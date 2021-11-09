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Новости
Sasha Shambilova

Суд во Франции постановил выплатить компенсацию паре из-за «турбинного синдрома». Учёные считают, что его не существует Статьи редакции

Пара заявила о проблемах со здоровьем, якобы вызванных ветряными турбинами около дома.

61 61 комментарий
2146 просмотров
Фото AFP

Суд Тулузы обязал три энергетические компании выплатить 110 тысяч евро Кристель и Люку Фокерт, признав существование «турбинного синдрома». Пара утверждает, что на протяжение двух лет из-за ветряных турбин испытывала проблемы со здоровьем, в том числе головные боли, бессонницу, депрессию, шум в ушах и тошноту. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от их дома в Фонтриё. Впервые недомогание семья Фокерт почувствовала только спустя пять лет. Они связывают это с вырубкой леса между городом и ветряными турбинами.

По словам Кристель и Люка, звук от турбин можно сравнить «с постоянно работающей стиральной машиной». Кроме этого они страдали от «белых мигающих огней», которые загорались каждые две секунды. После переезда в 2015 году все проблемы со здоровьем пропали.

Врачи не смогли найти отклонения в организмах Кристель и Люки Фокерт, однако судебный эксперт заявил, что «турбинный синдром» выявили в научных исследованиях. Адвокат пары Элисс Террасс сообщила, что это первое подобное решение суда, а экоактивист Эммануэль Форишон назвал его «важным и смелым».

Мы смотрим на экологические проблемы, воздействие на биоразнообразие и ландшафт, но мало обращаем внимание на влияние на здоровье человека. Этот случай может создать судебную практику и, прежде всего, заставить компании развивать правила.

Эммануэль Форишон
член экоколлектива Toutes Nos Énergies — Occitanie Environnement

Хотя суд и признал «турбинный синдром», научные исследования подтверждают, что его не существует. Большинство из авторов рецензируемых статей в Европе, Канаде и США сходятся на том, что люди начинают якобы ощущать проблемы из-за пропаганды вреда ветряных турбин. Негативное ожидание заставляет их чувствовать себя больными.

#новости #франция #экология

61 61 комментарий
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Желающий Мика

бля если они и правда шумят как стиралки, то суд все правильно постановил.

я за час устаю от шума шин по асфальту, а тут пять лет блять

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25
Желающий Мика

Просто учёных надо поселить на полгодика в зоне слышимости турбин, и они быстренько накатают исследования том, что турбины ведут к мигренял, глухоте, слепоте и раку жопы. Учёные как всегда такие учёные

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6
Денис Пронин

О, Вы уже знаете тему исследования. Это замечательно, потому что мы выбрали Вас для переселения к ветрякам на 3 года. Собирайте вещи, вечером за вами зайдём и поедем в аэропорт, по пути расскажем все подробности

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1
Stanley H. Tweedle

С другой стороны пердуны могут и преувеличивать

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0
Желающий Мика

С совсем другой стороны, можно приехать к ним и средствами замерять уровень шумов и его АЧХ

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2
Stanley H. Tweedle

С противоположной стороны, вот приехали бы да и измерили ёпт

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0
Желающий Мика

У суда нет оснований не доверять Кристель и Люки Фокерт

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0
Stanley H. Tweedle

Типичный французский суд

Ответить
0
Желающий Мика

Довел страну Макрон

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1
Stanley H. Tweedle

Так слово за слово была объявлена шестая республика

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1
Жак Фреско

Правда, и есть исследования, что шум вредит здоровью

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0
Алексей Егоров

У меня синдром такой от Путина, можно мне компенсировать тоже.

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10
Желающий Мика

Извинись, а потом терпи

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5
Алексей Егоров

А леща не дадут?

Ответить
0
Желающий Мика

Только швабру

Ответить
1
Алексей Егоров

А, тогда терпимо.

Ответить
0
Petr

Компенсируют Медведевым после окончания всех сроков

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1
Алексей Егоров

Мне кажется тут где-то кроется наебалово...

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1
Petr

Оно спрятано в домике для уточки

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0
Желающий Мика

попався

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0
Тиджей

ну ёп если бы у меня какая-то хуета под окнами постоянно звучала и мигала, мне бы похуело вне зависимости от того, называют это учёные как-то или нет

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8
Тиджей

в общем учёные пидорасы я так считаю

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4
Желающий Мика

они кстати такого же мнения о тебе только еще и могут научно доказать

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7
Тиджей

тратить время на долбоёба который тратит время на тж это верх долбоебизма

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0
Желающий Мика

так а где еще подопытных то брать

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2
Сергей Дворниченко

В пунктах вак*****ции
бля не удержался сорян)

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2
Тиджей

успешных с всру, тупых с д*ф

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0
Желающий Мика

а долбоебов?

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0
Тиджей

отсюда https://tjournal.ru/s/libertarianstvo/details/subscribers

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2
Желающий Мика

заверните вот этого пожалуйста

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2
Тиджей

заебали спешить отвечать, у меня не та ссылка вставилась, все шутки портите нахуй

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1
Желающий Мика

утютю

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0
Тиджей

что только подтверждает что я прав

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0
Тиджей

без негатива

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0
Anton

А церковь?

