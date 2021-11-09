Начальникам также запрещено контролировать сотрудников во время работы из дома.

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В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удалённой работе. Начальство может получить штраф за обращение к сотрудниками в нерабочее время. При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек. Об этом пишет Euronews.

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию «бизнес-расходов».

По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.

В правительстве страны считают, что новые правила удалённой работы помогут Португалии извлечь выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку.

Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удалённая работа может стать «переломным моментом» для государства, если мы извлечём для себя выгоду и уменьшим её недостатки.

Ана Мендес Годиньо

министр труда Португалии

