Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Минпросвещения разработало проект новых правил русского языка. Дилер, офшор и рэп — это теперь его часть Статьи редакции

Нормы не меняли 65 лет — авторы проекта хотят учесть изменения в языке.

81 81 комментарий
3012 просмотров

Проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликовали РИА «Новости». Он должен закрепить свод правил языка, отвечающий его современному состоянию. Документ доработают до конца 2021 года.

Как отмечают авторы проекта, с 1956 года, когда издали «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка», язык изменился. Теперь эти нормы нужно уточнять и дополнять, поскольку появились новые слова и конструкции, которые не отражены в старых правилах.

В тексте проекта постановления сообщается о следующих изменениях:

  • в языке появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг;
  • появились языковые единицы, «стоящие на грани между словом и частью слова»: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа;
  • старый свод описывал только три слова, где буква «э» пишется после согласного: мэр, сэр и пэр. Новые правила охватят больше, в них включат новые слова и правописание имён: лэптоп, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй;
  • в новые правила добавят рекомендации по использованию буквы «й», в старом своде их нет;
  • обновят рекомендации по употреблению прописных букв.

Принятие поправок, уточнении и дополнении к правилам правописания, утверждённым уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но всё же следовать за языком.

их текста документа

Авторы отмечают, что помимо справочника нужно теоретическое обоснование принимаемых решений в кодификации языковых норм. Поэтому для разработки отвечающих современному состоянию русского языка правил привлекли Орфографическую комиссию при РАН.

#новости

81 81 комментарий
38
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
81 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Михаил Левит

В языке появилось много новых слов:
Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина
Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух… мудила
Рукоблуд, ссанина, очко, блядун, вагина
Сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила
Пидор, пизда, туз, малафья
Гомик, мудила, пилотка, манда
Анус, вагина, путана, педрила
Шалава, хуила, мошонка, елда… раунд!

Ответить
45
Желающий Мика

Это новый трек Оксимирона?

Ответить
6
Михаил Левит

Старый

Ответить
1
Желающий Мика

Новые песни пишет тот, у кого старые плохие

Ответить
9
Желающий Мика

Все слова тысячелетние )

Ответить
–1
Ваша Закладко

дилер сэр рэмбо: я твой продавец, ты мой покупатель

Ответить
0
Ваша Закладко

старый трэп

Ответить
0
ИгорьOK
Ответить
4
Андрей Фурцев

А также х**ло, кремлёвский пациент, отравитель трусов, носитель пынеходов и тп

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Новогоднее настроение всем https://youtu.be/cmdqbtYF2Q4

Ответить
0
Petr

Многое из этого уже есть. А слово пЕлотка пишется так вроде

Ответить
–1
Некая Л.

в языке появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг

Чисто хау ду ю ду феллоу кидс. Появился уже миллион новых слов, а они только очухались.

Ответить
15
Сергей Звезда

Это нормально, тут не должно быть молниеносной реакции на тренды. Очевидно, специалисты всегда ждут окончательного закрепления нормы.

Ответить
17
Некая Л.

С каких пор слово перестает быть трендом и может считаться не сленговым, а общеупотребительным? Можно ли в таком случае какие-то слова, которые уже не употребляются (времён СССР, предположим), считать устаревшими?

Прелесть языка как раз в том, что это гибкая система. Жаргон, сленг, диалекты, профессиональные термины. Оксфордский словарь, на мой взгляд, тому прекрасное подтверждение.

Ответить
2
Желающий Мика

Хоккей, говоришь?

Ответить
0
Некая Л.

Я филолог по образованию)

Ответить
1
Желающий Мика

Блин, это так мило что я даже не хочу шутить)

Ответить
1
Некая Л.

Что тут шутить, жизнь итак надо мною вдоволь посмеялась)

Ответить
1
Желающий Мика

Зато ник стал понятнее. Надо думать из города N?

Ответить
0
Некая Л.

Стал понятнее? Бьюсь об заклад, что нет, а если здесь узнают тайну этого самого Ника, меня расстреляют из реактивного говномета.

Ответить
0
Желающий Мика

Ну, я думал это отсылка к классике, типа "некий Х из города N приехал с визитом"

А почему из говномета? Анима какая-нибудь?

Ответить
0
Желающий Мика

Как кстати с шефом?

Ответить
0
Некая Л.

Долбоеб он, что с ним. Если в ближайшие дни его не собьёт машина, я буду искать другую работу.

Ответить
0
Желающий Мика

В айти?

Ответить
0
пепси

Хуекей

Ответить
0
Valentin Borodin

Вряд ли суть в перечислении всех новых слов. Скорей всего конкретно эти слова сейчас не вписываются в правила / противоречат им

Ответить
2
Желающий Мика

Кринж

Ответить
0
Некая Л.

Кукож

Ответить
0
Сталин спас Россию

Там раскрыта тема "в" или "на"?

