Новое правило распространится на тех, кто отказался от прививки «по собственному желанию», не имея противопоказаний.

С 8 декабря власти Сингапура откажутся от покрытия расходов на лечение Covid-19 для невакцинированных граждан. Всего в стране не привились 15% населения. Об этом сообщает Минздрав Сингапура.

Согласно заявлению властей, именно отказавшиеся от вакцины «по собственному желанию» граждане «непропорционально нагружают систему здравоохранения», занимая большинство коек. Из всех новых случаев заражений им чаще остальных требуется госпитализация.

Бесплатное лечение останется доступным для тех, у кого есть противопоказания к вакцине. Также такое право имеют дети до 12 лет, которым ещё нельзя сделать прививку.

Мы должны отправить этот важный сигнал, чтобы призвать всех сделать прививку, если вы имеете на это право. Онг Е Кунг министр здравоохранения Сингапура

По данным Минздрава страны, за последние 28 дней в Сингапуре зарегистрировали около 91 тысячи новых случаев Covid-19. Из них 98,7% протекают легко или бессимптомно. В больницах находятся 1725 человек, из которых 301 нуждается в кислороде, 62 находятся под пристальном наблюдением в отделении интенсивной терапии и 67 тяжело больны. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения достигла 68,5%.