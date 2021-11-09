Apple: за вторую половину 2020 года Россия потребовала удалить 17 приложений и запросила данные 72 аккаунтов Статьи редакции
Компания заявила, что отклонила все запросы от российских властей, связанные с получением контента на устройстве.
Apple опубликовала отчёт, в котором собраны все запросы государств с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
- Россия направила 1123 обращения по 3556 гаджетам с просьбой предоставить IMEI или серийный номер, Apple удовлетворила 85% из них. Эти данные касаются в основном потерянных или украденных устройств;
- Россия направила 48 запросов, связанных с мошенническими действиями при покупке техники Apple. Компания ответила на 17 запросов;
- Россия направила 22 запроса, связанных с данными учётных записей iCloud, Apple ID и iTunes, они касались 72 аккаунтов. Apple отклонила частично или полностью 11 запросов. В ответ на девять запросов компания предоставила общую информацию без учёта содержимого.
- Россия попросила Apple сохранить данные двух учётных записей, собранные на момент запроса. Компания удовлетворила просьбы;
- Россия потребовала удалить одно приложение из App Store из-за нарушения законодательств. Компания удовлетворила запрос;
- Россия потребовала удалить 16 приложений, нарушающих правила App Store. Компания удовлетворила все запросы.
Больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — почти шесть тысяч запросов, которые касались 37 тысяч аккаунтов. Индия просила удалить 102 приложения, Apple удалила все.
Россия направила 22 запроса, связанных с данными учётных записей iCloud, Apple ID и iTunes, они касались 72 аккаунтов. Apple частично или полностью удовлетворила 11 запросов. В ответ на девять запросов компания предоставила общую информацию без учёта содержимого.
То есть в 2 случаях они еще и вероятно данные с диска слили? Найс, ждем когда они вернуться с мониторингом содержимого устройств и будут сливать данные и оттуда. Безопасность, блять.
По решению суда, обязаны предоставлять доступ к информации в облаке. При чём тут эпл? Это будут делать все и всегда, и облако это не про безопасность. Безопасно отключить устройство от айклауда, к твоим личным данным на устройстве доступа нет. К слову говоря андроид то вообще ломается без проблем, даже обращаться в компанию не нужно
@Артём Мазанов было бы неплохо список хотя бы приложений добавить, которые были удалены по запросу, про причину удаления тоже неплохо узнать.