Ответить
9
Артём Мазанов

Есть только Белоруссия

Ответить
5
Petr

Ждем ремарки от комиссии по русскому языку Академии Наук Белоруссии

Ответить
2
пепси

Дискрипоивиста на тот стул хуями дрочёнными

Ответить
0
Bibba La Bibba

Ряха, коммуняка, либераст, наёбка, шитпост, швабра (в значении процесса)

Ждём

Ответить
2
Желающий Мика

И ещё "с" и "из".

Ответить
2
Желающий Мика

когда редакция выучит алфавит и будет использовать букву Ё ?

Ответить
6
Желающий Мика

Нет такой буквы

Ответить
0
Желающий Мика

в твоей вселенной может и нет

Ответить
1
Желающий Мика

Кстати, "вселенная" в переводе с церковнославянского на русский будет "вселённая".

Ответить
3
Желающий Мика

В моей Метавселенной, попрошу

Ответить
1
Желающий Мика

какой там у тебя номер палаты?

Ответить
0
пепси

666

Ответить
0
pashazaur

С буквой "Ё" только одна ассоциация.

Ответить
2
Упоротый Голубь

Использование буквы Ё на печати не рекомендуется. Не помню почему, но это факт
Точно помню, что без ё стандартный русский алфавит занимает 6 бит, а с Ё уже 7, сука

Ответить
0
Желающий Мика

дано подобное в прошлом

Ответить
0
Упоротый Голубь

Вроде по методичкам и кофе стал "смешанного" рода, а глаза и уши до сих пор режет

Ответить
0
Сталин спас Россию

Мне не режет

Ответить
0
Упоротый Голубь

Расстрелять

Ответить
1
Сталин спас Россию

Сук) люблю многослойные шутки

Ответить
1
Jeronimo

Как в других языках с этим живут? На французском рождество это Noёl и везде используется написание и ни кто не кричит, что давайте без этих точек писать.

Ответить
0
Упоротый Голубь

Не, я тебе только с точки зрения пограмистов могу сказать. Без ё русский алфавит - 32 символа (64 в обоих регистрах), то есть в аккурат. А ё как не пришей к пизде рукав.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Использует же, или ты про какую-то другую редакцию?

Ответить
0
Старая бабка

Но люди так и продолжат путать «в общем» и «вообще» и приплетать неведомое «вообщем»

Ответить
7
Mitya 🍀🔰⚡

воо общем

Ответить
0
пепси

В целом

Ответить
0
Желающий Мика

вообщем

Так взяли бы и официально ввели

Ответить
0
aliftin

Пизда тебе, русский язык, ебаный. Теперь и за тебя чиновники взялись.

Ответить
6
умный человек

Истеблишмент одобяе

Ответить
0
Желающий Мика

Славарь русскава езыка пад ридакцыей Ожыгава.

Ответить
2
Упоротый Голубь

Тут с нулевых только что звонили, просили вернуться в кащенко

Ответить
0
Желающий Мика

Дети, запомните, «кофе» и «виски» — это «он». «Оно» — это говно и министерство образованя.

Ответить
2
Michael Petrov

в языке появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг;

слоупоки подтянулись.

Ответить
1
Желающий Мика

Спасибо, о, новое слово, записали.

Ответить
2
Mikha Nanullov

Кринж и краш добавили?

Ответить
1
Nikolay Kapustin

Это к 2050 году

Ответить
1
Желающий Мика

Чё там по феминитивам?

Ответить
1
Алексей Андрианов

Решают несуществующую проблему

Ответить
0
Желающий Мика

Кринжую

Ответить
1
Ray Roy

Минуса́
Соку
Ходють
Воласипед
Что с этим позором?

Ответить
1
Рудольф Нуриев

Спасибо ебать, как бы мы без словарей то жили

Ответить
0
Старая бабка

Методички сделают, будут в школе преподавать
С первого класса

Ответить
0
Sail

Айфон как по твоему ошибки твои исправляет

Ответить
0
badResistor

лэптоп, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй;

А как же Блэд?

Вообще длань царя говняса добралась и до русского языка... как итоге

Ответить
0
Rin Vogel

"обновят рекомендации по употреблению прописных букв."
-обновите рекомендации по употреблению в письме буквы "ё"

Ответить
0
Abrek Fraudovich

Е - ебломицин

Ответить
0
Желающий Мика

В министерстве упала сосиска.

Ответить
0
Andrej Krav

Итс эмейзинг я всегда считал что рашэн лэнгвич немного, совсем литл устарел и нью нормы нид, ибо лайф чэйнжес и соответственно лэнгвич тоже меняется.

Ответить
0
Желающий Мика

Ну куда ж без офшоров-то

Ответить
0
William Nash

а как же лайк

Ответить
0
Желающий Мика

неужто феминитивы не запретят

Ответить
–3
Упоротый Голубь

*пикча с паучком*

Ответить
0
IvanDurov

Ещё не решили в тюрьму за это бросать или сразу расстрелять.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 81 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null