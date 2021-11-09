Пара заявила о проблемах со здоровьем, якобы вызванных ветряными турбинами около дома.

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Суд Тулузы обязал три энергетические компании выплатить 110 тысяч евро Кристель и Люку Фокерт, признав существование «турбинного синдрома». Пара утверждает, что на протяжение двух лет из-за ветряных турбин испытывала проблемы со здоровьем, в том числе головные боли, бессонницу, депрессию, шум в ушах и тошноту. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от их дома в Фонтриё. Впервые недомогание семья Фокерт почувствовала только спустя пять лет. Они связывают это с вырубкой леса между городом и ветряными турбинами.

По словам Кристель и Люка, звук от турбин можно сравнить «с постоянно работающей стиральной машиной». Кроме этого они страдали от «белых мигающих огней», которые загорались каждые две секунды. После переезда в 2015 году все проблемы со здоровьем пропали.

Врачи не смогли найти отклонения в организмах Кристель и Люки Фокерт, однако судебный эксперт заявил, что «турбинный синдром» выявили в научных исследованиях. Адвокат пары Элисс Террасс сообщила, что это первое подобное решение суда, а экоактивист Эммануэль Форишон назвал его «важным и смелым».

Мы смотрим на экологические проблемы, воздействие на биоразнообразие и ландшафт, но мало обращаем внимание на влияние на здоровье человека. Этот случай может создать судебную практику и, прежде всего, заставить компании развивать правила. Эммануэль Форишон член экоколлектива Toutes Nos Énergies — Occitanie Environnement