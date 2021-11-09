Питомец сбежал, его ищут госслужбы.

Питомец по кличке Ран-Ран Фото «Би-би-си»



Перуанка Марибель Сотело и её сын купили щенка хаски в небольшом магазине в центре города Лима. Когда питомец по кличке Ран-Ран подрос, он начал охотиться на соседских кур, уток и крупных морских свинок, сообщает Reuters.

Выяснилось, что под видом собаки семье продали детёныша андской лисицы — южноамериканского хищника. Сотело пришлось выплатить соседям компенсацию за съеденных животных. Женщина хочет сдать животное в специализированный центр или зоопарк. В начале ноября Ран-Ран сбежал из дома, и теперь его разыскивают экологическая полиция и представители Национальной службы охраны леса.

По словам специалиста по дикой природе Уолтера Сильва, в Лиму многих диких животных привозят из Амазонии браконьеры и продают на чёрном рынке. Незаконная торговля животными считается в Перу преступлением, наказание за которое — лишение свободы от трёх до пяти лет.