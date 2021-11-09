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Яна Ломакина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов Статьи редакции

Проходить процедуру нужно лишь при постановке на учёт и только в случае, если машина старше четырёх лет. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.

Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта.

Документ предполагает отмену обязательного технического осмотра владельцев мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

Техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет (включая год изготовления) если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Также проходить процедуру нужно всем автобусам, грузовикам и такси.

По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре года.

#новости #право

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110 комментариев
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Желающий Мика

вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

тупее уже не придумать.
господь я в тебя не верю, но давай

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16
Михаил Желтухин

а чем не тупо сейчас? его же фактически никто и не проходит почти

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6
Желающий Мика

ну вот собственно и доказательство моих слов подъехало

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2
6 комментариев
Желающий Мика

Ещё три иконки на панельке стату улучшают очень сильно

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6
Руденко Сергей

Если ты о стате на TJ, то я согласен

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0
Иван Прохоров

Какой процент водителей попадает в дтп из-за технических неисправностей автомобиля? 0,1%? Не думаю, что люди заслужтвают коллективной ответственности

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3
Желающий Мика

да кто эти проценты то мерял

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0
Хенрик Квинто

А считать ли "неисправностью" разные самовольные внесения изменений в конструкцию: те же слепящие всех ксеноновые фары. Мудачья, которое едет с этими прожекторами по трассам, сейчас развелось просто немеряно.

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0
1 комментарий
Photuum

в США нет техосмотра, живут как-то

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2
Желающий Мика

ключевое слово "как то"

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–1
2 комментария
Хенрик Квинто

В США можно лишится прав за езду без поворотников между рядами, а за попытку дать на лапу копу можно сесть. А за езду пьяным или без прав сядешь почти гарантировано.

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0
Данислав Жуков

В каждом автосервисе предлагают "пройти" техосмотр. Просто бесполезная фигня, которую давно надо было отменить.

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10
Последствия Диморфизма

будет как раньше, на специальных станциях теперь. и ничего не отменили. просто сдвинули до 4х лет

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0
Желающий Мика

или делать

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–2
Последствия Диморфизма

поменяйте заголовок. никто техосмотр не отменял. просто тачки до 4х лет могут его не проходить если не меняется владелец. все

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4
Михаил Желтухин

перечитай текст

Техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет в четырёх случаях: если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты.

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2
Последствия Диморфизма

где я утверждаю обратное? новые тачки итак до трех лет не нужно было гонять на техосмотр.

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2
11 комментариев
AnDyLawless

Бесполезно с ним говорить - у него какие то "последствия чего то там". Короче, тяжёлый случай.

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0
Ёршик Золотой

Тогда проще совсем статью удалить )

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0
Последствия Диморфизма

да

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3
Имя И Фамилия

Универсальный коммент

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0
Желающий Мика

Не до 4х лет, а после.

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0
Артём Мазанов

Сейчас скорректируем

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0
Последствия Диморфизма

был не прав. неправильно прочитал пояснительную записку. пропустил слово

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0
Желающий Мика

Один хуй его все покупали

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2
THEKRONOS31 .

Да вот нихрена подобного.
Очень долго делали систему техосмотров с введением аккредитаций и реального внедрения оборудования. И точки в городе, где я прохожу ТО, реально смотрят и проверяют авто. Да это не полный анализ автомобиля, но хотя бы осмотр на яме, проверку тормозной системы, колес, работу фар, дворников, поворотников, подсветок, наличие аптечек, огнетушителей, номеров смотрят, что уже исключает прохождение ТО всякими разваленными ведрами.
Соответственно, достаточно хорошим нововведением, мотивирующим делать диагностическую карту, было предоставление права страховой компании взыскать ущерб по страховке в порядке регресса, если ДТП вызвано неисправностью авто и при условии просрочки карты.
Раньше делали 1 карту на 2 года ОСАГО, обращаясь в страховую за несколько дней до истечения срока действия техосмотра, что было максимально тупо.
Интересно, что сейчас будут делать точки техосмотра, видимо придется переориентировать бизнес на предпродажную подготовку авто.

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1
Tony

Ага и тогда страховые будут массово отказывать в выплатах всем старше 4 лет ссылаясь на изношенность авто

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0
1 комментарий
Администратор Аккаунта

Ничего не поменялось для тех, у кого авто старше 4 лет - как у меня. Но подается это так, будто произошла революция. Более того, ситуация ужесточилась - раньше я платил 500 руб. страховому агенту за липовую справку о прохождении, а в этом году пришлось реально ехать под камеры и стоять 25 минут (ну и отдать больше денег, естественно). При том, что за 10 лет стажа не было ни одного страхового случая.

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1
Артём Мазанов

Если у вас старше авто 4 лет, проходить ТО надо будет теперь только при продаже

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2
Последствия Диморфизма

просто кто-то заработал деняг. каждый законопроект стоит бабла и его платят тем, кто его разрабатывает. сделали ровным счетом нихуя, зато бабла подняли.