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0
Тиджей

церковь женского рода, значит пидораска

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0
Сергей Лещина

У меня вот достаточно регулярно какая-то хуета под окнами звучит и мигает, называется ебанаты на тачках с говномузыкой на максимальной громкости. Так вот, это действительно крайне неприятно, но мне как-то пока ещё не похуело.

А теперь давайте посчитаем. Во-первых, мне до них сто метров, а не семьсот. Во-вторых, у них басы ебашат так, что рядом реально похуеет. Какой там гул должны издавать эти турбины на расстоянии в семьсот метров, чтобы их реально было слышно, это очень интересно.

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0
Madegghead

очень нормальный такой гул. Ты видел размеры ветряка?

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2
Alexander Personazhe

Пара заявила о проблемах со здоровьем, якобы вызванных ветряными мельницами

Ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от их дома

Мельница - это механизм (или предприятие), задачей которого является измельчение крупных объектов в более мелкие фракции (в первую очередь это про зерно, хотя бывают и мельницы для щебня или, например, соли). И работают современные мельницы уже давным-давно не на энергии ветра.
Ветряная электростанция - это не мельница.

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5
Желающий Мика
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3
Сергей Дворниченко

Какой же ты ДУШНЫЙ)))

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1
Alexander Personazhe

Как же твоё мнение ВАЖНО. Как же я забыл тебя-то спросить.

Ответить
0
rustyrazor

Блин, ну конкретно в этом случае ты и правда душный)
Ясен хуй, что ветряки уже давно "мельницами" не называют, но при этом нет ничего страшного в том, чтобы назвать их хоть мельницами, хоть вентиляторами. Все-равно по контексту понятно, о чем речь.

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0
Alexander Personazhe

Ещё один. Ну тогда нет ничего страшного и в том, чтобы называть тебя мудаком. Всё равно по контексту понятно, о ком речь. Или "это другое"?

Ясен хер, что можно заменить вообще половину существительных конструкциями типа "эта круглая херня" и "та белая фигня". В 95% случаев по контексту действительно будет понятно, о чём идёт речь. Но стоит ли только поэтому так делать, превращая свою речь в безграмотное плямкание? Это из разряда "зочем песать грамотна и так фсе панемают". ред.

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2
rustyrazor

Передергивание. Чувак, что читает новость, в любом случае поймет, что новость о генераторе, а не о мельнице. Это не сделает речь безграмотной. Возможно, в контексте именно данного поста стоит писать слово генератор, ибо это все-таки пост на новостном сайте, а сообщение рандома, но, в целом, мельница - норм аналог генератора.

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–1
Alexander Personazhe
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3
rustyrazor

Блин, ну не надо опускаться до абсурда, ты ведь понял, о чем я говорил.

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0
Денис Пронин

Ничего страшного в том, чтобы взрывы называть хлопками - по контексту и так понятно

Ответить
0
rustyrazor

Называя ветряной генератор вентилятором либо мельницей я не преследую цели ввести читателя в заблуждение, в отличии от того, когда называю взрыв хлопком.

Ответить
0
Денис Пронин

А какая разница? Ведь по контексту и так понятно о чем речь

Ответить
1
rustyrazor

Ну типа, если читатель новости про хлопки вообще не понимает контекст, то его восприятие данной новости может поменять в зависимости от того, как я написал. А если человек не понимает контекст в новости про электростанцию, то не изменится примерно ничего (ну не поймет он рандомную новость про электроэнергию, и что с того?).

Ответить
0
Егор Лебедев

Боже блять... Что они несут

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0
Денис Пронин

Не очень понятно, почему одна новость важней другой.

Но... Я пока сдаюсь в этом споре)

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0
Тиджей

мальчики хватит ссориться

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1
Sasha Shambilova

да, спасибо, это турбины, поправлю

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2
Желающий Мика

Нам недавно читали лекцию по строительной экологии, как раз про ветрянные электростанции рассказывали, говорили про их вибрационную активность и продуцирование звуковых волн на высоких частотах, что тоже является загрезнением окружающей среды и влияет на здоровье (самоощущение) людей. Как говорится, за что купил - за то и продаю.

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2
norm

Я однажды начал слышать сильный писк, когда дома лежал. Думал, что старость ебанула и это писк в ушах усилился.

Потом убирался и заметил, что писк исходит из сетевого фильтра, в который роутер включён. Отключаешь роутер - писка нет. От остальных приборов писка нет. Хуйня какая-то.

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0
Желающий Мика

семья Фокерт

Знакомство с Фокертами

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0
АТВ

Пара птиц ?

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0
Luchano Spaguetti

У меня тэцный синдром из-за ТЭЦ в паре от дома, который видел из окна, который постоянно коптит и шумит. Куда обратиться?

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0
Madegghead

Большинство из авторов рецензируемых статей в Европе, Канаде и США сходятся на том, что люди начинают якобы ощущать проблемы из-за пропаганды вреда ветряных турбин. Негативное ожидание заставляет их чувствовать себя больными.

б..., это интересно что за ученые отрицают вредность шумового загрязнения и вредность инфразвука? Сколько они получили грантов от производителя ветряков?
Вроде в городах шумовое загрязнение один из вреднейших факторов считается. Что за городом он перестает работать вдруг? С хрена ли?
И с каких пор вдруг инфразвук перестал быть супер опасен для здоровья? Физику отменили?

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0
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