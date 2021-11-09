Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":888,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=888&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=77cf75c3baeec783d6a1cec09362482230d39e7334229186da27e5cdaabcf37a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Депутат Госдумы добился возбуждения административного дела против ТНТ из-за поцелуя двух мужчин в шоу «Игра» Статьи редакции

СМИ пишут, что дело возбудили по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». МВД пока не комментировало.

76 76 комментариев
1294 просмотров

Отдел МВД по Тверскому району Москвы возбудил против ТНТ дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на копию документа.

О возбуждении дела изданию также рассказал депутат Госдумы Михаил Романов. «Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки», — заявил он. По словам депутата, он сам попросил МВД проверить выпуск.

Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда.

Михаил Романов
депутат Госдумы

По данным «Фонтанки», МВД направило в Роскомнадзор документы для их оценки по статье 6.17 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»).

Поцелуй двух мужчин в шоу игра показали на ТНТ 3 октября. В ноябре телеканал приостановил шоу из-за Covid-19. «Здоровье создателей шоу и его зрителей – приоритет для продюсеров телеканала и проекта «ИГРА», поэтому съёмки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — заявили представители ТНТ.

Ксения Собчак со ссылкой на источник рассказала, что шоу приостановили после жалобы в администрацию президента Александра Маслякова, которому не понравился «клон» КВН.

В комедийном шоу «Игра» на ТНТ показали поцелуй…
Поцелуй игроков команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина длился около 10 секунд…
tjournal.ru

Масляков также открыто критиковал шоу «Игра». «Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — заявлял он.

#новости #право

Статья дополняется
76 76 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Соседа собака

Про геев чаще слышу от органов гос власти, а не от лгбт, кто в итоге занимается пропагандой?

Ответить
26
Желающий Мика

Все же начинается с малой пропаганды

Что начинается?

Ответить
9
Желающий Мика

С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки

Ответить
17
Желающий Мика

в жесть

Ответить
5
Желающий Мика

это не лукизм, просто вопрос - откуда эта отчаянность не бриться налысо? я уже год лысым хожу и одни кайфурики ловлю

Ответить
3
solawind

У него наверное утро начинается с самоубеждений "я не лысею" и "если прикрою лысину 3я волосами это никто не заметит". Человек явно не из умных, короче ред.

Ответить
2
Желающий Мика

У меня другой вопрос: откуда у мужчин это отчаянное нежелание идти к врачу и лечить алопецию?

Ответить
2
Антон Лисин

Отсутствие денег видимо

Ответить
0
Желающий Мика

Ну это ж явно не его случай. К тому же много денег нужно на пересадку, другие виды терапии большинство могут себе позволить. Просто многие искренне считают "я мужик, мне не нужно быть красивым, волосы выпадают и пусть, плевать". Не раз такое слышала.

Ответить
0
Соседа собака

Так был вопрос пару дней назад, три девушки на всё тэжэ написали, что лысина это не сексуально

Ответить
0
Тиджей

каков окончательный вердикт?

Ответить
0
Соседа собака

Лысина это не сексуально, но Ивахнов ок

Ответить
2
Candy Boy

А эта хуйня по их мнению сексуально?

Ответить
2
Соседа собака

;)

Ответить
0
Candy Boy

Срочно реанимируем старую тему!

Ответить
0
Соседа собака

Вот ты в барбишопе что говоришь, когда тебя спрашивают как будем стричься?

Ответить
0
Candy Boy

"Так же, только отрезать вот столько"

Ответить
0
Желающий Мика

вердикт договорняка кучки сраных щитпостеров*

Ответить
0
Тиджей
Ответить
1
Желающий Мика

неопределенную группу граждан

Ответить
0
Тиджей

это всё хiх(л)i

Ответить
0
Желающий Мика

лишь бы ответсвенность скинуть

Ответить
0
Тиджей

ок

Ответить
0
Желающий Мика

а если дать им выбрать: бритоголовость или так? может у него череп хороший и шея нормальная

Ответить
0
Соседа собака

Я старался

Ответить
2
Dmitry R.

не у всех правильная форма головы, к сожалению. отсутствие волос идет не всем.

Ответить
0
Желающий Мика

дилема, но как сказал @J R при его материальном обеспечении не проблема полечить алопецию или сделать пересадку

Ответить
0
Dmitry R.

да я бы тупо постригся просто нормально и сбрил эту хуету. ему как раз норм бы было. видимо комплексы какие-то.

