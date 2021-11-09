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Артём Мазанов

Apple: за вторую половину 2020 года Россия потребовала удалить 17 приложений и запросила данные 72 аккаунтов Статьи редакции

Компания заявила, что отклонила все запросы от российских властей, связанные с получением контента на устройстве.

Apple опубликовала отчёт, в котором собраны все запросы государств с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

  • Россия направила 1123 обращения по 3556 гаджетам с просьбой предоставить IMEI или серийный номер, Apple удовлетворила 85% из них. Эти данные касаются в основном потерянных или украденных устройств;
  • Россия направила 48 запросов, связанных с мошенническими действиями при покупке техники Apple. Компания ответила на 17 запросов;
  • Россия направила 22 запроса, связанных с данными учётных записей iCloud, Apple ID и iTunes, они касались 72 аккаунтов. Apple отклонила частично или полностью 11 запросов. В ответ на девять запросов компания предоставила общую информацию без учёта содержимого.
  • Россия попросила Apple сохранить данные двух учётных записей, собранные на момент запроса. Компания удовлетворила просьбы;
  • Россия потребовала удалить одно приложение из App Store из-за нарушения законодательств. Компания удовлетворила запрос;
  • Россия потребовала удалить 16 приложений, нарушающих правила App Store. Компания удовлетворила все запросы.

Больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — почти шесть тысяч запросов, которые касались 37 тысяч аккаунтов. Индия просила удалить 102 приложения, Apple удалила все.

#новости #apple

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Люц Шнайдер

«Россия потребовала удалить 16 приложений, нарушающих правила App Store. Компания удовлетворила все запросы»

Интересно, почему приложения, несоответствующие правилам стора, были в нём опубликованы и почему для их удаления нужен был запрос из России.

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13
Желающий Мика

Очевидно, что в правилах прописаны какие-то резиновые региональные ограничения, по которым Россия и может доказать что они якобы что-то нарушают

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7
*

Получается, Россия, как это парадоксально, одна из тех стран, которая против клонов App Store — просто потому, что потеряет право вето в таком случае, и не сможет неугодные «отменять» приложения.

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0
Желающий Мика

ТЖ: за вторую половину 2020 года тжшники потребовали удалить 72 аккаунта
Комитет заявил, что отклонил все запросы от юзеров, связанные с получением кнопки удаления аккаунта.

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6
Стас Фарбер

"Россия потребовала удалить одно приложение из App Store из-за нарушения законодательств. Компания удовлетворила запрос;"
Приложение этого персонажа

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4
Желающий Мика

Россия направила 22 запроса, связанных с данными учётных записей iCloud, Apple ID и iTunes, они касались 72 аккаунтов. Apple частично или полностью удовлетворила 11 запросов. В ответ на девять запросов компания предоставила общую информацию без учёта содержимого.

То есть в 2 случаях они еще и вероятно данные с диска слили? Найс, ждем когда они вернуться с мониторингом содержимого устройств и будут сливать данные и оттуда. Безопасность, блять.

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2
Егор Владимирович

По решению суда, обязаны предоставлять доступ к информации в облаке. При чём тут эпл? Это будут делать все и всегда, и облако это не про безопасность. Безопасно отключить устройство от айклауда, к твоим личным данным на устройстве доступа нет. К слову говоря андроид то вообще ломается без проблем, даже обращаться в компанию не нужно

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0
Желающий Мика

К слову говоря андроид то вообще ломается без проблем, даже обращаться в компанию не нужно

Есть пруфы или просто для красного словца сказал? Индустрия взлома айфонов огромна, а куча бичовских телефонов с разным железом никому не нужны.

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0
АТВ

А хомяки пусть и дальше верят, что айклауд зашифрован

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0
Желающий Мика

Компания заявила, что отклонила все запросы от российских властей, связанные с получением контента на устройстве.

Заявила что отклонила, но на самом деле передала данные.

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–1
Русский

Ну всё , ты огребаешб

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3
Желающий Мика

спасибо

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1
Антигравитационный торт

Компания удовлетворила просьбы;

Компания удовлетворила запрос;

Компания удовлетворила все запросы.

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1
Желающий Мика

а?

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0
Антигравитационный торт

pple?

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0
Желающий Мика

так что ты процитировал?

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0
Антигравитационный торт

что сделают, все что нужно

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0
Желающий Мика

так я это и написал

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0
Антигравитационный торт

ты тоже админ в подсайте Беларусь?

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0
Желающий Мика

нет, почему спрашиваешь?

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0
Ху Эмай

Всего 72 аккаунтов? Маловато как-то.

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0
Александр Плёнкин

@Артём Мазанов было бы неплохо список хотя бы приложений добавить, которые были удалены по запросу, про причину удаления тоже неплохо узнать.

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0
Артём Мазанов

Это не раскрывается

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0
Александр Плёнкин

Уже интересно, втихую выводят неудобную информацию без прозрачности.

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0
Егор Владимирович

Они не обязаны ей делиться вообще, лол

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0
Желающий Мика

Россия потребовала удалить одно приложение из App Store из-за нарушения законодательств. Компания удовлетворила запрос;

Ну тут явно про приложение Навального речь идёт.

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0
АТВ

Кстати, а Эппл же перенесли серваки?

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0
Антон Лисин

Эппл прогнулась

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0
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