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0
Администратор Аккаунта

ну не только, наверное. Какое-то перераспределение денег в сфере ТО тоже произошло. Я, например, даже сменил страховщика, т.к. прошлый меня держал только тем, что липовые справки предоставлял.

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0
Администратор Аккаунта

@Яна Ломакина вы, видимо, не автомобилист и знаете о ТО только в теории?

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0
legyvy

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов

Автомобилист, не провёвший техосмотр своего корыта угрожает не только своей жизни, но и жизням окружающих.

Он потом покалечится, а его лечить за государственные деньги. Предлагаю отказывать в мед.помощи автомобилистам без техосмотра.

Автомобиль без техосмнотра может иметь дефекты, например, покрышек, да и просто есть вероятность, что от него что-то отвалится на ходу, потому считаю, что нужно не пускать таких на центральные трассы - они будут портить дорожное покрытие и угрожать другим участникам дорожного движения.

Если человек хочет выехать за город, считаю, нужно требовать, чтобы он прошёл техосмотр за свой счёт и предоставил QR-код или пусть сидит дома и не выпендривается. QR-код должен действовать три дня, потому что через этот промежуток времени состояние автомобиля может измениться.

Если в пешеходов влетел автомобиль, прошедший техосмотр, нужно освободить водителя от ответственности - он и так уже сделал всё, что мог, а остальное - просто статистическая погрешность: вам же никто не обещал, что автомобили не будут убивать людей.

Ответить
0
Администратор Аккаунта

Я вас умоляю.
Я приехал на ТО в этом году со сколом на лобовом стекле со стороны водителя. Мне сказали, что это запрещено, но за 400 рублей они решат вопрос.
Вопрос решили.
Сказали в случае чего говорить, что разбил после ТО.
И это под камеры, с соблюдением всех строгих требований.
То же самое и с покрышками.

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1
Желающий Мика

огромное число людей ради экономии времени и денег тупо покупали деигностические карты с доставкой на дом в течение несокльких часов.
Зачем куда-то ехать в бюрократический ад, стоять в очереди, насиловать мозг и тратить нервы, когда за сопоставимые деньги можно НИЧЕГО не делать и все сделают за тебя? даже домой доставят

Ответить
1
Tony

Куда ехать? Какой бюрократический ад? Меняешь масло в сервисе и параллельно можно попросить диагностическую карту сделать, доплатив 500 рублей

Ответить
0
2 комментария
Магомед Шереметьев

Святая толстота

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1
Желающий Мика

Кто тут водит? Хуйня это или нет?

Ответить
0
Желающий Мика

конечно хуйня. лоббисткая хуета от страховых , типа вот только КАСКО owners live matters
они привыкли блять видеть жизнь с пассажирского кресла майбаха

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2
Желающий Мика

А в чём эта хуета состоит? Я об автомобилях ничего не знаю, поэтому и эта тема мне не ведома.

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0
5 комментариев
Последствия Диморфизма

ничего не поменялось

Ответить
1
Желающий Мика

Мне нравится твоя новая аватарка

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0
2 комментария
Желающий Мика

как покупали левые осаги , так и продолжат

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Отличная новость. Человек, который водит автомобиль, всегда сам его починит, т.к. иначе водить не комфортно.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Одобряю

Ответить
0
Желающий Мика

Почему? Я тут пытаюсь разобраться.

Ответить
1
Сталин спас Россию

А нахуя нужен этот театр безопасности

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2
11 комментариев
Ёршик Золотой

"Техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет... ставят на учет... " - нихуя не понял, кого отменили то? На новый авто и без того он не нужен был. Объясните мне, плиз.

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0
Сальвадор Лемонес

Ежегодно теперь не надо проходить.

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0
Последствия Диморфизма

надо если тачка старше 4х лет

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0
14 комментариев
Последствия Диморфизма

тоже самое, только было три года, теперь четыре. после четырех лет, все тоже самое. если тачко младше 4х лет, то при рег действиях

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0
Radmir Neftski

Итак в большинстве случаев техосмотр проходится формально, да и если все исправно, не значит что не сломается через пару месяцев, или даже пару недель.

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0
Желающий Мика

Неужели!!! 🤞

Ответить
0
Желающий Мика

Да, надо бы пройти

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0
Хенрик Квинто

А можно запретить езду мотоциклам без глушителей в городе? Я что-то сомневаюсь, что пердящий так, что дрожат стёкла, мотоцикл прямо вот соответствует всем нормам ТО. Это пиздец ночью.

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0
Терье Анри

Где в Европе есть техосмотр?

Последняя новость из России, о ДТП, это какой-то безработный, на новеньком Порше, на скорости 250км/ч кого-то там убил на старом семейном универсале Пежо, который "пердел" под 40км/ч. Где тут вставить - "техосмотр"?

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0
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