Ответить
1
Желающий Мика

или просто похуй

Ответить
0
Яня

Можно как Маск или Дуров накладочку себе заказать

Ответить
0
Тиджей

чёт рано ты облысел

Ответить
0
Желающий Мика

а хер его знает, находит это крутым, видимо

Ответить
0
Кирилл Деревянко

Им при начальниках без шапки стоять нужно. А без шапки и без шёрстки холодно зимой голове будет. Спасаются как могут.

Ответить
0
Rudolf Cunningham

Даже так он выглядит лучше чем лысым. Как и примерно 99% лысеющих мужиков.

Ответить
0
Тиджей
Ответить
3
Dmitry R.

хех. он кстати потом прощения попросил за то, что эту причу в моду ввел.

Ответить
1
Тиджей

да, недавно вроде

Ответить
1
legyvy

Вот бы кто ввёл в моду обрезание хрена под корень, чтобы идиоты не плодились.

Ответить
0
Желающий Мика

¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
solawind

Я натурал, но мне его фото куда более отвратительно чем целующиеся мужики.

Ответить
3
Желающий Мика

голова как будто сорняком поросла

Ответить
1
Желающий Мика

Торквемада прямо

Ответить
0
Антон Лисин

Какой-то плешивенький

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Мда

Ответить
0
solawind

Сначала мужики сосутся как в Европе, потом захотят и власть выбирать и оплату труда как там

Ответить
2
Тиджей

то самое

Ответить
0
Желающий Мика

Малая эрекция Михаила Романова?

Ответить
1
Желающий Мика

Большая пропаганда

Ответить
0
Желающий Мика

Поцеловались они, а пидорас он.

Ответить
6
Dmitry R.

обличающий поцелуй.

Ответить
0
Желающий Мика

Всеми силами пытаются отвлечь людей от реальных проблем. И танки и ЛГБТ и мигранты. Ну прям всю артиллерию в бой пустили.

Ответить
4
Соседа собака

Привет, как дела?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Это не тиндер. Тут надо более интересно подкатывать

Ответить
0
Соседа собака

Написать ему, что мне нравятся Волков и Кац?

Ответить
0
Smaug The Terrible

За Каца можно и хуем по лицу получить

Ответить
0
Smaug The Terrible

Хотя... смотря какие у тебя цели...

Ответить
0
Соседа собака

Так мы в итоге попробуем на троих или ты стесняешься?

Ответить
0
Соседа собака

Ну не разбираюсь в либералах я, зачем сразу хуй

Ответить
0
Smaug The Terrible

А что сейчас в списке реальных проблем?

Ответить
0
Желающий Мика

Ну, например, растущая смертность от ковида, которая бьет все антирекорды в стране, однако никакие реальные меры не предпринимаются.

Ответить
0
Dmitry R.

я правильно понимаю, что все документалки про совок брежневской эпохи теперь под запретом?

Ответить
4
Желающий Мика

Да когда ж вы запомните: ЭТО ДРУ-ГО-Е!

Ответить
0
Тиджей

это он ещё о тж не знает

Ответить
0
Андрей Рядькин

сейчас в комментах будет парад сосущихся совков

Ответить
3
Тиджей

узнает и ещё понравится

Ответить
0
Kyle Barrett

Депутат Госдумы добился возбуждения...

Ответить
1
Cерьёзный Валера

Хватит пиздить новости у Панорамы!

Ответить
0
Желающий Мика

Так передача же шла после 23

Ответить
0
Александр Дворовой

Экий ревнивец!

Ответить
0
Желающий Мика

Депутат Госдумы добился возбуждения из-за поцелуя двух мужчин в шоу «Игра»

Ответить
0
Антон Лисин

Потов выяснится, что этот депутат гей и педофил?

Ответить
0
Илья Синица

А на какой секунде телешоу этот поцелуй был презентован как нечто нормальное?
Вполне себе фронтмен осудил это дело, хуле надо то?

Ответить
0
Дмитрий Пашнин

Когда ж они, блять, полезными делами займутся?!

Ответить
0
Дмитрий Пашнин

Никогда, Димон! Никогда!

Ответить
0
Желающий Мика

Казалось бы никто тебя не выбирал - ну и сидел бы тихо, не отсвечивал

Ответить
0
Dino Zaur

Не знаю, кто такой Романов, но похоже п...с. Пес, то есть.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 76 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null