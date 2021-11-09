Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов

Проходить процедуру нужно лишь при постановке на учёт и только в случае, если машина старше четырёх лет. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.

Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта.

Документ предполагает отмену обязательного технического осмотра владельцев мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

Техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет (включая год изготовления) если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Также проходить процедуру нужно всем автобусам, грузовикам и такси.