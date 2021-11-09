СМИ пишут, что дело возбудили по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». МВД пока не комментировало.

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Отдел МВД по Тверскому району Москвы возбудил против ТНТ дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на копию документа.

О возбуждении дела изданию также рассказал депутат Госдумы Михаил Романов. «Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки», — заявил он. По словам депутата, он сам попросил МВД проверить выпуск.

Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда. Михаил Романов депутат Госдумы

По данным «Фонтанки», МВД направило в Роскомнадзор документы для их оценки по статье 6.17 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»).

Поцелуй двух мужчин в шоу игра показали на ТНТ 3 октября. В ноябре телеканал приостановил шоу из-за Covid-19. «Здоровье создателей шоу и его зрителей – приоритет для продюсеров телеканала и проекта «ИГРА», поэтому съёмки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — заявили представители ТНТ.

Ксения Собчак со ссылкой на источник рассказала, что шоу приостановили после жалобы в администрацию президента Александра Маслякова, которому не понравился «клон» КВН.

Масляков также открыто критиковал шоу «Игра». «Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — заявлял он.