Суд во Франции постановил выплатить компенсацию паре из-за «турбинного синдрома». Учёные считают, что его не существует Статьи редакции
Пара заявила о проблемах со здоровьем, якобы вызванных ветряными турбинами около дома.
Суд Тулузы обязал три энергетические компании выплатить 110 тысяч евро Кристель и Люку Фокерт, признав существование «турбинного синдрома». Пара утверждает, что на протяжение двух лет из-за ветряных турбин испытывала проблемы со здоровьем, в том числе головные боли, бессонницу, депрессию, шум в ушах и тошноту. Об этом сообщает издание Franceinfo.
Ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от их дома в Фонтриё. Впервые недомогание семья Фокерт почувствовала только спустя пять лет. Они связывают это с вырубкой леса между городом и ветряными турбинами.
По словам Кристель и Люка, звук от турбин можно сравнить «с постоянно работающей стиральной машиной». Кроме этого они страдали от «белых мигающих огней», которые загорались каждые две секунды. После переезда в 2015 году все проблемы со здоровьем пропали.
Врачи не смогли найти отклонения в организмах Кристель и Люки Фокерт, однако судебный эксперт заявил, что «турбинный синдром» выявили в научных исследованиях. Адвокат пары Элисс Террасс сообщила, что это первое подобное решение суда, а экоактивист Эммануэль Форишон назвал его «важным и смелым».
Хотя суд и признал «турбинный синдром», научные исследования подтверждают, что его не существует. Большинство из авторов рецензируемых статей в Европе, Канаде и США сходятся на том, что люди начинают якобы ощущать проблемы из-за пропаганды вреда ветряных турбин. Негативное ожидание заставляет их чувствовать себя больными.
У меня вот достаточно регулярно какая-то хуета под окнами звучит и мигает, называется ебанаты на тачках с говномузыкой на максимальной громкости. Так вот, это действительно крайне неприятно, но мне как-то пока ещё не похуело.
А теперь давайте посчитаем. Во-первых, мне до них сто метров, а не семьсот. Во-вторых, у них басы ебашат так, что рядом реально похуеет. Какой там гул должны издавать эти турбины на расстоянии в семьсот метров, чтобы их реально было слышно, это очень интересно.
Пара заявила о проблемах со здоровьем, якобы вызванных ветряными мельницами
Ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от их дома
Мельница - это механизм (или предприятие), задачей которого является измельчение крупных объектов в более мелкие фракции (в первую очередь это про зерно, хотя бывают и мельницы для щебня или, например, соли). И работают современные мельницы уже давным-давно не на энергии ветра.
Ветряная электростанция - это не мельница.
Ещё один. Ну тогда нет ничего страшного и в том, чтобы называть тебя мудаком. Всё равно по контексту понятно, о ком речь. Или "это другое"?
Ясен хер, что можно заменить вообще половину существительных конструкциями типа "эта круглая херня" и "та белая фигня". В 95% случаев по контексту действительно будет понятно, о чём идёт речь. Но стоит ли только поэтому так делать, превращая свою речь в безграмотное плямкание? Это из разряда "зочем песать грамотна и так фсе панемают". ред.
Передергивание. Чувак, что читает новость, в любом случае поймет, что новость о генераторе, а не о мельнице. Это не сделает речь безграмотной. Возможно, в контексте именно данного поста стоит писать слово генератор, ибо это все-таки пост на новостном сайте, а сообщение рандома, но, в целом, мельница - норм аналог генератора.
Ну типа, если читатель новости про хлопки вообще не понимает контекст, то его восприятие данной новости может поменять в зависимости от того, как я написал. А если человек не понимает контекст в новости про электростанцию, то не изменится примерно ничего (ну не поймет он рандомную новость про электроэнергию, и что с того?).
Нам недавно читали лекцию по строительной экологии, как раз про ветрянные электростанции рассказывали, говорили про их вибрационную активность и продуцирование звуковых волн на высоких частотах, что тоже является загрезнением окружающей среды и влияет на здоровье (самоощущение) людей. Как говорится, за что купил - за то и продаю.
Большинство из авторов рецензируемых статей в Европе, Канаде и США сходятся на том, что люди начинают якобы ощущать проблемы из-за пропаганды вреда ветряных турбин. Негативное ожидание заставляет их чувствовать себя больными.
б..., это интересно что за ученые отрицают вредность шумового загрязнения и вредность инфразвука? Сколько они получили грантов от производителя ветряков?
Вроде в городах шумовое загрязнение один из вреднейших факторов считается. Что за городом он перестает работать вдруг? С хрена ли?
И с каких пор вдруг инфразвук перестал быть супер опасен для здоровья? Физику отменили?