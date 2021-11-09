Минпросвещения разработало проект новых правил русского языка. Дилер, офшор и рэп — это теперь его часть Статьи редакции
Нормы не меняли 65 лет — авторы проекта хотят учесть изменения в языке.
Проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликовали РИА «Новости». Он должен закрепить свод правил языка, отвечающий его современному состоянию. Документ доработают до конца 2021 года.
Как отмечают авторы проекта, с 1956 года, когда издали «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка», язык изменился. Теперь эти нормы нужно уточнять и дополнять, поскольку появились новые слова и конструкции, которые не отражены в старых правилах.
В тексте проекта постановления сообщается о следующих изменениях:
- в языке появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг;
- появились языковые единицы, «стоящие на грани между словом и частью слова»: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа;
- старый свод описывал только три слова, где буква «э» пишется после согласного: мэр, сэр и пэр. Новые правила охватят больше, в них включат новые слова и правописание имён: лэптоп, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй;
- в новые правила добавят рекомендации по использованию буквы «й», в старом своде их нет;
- обновят рекомендации по употреблению прописных букв.
Авторы отмечают, что помимо справочника нужно теоретическое обоснование принимаемых решений в кодификации языковых норм. Поэтому для разработки отвечающих современному состоянию русского языка правил привлекли Орфографическую комиссию при РАН.
В языке появилось много новых слов:
Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина
Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух… мудила
Рукоблуд, ссанина, очко, блядун, вагина
Сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила
Пидор, пизда, туз, малафья
Гомик, мудила, пилотка, манда
Анус, вагина, путана, педрила
Шалава, хуила, мошонка, елда… раунд!
С каких пор слово перестает быть трендом и может считаться не сленговым, а общеупотребительным? Можно ли в таком случае какие-то слова, которые уже не употребляются (времён СССР, предположим), считать устаревшими?
Прелесть языка как раз в том, что это гибкая система. Жаргон, сленг, диалекты, профессиональные термины. Оксфордский словарь, на мой взгляд, тому прекрасное подтверждение.