Компания заявила, что отклонила все запросы от российских властей, связанные с получением контента на устройстве.

Apple опубликовала отчёт, в котором собраны все запросы государств с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — почти шесть тысяч запросов, которые касались 37 тысяч аккаунтов. Индия просила удалить 102 приложения, Apple удалила все.