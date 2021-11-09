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Новости
Яна Ломакина

В Перу семья купила щенка хаски, а он оказался лисом и съел соседских кур. Теперь хозяева хотят сдать его в зоопарк Статьи редакции

Питомец сбежал, его ищут госслужбы.

Питомец по кличке Ран-Ран Фото «Би-би-си»

Перуанка Марибель Сотело и её сын купили щенка хаски в небольшом магазине в центре города Лима. Когда питомец по кличке Ран-Ран подрос, он начал охотиться на соседских кур, уток и крупных морских свинок, сообщает Reuters.

Выяснилось, что под видом собаки семье продали детёныша андской лисицы — южноамериканского хищника. Сотело пришлось выплатить соседям компенсацию за съеденных животных. Женщина хочет сдать животное в специализированный центр или зоопарк. В начале ноября Ран-Ран сбежал из дома, и теперь его разыскивают экологическая полиция и представители Национальной службы охраны леса.

По словам специалиста по дикой природе Уолтера Сильва, в Лиму многих диких животных привозят из Амазонии браконьеры и продают на чёрном рынке. Незаконная торговля животными считается в Перу преступлением, наказание за которое — лишение свободы от трёх до пяти лет.

#новости #животные #перу

2741 просмотров
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Дизайнер Павленко
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32
drama llama

Щенок хаски оказался лисицей, съел соседских кур и сбежал — идеальный военный преступник.

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20
Тиджей

еще повесьте на него военные преступления в косово

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11
No Name

Бесподобный мистер Фокс

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10
Emile Zäkiev

это единственный бесподобный мистер Фокс которого я знаю

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1
Желающий Мика

и в чем он не прав?

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5
Ольга Щербинина

беги, Ран-Ран, беги

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3
Тиджей

вот это парень хаслит

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2
Тиджей

ит-ит и ран-ран

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2
Старая бабка

Край-край и дэнс-дэнс

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0
Желающий Мика

А мог оказаться волком и загрызть всех нахуй

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1
Желающий Мика

А мог оказаться львом и выступить в цирке

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3
Bibba La Bibba

А мог и ленин с бритвой

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0
Желающий Мика

Новости которые мы заслужили

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1
Андрей Охапкин

Бывают и такие, и даже никто никого не пытал и ничего не украли

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1
Желающий Мика

Даже дело не завели

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0
Максим Шпилёв

Это как у нас рынках, бреют мурку и продаю сфинкса

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0
Пан-Владислав Генслицкий

Хорошо хоть крокодильчика под видом таксы не подсунули

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0
aliftin

Дисней должен это экранизировать.

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0
Желающий Мика

Хорошо, что не в Перми

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0
Желающий Мика

«Троянский щенок» получается

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0
Сергей Стерх

@Яна Ломакина и где в статье хоть одно слово про хаски было? Зачем додумывать? Пишите тогда что купили слона а оказалась лисица, там еще интереснее.

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0
Ирина Китаева

Хозяйство, банька, крупный щенок, всё делал с толком
Через год щенок стал собакой, собака оказалась волком
И волк погрыз Лёху, пока тот стриг в хлеву телёнку чёлку
Мужики к ночи волка отловили и захуярили
Лёху отправили в город, хозяйство его разграбили

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0
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