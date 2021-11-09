Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов Статьи редакции
Проходить процедуру нужно лишь при постановке на учёт и только в случае, если машина старше четырёх лет. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.
Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта.
Документ предполагает отмену обязательного технического осмотра владельцев мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
Техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет (включая год изготовления) если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Также проходить процедуру нужно всем автобусам, грузовикам и такси.
По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре года.
Да вот нихрена подобного.
Очень долго делали систему техосмотров с введением аккредитаций и реального внедрения оборудования. И точки в городе, где я прохожу ТО, реально смотрят и проверяют авто. Да это не полный анализ автомобиля, но хотя бы осмотр на яме, проверку тормозной системы, колес, работу фар, дворников, поворотников, подсветок, наличие аптечек, огнетушителей, номеров смотрят, что уже исключает прохождение ТО всякими разваленными ведрами.
Соответственно, достаточно хорошим нововведением, мотивирующим делать диагностическую карту, было предоставление права страховой компании взыскать ущерб по страховке в порядке регресса, если ДТП вызвано неисправностью авто и при условии просрочки карты.
Раньше делали 1 карту на 2 года ОСАГО, обращаясь в страховую за несколько дней до истечения срока действия техосмотра, что было максимально тупо.
Интересно, что сейчас будут делать точки техосмотра, видимо придется переориентировать бизнес на предпродажную подготовку авто.
Ничего не поменялось для тех, у кого авто старше 4 лет - как у меня. Но подается это так, будто произошла революция. Более того, ситуация ужесточилась - раньше я платил 500 руб. страховому агенту за липовую справку о прохождении, а в этом году пришлось реально ехать под камеры и стоять 25 минут (ну и отдать больше денег, естественно). При том, что за 10 лет стажа не было ни одного страхового случая.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов
Автомобилист, не провёвший техосмотр своего корыта угрожает не только своей жизни, но и жизням окружающих.
Он потом покалечится, а его лечить за государственные деньги. Предлагаю отказывать в мед.помощи автомобилистам без техосмотра.
Автомобиль без техосмнотра может иметь дефекты, например, покрышек, да и просто есть вероятность, что от него что-то отвалится на ходу, потому считаю, что нужно не пускать таких на центральные трассы - они будут портить дорожное покрытие и угрожать другим участникам дорожного движения.
Если человек хочет выехать за город, считаю, нужно требовать, чтобы он прошёл техосмотр за свой счёт и предоставил QR-код или пусть сидит дома и не выпендривается. QR-код должен действовать три дня, потому что через этот промежуток времени состояние автомобиля может измениться.
Если в пешеходов влетел автомобиль, прошедший техосмотр, нужно освободить водителя от ответственности - он и так уже сделал всё, что мог, а остальное - просто статистическая погрешность: вам же никто не обещал, что автомобили не будут убивать людей.
Я вас умоляю.
Я приехал на ТО в этом году со сколом на лобовом стекле со стороны водителя. Мне сказали, что это запрещено, но за 400 рублей они решат вопрос.
Вопрос решили.
Сказали в случае чего говорить, что разбил после ТО.
И это под камеры, с соблюдением всех строгих требований.
То же самое и с покрышками.
огромное число людей ради экономии времени и денег тупо покупали деигностические карты с доставкой на дом в течение несокльких часов.
Зачем куда-то ехать в бюрократический ад, стоять в очереди, насиловать мозг и тратить нервы, когда за сопоставимые деньги можно НИЧЕГО не делать и все сделают за тебя? даже домой доставят