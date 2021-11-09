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Новости
Sasha Shambilova

В Сингапуре перестанут бесплатно лечить невакцинированных граждан, заразившихся Covid-19 Статьи редакции

Новое правило распространится на тех, кто отказался от прививки «по собственному желанию», не имея противопоказаний.

С 8 декабря власти Сингапура откажутся от покрытия расходов на лечение Covid-19 для невакцинированных граждан. Всего в стране не привились 15% населения. Об этом сообщает Минздрав Сингапура.

Согласно заявлению властей, именно отказавшиеся от вакцины «по собственному желанию» граждане «непропорционально нагружают систему здравоохранения», занимая большинство коек. Из всех новых случаев заражений им чаще остальных требуется госпитализация.

Бесплатное лечение останется доступным для тех, у кого есть противопоказания к вакцине. Также такое право имеют дети до 12 лет, которым ещё нельзя сделать прививку.

Мы должны отправить этот важный сигнал, чтобы призвать всех сделать прививку, если вы имеете на это право.

Онг Е Кунг
министр здравоохранения Сингапура

По данным Минздрава страны, за последние 28 дней в Сингапуре зарегистрировали около 91 тысячи новых случаев Covid-19. Из них 98,7% протекают легко или бессимптомно. В больницах находятся 1725 человек, из которых 301 нуждается в кислороде, 62 находятся под пристальном наблюдением в отделении интенсивной терапии и 67 тяжело больны. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения достигла 68,5%.

#новости #сингапур #вакцинация #covid19

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gusigaga

Ну наверное тогда и от налогов их нужно освободить, нет?

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4
Желающий Мика

Справедливо

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0
Мразь

А это уже другое

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0
Желающий Мика

почти час назад написал про это https://tjournal.ru/news/471515

Власти Сингапура с 8 декабря больше не будут…
Невакцинированнные занимают большинство коек в коронавирусных госпиталях и вносят…
tjournal.ru
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1
Желающий Мика

поебать

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0
Желающий Мика

ну дак иди отсюда тогда

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0
Желающий Мика

Ты уже может в редакцию устроишься?

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0
Желающий Мика

пусть идет в дтф к елистратову

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0
Тиджей

климов хаха

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1
Антигравитационный торт

вот что делают когда нет коррупции

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0
Мразь

Хуету?

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1
Алексей Егоров

Как-то это... Не совсем правильно.

То, что люди идиоты непривитые — факт, но...

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0
Вадим Загребнев

И они подвергают опасности других людей..

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0
gusigaga

Ну это уголовка, а не счет в банк

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0
Алексей Егоров

То, что их перестанут лечить бесплатно — как-то сделает так, что перестанут подвергать опасности?

Условно, положим, некий идиот с кашей в мозгах заболел. А он бич. И все, на несколько лет в долгах и минус несколько лет адекватной жизни.

Кмк уж если жестить, то просто ввести обязаловку на вакцинацию с уголовкой за заражение другого человека.

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0
Ильназ Акпамбеков

нам бы такое

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Желающий Мика

осуждаю!!!

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Желающий Мика

Сообщение удалено ред.

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