудьте показать QR код, если у вас его нет, то получите штраф в размере 5тыс.рублей. За неявку в кассу в течении 3х дней, штраф - 20тыс.руб. Данные денежные средства будут включены в ежемесячную ведомость по заработной плате.

В случае увольнения в течении 6мес. после получения данного сообщения, вы обязаны выплатить неустойку в размере 5млн.рублей.

Мы рады, что вы в нашей команде. Команда чемпионов. Мы вас любим.

Ответить
0
Желающий Мика

я делаю проще - в 18 00 я выключаю телефон для коллег. даже в бар с ними не хожу, чтобы не было вот этих вот "ну там срочно".
срочно - оплачивай отдельно

Ответить
9
Желающий Мика

А у тебя не бывает, что в рабочее время надо отлучится по личным делам? Ну, там, к стоматологу, например. Просто лояльность в обе стороны работает.

Я не сломаюсь, если раз в месяц меня дёрнут в нерабочее время, если там что-то срочное. В свою очередь работодатель нормально отнесётся, если мне понадобится опоздать/уйти пораньше.

Ответить
7
Желающий Мика

не знаю как у других, я просто обосновываю что мне столько то нужно отлучиться и отрабатываю в другое время.
нет такой штуки как лояльность, есть обязанности

Ответить
7
Желающий Мика

Ну так работодатель не обязан тебя отпускать. Если ты там чего-то обосновал, а он тебя отпустил, значит он проявил к тебе лояльность

Ответить
4
Старая бабка

это работает только в случае, если адекватное руководство(

Ответить
4
Желающий Мика

С этим не спорю

Ответить
0
Желающий Мика

О, привет бабка!
Ты насколько старая?

Ответить
0
Antony Divnich

А есть еще Слак, Телеграм, Гугл календарь, всякие тайм трекеры итд, не считая почты прикрепленной к основному общему ящику и все это валит сообщения в ящик. Тут без отдельного телефона не обойтись.

Ответить
0
Желающий Мика

это всё внутрикорпоративные штуки, отключается рабочая сеть - и меня не волнует , в понедельник приду прочитаю

Ответить
6
Вова Кот

А что тут проще, если можно, чтобы просто не звонили и ничего не отключать?

Ответить
0
Рома Хестнес

Нихуя себе, а что делать если случилась экстренная хуета?

Ответить
–4
Алексей Егоров

Там пожарные на удаленке что ли, епт?

Ответить
17
Желающий Мика

если это не пожар и не кардиохирургия, то подождет

Ответить
6
Виталий Лановой

Фейсбук упал, компания быстро всех сотрудников разбудила. И так сделает любая другая и плевать им на закон

Ответить
–1
Желающий Мика

Наверное у таких компаний есть персонал, который заменяет друг друга в любое время суток. Простыми словами — работает по разным графикам, возможно даже из разных часовых поясов

Ответить
6
Виталий Лановой

Если глобальный сбой, то свистать всех наверх.

Ответить
0
Владислав Егоров

У тех сотрудников которые экстренно фейсбук поднимают явно договора непростые и подразумевают такие вещи

Ответить
1
Виталий Лановой

Договора сейчас такие, что прописать эту строчку всем ничего не стоит

Ответить
0
Владислав Егоров

Нахуя это надо кому? Ты че думаешь там весь персонал фесбука поднимали? Дизайнеры блять двери ломать приехали? Хуйню не неси

Ответить
4
Виталий Лановой

Я про технический отдел конечно

Ответить
0
Желающий Мика

не разбудила , а задним числом согласовала сверхурочные.

Ответить
0
Рома Хестнес

Так говоришь, как будто в других сферах нет серьезной ответственности. В любом деле есть та цепочка действий, на которой в конце ждут еды чьи-то дети, чей-то кредит ожидает последнего платежа и т.д.

Ответить
0
Желающий Мика

Ну организуют группы срочного реагирования, дежурных каких-нибудь.

Ответить
0
Рома Хестнес

Интересно, как это будет выглядеть для небольших работодателей. Вообще занятная тема, но в рамках моего мышления выглядит пока что дико.

Ответить
0
Желающий Мика

значит пришло время им задуматься.
хотя странно, вроде резервное дублирование в любой системе присутсвует

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Я и без этого закона после окончания рабочего дня отключаю рабочую симку и до утра не включаю.

Ответить
0
Виталий Лановой

А если работодатель попросит быть на связи в экстренном случае?

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Получит отказ.

Ответить
0
Rudolf Cunningham

Для экстренной хуеты есть дежурная смена, у которой это входит в должностные обязанности и которой за это платят. Обычный работяга и без этого закона может не отвечать на сообщения/звонки в нерабочее время и будет прав, ничего ты ему не предъявишь. Хотя бы как минимум потому что он мог реально не видеть и не слышать даже при желании.

Ответить
5
Павел Макров

Выставлять дежурных и оплачивать сверхурочно.

Но вообще согласен, необходимо в трудовом договоре разрешить добавлять пункт "можем звонить внерабочее время".

Думаю такое и будет предусмотрено законом

Ответить
0
Тиджей

наконец-то можно валить дедлайны

Ответить
1
Тиджей

хотя как будто нельзя было раньше

Ответить
5
Желающий Мика

запрещено контролировать сотрудников во время работы из дома.

А ловко они это

Ответить
0
Алексей Егоров

Это скорее всего про маразмы уровня "Установите себе на компьютер штуку чтобы мы видели что вы делаете на нем".

Я с таким сталкивался. Работодатель был послан.

Ответить
6
Rinat Khafizov

Вы можете об этом не узнать. И скорее всего и не узнаете. Почти любое ПО ставится на комп через групповые политики домена.

Ответить
0
Желающий Мика

Это охрененно.

Ответить
0
Желающий Мика

Там люди итак ленивые, щас вообще экономика попрёт

Ответить
5
Алексей Егоров

Нам бы так тоже не помешало.

Хотя у нас мертвы профсоюзы и всем будет похер, к сожалению.

Ответить
1
Илья Ильин

Проклятые леваки

Ответить
0
Андрей Рядькин

Значит пропишут должностные инструкции так, что охуеют в рабочий Часы

Ответить
0
Виталий Лановой

Знаю кучу примеров, когда есть устные договорённости с работодателем о сверхурочной работе, авралах. Законодательство это конечно хорошо, но в действительности правила у всех свои.

Ответить
0
Rudolf Cunningham

в действительности правила у всех свои

Именно поэтому и хорошо что появляются такие законы.

Ответить
0
Желающий Мика

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет.

Тоже так хочу

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null